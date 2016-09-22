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منزل إيطالى مثالى للعائلة

هنادى موسى هنادى موسى
Italian Family, ristrutturami ristrutturami غرفة الاطفال
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فى مدينة ميلان بإيطاليا يقع هذا المنزل الأنيق من طابقين، والذى أُعيد تجديده ليصبح منزل أحلام العائلة حيث تم توفير كل احتياجات أفراد الأسرة بإختلاف أذواقهم مع تصميم داخلى مميز يخطف بصر الزائرين.

غرفة المعيشة

Italian Family, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

نبدأ بالغرفة الرئيسية بالمنزل وهى غرفة المعيشة الى تم تصميمها على مساحة كبيرة مفتوحة تتسع لجميع أفراد الأسرة، وتتمتع بألوان هادئة للأثاث والجدران مع إضاءة طبيعية حيوية توفرها النوافذ مع لمسة أناقة تضيفها سجادة بسيطة على أرضية خشبية مميزة تملأ الغرفة بجو من الدفء والأناقة.

غرفة المكتب

Italian Family, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

تطل غرفة المكتب على غرفة المعيشة فيفصلها فقط باب متحرك لسهولة التنقل بين الغرف والتواصل مع أفراد الأسرة عند الحاجة، وبسبب التباين بين لون الباب الأحمر واللون الأبيض لجدران غرفة المعيشة يتمتع تصميم المنزل بالحيوية والطاقة.

الأحمر الساحر

Italian Family, ristrutturami ristrutturami الممر الحديث، المدخل و الدرج
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

صُمم السلم على مساحة محدودة حتى لا يشغل جزء كبير من الدور الأرضى وبالتالى يوفر مساحات تخزينية بالأسفل، وتم طلائه باللون الأحمر ليتماشى مع لون باب غرفة المكتب فنجصل على وحدة ألوان متناسقة بالمنزل.

وكلمسة ديكور بسيطة وفريدة فى نفس الوقت اُستخدم الزجاج الشفاف كسور للسلم.

الحمام

Italian Family, ristrutturami ristrutturami حمام
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

يوجد بكل طابق حمام فهنا حمام الطابق الأول بسيط وصغير وعملى مناسب أيضًا ليستخدمه الزوار.

غرفة الأطفال

Italian Family, ristrutturami ristrutturami غرفة الاطفال
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

فى الطابق العلوى تقع غرف نوم الأطفال بتصميمها المبهج والعملى. فلتوفير أكبر مساحة حرة للأطفال صمم السرير متعدد الطوابق.

حيوية وإنطلاق

Italian Family, ristrutturami ristrutturami غرفة الاطفال
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

توفير إضاءة طبيعية دافئة بالغرفة مع استخدام ألوان فاتحة يضفى على الغرفة جو من الحيوية والإنطلاق الذى يناسب طاقة الأطفال، فباستخدام ألوان بسيطة وهادئة يمكنك الحصول على تصميم أنيق ومحفز لغرفة أطفالك.

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حمام الأطفال

Italian Family, ristrutturami ristrutturami حمام
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

ملحق بغرفة الأطفال حمام خاص بهم، درجات الأزرق هى المكون الرئيسى لألوان الحمام مع تداخل محدود للون الأبيض لكسر رتابة الألوان فنحصل على تصميم ممتع للأطفال.

غرفة الطعام

Italian Family, ristrutturami ristrutturami مطبخ
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

غرفة العشاء المكان الذى يجمع أفراد الأسرة بشكل يومى، وتتمتع الغفة بإضاءة رائعة وموزعة نتيجة تركيب نوافذ بسقف المنزل بجانب وجود تراس ملحق بالغرفة.

ويتميز المطبخ بإتساع مساحتة ما يوفر مكان لجلوس أفراد الأسرة أثناء انتظار الطعام أو لتناول الوجبات الخفيفة، ويقابله طاولة العشاء.

مساحة مفتوحة للجلوس

Italian Family, ristrutturami ristrutturami مطبخ
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

اللون الأبيض من أفضل الألوان التى تناسب المنازل ذات السقف المنخفض والألوان الفاحة بشكل عام عملى على زيادة الإضاءة الغرفة خاصة مع الأرضيات الداكنة 

حمام بألوان زاهية

Italian Family, ristrutturami ristrutturami حمام
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

وأخيرًا ننهى جولتنا بالحمام الرئيسى المصمم بألوان زاهية تعمل على تجديد الحالة المزاجية لأفراد المنزل عند استخدامه وكعادة اللون الأبيض لا يحجم اختيارات الألوان بل ينتج لنا تصميمات مبهجة ومميزة فى كل مرة يدمج فيها مع ألوان أخرى.

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