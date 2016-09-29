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منزل عصري مساحته 260 م²

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة المعيشة
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وجولاتنا اليوم في هوميفاي مختلفة ومميزة من قلب البرازيل في مدينة ريو دى سولمع منزل مختلف، عصري وأنيق، منزل من 260 متر مربع، مع لمسة عصرية خاصة جداً، يتكون هذا المنزل من طابقيين عموديين متداخلين مع بعضهما البعض بشكل جمالى أنيق، هذا المنزل  تصميمه حديث وتم تطويره من قبل مكتب التصميم ،ESPACO Arquiteturaحيث حرص المصممون على استخدام مواد من البناء الطبيعية كالخشي والحجر بشكل مختلف وعصري في التصميم، لذلك دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف عليه أكثر من الداخل.

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura منازل
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

الواجهة عصرية

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura منازل
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

البداية مع الواجهة وتصميمها العصري الأنيق والمتميز كما نري، كان للطبيعة داخلها دوراً كبيراً وواضحاً، فتم استخدام الحجر والخشب لبناء الواجهة بالكامل مما أعطى للمنزل روحاً مختلفة مميزة وأنيقة، بجانب عناصر الطبيعى الخضراء التي زينت المدخل بالكامل وأعطتة لمسة حيوية ومنعشة عند دخولك للمنزل، ولم ينسي المصممون استخدام الحجر لتصميم خطوات ترحب بك عند دخولك المنزل.

الجلد لغرفة معيشة مختلفة

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة المعيشة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

أما داخل المنزل فكان ابداعاً حقاً بمعنى الكلمة، وكان الجلد هو كلمة السر لتلك الأناقة والأبداع، فأعتمد المصمم على اللون البني للجلد ليكون تصميم الأثاث الذى كان مميزاً بشكل واضح، مع مزجة مع اللون التريكواز في لمسة من الفانتازيا والأختلاف، أدق تعبير عن تلك الغرفة يمكننا وصفها به انها رمز للأناقة والترفيه الذى بدا واضحاً من خلال وجود هذا التلفاز داخل الغرفة.

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة المعيشة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة المعيشة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

غرفة سفرة مميزة

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة السفرة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

ومن غرفة المعيشة مررنا بغرفة السفرة الذى ابهرتنا أيضاً ببساطتها ووبساطة تصميمها، مائدة من الزجاج الذى أعطى للغرفة أختلافها مع كراسي سوداء لمزيد من الفخامة والأناقة، التى أكتملت بالاضاءة وتلك النجفة في المنتصف.

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غرفة مكتب ذكية

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura مكتب عمل أو دراسة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

وبذكاء قام المصممون استغلال المساحات داخل المنزل وخاصةً عند الدرج، وقاموا بخلق غرفة مكتب صغيرة أسفل الدرج، ومع بعض الأثاث المكتبى الأنيق والبسيط في نفس الوقت والديكورات المميزة، أصبح لدينا غرفة المكتب الذكية  تلك التى نراها.

غرفة للحب والأسترخاء

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة نوم
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

الحب والأسترخاء كانا عنوان غرفة النوم داخل هذا المنزل، فليست مجرد غرفة نوم عادية هى أكثر مكان سيشعرك بالدفئـ مزج الألوان الكلاسيكية الأبيض، الرمادى والأسود مع لمسة من اللون الأحمر أعطى أيضاً أناقة واختلاف للغرفة كما نري.

الحمام الهادئ

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura حمام
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

وختام جولتنا داخل المنزل مع الحمام وتصميمه الهادئ، الرخام البيج كان عنصر التصميم الأساسي مع الزجاج الشفاف الذى أضفى روحاً من الهدوء والبساطة داخل الحمام بجانب الأناقة المفرطة التى فرضتها الأضاء داخل المنزل.

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Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura مطبخ
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura مطبخ
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة الاطفال
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Casa AG, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura حديقة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

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homify
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homify حديقة
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