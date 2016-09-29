5 أخطاء احذرها في تصميم غرفة نومك

غرفة النوم من أكثر الغرف استخداماً وتعتبر من الغرف الهامة داخل المنزل فبعد يوم طويل وشاق كل ما تحتاج إليه هو بعض اللحظات من الهدوء والأسترخاء داخل غرفة نومك، لذلك تعتبر غرفة النوم من أكثر الغرف أهمية داخل المنزل، ويجب أن يكون تصميمها مثالي ومتناغم حتى يتحقق هذا الأسترخاء، لكن هناك بعض الأخطاء التي نقع فيها أثناء تصميم غرفة النوم والتي يجب تجنبها حتى يتحقق لك الأسترخاء والهدوء داخل مملكتك الخاصة، واليوم في هوميفاى سنقدم لك أشهر 5 أخطاء عليك تجنبها في غرفة نومك.