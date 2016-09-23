6 أفكار لرفوف عملية وبسيطة في منزلك

أن الديكور وتفاصيله من الأمور التي تشغل بالنا جميعاً عند اختيار تصميم للمنزل، ومن الأفكار في الديكور التي تعتبر مهمة جداً وعملية أيضاً، هى الرفوف فهى عملية جداً داخل المنزل لأنها ستساعدك على تخزين اشيائك المهمة بطريقة منظمة ومميزة، وفي نفس الوقت ستعطيك لمسة من الأناقة داخل المنزل، ونحن اليوم في هوميفاى سنعرض مجموعة من الأفكار لرفوف مختلفة ومميزة ستسهل عليك.