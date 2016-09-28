10 أفكار لغرف طعام كلاسيكية أنيقة

إذا أردت تصميم فاره و فخم، فهذا التصميم هو لك. أنظر لتصميم وحجم هذه الطاولة التي تكفي لعمل ولائم كبيرة، أوعقد إجتماعات، أما الجانب الجمالي فهو مبهر أيضاً، لاحظ النقوش والزينة البسيطة في تصميم أرجل الطاولة والكراسي، و التي صممت ظهورها من الخيرزان و هوعنصر لا يتأثر بعامل الزمن، ولا الموضة. أيضاً يظهر بشكل رئيسي السيمتريه في التصميم، فهي أحد أهم أساليب الغرف الكلاسيكية.

خامة الأثاث الغالبة من الخشب وتأخذ اللون البني الفاتح لتعطي عتاقة وأناقة إضافية، تمتزج بقماش كريمي اللون في الكراسي. يتكرر اللون الكريمي في النجف المميز جداً فهو ذو تصميم عتيق و فاره.