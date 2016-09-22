منزل إيطالى مثالى للعائلة

فى مدينة ميلان بإيطاليا يقع هذا المنزل الأنيق من طابقين، والذى أُعيد تجديده ليصبح منزل أحلام العائلة حيث تم توفير كل احتياجات أفراد الأسرة بإختلاف أذواقهم مع تصميم داخلى مميز يخطف بصر الزائرين.
نبدأ بالغرفة الرئيسية بالمنزل وهى غرفة المعيشة الى تم تصميمها على مساحة كبيرة مفتوحة تتسع لجميع أفراد الأسرة، وتتمتع بألوان هادئة للأثاث والجدران مع إضاءة طبيعية حيوية توفرها النوافذ مع لمسة أناقة تضيفها سجادة بسيطة على أرضية خشبية مميزة تملأ الغرفة بجو من الدفء والأناقة.
تطل غرفة المكتب على غرفة المعيشة فيفصلها فقط باب متحرك لسهولة التنقل بين الغرف والتواصل مع أفراد الأسرة عند الحاجة، وبسبب التباين بين لون الباب الأحمر واللون الأبيض لجدران غرفة المعيشة يتمتع تصميم المنزل بالحيوية والطاقة.
صُمم السلم على مساحة محدودة حتى لا يشغل جزء كبير من الدور الأرضى وبالتالى يوفر مساحات تخزينية بالأسفل، وتم طلائه باللون الأحمر ليتماشى مع لون باب غرفة المكتب فنجصل على وحدة ألوان متناسقة بالمنزل.
وكلمسة ديكور بسيطة وفريدة فى نفس الوقت اُستخدم الزجاج الشفاف كسور للسلم.
يوجد بكل طابق حمام فهنا حمام الطابق الأول بسيط وصغير وعملى مناسب أيضًا ليستخدمه الزوار.
فى الطابق العلوى تقع غرف نوم الأطفال بتصميمها المبهج والعملى. فلتوفير أكبر مساحة حرة للأطفال صمم السرير متعدد الطوابق.
توفير إضاءة طبيعية دافئة بالغرفة مع استخدام ألوان فاتحة يضفى على الغرفة جو من الحيوية والإنطلاق الذى يناسب طاقة الأطفال، فباستخدام ألوان بسيطة وهادئة يمكنك الحصول على تصميم أنيق ومحفز لغرفة أطفالك.
ملحق بغرفة الأطفال حمام خاص بهم، درجات الأزرق هى المكون الرئيسى لألوان الحمام مع تداخل محدود للون الأبيض لكسر رتابة الألوان فنحصل على تصميم ممتع للأطفال.
غرفة العشاء المكان الذى يجمع أفراد الأسرة بشكل يومى، وتتمتع الغفة بإضاءة رائعة وموزعة نتيجة تركيب نوافذ بسقف المنزل بجانب وجود تراس ملحق بالغرفة.
ويتميز المطبخ بإتساع مساحتة ما يوفر مكان لجلوس أفراد الأسرة أثناء انتظار الطعام أو لتناول الوجبات الخفيفة، ويقابله طاولة العشاء.
اللون الأبيض من أفضل الألوان التى تناسب المنازل ذات السقف المنخفض والألوان الفاحة بشكل عام عملى على زيادة الإضاءة الغرفة خاصة مع الأرضيات الداكنة
وأخيرًا ننهى جولتنا بالحمام الرئيسى المصمم بألوان زاهية تعمل على تجديد الحالة المزاجية لأفراد المنزل عند استخدامه وكعادة اللون الأبيض لا يحجم اختيارات الألوان بل ينتج لنا تصميمات مبهجة ومميزة فى كل مرة يدمج فيها مع ألوان أخرى.