7 تصميمات لغرف معيشة مفتوحة على السفرة والمطبخ

فى جولتنا اليوم نعرض تصميمات جذابة لغرف المعيشة المفتوحة على غرف الطعام لتوضح مميزات وعيوب الفكرة، فغلاء الأسعار للمنازل يحفزنا لإستغلال كل المساحة الممكنة فى المنزل بتصميم داخلى أنيق وعملى فى نفس الوقت.
ومن الأفكار الشائعة أيضًا فى الغرف المفتوحة استخدام أبواب متحركة أو نباتات أو مكتبة أو حتى سجاد للفصل بينهم فى حال الرغبة فى تقسيم المساحات بديكورات بسيطة
فهيا بنا نشاهد التصميمات الستة لنحصل على أفكار ملهمة يمكن أن ننفذها فى غرف منازلنا.
هذا نموذج مودرن تتميز به البيوت الكبيرة ذات طابقين حيث نرى كل المساحة مفتوحة مع دراسة بعناية، ومما يزيد من اتساعها هي الشبابيك الكبيرة المطلة على الحديقة مما يزيد مساحة النظر.. الجدار الملبس بالخشب يعمل على جذب مركزي للفضاء الداخلي كي تتماسك غرفة المعيشة مع المطبخ والسفرة بشكل سلس وغير مشتت للنظر.
هذه المساحة المذهلة مثال جيد لتقسيم المساحة الخاصة بغرفة المعيشة وطاولة الطعام والمطبخ أيضًا بودن استخدام أى فواصل بينهم ولكن فى المقابل اُستخدمت ألوان واحدة للمكان حتى تربط بين وحدة التصميم فقط تدرجات مختلفة لنفس اللون الرئيسى.
من الأفكار المميزة جدًا فى تصميم غرف المعيشة استغلال المساحات الرأسية أيضًا بدون الإعتماد على المساحات الأفقية فقط خاصة فى الغرف الصغيرة، فاستغلال المساحة الرأسية يوفر وظائف وأماكن أخرى بالغرفة وفى نفس الوقت تميز التصميم العام لها.
وتخصيص جزء من الغرفة كتراس يوفر جلسة منعشة فى الهواء النقى وحتى نحصل على أفضل تصميم للغرفة يمكننا استخدام الجدران الزجاجية لمساحة التراس لتنشر الإضاءة الطبيعية على أركان الغرفة بأكملها فتنيرها وتملأها بالدف والحيوية.
عند تصميم غرف معيشة مفتوحة على غرفة الطعام يمكننا استخدام عدد أقل من الديكورات المشتركة ولكن يمكننا التنويع بينها بسهولة لنحصل على جو ملىء بالحركة والطاقة والأناقة فى نفس الوقت.
واستخدام النباتات فى تزيين الجدران يعطى انطباع بمساحة أكبر عن المساحة الحقيقية للغرفة، كما ينعش هواء الغرفة ويوفر لنا مشهد طبيعى داخل الغرف بدون الحاجة للخروج من المنزل.
أما إن كنت من محبى المزج بين أنماط مختلفة للأثاث والديكور، فلن يمنعك التصميم المفتوح للغرف من تصميم مختلف للغرف على ذوقك الخاص بمزج الأنماط الكلاسيكية للأثاث مع النمط العصرى الحديث.
غرفة معيشة مذهلة لا تستخدم الفواصل أيضًا ولكن توحد بين ألوان الأثاث وخاماته وفى نفس الوقت تختار ألوان مختلفة لطلاء الجدران والسجاد لتميز كل ركن بحس مختلف وتفصل بين وظيفة كل غرفة.
كما تمتاز الغرفة بأرضية ناعمة وعملية خاصة فى وجود المطبخ المفتوح على الغرف، حتى تسهل من تنظيفه.
وبما يخص الغرفة الصغيرة جدًا والتى سنخصصها لغرف المعيشة والعشاء، علينا بإختيار قطع أثاث بسيطة تناسب المساحة ولا تشغل حيز كبير منها مثل اختيار طاولة مستديرة توفر مساحة لحركة الكراسى والأفراد بمنتهى العملية كما توازن فى تقسيم المساحة لقطع الأثاث الأخرى.