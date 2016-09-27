بيت كامل من التفاصيل الجميلة

هذا المنزل قدم فيه الخبراء أفكار كثيرة تجعلك تفضل البقاء في المنزل وممارسة العديد من الأنشطة بدلًا من الخروج، فهناك فرص للقراءة أو الاسترخاء والاستماع إلى الموسيقى، استقبال الاصدقاء، التأمل، جوانب مختلفة من الحياة يستعرضها لك هذا المنزل.

كل متر فيه مستعد أن يحتوي النشاط الذي تقوم به، الخزانات في بداية المطبخ ملائمة لاحتواء كل أدوات الطبخ.