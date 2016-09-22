منزل إيطالى مثالى للعائلة

فى مدينة ميلان بإيطاليا يقع هذا المنزل الأنيق من طابقين، والذى أُعيد تجديده ليصبح منزل أحلام العائلة حيث تم توفير كل احتياجات أفراد الأسرة بإختلاف أذواقهم مع تصميم داخلى مميز يخطف بصر الزائرين.