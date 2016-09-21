الأريكة المثالية لغرفة المعيشة

غرفة معيشتك هي المكان الذي تستقبل فيه الضيوف، وتستجم بعد عناء يوم طويل بمشاهدة فيلم أو ربما تسترخي بينما تتصفح كتاب أو مجلة، فهي تلك البقعة من المنزل التي تحيي حياتك بشتي الطرق، لذا فإن الكيفية التي تؤثثها بها تقول الكثير عنك وعن شخصيتك. إختيار الأريكة المناسبة هو أحد الجوانب الحيوية لتلك المهمة وبالأخص إذا ما كانت المساحة المتوفرة لديك محدودة، فالخيارات المتاحة في عصرنا هذا لا تنتهي من حيث الطراز، التصميم، الشكل، الحجم، والألوان المتاحة، ولكن قبل أن تتسرع في ‘ختيار الأريكة يجب أن تفهم جيداً أي هذه الخيارات سيتلائم مع إحتياجاتك وميولك، فكلما صغرت المساحة المتوفرة كلما زادت الحاجة لأن يكون خيارك ذكي، عملي ولا يحمل الغرفة فوق طاقتها، فلتأخذ في إعتبارك كم من الضيوف ستستقبل في الزيارة الواحدة؟ ما اللون والطراز اللذان يتماشيا مع ديكور منزلك والأهم من ذلك، كم هي ميزانيتك.
تعد الأريكة وسيلة ممتازة لبث الحيوية في غرفة المعيشة الخاصة بك من خلال الألوان، فيمكنك أن تجعلها العنصر المتفرد في الغرفة بطابعها الخاص دون أن تحد من إختياراتك بسبب لونها إذا ما أردت إجراء تعديلات موسمية علي الديكور، فالأبيض علي سبيل المثال يعد خياراً كلاسيكي يفضله الكثيرون لأنه يتماشي مع معظم الديكور، مع إمكانية التعديل عليه بسهولة من خلال الوسادات الملونة والأغطية التي تغير من المظهر بأناقة.
أما إذا أردت أن تحقق عنصر المفاجأة فيمكنك أن تختار اللون الأحمر، الأصفر الفاقع أوالأخضرلأريكتك لتجعل منها عنصراً يستحوذ علي الأنظار في الغرفة، وأياً كان اختيارك فلترفقه بلون متباين للوسادات لتكتمل الصورة الجمالية.
إذا كنت تبحث عن الإختيار الأكثر عملية فهو إختيار أريكة ذات لون محايد والتي يمكن تجديدها كل بضعة سنوات باستخدام بعض الوسادات الجديدة و المنقوشة بنقوشات مختلفة، فإن النقوش الجريئة يعد خياراً أكثر إمتداداً وإستمرارية.
فإذا اخترت تصميم به أشكال ورود أو أشكال هندسية جريئة، فلتحتفظ ببساطة باقي عناصر الغرفة والزم الألوان المحايدة بقدر الإمكان، أما إذا كنت لا ترغب في أن تبسط من بقية التصميم ففي هذه الحالة يمكنك أن تتبني بعض ألوان الأريكة في الحائط الواقع خلفها، و يمكنك حتي أن تغطي هذا الحائط بنقشاتك المفضلة.
تمتاز الأريكة ذات الطراز الريترو بقدرتها الخاصة علي نقلك إلي حقبة ما بين الخمسينيات والثمانينيات، سواء كنت من محبي تلك الحقبة الزمنية أو كان والداك يمتلكان أثاث مشابه، فهي تشع بالحنين إلي الماضي وترجعك إلي أيام جميلة مضت. وهو ما يعد أمر رائع عندما تبني بيتك ليكون مأوي يضم بين جدرانه الذكريات الجميلة، فقد تختار الأريكة الريترو لأنك ببساطة تحب الطراز الكلاسيكي.
يمتد الطراز الريترو عبر 4 عقود زمنية ولكل عقد فيهم طابع مختلف، فالستينيات كانت تتسم بالطابع الضخم المكتنز، بينما إمتازت حقبة السبعينيات بتدفق الألوان والأنماط العلاجية، وفي نهاية المطاف فإن اختيارك سيتوقف علي ما إذا كنت ترغب في أن تندمج الأريكة مع باقي الديكور أو أن تتميز وسط التفاصيل.
إذا كنت ترغب في إمتلاك أحدث الصيحات من الأثاث فيمكنك أن تستعين بأريكة على الطراز المودرن و التي تأتي بعدد من التصاميم و الأشكال، فإذا كنت تفضل أريكة الركنة ذات اللون الموحد والمزينة باستخدام الوسائد، فهي ستتماشي بشكل جيد مع الطراز المودرن الصناعي أو الديكور المينيمال.
أما إذا كان ديكور منزلك ذو طابع مختلف فيمكنك الإستعانة بأريكة ذات تصاميم أكثر جرأة ومساند ظهر متموجة، كما يمكنك إضافة لمسة فنية من خلال تعليق لوحة فنية تتماشي مع الجو العام المتمثلة في الديكور الخاص بك.
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مثلها كمثل سائر الأغراض في بيتك، فإن الأريكة يجب أن تخدم هدفاً محدد، وفي حالتها يتمثل هذا الهدف في أن توفر مساحة مريحة تتيح لك أن تسترخي وتتأمل الوجود أو مجرد الإستلقاء ونسيان هموم الحياة، وعند إختيار مواد تنجيد الأريكة فلتضع في إعتبارك قدرتها علي التحمل والتعرض لإستخدام الغير ممن لن يحرص عليها مثلك (كالأطفال، الحيوانات الأليفة أو الضيف غير المنتبه).