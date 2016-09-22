7 تصميمات لغرف معيشة مفتوحة على السفرة والمطبخ

فى جولتنا اليوم نعرض تصميمات جذابة لغرف المعيشة المفتوحة على غرف الطعام لتوضح مميزات وعيوب الفكرة، فغلاء الأسعار للمنازل يحفزنا لإستغلال كل المساحة الممكنة فى المنزل بتصميم داخلى أنيق وعملى فى نفس الوقت.

ومن الأفكار الشائعة أيضًا فى الغرف المفتوحة استخدام أبواب متحركة أو نباتات أو مكتبة أو حتى سجاد للفصل بينهم فى حال الرغبة فى تقسيم المساحات بديكورات بسيطة

فهيا بنا نشاهد التصميمات الستة لنحصل على أفكار ملهمة يمكن أن ننفذها فى غرف منازلنا.