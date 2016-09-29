الشرفة من مصادر السرور داخل منزلك اجعلها مميزة

الشرفة بأختصار هي مصدر من مصادر السرور القوية داخل المنزل، ووجود شرفة في المنزل بلا شك يضفي بهجة وسرور على نفس كل من في المنزل، فلا شئ أجمل من وجود منطقة مفتوحة في الهواء الطلق تكون مصدر استرخاء وهدوء، وتجتمع بعائلتك وأصدقائك لتناول القهوة وتبادل السمر وربما قراءة كتابك المفضل في نسمات الهواء المنعشة، ولكن ربما تشعر بالضيق اذا كنت تملك شرفة ذات مساحة صغيرة، ألا أن المهندسين المعماريين وجدوا حلولاً لتلك المشكلة عن طريق استغلال المساحات بطريقة جيدة وأفكار غير تقليدية وعبقرية أيضاً، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم مجموعة من الأفكار المتميزة جداً تجعل مصدر السرور داخل منزلك مبهجة ومختلفة.
أول الأفكار معنا اليوم مبهجة ومختلفة، شرفة اللون الأبيض بها كان اللون الأساسي، الأرضيات من الخشب البني والجدران صممت كلها من الخشب الأبيض، لتأتي لمسة اللون الروز بدرجاته المبهجة لتمتزج مع صفاء اللون الأبيض داخل الشرفة من الأثاث البسيط وتناسق أنواع النباتات والزهور المختلفة معاً، لتصبح حقاً تلك الغرفة مصدر للبهجة.
من الأفكار المميزة أيضاً الذى أذهلنا بها المصممون في تصميم الشرف داخل المنزل، تلك الشرفة البسيطة في تصميمها لدرجة جعلتها مميزة وملفتة للأنتباه بشكل كبير، فقط بعض الأثاث البسيط من الخوص، وتنسيق للنباتات الخضراء بطريقة بسيطة اعطى للشرفة أناقة واختلاف، بالأضافة إلى حافظة النباتات الخشبية على الجدار تلك التى أعطت مزيد من البهجة والأختلاف للشرفة كما نري.
أما تلك الشرفة فكما نري تصميمها الديناميكي المميز جداً، على الرغم من أن تم استخدام النباتات الصناعية في التصميم ألا انها بدت أنيقة ومختلفة جداً، وديناميكية أيضاً بلمسات الديكور البسيط تلك، استخدام النباتات المعلقة على الجدار وعلى سور الشرفة أعطى للشرفة تلك اللمسة الديناميكية.
أن الأعتماد على الصناديق الخشبية لتكون الديكور الأساسي للشرفة وتخزيين النباتات والزهور بداخلها كان من أكثرالطرق العبقرية في تصميم تلك الشرفة والتى جعلها تبدو مختلفة ومميزة كما نري، صممت تلك الشرفة على الطراز الريفي البسيط وهو ما أضاف لها مزيد من الجمال.
اذا كنت تمتلك تلك الشرفة في منزلك فتأكد أن صباحك سيبدو مختلفاً كل يوم ويشع بهجة، شرفة بسيطة جداً وتصميم هادئ بسيط كما نري لكنها قادرة حقاً على منحك لحظات من البهجة والسعادة.
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