10 أفكار رائعة لتجديد حمامك

الحمام هو من أكثر غرف المنزل استخداماً علي مدار اليوم، لذا فمن الضروري جعله مريح وعملي بقدر الإمكان. إن تصميم الحمام هو في حد ذاته فن يتطلب الإبداع، الأصالة والعملية، فلا يوجد معايير موحدة للحمام المثالي ولكن هناك بعض الحيل والنصائح والتي إذا ما تم تنفيذها بالمرونة اللازمة فإنها تضمن رفع مستوي الحمام ودرجة تحمله.
إختيار الخامات والأدوات الصحية والنواحي الجمالية هي أساسيات لا يجب التغاضي عنها في رحلة البحث عن الحمام المثالي. فدعونا نستعرض معاً بعض الأفكار المثيرة للإهتمام والتي ستساعدكم كثيراً إذا ما أخذتموها في الإعتبار.
إن إحلال الأرضية والحوائط المغطاة بالأسمنت محل البلاط السيراميك التقليدي للحمام يضمن تحقيق تأثير مذهل، حيث أن لمعة تلك الخامة تضفي الديناميكية واللمسة الطبيعية علي المكان بأكمله، كما أنها تندمج بمثالية مع طقم الحمام بلونه الأبيض البراق.
إذا كنت من محبي طراز البحر الأبيض المتوسط فإنك ستحب هذا المثال الرائع كثيراً، بدرجاته الزرقاء الممتزجة مع خامة الخشب والذي يوفر إحساساً بالراحة والإسترخاء أشبه بأجواء البحر.
كما هو متوقع فإن الوظيفية والعملية من أهم العوامل الحيوية لنجاح تصميم الحمام، فبالرغم من بساطة خطوطه وألوانه الخافتة يمكن لحمام كهذا أن يثبت قوة شخصيته إذا ما تم تصميمه بعناية وباستخدام الإضاءة المناسبة ليصبح لديك حمام متكامل.
إن إحلال الدوش محل حوض الاستحمام هو من أكثر القرارات الشائع اتخاذها عند تجديد الحمام، فالمساحة ليست الشيء الوحيد المكتسب من هذا القرار بل أيضاً الراحة، الأمان، العملية وسهولة العناية بالمكان.
دعونا نغوص معاً مرة أخري في أعماق طراز البحر الأبيض المتوسط، وسط هذه الحوائط والأرضية المغطاة بالبلاطات ذات النقوش المبهجة مع بعض التفاصيل الخشبية الأنيقة، في حين يضمن الدوش ذو الفاصل الشفاف المزيد من الإحساس بالمساحة مع وضوح الرؤية.
لا مانع أبداً من التحلي بالجرأة عند تصميم الحمام، وخاصةً عندما يتعلق الأمر باختيارك للخامات. فكرة كتلك التي تأخذ جزءاً ليس بصغير من الحائط وتجرده من الجبس لتكشف حجارته بطريقة جريئة تمنح الحمام لمسة ريفية الأناقة.
مثل هذه أفكار تحسن كثيراً من شكل حمامك بأقل التكاليف.
علي عكس الإعتقاد السائد بأن ورق الحائط لا يصلح للحمام، فإن هذا المثال يوضح كيف يمكن تزين الحمام بنمط جذاب والحصول علي نتيجة رائعة باستخدام ورق الحائط. كل ما يتطلبه الأمر هو أن يكون ورق الحائط مقاوماً للماء والبلل.
مهما قلنا عن هذا التصميم فلن نوفيه حقه، بتوازنه الرائع والذي تم تحقيقه بالمزج المذهل للعناصر الخشبية مع اللون الأبيض للحوائط، السقف وأطقم الحمام، فالأبيض دائماً ما يربح الرهان في هذا المجال، ودوماً ما يكون تحفة تمتع أعين الناظرين.
كثيراً ما يتم تجاهل اللون الأسود كخيار في التصميم بسبب الخوف من التسبب في ظلام الغرفة وتضييق المساحة، إلا أن مزج الأسود مع الدرجات الأخف والكثير من الضوء الطبيعي يمكنه أن يخلق تأثير مختلف تماماً يمتاز بالأصالة والإبداع وفوق كل هذا الأناقة.
كل ما عليك فعله هو دراسة ميزانيتك جيداً واختيار الطراز الملائم لمساحة حمامك وعليك باللون الأبيض فهو يظهر التصميم بشكل أنيق و نظيف.