تعرف على 5 خامات لستائر مختلفة بتصميماتها المبهرة

بمجرد انتهاء أي شريكين في الحياة من تشطيبات مملكتهم الخاصة ومرورهم بمراحل كثيرة في تجهيز المنزل من اختيار السيراميك وشرائه وتركيبه، وإنهاء السباكة وإمداد المنزل بالكهرباء وتركيب الأبواب الداخلية والنوافذ، إلى أن تأتي مرحلة اختيار الدهانات وتطبيقها فعليًا على الجدران، تبدأ مرحلة أخرى أشد أهمية ألا وهي مرحلة الفرش.. والتي قد تستغرق شهورًا من ذلك الشريكين حتى ينتهوا منها.
على رأس المراحل الأولى من الفرش هو اختيار الستائر المتناسقة والمناسبة للألوان المختارة مسبقًا في جدران المنزل، ومراعاة تماشي خاماتها مع الحس المميز لكل غرفة ما بين كلاسيكي وعصري، شبابي أو أطفالي أو رسمي..إلخ، ومن هنا أعددنا لكم هذا المقال اليوم لنحدثكم أكثر عن خامات الستائر والاستخدام الأفضل لكل خامة على حدة!
لم تعد الستائر في وقتنا هذا مجرد لمسة جمالية يمكن إضافتها أو الاستغناء عنها في ديكور المنزل، وإنما باتت مؤخرًا عاملًا أساسيًا في التصميم الداخلي لأي بيت لما لها من دور هام ومؤثر، فهي تحيي المكان الذي توضع فيه بإطلالتها الرائعة المميزة.
فهي تارة تبث البهجة والحيوية بالغرفة إن كانت بخامة قطنية منقوشة بألوان زاهية، وتارة أخرى تضفي الهدوء على أرجاء المكان بلمسة الشيفون الساحر، وتارة ثالثة تضفي لمسة رسمية على الغرفة إن كانت بخامة القماش القطيفة.
وهنا في هذا النموذج نجد الستائر متألقة على طرفي النافذة بنقوشها الملفتة وخامتها الجامعة بين القطن والكتان في آن واحد. يتميز هذا النوع من الستائر بأنه غير شفاف وبمجرد انسداله وغلق النافذة بواسطته تصبح الغرفة مظلمة بالكامل ولا تمرر الضوء، وذلك دون اللجوء لستارة أخرى لحجوب الشمس.
من المتعارف عليه ان خطوة اختيار الستائر المناسبة للمنزل تأتي بعد اختيار الأثاث والديكور والسجاد أيضًا، ويحرص من خلالها المصممون على تحقيق التناغم بين كافة الألوان المستخدمة في الغرفة، وربما تكون هي اللمسة الوحيدة القادرة على تحويل المنزل من مكان باهت كئيب لآخر حيوي ومشرق.
وفي هذا النموذج الستائر هي الشخصية الرئيسية صاحبة الدور المحوري في إحياء تلك الغرفة، فلولاها لما تخلل ذلك الضوء الأبيض إلى الداخل. لجأ المصمم هنا إلى ستائر شيفونية أنيقة وساحرة بعضها فاتح اللون وبعضها داكن والبعض الآخر منقوش كما هو واضح أمامنا عند تلك النافذة الكبيرة.
قبل أن تُقدم على خطوة شراء أقمشة الستائر عليك أن تسأل نفسك أولًا.. ما هو طراز الغرفة المقرر تركيب الستائر بها؟ هل هي كلاسيكية أم عصرية، هل تريد أن تجعلها هادئة وبسيطة أم تريد أن تجعلها فخمة بطابع أكثر رسمية؟ هل تريدها ناعمة وهادئة أم تريدها حيوية ومبهجة.. ومن ثم تتخذ لاحقًا خطوة الشراء!
وفي هذا النموذج المثالي نرى الستائر القطيفة بألوانها المتعددة والمتداخلة متناغمة كليًا مع خامة وألوان تلك الأريكة الفاخرة، وهو المطلوب إثباته وما نجح في تحقيقه مصمم تلك الغرفة، أي تحقيق التناسق بين كل عناصر الغرفة، لتجنب الشعور بالنفور إن اختلفت الألوان أو الخامات.
وقبل أن تقبل على شراء الستائر أيضًا، يجب أن تسأل نفسك سؤالًا أكثر أهمية، هل تريد استخدام ستارة تحجب الضوء عن الغرفة؟ أم أن هذا لا يشكل أهمية بالنسبة لك؟، سؤال هام يفتح لنا سلسلة من الأسئلة، على رأسها ما هو نوع الغرفة ليتم بناء عليه اختيار الخامة المناسبة.. والإجابة كالآتي: إن كانت الغرفة المقرر تزويدها بستارة هي غرفة النوم، فبالتأكيد يجب أن تختار خامة غير شفافة لضمان حجب الضوء عم الداخل ومنع تمريره، أما إن كانت غرفة معيشة فيمكنك اختيار الخامة بناء على طراز الغرفة كما أشارنا مسبقًا.
وبشكل عام ننصحك باستخدام الستائر القطنية والكتان في غرفة المعيشة كما هو مستخدم هنا في هذا النموذج حيث أنها أكثر عملية، فيما يمكنك استخدام الشيفون في غرفة الاستقبال لقدرته على إضفاء لمسة ناعمة وساحرة، فيما يمكنك ترك القطيفة لغرفة الصالون إن وجدت.
وكخطوة مبدئية قبل تصميم أي ستارة في منزلك، يجب أولًا أن يتم رفع مقاسات للنافذة أو الشرفة المقرر تغطيتها بها، ثم اختيار تصميم محدد غير نمطي للستائر، مع مراعاة أن يكون ذلك التصميم متسق مع طبيعة الغرفة وليس فقط في ألوانها، بمعنى أنه من الخطأ أن تكون الغرفة كلاسيكية الطراز ويتم وضح ستائر بعيدة كل البعد عن الكلاسيكية!
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