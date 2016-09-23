6 أفكار لرفوف عملية وبسيطة في منزلك

أن الديكور وتفاصيله من الأمور التي تشغل بالنا جميعاً عند اختيار تصميم للمنزل، ومن الأفكار في الديكور التي تعتبر مهمة جداً وعملية أيضاً، هى الرفوف فهى عملية جداً داخل المنزل لأنها ستساعدك على تخزين اشيائك المهمة بطريقة منظمة ومميزة، وفي نفس الوقت ستعطيك لمسة من الأناقة داخل المنزل، ونحن اليوم في هوميفاى سنعرض مجموعة من الأفكار لرفوف مختلفة ومميزة ستسهل عليك.
أول الأفكار للرفوف معنا اليوم ربما تبدو تقليدية بعض الشئ لكنها أنيقة ومميزة، جدار من الطوب تم تقسيمه بطريقة مبتكرة جداً، ليصبح لدينا رفين داخل الجدار لأستغلاله في تخزيين أشيائك الهامة وفي نفس الوقت تزيينه ببعض الديكورات، وللمسة جمالية أكثر تم الاستعانة بتلك السبوتات من الاضاءة لتعطي مزيداً من الأناقة كما نري.
فكرة أخري للرفوف بسيطة لكن مميزة فقط بعض الأطارات وقم بتوظيفها بطريقة جيدة على الجدار وستحصل على مكتبة صغيرة من الرفوف بجانب التلفاز في غرفة المعيش، لأشباع شغفك بالقراءة وتخزيين ما تحب من الكتب المحببة إلى قلبك، وتضفى لمسة من الديكور الأنيق أيضاً على غرفة المعيشة.
ما رأيك في بعض الاختلاف لمحبي التجديد وكارهي كل شئ تقليدي، تلك الفكرة مختلفة جداً للرفوف داخل منزلك فهى تشبه المكعبات الصغيرة ولكن مثبتة على الجدار، لتسهل عليك تخزيين الأشياء وفي نفس الوقت تبدو أنيقة ومميزة، ويمكنك أيضاً أضافة بعض الأختلاف لتلك الفكرة عن طريق تلوين كل مكعب بلون مختلف عن الأخر وستحصل في النهاية على أرفف مبهجة ومختلفة داخل منزلك.
أما تلك الفكرة للرفوف فتعتبر المفضلة بالنسبة إلى وستعجبك أنت أيضاً أذا كنت من محبي لمسة الخشب الأنيقة داخل المنزل وتعشق ما يفعله الخشب من أختلاف داخل الديكور، هذا الرف خشبي وبسيط ويشبه للصندوق الخشبي للعبة الطاولة الشهيرةـ عملى جداً ويمكنك أستخدامه في المطبخ لتخزيين الكوبايات كما نري في تلك الصورة.
أما هذة الفكرة فهى عبقرية جداً وبسيطة، وستجعلك تحصل بكل بساطة وبدون استهلاك مساحات كبيرة على مجموعة من الرفوف لتخزيين كل أشيائك الهامة وتزيينها بالديكورات، كل ما تحتاج إليه فقط ركناً بجانب الحائط ومجموعة من الأرفف وسيصبح لديك هذا الرف العمودى المميز.
نموذج أخر للرفوف وتصاميمها المختلف، هذا الرف الخشبي البسيط داخل المطبخ، سيساعدك على تخزيين كل ما تحتاجين إلى تخزيينه داخل المطبخ، وسيناسب جداً مطبخ أذا كان صغير المساحة فلن يستهلك مساحة كبيرة داخل مطبخك وفي نفس الوقت سيعطيكي لمسة من الأناقة والتمييز بسبب تصميمه الخشبي المتميز.
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