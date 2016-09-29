الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

الشرفة من مصادر السرور داخل منزلك اجعلها مميزة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Loading admin actions …

الشرفة بأختصار هي مصدر من مصادر السرور القوية داخل المنزل، ووجود شرفة في المنزل بلا شك يضفي بهجة وسرور على نفس كل من في المنزل، فلا شئ أجمل من وجود منطقة مفتوحة في الهواء الطلق تكون مصدر استرخاء وهدوء، وتجتمع بعائلتك وأصدقائك لتناول القهوة وتبادل السمر وربما قراءة كتابك المفضل في نسمات الهواء المنعشة، ولكن ربما تشعر بالضيق اذا كنت تملك شرفة ذات مساحة صغيرة، ألا أن المهندسين المعماريين وجدوا حلولاً لتلك المشكلة عن طريق استغلال المساحات بطريقة جيدة وأفكار غير تقليدية وعبقرية أيضاً، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم مجموعة من الأفكار المتميزة جداً تجعل مصدر السرور داخل منزلك مبهجة ومختلفة.

مبهجة وملونة

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de حدائقنباتات و زهور
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

أول الأفكار معنا اليوم مبهجة ومختلفة، شرفة اللون الأبيض بها كان اللون الأساسي، الأرضيات من الخشب البني والجدران صممت كلها من الخشب الأبيض، لتأتي لمسة اللون الروز بدرجاته المبهجة لتمتزج مع صفاء اللون الأبيض داخل الشرفة من الأثاث البسيط وتناسق أنواع النباتات والزهور المختلفة معاً، لتصبح حقاً تلك الغرفة مصدر للبهجة.

بسيطة لكن أنيقة

Apartamento Vila Clementino, Sandro Kawamura Designer de Interiores Sandro Kawamura Designer de Interiores بلكونة أو شرفة خشب نقي Beige
Sandro Kawamura Designer de Interiores

Sandro Kawamura Designer de Interiores
Sandro Kawamura Designer de Interiores
Sandro Kawamura Designer de Interiores

من الأفكار المميزة أيضاً الذى أذهلنا بها المصممون في تصميم الشرف داخل المنزل، تلك الشرفة البسيطة في تصميمها لدرجة جعلتها مميزة وملفتة للأنتباه بشكل كبير، فقط بعض الأثاث البسيط من الخوص، وتنسيق للنباتات الخضراء بطريقة بسيطة اعطى للشرفة أناقة واختلاف، بالأضافة إلى حافظة النباتات الخشبية على الجدار تلك التى أعطت مزيد من البهجة والأختلاف للشرفة كما نري.

شرفة ديناميكية

Balcony makeover - English, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

أما تلك الشرفة فكما نري تصميمها الديناميكي المميز جداً، على الرغم من أن تم استخدام النباتات الصناعية في التصميم ألا انها بدت أنيقة ومختلفة جداً، وديناميكية أيضاً بلمسات الديكور البسيط تلك، استخدام النباتات المعلقة على الجدار وعلى سور الشرفة أعطى للشرفة تلك اللمسة الديناميكية.

الخشب لشرفة مختلفة

VARANDA DE APARTAMENTO - MORUMBI-SP., Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بلكونة أو شرفة
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

أن الأعتماد على الصناديق الخشبية لتكون الديكور الأساسي للشرفة وتخزيين النباتات والزهور بداخلها كان من أكثرالطرق العبقرية في تصميم تلك الشرفة والتى جعلها تبدو مختلفة ومميزة كما نري، صممت تلك الشرفة على الطراز الريفي البسيط وهو ما أضاف لها مزيد من الجمال.

شرفة نموذجية

Apartament Novum, AgiDesign AgiDesign بلكونة أو شرفة
AgiDesign

AgiDesign
AgiDesign
AgiDesign

اذا كنت تمتلك تلك الشرفة في منزلك فتأكد أن صباحك سيبدو مختلفاً كل يوم ويشع بهجة، شرفة بسيطة جداً وتصميم هادئ بسيط كما نري لكنها قادرة حقاً على منحك لحظات من البهجة والسعادة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: منزل العائلة الساحر.. 300 م² من العصرية

فتاة شابة حولت بيت مساحته 24 م² لشقة مذهلة
شاركنا برأيك أى من تلك الأفكار أعجبك أكثر وتراه مميزاً؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً