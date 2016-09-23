فيلا صغيرة رائعة التصميم

أما المطبخ ورغم ممساحته الصغيرة ألا انه تميز بتصميم أنيق ومريح، وكان متكاملاً بكل التفاصيل التي تحتاجها اثناء وقوفك بداخله، لذلك رغم بساطته وصغر مسحته ألا انه متميز ومريح لأقصى درجة.

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