الأريكة المثالية لغرفة المعيشة

تعد الأريكة وسيلة ممتازة لبث الحيوية في غرفة المعيشة الخاصة بك من خلال الألوان، فيمكنك أن تجعلها العنصر المتفرد في الغرفة بطابعها الخاص دون أن تحد من إختياراتك بسبب لونها إذا ما أردت إجراء تعديلات موسمية علي الديكور، فالأبيض علي سبيل المثال يعد خياراً كلاسيكي يفضله الكثيرون لأنه يتماشي مع معظم الديكور، مع إمكانية التعديل عليه بسهولة من خلال الوسادات الملونة والأغطية التي تغير من المظهر بأناقة.

أما إذا أردت أن تحقق عنصر المفاجأة فيمكنك أن تختار اللون الأحمر، الأصفر الفاقع أوالأخضرلأريكتك لتجعل منها عنصراً يستحوذ علي الأنظار في الغرفة، وأياً كان اختيارك فلترفقه بلون متباين للوسادات لتكتمل الصورة الجمالية.