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8 طرق لتقسيم المساحات المفتوحة في منزلك بدون حوائط

Marwa Hasan Marwa Hasan
PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
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أبسط الطرق والحلول هي دائماً ما تكون الأفضل عند تقسيم المساحات في المنزل. هناك الكثير من البيوت ذات المساحات المفتوحة والتي لا تحتوي على حوائط لفصل المساحات، فالحوائط تسبب ضيق المساحة والإنقباض، وخاصة في حالة البيوت ذات المساحة الضيقة. لكن يمكننا الحصول على مميزات المساحة المفتوحة والتي تعطي فرصة للضوء الطبيعي أن يتغلل، كما تعطي إحساس بالإنفتاح. فهنا نعرض حلول معقولة وعملية لخلق مساحات محددة بدون الحاجة لوجود الحوائط، إليكم 8 طرق لتقسيم الفراغات، نرجو أن تحوز على إعجابكم وتلهمكم للحصول على تصميمات لمنازلكم أكثر عملية و جمالاً..

1.بواسطة الأريكة

Apartment Myalik, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة المعيشة
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

يمكنك وضع الأريكة في وضع بحيث تحدد مساحة المعيشة مع وضع طاولة أوبوفية في الخلفية ليحدد المساحة في الناحية الثانية.

في الناحية الأخرى طاولة متعدد الأستخدامات، فتصلح كمكتب كما أنها تستند على وحدة تخزينية صغيرة تقع في الأسفل

Apartamento em Campinas, Alessandra Duque Arquitetura & Interiores Alessandra Duque Arquitetura & Interiores غرفة المعيشة
Alessandra Duque Arquitetura &amp; Interiores

Alessandra Duque Arquitetura & Interiores
Alessandra Duque Arquitetura &amp; Interiores
Alessandra Duque Arquitetura & Interiores

2.تصميم ذكي لللأثاث

Warszawa, Wilanów, Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz مطبخ
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

أنظر لهذا التصميم الرائع لمطبخ أمريكي والمتصل بشكل رائع مع طاولة الطعام، التي بدورها تعمل على خلق مقسم طبيعي لمساحة الطعام والمعيشة. فالتصميم الذكي هو الذي يخلق مساحات مستقلة ولكن متصلة في نفس الوقت.

تم تصميم هذا السرير بحيث يكون أعلى من باقي الفراغ من حولة و تم انهائة بعمل باب منزلق من الزجاج المشبر ليعطي السرير الخصوصية عند الحاجة إليها

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT غرفة نوم
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

3.قواطيع

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

القواطيع تأتي بأشكال عديدة وخامات مختلفة، فيمكن أن تكون مفتوحة أو شبه مغلقة حسب المكان وحسب الخصوصية المطلوبة. 

فالقواطيع المفتوحة تعطي مساحة أكبر للفراغ كما أنها تساهم في إدخال الضوء الطبيعي لكافة أركان الفراغ.

فهنا وللحاجة لخصوصية قام المصمم بعمل قاطوع به تفريغات صغيرة

Hotel EME in Seville, Spain, Donaire Arquitectos Donaire Arquitectos غرفة نوم
Donaire Arquitectos

Hotel EME in Seville, Spain

Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos
Donaire Arquitectos

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4.تبليط الأرضية

ARTILHARIA UM, Lisboa, LAVRADIO DESIGN LAVRADIO DESIGN مطبخ
LAVRADIO DESIGN

LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN
LAVRADIO DESIGN

هذه هي حيلة نفسية على الأكثر، حيث أن المخ يدرك الإختلاف فور مايلاحظ وجود فروقات في اللون، الشكل أو الملمس. و لذلك فقد قام المصمم بفصل المساحتين من خلال تغيير تبليطات الأرضية والتي أدت لعمل تصميم رائع، سرعة في إدارك المستخدمين لمساحة كل فراغ كما أنها عملية في الاستخدام و التنظيف.

5.وحدات إضاءة

homify غرفة السفرة White
homify

homify
homify
homify

أبسط الطرق لفصل و تخصيص المساحات، هي بتسليط وحدات إضاءة منفصلة ومتكاملة على كل ما أريد فصله أو تركيز الضوء عليه. 

فهنا تم وحدة إضاءة أرضية مميزة وكبيرة، مسلطة على طاولة الطعام بدون أخذ مساحة كبيرة.

6.حائط أم خزانة؟

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذه الخزانة تم إضافتها بإرتفاع يصل إلى السقف لتكون حائط يستند عليه السرير في الناحية الأخرى لفصل الفراغات، فراغ للنوم وفراغ لغرفة الملابس.

​أما هنا فالحائط المواجهه لغرفة المعيشة ليس فقط حائط يرتكز عليه التلفاز بل هو أيضاً خزانة تخدم الناحية الأخرى من الحائط ، فقد حصل المطبخ على خصوصية، مساحة إضافية و تم فصل الفراغين بشكل أنيق و غير ملحوظ

APARTAMENTO GRENWOOD - 65,00m², TRÍADE ARQUITETURA TRÍADE ARQUITETURA غرفة المعيشة خشب Beige
TRÍADE ARQUITETURA

TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA
TRÍADE ARQUITETURA

7.باب منزلق

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

الأبواب المنزلقة أو القواطع المنزلقة هي وسيلة رائعة لتقسيم المساحات المفتوحة، فيمكنك فتحه أو غلقه متى تشاء كما أنه لا يأخذ مساحة كبيرة على عكس الأبواب العادية.

عندما تختار خامة الزجاج في الأبواب المنزلقة، فإنك تحصل على مميزات الاتساع والإنفتاح بدون عمل إزعاج بصري مع الحصول على الخصوصية المطلوبة التي تريدها

homify غرفة المعيشة أسمنت Grey
homify

homify
homify
homify

8.بواسطة أرفف المكتبة

Casa T, MAT architettura e design MAT architettura e design غرفة المعيشة
MAT architettura e design

MAT architettura e design
MAT architettura e design
MAT architettura e design

طريقة تقليدية وعملية للحصول على مقسم للمساحات، فهي تساهم بتغلل الضوء خلال الفتحات من الجانبين، كما أنها تساعد في خلق شبة خصوصية و لكن بأناقة وعملية.

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