8 تصميمات رائعة لمداخل الغرف

مداخل الشقق و الغرف بها العديد من التصميمات و التكتيكات المتبعة لإظهار ما سيكون عليه الوضع التصميمي في باقي غرف المنزل، فهل يكون لها دور عملي ؟! ، هذا السؤال سنجيب عليه بالإيجاب في هذا المقال ، حيث سنؤكد أن تلك المداخل بجانب كونها عنوان الأناقة لما هو في داخل الغرف،سنؤكد في جولتنا سوياً على عمليتها و امكانية استغلالها لتكون مؤدية لوظيفة مهمة و هذا من بين أكثر من نموذج لتصميمات ديكورية مختلفة لمداخل شقق و غرف داخلية ذات مقدار عالي من التميز و الجمال، و من مختلف المدارس المعمارية ..
المداخل الشاعرية قبل الخروج من المنزل دائماًَ ما تؤدي دورها في رسم انطباع شخصي عليك بالهدوء قبل الخروج و تمتص تعبك أثناء الدخول، إن هذا النموذج يراعي الحالة النفسية الهادئة و يرسم عليها مزيداً من الجمال و العملية في الوقت ذاته حيث نرى الأنوار التي تؤدي وظيفة في اظهار وجهك في المرآة للتأكد من مظهرك الانيق قبل الخروج كما أن المنضدة تحمل في طيها الأدراج التي ربما تكون ملاذاً للمفاتيح و المحافظ المالية
حينما نفكر فيما نود التخلص منه فور الدخول إلى المنزل فبالطبع يأتي لبالنا الحذاء و الحقيبة و الساعة و نقودنا و هاتفنا المحمول، بالفعل كل تلك المتعلقات أصبح لها مكاناً معلوماً بفضل هذا التصميم الرائع
هذا المدخل قد اقتبس تماماً فكرة المتجر الخاص بالأحذية و طبقها بحذافيرها هنا، الأرفف المتوازية و الكرسي العرضي الذي يسمح لجلوس فردين و أكثر في حالة الخروج الجماعي من المنزل أو الدخول و خلع الأحذية و رصها بشكل أنيق، يمكن أن يكون لكل فرد في المنزل رفاً خاص به ، و هي يمكن أن تصمم بجوار باب الشقة الرئيسي أو قبيل غرفة الملابس
المداخل المبسطة يمكن أن تؤدي دورها الجمالي بوظيفة واحدة فقط و ليس متعددة المهام كسابقتها، فهنا مثلاً الكرسي المخصص للجلوس و الراحة في الممر هو ما أعطى للمشهد الديكوري درة تاجه و رونقه، الألوان المعاكسة في اللون الرئيسي للغرفة توفر في معلقات الملابس على الجدار و هي بالمناسبة اتخذت الوانها من ذات درجات و فكرة لون الكرسي ، التي يمكن تصميمها بسهولة تماماً في المساحات الصغيرة ..
دائماً ما كانت الحقبة الزمنية الماضية تحمل فيها ثوابت في مسألة مدخل المنزل تحديداً و لاسيما ما كان متعلقاً بطراز الملابس آنذاك حيث المعاطف و الجاكيت المعتاد ارتدائها من طرف كل من فيث المنزل تقريباً لذا كانت المعلقات الخشبية المخصصة لاستقبالها في مدخل الشقة من رواكز ذلك التصميم القديم
و هذا الطراز مخصص لذوي الخصوصية العالية و محبي عدم اظهار اغراضهم أمام الجميع، فلو كنت تحب الخصوصية فذلك التصميم المثالي هدية اليك، حيث تصمم الخزانة في المدخل و عليها أبواب تحجبها تماماً عند غلقها مما يجعلها مفيدة للمساحات الضيقة و للمداخل المربعة و ليس الطولي منها .
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فكرة تصميم المدخل بباب منفصل عن الغرفة الرئيسية من اهم الافكار التي استمدت من فكرة غرف الملابس المنفصلة و هي تختلف فقط من حيث المساحة حيث يكون المدخل مصغراً جداً بالمقارنة بغرفة ملابس متكاملة
يمكن استغلال التمويهات التصميمية و الفنية في التلاعب بشكل المدخل و وظيفته في تخزين و حمل الأشياء و كأنه جزءاً من الحائط الطبيعي و رسوماته و طلائه ، فهذا النموذج يضمن لك تصميم رقيق و علمي في الوقت ذاته