هذا المنزل سيجعلك تعشق الطراز الصناعي

منزل على الطراز المودرن بلمسة صناعية يجعله مميز وفريد من نوعه. مكون من شقتين صغيرتين تم دمجهما ليصبحا شقة دوبلكس بواسطة سلم. هذا المنزل هو مثال حي وعملي على خلط الطرز والذي ينتج عنه طراز مميز وخاص جداً و له شخصية تعبر عن صاحبها، وظهر هذا الخلط بالخامات، الملمس والذي نتج عنه تصميم مميز ذو لمسة فنية.
في هذا التصميم فإن المنزل واسع، مضئ ومشرق، فقد حرص المصمم على استغلال كل المساحات لفرض الشخصية، ليجعله مريح، يبث شعور بالدفئ والانتماء.
للوهلة الأولى يظهر البيت بشكل مودرن ولكنه ليس مودرن، فهو طراز صناعي ولكنه ليس بصناعي أيضاً. فهذا المنزل هو مزيج من الطرازين معاً، فهذا المزج يؤدي إلى إختيار وإنتقاء ومزج العناصر المختلفة بحيث أن الشكل النهائي لا يمكنه أن يتكرر. فكما يظهر هنا فالغرفة بها العديد من التفاصيل والعناصر المختلفة، مثل الخشب الدافئ، مع النقوش الجريئة بألوانها المنعشة والأثاث الأبيض اللون، بشكل أنيق وفني يجعل الفراغ يأتي بشكل متكامل ومنسجم.
أنظر لهذه القطعة الفنية، فالطاولة مصنوعة من الحديد ويعلوها لوحاُ خشبياً، يظهر بها شقوق مجبورة، ليعطي تأثيرعتيق و تظهر قيمتها الفنية. فالكراسي – كما نلاحظ – غير متشابهة، بعضها من الأسمنت وبعضها من الحديد، ورغم أن مكوناتها غير متشابهة و لكنها ككل تبدو متكاملة بشكل رائع.
تبقى خامة الخشب هي بطلة هذا المنزل، والمسيطرة بدفئها على المنظر العام. فهنا تم رص أعواد من الخشب على السلم المصنوع من كلاً من خامتي المعدن الأسود (في هيكله) و الخشب (في الدرجات) ليعمل قاطوع الخشب كدرابزين ذو شكل جمالي، مفرغ، ولا يشكل إزدحام بصري وعلى العكس يؤكد على الإنفتاح و الإتساع المتبع في هذا التصميم.
يؤدي السلم إلى غرف النوم في الأعلى، ومساحة ما أسفل السلم والتي في الأغلب ما تكون مهملة، تم استغلالها لعمل مكتب بطراز مينمال، فهو ركن هادئ نوعاً ما.
ستفاجأ عندما تعلم أن هذا الركن ليس فقط يعتد به كغرفة مكتب ولكن هذه الخزانة والقابعة أسفل المكتب تحتوي بداخلها على مرتبة ومفروشات لازمة لاستخدمها في النوم.
الشباك الكبير لا يغمر المنزل بالضوء في النهار فقط إنما تتخلله أضواء المدينة المبهرة ليلاً أيضاً بإطلالتة على المدينة و الذي يعطي قيمة إضافية للمطبخ.
المطبخ تصميمه مودرن مصنوع من خامة الخشب العتيق و الذي يغمر الفراغ بالدفئ وسطح العمل الخاص به من الرخام الأبيض. و خاصة بوجود تفاصيل رائعة مثل المقابض القديمة و الموقد الذي يأخذ شكله طرازاً قديماً.
غرفة النوم حالمة، ورغم صغر المساحة و لكن لم يمنع هذا المصمم من استغلال المساحة للحصول وتوصيل الغرفة للنتيجة المرجوة. الأثاث ذو خطوط مينمال، الخزانة مخفية، و تم تزببن الحائط المقابل للباب في ظهر السرير بورق حائط ذو ألوان رائعة.