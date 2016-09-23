بساطة التصميم سر أناقة هذا المنزل

كثيرًا ما تُفسد المبالغة المشهد الجمالي لتصميم المنزل، فالبساطة دائمًا هي العامل السحري للأناقة، وهو ما سوف نشاهده اليوم في جولتنا التي تقودنا فيها صور المصور الفوتوغرافي OSCAR HERNÁNDEZ، داخل أحد المنازل الفاخرة التي تأسرنا ببساطتها الأنيقة، وأثاثها الراقي، وروعة التنوع في المواد، حيث الرخام والسيراميك، وأيضًا الحجارة والأخشاب.
لنبدأ جولتنا..
تبدو الواجهة جذابة للغاية على الرغم من بناءها الأسمنتي البسيط، ولونها الأبيض المحايد، الذي تداخلت معه بعض اللمسات الرمادية، وجدار من الحجارة يواجه الباب الخشبي الذي يقودنا إليه مدخل أسمنتي تحيط به حديقة خضراء من الجانب الأيمن، وأيضًا في السطح ذو السقيفة الخشبية.
من هذا الجانب من واجهة المنزل، يمكننا ملاحظة تمتعه بنوافذ بانورامية عرضية، تسمح بتسلل أكبر قدر من الضوء إلى داخل المنزل، مع الحفاظ على الخصوصية في الوقت ذاته، وإلى جانب هذا الجدار الأسمنتي، صمم ممر يحده خط أخضر مليئ بالنباتات التي تُضفي على المنزل لمسة نابضة بالحياة.
صمم مدخل المنزل ببراعة وإبداع، حيث الجدار من قطع البلاط غير المتساوية، وقد صممت فيه ألواح خشبية بلون أسود فاخر، تميل على بعضها البعض في تدرج يسمح بانسياب المياه نزولًا، لتصل في النهاية إلى ذلك الحوض الصغير المصمم داخل إطار خشبي أنيق يزين المدخل.
بالدخول إلى المنزل، نجد أنفسنا في مساحة مفتوحة شاسعة، حيث الدرج الذي يأخذنا إلى الطابق الثاني، وغرفة المعيشة، وأيضًا غرفة السفرة، وقد اجتمعا في نفس المكان. على الرغم من فخامة المنزل وكبر مساحته، إلا أن البساطة تغلب على تصميمه، فكما نرى غرفة السفرة تكونت من طاولة خشبية صغيرة مستديرة، وحولها 4 من الكراسي الخشبية من ذات اللون، وقد تم تنجيد ظهورها، فيما تزينت الطاولة بمزهرية صغيرة تحوي زهور ملونة مُبهجة.
على الرغم من سيطرة الالوان المحايدة على المنزل، وخاصة اللون الأبيض الذي فرض سيطرته الكاملة على الجدران والسقف، مع أرضية لامعة باللون البيج، إلا أن غرفة المعيشة تمتعت بلون أحمر قوي وجريء، غطى الأريكتين ذات الوسائد البيج، مع طاولة زجاجية رقيقة في المنتصف.
إذا ما نظرنا إلى اتساع مدخل المنزل والمساحة المفتوحة في بدايته، لوجدنا أن المطبخ قد تم تصميمه في نطاق محدود إلى حد ما، ولكن على الرغم من ذلك، فقد تم تصميمه ببراعة لاستغلال المساحة، حيث اتخذ شكل حرف L، مع إضافة طاولة رخامية بالكامل، تمتد من الجدار الأيسر، بتصميم يشبه البار.
صمم المطبخ من الخشب البني في مستويين، مع استخدام الرخام لتصميم رف علوي فوق الخزانات العلوية، وأيضًا لتصميم إطار يحد الخزانات من الأسفل، إلى جانب استخدامه كسطح لطاولة الجزء السفلي من المطبخ.
كسائر المنزل، اتسم تصميم الحمام بالبساطة، ولكن مع لمسة تميز، حيث اختيار حوضي الاغتسال بتصميم دائري غريب، وقد تم تثبيتهما فوق سطح رخامي يزين وحدة التخزين أسفلهما، بينما زين الجدار بمرآة كبيرة تخلو من أية تفاصيل.
تبدو غرفة النوم هادئة للغاية، فهي تخلو من كل شيء فيما عدا سرير مزدوج ذو ظهر خشبي أنيق، يتناسب مع تصميم الباب، وإلى جانب السرير وضع
كمودينو صغير، بينما تزين السرير بأغطية بلون عاجي وخطوط بدرجات اللون البني. ويمكننا الجزم بإشراقة تلك الغرفة، حيث انعكاس الشمس القوي على الأرضية والجدران البيضاء.
صمم الحمام الخاص بغرفة النوم الرئيسية، بتصميم يتماشى مع اللمسات الخشبية في ظهر السرير والباب، حيث أحيط البانيو سبا الصغير بإطار خشبي يحوي أدراج للتخزين، بينما صممت سلالم من البورسلين الأبيض للصعود إليه.
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