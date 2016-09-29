منزل عصري مساحته 260 م²

وجولاتنا اليوم في هوميفاي مختلفة ومميزة من قلب البرازيل في مدينة ريو دى سولمع منزل مختلف، عصري وأنيق، منزل من 260 متر مربع، مع لمسة عصرية خاصة جداً، يتكون هذا المنزل من طابقيين عموديين متداخلين مع بعضهما البعض بشكل جمالى أنيق، هذا المنزل تصميمه حديث وتم تطويره من قبل مكتب التصميم ،ESPACO Arquiteturaحيث حرص المصممون على استخدام مواد من البناء الطبيعية كالخشي والحجر بشكل مختلف وعصري في التصميم، لذلك دعونا نأخذ جولة داخل المنزل لنتعرف عليه أكثر من الداخل.
البداية مع الواجهة وتصميمها العصري الأنيق والمتميز كما نري، كان للطبيعة داخلها دوراً كبيراً وواضحاً، فتم استخدام الحجر والخشب لبناء الواجهة بالكامل مما أعطى للمنزل روحاً مختلفة مميزة وأنيقة، بجانب عناصر الطبيعى الخضراء التي زينت المدخل بالكامل وأعطتة لمسة حيوية ومنعشة عند دخولك للمنزل، ولم ينسي المصممون استخدام الحجر لتصميم خطوات ترحب بك عند دخولك المنزل.
أما داخل المنزل فكان ابداعاً حقاً بمعنى الكلمة، وكان الجلد هو كلمة السر لتلك الأناقة والأبداع، فأعتمد المصمم على اللون البني للجلد ليكون تصميم الأثاث الذى كان مميزاً بشكل واضح، مع مزجة مع اللون التريكواز في لمسة من الفانتازيا والأختلاف، أدق تعبير عن تلك الغرفة يمكننا وصفها به انها رمز للأناقة والترفيه الذى بدا واضحاً من خلال وجود هذا التلفاز داخل الغرفة.
ومن غرفة المعيشة مررنا بغرفة السفرة الذى ابهرتنا أيضاً ببساطتها ووبساطة تصميمها، مائدة من الزجاج الذى أعطى للغرفة أختلافها مع كراسي سوداء لمزيد من الفخامة والأناقة، التى أكتملت بالاضاءة وتلك النجفة في المنتصف.
وبذكاء قام المصممون استغلال المساحات داخل المنزل وخاصةً عند الدرج، وقاموا بخلق غرفة مكتب صغيرة أسفل الدرج، ومع بعض الأثاث المكتبى الأنيق والبسيط في نفس الوقت والديكورات المميزة، أصبح لدينا غرفة المكتب الذكية تلك التى نراها.
الحب والأسترخاء كانا عنوان غرفة النوم داخل هذا المنزل، فليست مجرد غرفة نوم عادية هى أكثر مكان سيشعرك بالدفئـ مزج الألوان الكلاسيكية الأبيض، الرمادى والأسود مع لمسة من اللون الأحمر أعطى أيضاً أناقة واختلاف للغرفة كما نري.
وختام جولتنا داخل المنزل مع الحمام وتصميمه الهادئ، الرخام البيج كان عنصر التصميم الأساسي مع الزجاج الشفاف الذى أضفى روحاً من الهدوء والبساطة داخل الحمام بجانب الأناقة المفرطة التى فرضتها الأضاء داخل المنزل.
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