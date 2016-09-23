الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

فيلا صغيرة رائعة التصميم

منة اسماعيل منة اسماعيل
Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Loading admin actions …

دائماً ما نسعى في هوميفاي إلى إلقاء الضوء على كل ما هو مختلف ومميز في الفن المعماري، ونحن اليوم في هوميفاي في جولة مع منزل يشع كلاسيكية وحيوية في نفس الوقت، حيث اجتمعت بداخله كل عناصر التصميم الأنيقة والمتميزة جداً في كل تفاصيلها والتي ستشعرك حقاً بدفئ وأناقة مجرد النظر إليه وعلي يقين ان هذا المنزل مميز جداً وسط كل المنازل من حوله، دعونا نأخذ جولة ونتعرف على المنزل من الداخل عن قرب.

واجهة بيضاء منيرة

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores منازل
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

على الرغم من بساطة تصميمها ألا أن تلك الواجهة حقاً خاطفة للأنظار بكل تفاصيلها، فهذا المنزل كل تفاصيله مختلفة ومميزة  جداً، الواجهة كلها صممت من اللون الأبيض الهادئ البسيط ولكن المختلف حقاً في هذا المنزل هو الأضاءة التي جعلت من الواجهة وتفاصيلها ملفتة للأنتابه فأختيار الأضاءة كان عبقري ومميز جداُ.

غرفة معيشة مبهجة

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

وداخل المنزل كان تصميم غرفة المعيشة عصري ومبهج ، على الرغم من أن اللون البيج الهادئ كان هو اللون السائد لغرفة المعيشة بالكامل من أثاث، جدران، أرضيات وستائر، ألا أن الأستعانة ببعض اللمسات الملونة والمبهجة في تفاصيل تصميم الغرفة بالكامل والديكورات الأنيقة أضافت للغرفة جو مبهج وبسيط.

غرفة سفرة كلاسيكية

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

صحيح أبهرتنا غرفة المعيشة بتصميمها العصري المبهج، ولكن حان الوقت لننبهر أكثر مع تصميم غرفة السفرة الكلاسيكي الأنيق الذى يمكننا وصفها بأنها غرفة سفرة ملكية، اللون البيج الهادئ كان هو اللون الأساسي لأثاث الغرفة تلك الطاولة المربعة المميزة والذى اجتمع حولها مجموعة من الكراسي بتصميم ناعم وفريد مع تلك اللمسة من الديكورات المختلفة والمتميزة، لتأتي الأضاءة لتكمل أناقة الغرفة وتصميمها المميز من خلال تلك النجفتان من الكريستال الأنيق.

غرفة نوم فخمة

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores غرفة نوم
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

وبعد صعودنا للطابق العلوي وجدنا غرفة النوم تلك بتصميمها الفخم والأنيق والتي تحثك على نوم هادئ وسط تصميمها المتميز، اللون البيج كان اللون الأساسي كما نري بالأضافة إلى بعض اللمسات البسيطة الملونة في الديكور التي أضافت روحاً مرحة على الغرفة.

مطبخ مريح

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores مطبخ
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

أما المطبخ ورغم ممساحته الصغيرة ألا انه تميز بتصميم أنيق ومريح، وكان متكاملاً بكل التفاصيل التي تحتاجها اثناء وقوفك بداخله، لذلك رغم بساطته وصغر مسحته ألا انه متميز ومريح لأقصى درجة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: جدران منزلك بين الفخامة وروعة الألوان

Projeto residencial de arquitetura e ambientação., Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores حمام
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores

Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
Rita Albuquerque Arquitetura e Interiores
بساطة التصميم سر أناقة هذا المنزل
شاركنا برأيك أى نمط تفضل في منزلك العصري أم الكلاسيكي؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً