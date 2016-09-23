بساطة التصميم سر أناقة هذا المنزل

إذا ما نظرنا إلى اتساع مدخل المنزل والمساحة المفتوحة في بدايته، لوجدنا أن المطبخ قد تم تصميمه في نطاق محدود إلى حد ما، ولكن على الرغم من ذلك، فقد تم تصميمه ببراعة لاستغلال المساحة، حيث اتخذ شكل حرف L، مع إضافة طاولة رخامية بالكامل، تمتد من الجدار الأيسر، بتصميم يشبه البار.

صمم المطبخ من الخشب البني في مستويين، مع استخدام الرخام لتصميم رف علوي فوق الخزانات العلوية، وأيضًا لتصميم إطار يحد الخزانات من الأسفل، إلى جانب استخدامه كسطح لطاولة الجزء السفلي من المطبخ.