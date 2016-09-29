8 طرق لتقسيم المساحات المفتوحة في منزلك بدون حوائط

أبسط الطرق لفصل و تخصيص المساحات، هي بتسليط وحدات إضاءة منفصلة ومتكاملة على كل ما أريد فصله أو تركيز الضوء عليه.

فهنا تم وحدة إضاءة أرضية مميزة وكبيرة، مسلطة على طاولة الطعام بدون أخذ مساحة كبيرة.