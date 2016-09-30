تعرف على 5 خامات لستائر مختلفة بتصميماتها المبهرة

بمجرد انتهاء أي شريكين في الحياة من تشطيبات مملكتهم الخاصة ومرورهم بمراحل كثيرة في تجهيز المنزل من اختيار السيراميك وشرائه وتركيبه، وإنهاء السباكة وإمداد المنزل بالكهرباء وتركيب الأبواب الداخلية والنوافذ، إلى أن تأتي مرحلة اختيار الدهانات وتطبيقها فعليًا على الجدران، تبدأ مرحلة أخرى أشد أهمية ألا وهي مرحلة الفرش.. والتي قد تستغرق شهورًا من ذلك الشريكين حتى ينتهوا منها.

على رأس المراحل الأولى من الفرش هو اختيار الستائر المتناسقة والمناسبة للألوان المختارة مسبقًا في جدران المنزل، ومراعاة تماشي خاماتها مع الحس المميز لكل غرفة ما بين كلاسيكي وعصري، شبابي أو أطفالي أو رسمي..إلخ، ومن هنا أعددنا لكم هذا المقال اليوم لنحدثكم أكثر عن خامات الستائر والاستخدام الأفضل لكل خامة على حدة!