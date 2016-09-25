كيف تجعل رائحة المنزل جميلة

إذا كنت تريد نومًا مريحًا وجيدًا لإنتاجية أكثر ومزاج أفضل في اليوم التالي، عليك بالنباتات وخاصة اللافندر الذي يرخي الأعصاب. والتي ستضيف منظرًا جميلًا لغرفتك مع خصائصها في تنقية الهواء، وأيضًا لا ننسى أهم ميزة وهي الرائحة الجميلة التي ستستنشقها كلما خلدت للنوم وأول لحظة في استيقاظك.

فما هي النباتات ذات الرائحة المهدئة للأعصاب والتي ستساعدك على نوم أفضل؟

يمكنك تجربة:

اللافندر: هو من أشهر النباتات التي تقوم بتلك الوظيفة وشكلها ولونها رائع أيضًا!

الألوفيرا: تقوم هذه النبتة بإخراج الأوكسيجين ليلًا مما فيه فائدة كبيرة لتحسين دورتك الدموية والمساعدة على نوم أفضل، وكذلك من مميزاته أنه لا يحتاج لكثير من العناية.

أما إذا كنت تريد إضافة لمسة رومانسية للغرفة فعليك بـالياسمين و الزهور.