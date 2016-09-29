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5 أخطاء احذرها في تصميم غرفة نومك

منة اسماعيل منة اسماعيل
The Post, Wiel Arets Architects Wiel Arets Architects غرفة نوم
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غرفة النوم من أكثر الغرف استخداماً وتعتبر من الغرف الهامة داخل المنزل فبعد يوم طويل وشاق كل ما تحتاج إليه هو بعض اللحظات من الهدوء والأسترخاء داخل غرفة نومك، لذلك تعتبر غرفة النوم من أكثر الغرف أهمية داخل المنزل، ويجب أن يكون تصميمها مثالي ومتناغم حتى يتحقق هذا الأسترخاء، لكن هناك بعض الأخطاء التي نقع فيها أثناء تصميم غرفة النوم والتي يجب تجنبها حتى يتحقق لك الأسترخاء والهدوء داخل مملكتك الخاصة، واليوم في هوميفاى سنقدم لك أشهر 5 أخطاء عليك تجنبها في غرفة نومك.                                                                                                                                      

سرير أنيق ولكن

明暗のあるシンプルモダンの家, TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ غرفة نوم
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

من أول الأخطاء الشائعة التى نقع فيها اثناء تصميم غرفة النوم هى السعى وراء اختيار  سرير أنيق في تصميمه ويتلائم مع شكل غرفة النوم وديكورها وننسي الراحة، فأهم ما يميز سرير غرفة النوم هى الراحة وليست الأناقة فقط، لذلك عند اختيار سرير يجب أن يشغل بالك أولاً أن يكون مريحاً بالقدر الكافى حتى تستطيع الحصول على لحظات من الهدوء والراحة داخل غرفة نومك ثم بعد ذلك تأتى أناقة التصميم.

ثانياً اضطراب الغرفة

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS غرفة نوم
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

الأضطراب والفوضي هما عدو الراحة والأسترخاء الأول، لذلك اذا كانت غرفة نومك غير منظمة بالقدر الكافى سيكون من الصعب جداً أن تشعر وانت بداخلها بالراحة والهدوء ولن تنعم بقسط من النوم الكافى والمريح، لأن عدم النظام يسبب أرهاقاً ذهنيا وبالتالى يؤثر على الحالة النفسية والجسدة، لذلك احرص على أن تكون غرفة نومك منظمة من حيث الأثاث وتنسيقه وتخلص دائماً من الأشياء التى لا تحتاجها.

ثالثاً السجاد الصغير

интерьер в экостиле, kristinavoloshina kristinavoloshina غرفة نوم
kristinavoloshina

kristinavoloshina
kristinavoloshina
kristinavoloshina

من الأخطاء أيضاً التى نقع فيها عند تصميم غرفة النوم هى عدم الأهتمام بكثرة السجاد داخل الغرفة، فالبعض يكتفى بسجادة صغيرة فقط، ولكن دعنى أخبرك أن وجود السجاد داخل الغرفة يعزز الشعور بالراحة، فما أجمل أن تستيقظ باكراً وتجرج قدميك من السرير على سجادة ناعمة، لذلك احرص دائماً على وجود لمسة الديكور بقوة داخل غرفة نومك.

رابعاً المزج بين أنماط عديدة

The Post, Wiel Arets Architects Wiel Arets Architects غرفة نوم
Wiel Arets Architects

Wiel Arets Architects
Wiel Arets Architects
Wiel Arets Architects

الصور، الديكورات وغيرها من الزخارف الفنية المختلفة من المؤكد أنها تعطي للمكان لمسة مميزة، ولكن كثرة الديكورات والزخارف الفنية المتنوعة الأنماط داخل غرفة النوم، ليس اختياراً سليماً بالمرة، فغرفة النوم يجب أن تكون ديكوراتها منسقة وهادئة ويجب أيضاً أن تكون منسجمة مع بعضها البعض، يكفى لوحة فنية بسيطة بألوان هادئة وبعض التفاصيل من الديكور البسيطة في تصميم غرفتك.

خامساً الفوضي والتكنولوجيا

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna غرفة نوم
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

وأخيراً الفوضى ثم الفوضى تجنبها اذا اردت أن تحصل على غرفة نوم هادئة ومن أسباب الفوضى التى يجهلها كثير منا هى التكنولوجيا، فالتلفاز والهواتف الذكية غير مستحب وجودها بشكل عام داخل الغرفة، لأنها تسبب تشتيت للأنتباه وبالتالى تؤثر على الشعور بالراحة والأسترخاء داخل غرفة النوم.

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