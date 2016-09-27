بيت كامل من التفاصيل الجميلة

ألوان ممتعة، أثاث عملي، وزاويا مظلمة، أشياء ستجدها معنا في رحلتنا في هذا الموضوع، الهدوء المثالي هو عنوان رحلتنا هذه، لا تتوقع أي شيء قبل قراءة هذا الموضوع، ضع تخميناتك عن الذي سوف تراه من تفاصيل رائعة جانبًا، فما سوف تراه في الصوريفوق كل توقعاتك وتخميناتك، الشيء الوحيد الذي نضمنه لك بعد قراءة هذا الموضوع أنك ستقع في حب التفاصيل الموجودة به، الرومانسية هي العنصر الغالب على هذه التفاصيل بداية من الفناء حتى الأبواب الزجاجية للمطبخ، لن نتحدث كثيرًا وسنترك الصور تتحدث عن نفسها هيا بنا نبدأ رحلتنا .
التصميم الداخلي لهذه المساحة مناسب لكل المواقف الاجتماعية، ومريح جدًا للأصدقاء وأفراد الأسرة، كما نرى اختيار الألوان يساعد على جعل المساحة جذابة جدًا بداية من الأرضية التي حافظت على الاعتماد على نغمة ألوان هادئة من السيراميك و تتدرجت في ألوانها ما بين غرفة المعيشة حتى غرفة الطعام، حتى ألوان الأثاث حافظت على هذا الهدوء أيضًا فتدرجت مابين البيج الفاتح حتى البني الفاتح في كراسي غرفة الطعام.
غرفة الطعام تجمع في تفاصليها بين أشياء متناقضة مثل الكراسي الجلدية والأبواب الزجاجية المنزلقة التي تحافظ على الاتصال الدائم مع المطبخ، والزهور الصفراء لها دور بالغ في كسر ركود المشهد، بالإضافة إلى الضوء الطبيعي الذي يتسلل في خفوت ليضيء اللوحات الثمينة المعلقة على الحائط، والتشطبيات عالية الجودة .
هذا المنزل قدم فيه الخبراء أفكار كثيرة تجعلك تفضل البقاء في المنزل وممارسة العديد من الأنشطة بدلًا من الخروج، فهناك فرص للقراءة أو الاسترخاء والاستماع إلى الموسيقى، استقبال الاصدقاء، التأمل، جوانب مختلفة من الحياة يستعرضها لك هذا المنزل.
كل متر فيه مستعد أن يحتوي النشاط الذي تقوم به، الخزانات في بداية المطبخ ملائمة لاحتواء كل أدوات الطبخ.
والمثير للدهشة أن هذا الفناء مرتبط مباشرة بالمطبخ من خلال الفتحات الزجاجية والتي توضح أناقة الداخل ودقته ورصانته بتفاصيله المنظمة، وحيوية وانطلاق الخارج الذي اكتسى باللون الأخضر. والذي يخفف من حرارة الجو في الصيف .
ألوان الباستيل مثالية جدًا لغرف النوم، اللون الوردي الخفيف يتناقض مع اللمسات الخضراء في الغرفة ببساطة وهدوء، المنسوجات الهادئة على السرير والستائر الشفافة على النوافذ تساعد على خلق أجواء لطيفة في الغرفة، مما لا شك فيه الصورة وحدها قادرة على بث الراحة فيك.
حمام صغير في الطابق الأرضي يجتوى على طاولة بيضاء ولوح رخامي وبالوعة وإضاءة هادئة، كباقي تفاصيل المنزل التي اتفقت على الهدوء والبساطة، في النهاية المنزل جمع بين تفاصيل جعلته مريح ومناسب لقضاء أوقات جيدة .
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