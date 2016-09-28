10 أفكار لغرف طعام كلاسيكية أنيقة

المنزل الكلاسيكي لا يكتمل إلا بغرفة طعام كلاسيكية أنيقة، و أحياناً تكون غرفة الطعام هي بطلة المنزل فهي من أكثر الغرف و التي يظهر عليها الطراز الكلاسيكي بكافة عناصرها و مكونتها. و لذلك جئنا لكم بأفكارغير تقليدية لتتمكن من جمع أسرتك وأصدقاءك في منزلك ولتحصل على أناقة تكون محط الإعجاب من كل زوارك، فتابعنا اليوم…
إذا أردت تصميم فاره و فخم، فهذا التصميم هو لك. أنظر لتصميم وحجم هذه الطاولة التي تكفي لعمل ولائم كبيرة، أوعقد إجتماعات، أما الجانب الجمالي فهو مبهر أيضاً، لاحظ النقوش والزينة البسيطة في تصميم أرجل الطاولة والكراسي، و التي صممت ظهورها من الخيرزان و هوعنصر لا يتأثر بعامل الزمن، ولا الموضة. أيضاً يظهر بشكل رئيسي السيمتريه في التصميم، فهي أحد أهم أساليب الغرف الكلاسيكية.
خامة الأثاث الغالبة من الخشب وتأخذ اللون البني الفاتح لتعطي عتاقة وأناقة إضافية، تمتزج بقماش كريمي اللون في الكراسي. يتكرر اللون الكريمي في النجف المميز جداً فهو ذو تصميم عتيق و فاره.
تصميم يعتبر تقليدي لغرفة طعام صغيرة، بسيطة وأنيقة. الطاولة مستديرة تأخذ لون ذهبي جميل ويصطاف حولها كراسي عريضة تأخذ لون كريمي، منجدة بالكامل لتأخذ مظهر أكثر أناقة وفخامة.
و لا يكتمل جمال الغرفة إلا بوجود نجفة كرستالية ذهبية تدلى من السقف الأبيض، أما الجوائط فأخذت لوناً أزرق فاتح مريح للأعصاب مع تجليد العمود بورق حائط يمتزج به اللون الكريمي المستخدم في قماش الكراسي مع لون الحائط. على العمود يستند بوفية كلاسيكي أسود اللون، حجمة صغير بالنسبة للغرفة و الذي يجعله مناسب جداً حتى لا يأخذ الإنتباه عن النقطة البصرية في هذه الغرفة و هي الطاولة والكراسي.
هناك مفهوم خاطئ عن الأثاث الكلاسيكي، أنه يجب أن يكون فخم وكبير في الحجم ذو تفاصيل مزدحمة، ولكن يمكنك دائماً اللجوء لطراز كلاسيكي مينمال و بسيط. كما في المثال، فهو أنيق ويعطي التأثير المطلوب للحصول على أناقة الطراز الكلاسيكي بإختيار خامات وأقمشة مميزة، فاللون الزهري الفاتح والممزوج بلون الخشب الفاتح مع المصباح الرقيق ونقوش الحائط، والنتيجة غرفة أنيقة ومناسبة لمحبي الأناقة والبساطة معاً.
المصمم هنا يركز على الجانب الراقي في الطراز الكلاسيكي، فالكراسي البيضاء ذات النقوش البسيطة والتي تظهر بشكل حالم يشبه قصص الأساطير. أما أرجل الطاولة فهي تماثل الكراسي و يعلوها جزء خشبي بني اللون ليتباين مع اللون الأبيض الجذاب. هذه الغرفة هي حقاً مميزة، فهي أعادت تعريف كلمة
كلاسيك.
لا تنسى طاقم الصيني، والذي لا تكتمل الموائد الخاصة إلا به، فهو أفضل الاكسسوارات لتزين الطاولة والتي تضفي لمسة كلاسيكية على الجو العام للغرفة في حد ذاته.
الإختيارات التقليدية لشكل الكلاسيكي للأثاث محدودة ولكن في المطلق هناك العديد من الإختيارات والتي تعطيك مظهر مميز وغير تقليدي. فهنا تم إعطاء التصميم شكل عتيق فهي فكرة رائعة إذا كنت تصمم غرفة طعام كلاسيكية مائلة للطراز الريفي. قم بانهاء الغرفة بتحف واكسسوارات مميزة لتكمل المشهد.
في أي تصميم ناجح يجب دائماً وجود نقطة بصرية، فإذا كانت غرفة الطعام الخاصة بك ذات ألوان باستيل أو محايدة فيمكنك تحويل النقطة البصرية لتكون في أحد عناصر الأثاث الأخرى، مثل البوفية مثلاً. هذا تصميم فني وعملي للخزانة أو البوفيه و يناسب مع غرف الطعام سواء كانت بألوان فاتحة أو داكنة.
هذا التصميم يجمع بين المودرن والكلاسيك، يمكننا إطلاق
كلاسيك معاصر عليه. فتصميم الطاولة كلاسيكي لاكيه بلون رمادي فاتح، ليحميها من العوامل الزمنية، أما الكراسي فهي تأخذ الشكل المودرن، البسيط و الإنسيابي في خطوطة. تأتي السجادة لتعمل كنقطة بصرية و لتعطي دفئ بألوانها على الفراغ ذو الألوان الباردة.
ليس تصميم كلاسيكي بالمفاهيم المتعارف عليها، ولكنه مثل أي تصميم كلاسيكي فهو ليس متأثراً بحقبة زمنية معينة، فأنقاته تؤهله لأن يأخذ الطابع الكلاسيكي.
الطاولة ذات تصميم بسيط وخطوط مستقيمة، أما الكراسي فهي من الجلد المطرز. الكل يظهر بشكل أنيق وخاصة على الحائط الأزرق الرائع و مع باقات الورود المزينة للطاولة.
وسط الحوائط البيضاء، وبجوار غرفة المعيشة ذات الألوان الفاتجة يظهرأثاث غرفة تناول الطعام بشكل أنيق ومميز. في غرفة تغمرها الشبابيك الكبيرة بالضوء الطبيعي، فإن الألوان والتصميم كلاهما يدلا على فخامة وقيمة وذوق فني عالي.
اللون الرمادي للقطيفة اللامعة و التي تنجد الكراسي، مع الخشب ذو اللون العتيق أعطوا نتيجة فخمة وغير مكررة للكراسي، أما الطاولة فهي ذات أرجل حديدة بتفاصيل فنية رائعة، يعلوها رخامة من الجرانيت. النجفة كلاسيكية الطراز – فهي تأخذ تصميم القرون الوسطى، كبيرة الحجم ولكنها بسيطة.