منزل عصري مساحته 260 م²

وجولاتنا اليوم في هوميفاي مختلفة ومميزة من قلب البرازيل في مدينة ريو دى سولمع منزل مختلف، عصري وأنيق، منزل من 260 متر مربع، مع لمسة عصرية خاصة جداً، يتكون هذا المنزل من طابقيين عموديين متداخلين مع بعضهما البعض بشكل جمالى أنيق، هذا المنزل تصميمه حديث وتم تطويره من قبل مكتب التصميم ،ESPACO Arquiteturaحيث حرص المصممون على استخدام مواد من البناء الطبيعية كالخشي والحجر بشكل مختلف وعصري في التصميم، لذلك دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف عليه أكثر من الداخل.