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8 تصميمات رائعة لمداخل الغرف

Mohammed Awad Mohammed Awad
Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
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مداخل الشقق و الغرف بها العديد من التصميمات و التكتيكات المتبعة لإظهار ما سيكون عليه الوضع التصميمي في باقي غرف المنزل، فهل يكون لها دور عملي ؟! ، هذا السؤال سنجيب عليه بالإيجاب في هذا المقال ، حيث سنؤكد أن تلك المداخل بجانب كونها عنوان الأناقة لما هو في داخل الغرف،سنؤكد في  جولتنا سوياً  على عمليتها و امكانية استغلالها لتكون مؤدية لوظيفة مهمة  و هذا  من بين أكثر من نموذج لتصميمات ديكورية مختلفة لمداخل شقق و غرف داخلية ذات مقدار عالي من التميز و الجمال، و من مختلف المدارس المعمارية ..

1- مدخل شاعري

Seba Life , Canan Delevi Canan Delevi سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Canan Delevi

Canan Delevi
Canan Delevi
Canan Delevi

المداخل الشاعرية قبل الخروج من المنزل دائماًَ  ما تؤدي دورها في رسم انطباع شخصي عليك بالهدوء قبل الخروج و تمتص تعبك أثناء الدخول، إن هذا النموذج يراعي الحالة النفسية الهادئة و يرسم عليها مزيداً من الجمال و العملية في الوقت ذاته حيث نرى الأنوار التي تؤدي وظيفة في اظهار وجهك في المرآة للتأكد من مظهرك الانيق قبل الخروج كما أن المنضدة تحمل في طيها الأدراج التي ربما تكون ملاذاً للمفاتيح و المحافظ المالية 

2- مدخل متكامل

Как декорировать маленькие прихожие?, ООО "Сфера" ООО 'Сфера' سلالم وأروقة مخزن
ООО <q>Сфера</q>

ООО "Сфера"
ООО <q>Сфера</q>
ООО "Сфера"

حينما نفكر فيما نود التخلص منه فور الدخول إلى المنزل فبالطبع يأتي لبالنا الحذاء و الحقيبة و الساعة و نقودنا و هاتفنا المحمول، بالفعل كل تلك المتعلقات أصبح لها مكاناً معلوماً بفضل هذا التصميم الرائع

3- مدخل متخصص

homify الممر الصناعي، الرواق، الدرج.
homify

homify
homify
homify

هذا المدخل قد اقتبس تماماً فكرة المتجر الخاص بالأحذية و طبقها بحذافيرها هنا، الأرفف المتوازية و الكرسي العرضي الذي يسمح لجلوس فردين و أكثر في حالة الخروج الجماعي من المنزل أو الدخول و خلع الأحذية و رصها بشكل أنيق، يمكن أن يكون لكل فرد في المنزل رفاً خاص به ، و هي يمكن أن تصمم بجوار باب الشقة الرئيسي أو قبيل غرفة الملابس 

4- مدخل مبسط

miniszyk, unikat:lab unikat:lab الممر والمدخل
unikat:lab

miniszyk

unikat:lab
unikat:lab
unikat:lab

المداخل المبسطة يمكن أن تؤدي دورها الجمالي بوظيفة واحدة فقط و ليس متعددة المهام كسابقتها، فهنا مثلاً الكرسي المخصص للجلوس و الراحة في الممر هو ما أعطى للمشهد الديكوري درة تاجه و رونقه، الألوان المعاكسة في اللون الرئيسي للغرفة توفر في معلقات الملابس على الجدار و هي بالمناسبة اتخذت الوانها من ذات درجات و فكرة لون الكرسي ،  التي يمكن تصميمها بسهولة تماماً في المساحات الصغيرة ..

5- مدخل كلاسيكي

Products, Maze Interior Maze Interior سلالم وأروقة شماعة ملابس
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

دائماً ما كانت الحقبة الزمنية الماضية تحمل فيها ثوابت في مسألة مدخل المنزل تحديداً و لاسيما ما كان متعلقاً بطراز الملابس آنذاك حيث المعاطف و الجاكيت المعتاد ارتدائها من طرف كل من فيث المنزل تقريباً لذا كانت المعلقات الخشبية المخصصة لاستقبالها في مدخل الشقة من رواكز ذلك التصميم القديم

6- مدخل بأبواب

Elfa und Lumi Ausstellung im Möbelgeschäft "Möbel Inhofer", Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH سلالم وأروقة شماعة ملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

و هذا الطراز مخصص لذوي الخصوصية العالية و محبي عدم اظهار اغراضهم أمام الجميع، فلو كنت تحب الخصوصية فذلك التصميم المثالي هدية اليك، حيث تصمم الخزانة في المدخل و عليها أبواب تحجبها تماماً عند غلقها مما يجعلها مفيدة للمساحات الضيقة و للمداخل المربعة و ليس الطولي منها .

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7- مدخل كالغرفة

Wee House Interior The Wee House Company منازل
The Wee House Company

Wee House Interior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

فكرة تصميم المدخل بباب منفصل عن الغرفة الرئيسية من اهم الافكار التي استمدت من فكرة غرف الملابس المنفصلة و هي تختلف فقط من حيث المساحة حيث يكون المدخل مصغراً جداً بالمقارنة بغرفة ملابس متكاملة

8- مدخل ديكوري

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka سلالم وأروقة رفوف وأدراج
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

يمكن استغلال التمويهات التصميمية و الفنية في التلاعب بشكل المدخل و وظيفته في تخزين و حمل الأشياء و كأنه جزءاً من الحائط الطبيعي و رسوماته و طلائه ، فهذا النموذج يضمن لك تصميم رقيق و علمي في الوقت ذاته

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