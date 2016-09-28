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10 أفكار رائعة لتجديد حمامك

Marwa Hasan Marwa Hasan
HOTEL VILLA VIGNOLA - VASTO (CH), CERAMICHE MUSA CERAMICHE MUSA حمامديكورات فخار
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الحمام هو من أكثر غرف المنزل استخداماً علي مدار اليوم، لذا فمن الضروري جعله مريح وعملي بقدر الإمكان. إن تصميم الحمام هو في حد ذاته فن يتطلب الإبداع، الأصالة والعملية، فلا يوجد معايير موحدة للحمام المثالي ولكن هناك بعض الحيل والنصائح والتي إذا ما تم تنفيذها بالمرونة اللازمة فإنها تضمن رفع مستوي الحمام ودرجة تحمله. 

إختيار الخامات والأدوات الصحية والنواحي الجمالية هي أساسيات لا يجب التغاضي عنها في رحلة البحث عن الحمام المثالي. فدعونا نستعرض معاً بعض الأفكار المثيرة للإهتمام والتي ستساعدكم كثيراً إذا ما أخذتموها في الإعتبار.

1.طراز صناعي

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design حمام
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

إن إحلال الأرضية والحوائط المغطاة بالأسمنت محل البلاط السيراميك التقليدي للحمام يضمن تحقيق تأثير مذهل، حيث أن لمعة تلك الخامة تضفي الديناميكية واللمسة الطبيعية علي المكان بأكمله، كما أنها تندمج بمثالية مع طقم الحمام بلونه الأبيض البراق.

2.بلون أمواج البحر

homify حمام
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من محبي طراز البحر الأبيض المتوسط فإنك ستحب هذا المثال الرائع كثيراً، بدرجاته الزرقاء الممتزجة مع خامة الخشب والذي يوفر إحساساً بالراحة والإسترخاء أشبه بأجواء البحر.

​3.عملية المودرن

abitazione privata, Bologna, senzanumerocivico senzanumerocivico حمام
senzanumerocivico

senzanumerocivico
senzanumerocivico
senzanumerocivico

كما هو متوقع فإن الوظيفية والعملية من أهم العوامل الحيوية لنجاح تصميم الحمام، فبالرغم من بساطة خطوطه وألوانه الخافتة يمكن لحمام كهذا أن يثبت قوة شخصيته إذا ما تم تصميمه بعناية وباستخدام الإضاءة المناسبة ليصبح لديك حمام متكامل.

4.دوش بديلاً عن البانيو

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver حمام
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

إن إحلال الدوش محل حوض الاستحمام  هو من أكثر القرارات الشائع اتخاذها عند تجديد الحمام، فالمساحة ليست الشيء الوحيد المكتسب من هذا القرار بل أيضاً الراحة، الأمان، العملية وسهولة العناية بالمكان.

5.بلاطات مبهرة

HOTEL VILLA VIGNOLA - VASTO (CH), CERAMICHE MUSA CERAMICHE MUSA حمامديكورات فخار
CERAMICHE MUSA

CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA

دعونا نغوص معاً مرة أخري في أعماق طراز البحر الأبيض المتوسط، وسط هذه الحوائط والأرضية المغطاة بالبلاطات ذات النقوش المبهجة مع بعض التفاصيل الخشبية الأنيقة، في حين يضمن الدوش ذو الفاصل الشفاف المزيد من الإحساس بالمساحة مع وضوح الرؤية.

6.تصميم ريفي

Viviendas Centro Histórico Valencia, Singularq Architecture Lab Singularq Architecture Lab حمام
Singularq Architecture Lab

Singularq Architecture Lab
Singularq Architecture Lab
Singularq Architecture Lab

لا مانع أبداً من التحلي بالجرأة عند تصميم الحمام، وخاصةً عندما يتعلق الأمر باختيارك للخامات. فكرة كتلك التي تأخذ جزءاً ليس بصغير من الحائط وتجرده من الجبس لتكشف حجارته بطريقة جريئة تمنح الحمام لمسة ريفية الأناقة. 

مثل هذه أفكار تحسن كثيراً من شكل حمامك بأقل التكاليف.

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​7.ورق حائط في الحمام

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

علي عكس الإعتقاد السائد بأن ورق الحائط لا يصلح للحمام، فإن هذا المثال يوضح كيف يمكن تزين الحمام بنمط جذاب والحصول علي نتيجة رائعة باستخدام ورق الحائط. كل ما يتطلبه الأمر هو أن يكون ورق الحائط مقاوماً للماء والبلل.

​8.سحر اللون الأبيض

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design حمام
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

مهما قلنا عن هذا التصميم فلن نوفيه حقه، بتوازنه الرائع والذي تم تحقيقه بالمزج المذهل للعناصر الخشبية مع اللون الأبيض للحوائط، السقف وأطقم الحمام، فالأبيض دائماً ما يربح الرهان في هذا المجال، ودوماً ما يكون تحفة تمتع أعين الناظرين.

​9.اللون الأسود

Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG حمام
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

كثيراً ما يتم تجاهل اللون الأسود كخيار في التصميم بسبب الخوف من التسبب في ظلام الغرفة وتضييق المساحة، إلا أن مزج الأسود مع الدرجات الأخف والكثير من الضوء الطبيعي يمكنه أن يخلق تأثير مختلف تماماً يمتاز بالأصالة والإبداع وفوق كل هذا الأناقة.

​10.يمكنك أن تصمم حمام رائع دون بذل الكثير من المجهود

Musterwohnung, Home Staging Bavaria Home Staging Bavaria حماممرايا White
Home Staging Bavaria

Home Staging Bavaria
Home Staging Bavaria
Home Staging Bavaria

كل ما عليك فعله هو دراسة ميزانيتك جيداً واختيار الطراز الملائم لمساحة حمامك وعليك باللون الأبيض فهو يظهر التصميم بشكل أنيق و نظيف.

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