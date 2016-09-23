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6 أفكار لرفوف عملية وبسيطة في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
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أن الديكور وتفاصيله من الأمور التي تشغل بالنا جميعاً عند اختيار تصميم للمنزل، ومن الأفكار في الديكور التي تعتبر مهمة جداً وعملية أيضاً، هى الرفوف فهى عملية جداً داخل المنزل لأنها ستساعدك على تخزين اشيائك المهمة بطريقة منظمة ومميزة، وفي نفس الوقت ستعطيك لمسة من الأناقة داخل المنزل، ونحن اليوم في هوميفاى سنعرض مجموعة من الأفكار لرفوف مختلفة ومميزة ستسهل عليك.

1- تقليدي لكن أنيق

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores غرفة المعيشة
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

أول الأفكار للرفوف معنا اليوم ربما تبدو تقليدية بعض الشئ لكنها أنيقة ومميزة، جدار من الطوب تم تقسيمه بطريقة مبتكرة جداً، ليصبح لدينا رفين داخل الجدار لأستغلاله في تخزيين أشيائك الهامة وفي نفس الوقت تزيينه ببعض الديكورات، وللمسة جمالية أكثر تم الاستعانة بتلك السبوتات من الاضاءة لتعطي مزيداً من الأناقة كما نري.

2- بسيطة لكن مميزة

Reforma de vivienda antigua ¨GARDELLA¨, ARQ. María Florencia Fernández ARQ. María Florencia Fernández غرفة المعيشةرفوف Wood effect
ARQ. María Florencia Fernández

ARQ. María Florencia Fernández
ARQ. María Florencia Fernández
ARQ. María Florencia Fernández

فكرة أخري للرفوف بسيطة لكن مميزة  فقط بعض الأطارات وقم بتوظيفها بطريقة جيدة على الجدار وستحصل على مكتبة صغيرة من الرفوف بجانب التلفاز في غرفة المعيش، لأشباع شغفك بالقراءة وتخزيين ما تحب من الكتب المحببة إلى قلبك، وتضفى لمسة من الديكور الأنيق أيضاً على غرفة المعيشة.

3- مكعبات عملية

HOME OFFICE 01, Pura!Arquitetura Pura!Arquitetura مكاتب العمل والدراسةخزانات ورفوف
Pura!Arquitetura

Pura!Arquitetura
Pura!Arquitetura
Pura!Arquitetura

ما رأيك في بعض الاختلاف لمحبي التجديد وكارهي كل شئ تقليدي، تلك الفكرة مختلفة جداً للرفوف داخل منزلك فهى تشبه المكعبات الصغيرة ولكن مثبتة على الجدار، لتسهل عليك تخزيين الأشياء وفي نفس الوقت تبدو أنيقة ومميزة، ويمكنك أيضاً أضافة بعض الأختلاف لتلك الفكرة عن طريق تلوين كل مكعب بلون مختلف عن الأخر وستحصل في النهاية على أرفف مبهجة ومختلفة داخل منزلك.

4- خشبي وأنيق

Palettenmöbel - Regal - No.-06 "Natur", starg starg سلالم وأروقة مخزن
starg

starg
starg
starg

أما تلك الفكرة للرفوف فتعتبر المفضلة بالنسبة إلى وستعجبك أنت أيضاً أذا كنت من محبي لمسة الخشب الأنيقة داخل المنزل وتعشق ما يفعله الخشب من أختلاف داخل الديكور، هذا الرف خشبي وبسيط ويشبه للصندوق الخشبي للعبة الطاولة الشهيرةـ عملى جداً ويمكنك أستخدامه في المطبخ لتخزيين الكوبايات كما نري في تلك الصورة.

5- عمودي لكن مميز

homify غرفة المعيشةرفوف
homify

homify
homify
homify

أما هذة الفكرة فهى عبقرية جداً وبسيطة، وستجعلك تحصل بكل بساطة وبدون استهلاك مساحات كبيرة على مجموعة من الرفوف لتخزيين كل أشيائك الهامة وتزيينها بالديكورات، كل ما تحتاج إليه فقط ركناً بجانب الحائط ومجموعة من الأرفف وسيصبح لديك هذا الرف العمودى المميز.

6- عبقري ومختلف

Residência Jardim Botânico 02, Adoro Arquitetura Adoro Arquitetura مطبخ سيراميك Orange
Adoro Arquitetura

Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura
Adoro Arquitetura

نموذج أخر للرفوف وتصاميمها المختلف، هذا الرف الخشبي البسيط داخل المطبخ، سيساعدك على تخزيين كل ما تحتاجين إلى تخزيينه داخل المطبخ، وسيناسب جداً مطبخ أذا كان صغير المساحة فلن يستهلك مساحة كبيرة داخل مطبخك وفي نفس الوقت سيعطيكي لمسة من الأناقة والتمييز بسبب تصميمه الخشبي المتميز.

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