8 طرق لتقسيم المساحات المفتوحة في منزلك بدون حوائط

أبسط الطرق والحلول هي دائماً ما تكون الأفضل عند تقسيم المساحات في المنزل. هناك الكثير من البيوت ذات المساحات المفتوحة والتي لا تحتوي على حوائط لفصل المساحات، فالحوائط تسبب ضيق المساحة والإنقباض، وخاصة في حالة البيوت ذات المساحة الضيقة. لكن يمكننا الحصول على مميزات المساحة المفتوحة والتي تعطي فرصة للضوء الطبيعي أن يتغلل، كما تعطي إحساس بالإنفتاح. فهنا نعرض حلول معقولة وعملية لخلق مساحات محددة بدون الحاجة لوجود الحوائط، إليكم 8 طرق لتقسيم الفراغات، نرجو أن تحوز على إعجابكم وتلهمكم للحصول على تصميمات لمنازلكم أكثر عملية و جمالاً..
يمكنك وضع الأريكة في وضع بحيث تحدد مساحة المعيشة مع وضع طاولة أوبوفية في الخلفية ليحدد المساحة في الناحية الثانية.
أنظر لهذا التصميم الرائع لمطبخ أمريكي والمتصل بشكل رائع مع طاولة الطعام، التي بدورها تعمل على خلق مقسم طبيعي لمساحة الطعام والمعيشة. فالتصميم الذكي هو الذي يخلق مساحات مستقلة ولكن متصلة في نفس الوقت.
القواطيع تأتي بأشكال عديدة وخامات مختلفة، فيمكن أن تكون مفتوحة أو شبه مغلقة حسب المكان وحسب الخصوصية المطلوبة.
فالقواطيع المفتوحة تعطي مساحة أكبر للفراغ كما أنها تساهم في إدخال الضوء الطبيعي لكافة أركان الفراغ.
هذه هي حيلة نفسية على الأكثر، حيث أن المخ يدرك الإختلاف فور مايلاحظ وجود فروقات في اللون، الشكل أو الملمس. و لذلك فقد قام المصمم بفصل المساحتين من خلال تغيير تبليطات الأرضية والتي أدت لعمل تصميم رائع، سرعة في إدارك المستخدمين لمساحة كل فراغ كما أنها عملية في الاستخدام و التنظيف.
أبسط الطرق لفصل و تخصيص المساحات، هي بتسليط وحدات إضاءة منفصلة ومتكاملة على كل ما أريد فصله أو تركيز الضوء عليه.
فهنا تم وحدة إضاءة أرضية مميزة وكبيرة، مسلطة على طاولة الطعام بدون أخذ مساحة كبيرة.
هذه الخزانة تم إضافتها بإرتفاع يصل إلى السقف لتكون حائط يستند عليه السرير في الناحية الأخرى لفصل الفراغات، فراغ للنوم وفراغ لغرفة الملابس.
الأبواب المنزلقة أو القواطع المنزلقة هي وسيلة رائعة لتقسيم المساحات المفتوحة، فيمكنك فتحه أو غلقه متى تشاء كما أنه لا يأخذ مساحة كبيرة على عكس الأبواب العادية.
طريقة تقليدية وعملية للحصول على مقسم للمساحات، فهي تساهم بتغلل الضوء خلال الفتحات من الجانبين، كما أنها تساعد في خلق شبة خصوصية و لكن بأناقة وعملية.