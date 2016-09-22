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7 تصميمات لغرف معيشة مفتوحة على السفرة والمطبخ

هنادى موسى هنادى موسى
Galpón Lola, Pop Arq Pop Arq غرفة المعيشة زجاج Grey
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فى جولتنا اليوم نعرض تصميمات جذابة لغرف المعيشة المفتوحة على غرف الطعام لتوضح مميزات وعيوب الفكرة، فغلاء الأسعار للمنازل يحفزنا لإستغلال كل المساحة الممكنة فى المنزل بتصميم داخلى أنيق وعملى فى نفس الوقت.

ومن الأفكار الشائعة أيضًا فى الغرف المفتوحة استخدام أبواب متحركة أو نباتات أو مكتبة أو حتى سجاد للفصل بينهم فى حال الرغبة فى تقسيم المساحات بديكورات بسيطة

فهيا بنا نشاهد التصميمات الستة لنحصل على أفكار ملهمة يمكن أن ننفذها فى غرف منازلنا.

1- مودرن

Dom w szarościach, COCO Pracownia projektowania wnętrz COCO Pracownia projektowania wnętrz غرفة المعيشة
COCO Pracownia projektowania wnętrz

COCO Pracownia projektowania wnętrz
COCO Pracownia projektowania wnętrz
COCO Pracownia projektowania wnętrz

هذا نموذج مودرن تتميز به البيوت الكبيرة ذات طابقين حيث نرى كل المساحة مفتوحة مع دراسة بعناية، ومما يزيد من اتساعها هي الشبابيك الكبيرة المطلة على الحديقة مما يزيد مساحة النظر.. الجدار الملبس بالخشب يعمل على جذب مركزي للفضاء الداخلي كي تتماسك غرفة المعيشة مع المطبخ والسفرة بشكل سلس وغير مشتت للنظر.

2- سحر الألوان المتدرجة

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

هذه المساحة المذهلة مثال جيد لتقسيم المساحة الخاصة بغرفة المعيشة وطاولة الطعام والمطبخ أيضًا بودن استخدام أى فواصل بينهم ولكن فى المقابل اُستخدمت ألوان واحدة للمكان حتى تربط بين وحدة التصميم فقط تدرجات مختلفة لنفس اللون الرئيسى.

3- الإستفادة من المساحة الأفقية والرأسية

Galpón Lola, Pop Arq Pop Arq غرفة المعيشة زجاج Grey
Pop Arq

Pop Arq
Pop Arq
Pop Arq

من الأفكار المميزة جدًا فى تصميم غرف المعيشة استغلال المساحات الرأسية أيضًا بدون الإعتماد على المساحات الأفقية فقط خاصة فى الغرف الصغيرة، فاستغلال المساحة الرأسية يوفر وظائف وأماكن أخرى بالغرفة وفى نفس الوقت تميز التصميم العام لها.

وتخصيص جزء من الغرفة كتراس يوفر جلسة منعشة فى الهواء النقى وحتى نحصل على أفضل تصميم للغرفة يمكننا استخدام الجدران الزجاجية لمساحة التراس لتنشر الإضاءة الطبيعية على أركان الغرفة بأكملها فتنيرها وتملأها بالدف والحيوية.

4- ديكور أنيق من إكسسوار بسيط

Интерьер Loft Dunayskaya, Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM" Студия Семена Вишнякова '1618 ROOM' غرفة المعيشة
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>

Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"
Студия Семена Вишнякова <q>1618 ROOM</q>
Студия Семена Вишнякова "1618 ROOM"

عند تصميم غرف معيشة مفتوحة على غرفة الطعام يمكننا استخدام عدد أقل من الديكورات المشتركة ولكن يمكننا التنويع بينها بسهولة لنحصل على جو ملىء بالحركة والطاقة والأناقة فى نفس الوقت.

واستخدام النباتات فى تزيين الجدران يعطى انطباع بمساحة أكبر عن المساحة الحقيقية للغرفة، كما ينعش هواء الغرفة ويوفر لنا مشهد طبيعى داخل الغرف بدون الحاجة للخروج من المنزل.

5- دمج الأنماط المختلف للأثاث فى مكان واحد

Dorrego, Matealbino arquitectura Matealbino arquitectura غرفة المعيشة
Matealbino arquitectura

Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura

أما إن كنت من محبى المزج بين أنماط مختلفة للأثاث والديكور، فلن يمنعك التصميم المفتوح للغرف من تصميم مختلف للغرف على ذوقك الخاص بمزج الأنماط الكلاسيكية للأثاث مع النمط العصرى الحديث.

6- تناسق الألوان والخامات

Casa Storni, Queixalós.Trull Arquitectos Queixalós.Trull Arquitectos غرفة المعيشة
Queixalós.Trull Arquitectos

Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos
Queixalós.Trull Arquitectos

غرفة معيشة مذهلة لا تستخدم الفواصل أيضًا ولكن توحد بين ألوان الأثاث وخاماته وفى نفس الوقت تختار ألوان مختلفة لطلاء الجدران والسجاد لتميز كل ركن بحس مختلف وتفصل بين وظيفة كل غرفة.

كما تمتاز الغرفة بأرضية ناعمة وعملية خاصة فى وجود المطبخ المفتوح على الغرف، حتى تسهل من تنظيفه.

7- الطاولة الأنسب للمساحة الصغيرة

Mieszkanie w kamienicy, SAS SAS غرفة السفرة
SAS

SAS
SAS
SAS

وبما يخص الغرفة الصغيرة جدًا والتى سنخصصها لغرف المعيشة والعشاء، علينا بإختيار قطع أثاث بسيطة تناسب المساحة ولا تشغل حيز كبير منها مثل اختيار طاولة مستديرة توفر مساحة لحركة الكراسى والأفراد بمنتهى العملية كما توازن فى تقسيم المساحة لقطع الأثاث الأخرى.

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