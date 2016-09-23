فيلا صغيرة رائعة التصميم

دائماً ما نسعى في هوميفاي إلى إلقاء الضوء على كل ما هو مختلف ومميز في الفن المعماري، ونحن اليوم في هوميفاي في جولة مع منزل يشع كلاسيكية وحيوية في نفس الوقت، حيث اجتمعت بداخله كل عناصر التصميم الأنيقة والمتميزة جداً في كل تفاصيلها والتي ستشعرك حقاً بدفئ وأناقة مجرد النظر إليه وعلي يقين ان هذا المنزل مميز جداً وسط كل المنازل من حوله، دعونا نأخذ جولة ونتعرف على المنزل من الداخل عن قرب.
على الرغم من بساطة تصميمها ألا أن تلك الواجهة حقاً خاطفة للأنظار بكل تفاصيلها، فهذا المنزل كل تفاصيله مختلفة ومميزة جداً، الواجهة كلها صممت من اللون الأبيض الهادئ البسيط ولكن المختلف حقاً في هذا المنزل هو الأضاءة التي جعلت من الواجهة وتفاصيلها ملفتة للأنتابه فأختيار الأضاءة كان عبقري ومميز جداُ.
وداخل المنزل كان تصميم غرفة المعيشة عصري ومبهج ، على الرغم من أن اللون البيج الهادئ كان هو اللون السائد لغرفة المعيشة بالكامل من أثاث، جدران، أرضيات وستائر، ألا أن الأستعانة ببعض اللمسات الملونة والمبهجة في تفاصيل تصميم الغرفة بالكامل والديكورات الأنيقة أضافت للغرفة جو مبهج وبسيط.
صحيح أبهرتنا غرفة المعيشة بتصميمها العصري المبهج، ولكن حان الوقت لننبهر أكثر مع تصميم غرفة السفرة الكلاسيكي الأنيق الذى يمكننا وصفها بأنها غرفة سفرة ملكية، اللون البيج الهادئ كان هو اللون الأساسي لأثاث الغرفة تلك الطاولة المربعة المميزة والذى اجتمع حولها مجموعة من الكراسي بتصميم ناعم وفريد مع تلك اللمسة من الديكورات المختلفة والمتميزة، لتأتي الأضاءة لتكمل أناقة الغرفة وتصميمها المميز من خلال تلك النجفتان من الكريستال الأنيق.
وبعد صعودنا للطابق العلوي وجدنا غرفة النوم تلك بتصميمها الفخم والأنيق والتي تحثك على نوم هادئ وسط تصميمها المتميز، اللون البيج كان اللون الأساسي كما نري بالأضافة إلى بعض اللمسات البسيطة الملونة في الديكور التي أضافت روحاً مرحة على الغرفة.
أما المطبخ ورغم ممساحته الصغيرة ألا انه تميز بتصميم أنيق ومريح، وكان متكاملاً بكل التفاصيل التي تحتاجها اثناء وقوفك بداخله، لذلك رغم بساطته وصغر مسحته ألا انه متميز ومريح لأقصى درجة.
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