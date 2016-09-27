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بيت كامل من التفاصيل الجميلة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira غرفة السفرة
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ألوان ممتعة، أثاث عملي، وزاويا مظلمة، أشياء ستجدها معنا في رحلتنا في هذا الموضوع، الهدوء المثالي هو عنوان رحلتنا هذه، لا تتوقع أي شيء قبل قراءة هذا الموضوع، ضع تخميناتك عن الذي سوف تراه من تفاصيل رائعة جانبًا، فما سوف تراه في الصوريفوق كل توقعاتك وتخميناتك، الشيء الوحيد الذي نضمنه لك بعد قراءة هذا الموضوع أنك ستقع في حب التفاصيل الموجودة به، الرومانسية هي العنصر الغالب على هذه التفاصيل بداية من الفناء حتى الأبواب الزجاجية للمطبخ، لن نتحدث كثيرًا وسنترك الصور تتحدث عن نفسها هيا بنا نبدأ رحلتنا . 

اندماج غرفة المعيشة والطعام

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira غرفة المعيشة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

التصميم الداخلي لهذه المساحة مناسب لكل المواقف الاجتماعية، ومريح جدًا للأصدقاء وأفراد الأسرة، كما نرى اختيار الألوان يساعد على جعل المساحة جذابة جدًا بداية من الأرضية التي حافظت على الاعتماد على نغمة ألوان هادئة من السيراميك و تتدرجت في ألوانها ما بين غرفة المعيشة حتى غرفة الطعام، حتى ألوان الأثاث حافظت على هذا الهدوء أيضًا فتدرجت مابين البيج الفاتح حتى البني الفاتح في كراسي غرفة الطعام. 

غرفة الطعام

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira غرفة السفرة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

غرفة الطعام تجمع في تفاصليها بين أشياء متناقضة مثل الكراسي الجلدية والأبواب الزجاجية المنزلقة التي تحافظ على الاتصال الدائم مع المطبخ، والزهور الصفراء لها دور بالغ في كسر ركود المشهد، بالإضافة إلى الضوء الطبيعي الذي يتسلل في خفوت ليضيء اللوحات الثمينة المعلقة على الحائط، والتشطبيات عالية الجودة . 

الحميمة

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira بلكونة أو شرفة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

هذا المنزل قدم فيه الخبراء أفكار كثيرة تجعلك تفضل البقاء في المنزل وممارسة العديد من الأنشطة بدلًا من الخروج، فهناك فرص للقراءة أو الاسترخاء والاستماع إلى الموسيقى، استقبال الاصدقاء، التأمل، جوانب مختلفة من الحياة يستعرضها لك هذا المنزل. 

كل متر فيه مستعد أن يحتوي النشاط الذي تقوم به، الخزانات في بداية المطبخ ملائمة لاحتواء كل أدوات الطبخ.     

الفناء والطبخ والرومانسية

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira بلكونة أو شرفة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

والمثير للدهشة أن هذا الفناء مرتبط مباشرة بالمطبخ من خلال الفتحات الزجاجية والتي توضح أناقة الداخل ودقته ورصانته بتفاصيله المنظمة، وحيوية وانطلاق الخارج الذي اكتسى باللون الأخضر. والذي يخفف من حرارة الجو في الصيف .

غرفة نوم مريحة

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira غرفة نوم
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

ألوان الباستيل مثالية جدًا لغرف النوم، اللون الوردي الخفيف يتناقض مع اللمسات الخضراء في الغرفة ببساطة وهدوء، المنسوجات الهادئة على السرير والستائر الشفافة على النوافذ تساعد على خلق أجواء لطيفة في الغرفة، مما لا شك فيه الصورة وحدها قادرة على بث الراحة فيك.  

لا تشوبها شائبة

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira حمام
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

حمام صغير في الطابق الأرضي يجتوى على طاولة بيضاء ولوح رخامي وبالوعة وإضاءة هادئة، كباقي تفاصيل المنزل التي اتفقت على الهدوء والبساطة، في النهاية المنزل جمع بين تفاصيل جعلته مريح ومناسب لقضاء أوقات جيدة . 

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Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira بلكونة أو شرفة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira الممر الحديث، المدخل و الدرج
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira غرفة السفرة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira غرفة المعيشة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira بلكونة أو شرفة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
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