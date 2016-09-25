كيف تجعل رائحة المنزل جميلة

هل يبدو منزلك جميلًا ولكن ينقصه لمسة من الروائح الساحرة التي تشعرك بالاسترخاء ونظافة المكان دائمًا؟ ليس هناك أسهل من ذلك. الروائح يمكن لها أن تؤثر بشكل كبير جدًا على مزاج أسرتك خاصة عند دخول المنزل بعد يوم شاق لتجدوا رائحة زكية تستقبلكم، يا له من شعور مريح. في هذا المقال سنقدم لك بعض النصائح لجعل كل غرفة فمنزلك مُشعةً بالروائح المنعشة طوال الوقت وبتطبيقها سيكون منزلك مميزًا بين الجميع!
إذا كنت تريد نومًا مريحًا وجيدًا لإنتاجية أكثر ومزاج أفضل في اليوم التالي، عليك بالنباتات وخاصة اللافندر الذي يرخي الأعصاب. والتي ستضيف منظرًا جميلًا لغرفتك مع خصائصها في تنقية الهواء، وأيضًا لا ننسى أهم ميزة وهي الرائحة الجميلة التي ستستنشقها كلما خلدت للنوم وأول لحظة في استيقاظك.
فما هي النباتات ذات الرائحة المهدئة للأعصاب والتي ستساعدك على نوم أفضل؟
يمكنك تجربة:
اللافندر: هو من أشهر النباتات التي تقوم بتلك الوظيفة وشكلها ولونها رائع أيضًا!
الألوفيرا: تقوم هذه النبتة بإخراج الأوكسيجين ليلًا مما فيه فائدة كبيرة لتحسين دورتك الدموية والمساعدة على نوم أفضل، وكذلك من مميزاته أنه لا يحتاج لكثير من العناية.
أما إذا كنت تريد إضافة لمسة رومانسية للغرفة فعليك بـالياسمين و الزهور.
الطبيخ والخبز يمكنه أن يجعل رائحة المطبخ تتغير بروائح مختلفة ولكن هذا ليس من الضروري أن يكون سيئًا خاصة في حالة الخبز (إلا إذا كانت طبختك غالبًا ما تنتهي بكارثة) ولكن لا ننسى الأعراض الجانبية لهذه العمليات وهي أكوام الأطباق والحلل والأدوات القابعة في الحوض وهنا وهناك منتظرة أن يتم غسلها وتنظيفها. كل هذه الأشياء من الممكن أن تترك رائحة كريهة في المطبخ إذا لم يتم التعامل معها على الفور وخاصة سلة القمامة. لهذا تأكد دائمًا من غسل الصحون أولًا بأول ورمي القمامة بالخارج يوميًا والتأكد من صلاحية الأطعمة الموجودة في الخارج على الأرفف والخضار الذي لا يوضع في الثلاجة. كل هذا سيجعل مطبخك رائحته زكية دائمًا.
لإضافة لمسة من الروائح الزكية اتبعي التالي:
1- قم بتقطيع بعض شرائح الليمون أو البرتقال.
2- في حلة ضع الشرائح مع بعض البهارات مثل اللافندر أو النعناع.
3- أضف المياة واتركها على نار هادئة لتملأ مطبخك برائحة ولا أروع.
إذا كنت مهتمًا بالفينج شوي فهذا سبب آخر يجعلك تستخدم الحوامض في رائحة مطبخك، فهو يحفز المخ ويحسن من المزاج.
غرفة المعيشة هي المكان الذي تقضون فيه معظم يومكم لهذا يجب أن تكون رائحتها مريحة وزكية. جرب الفانيلا وخشب الصندل لرائحة لا تُنسى.
يمكنك استغلال سجادة غرفة المعيشة في وضع رائحتك المفضلة التي ستدوم لأيام، جرب تلك الخطوات:
1- اخلط 200 جم من الكربونات (بودرة آمنة تستخدم في التنظيف من الصيدلية) مع 10 نقاط من زيت أساسي برائحتك المفضلة.
2- اتركه في برطمان محكم الغلق لمدة يومين.
3- افتحه وقلبه مرة أخرى.
4- انثره على السجادة واتركه عدة دقائق.
5- ثم قم بكنسها.
ستنبهر بالنتيجة!
لا يمكننا أن ننسى طرق تعطير المنزل الكلاسيكية والقديمة مثل المباخر والشموع والتي ستجد منها كل ما تحتاج من الروائح المفضلة. الشموع لطالما كانت الاختيار المثالي للتعطير عندما تريد إضافة بعض الرومانسية على الغرفة أو في الحمام لأخذ دش مهدئ للأعصاب. ضعهم دائمًا في حسبانك!
سواء في مكتبك في المنزل أو في العمل، إضافة نبات النعناع إلى الغرفة يزيد من مستوى التركيز والوعي فتزداد انتاجيتك.
ونصيحة جانبية: يمكنك استخدام كريم برائحة النعناع لتصحبك الرائحة أينما كنت وتجعلك تشعر بالنشاط دائمًا.
لا يوجد شيء أسوأ من حمام رائحته كريهة إلا السبراي المعطر أو الفواحة التي تصيبك باختناق لكثرة الكيماويات فيها. غير محتويات المعطر في الكرة الزجاجية للفواحة بغسلها جيدا وإضافة المياة وبعض قطرات من الزيت المفضل لديك. يمكنك أيضاً إضافة بعض قطرات من الزيت قبل استخدام المرحاض وستبقى الرائحة جميلة حتى بعد الانتهاء وتدفق المياة سيجعل رائحة الزيت المعطر تفوح أكثر.