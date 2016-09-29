هذا المنزل سيجعلك تعشق الطراز الصناعي

تبقى خامة الخشب هي بطلة هذا المنزل، والمسيطرة بدفئها على المنظر العام. فهنا تم رص أعواد من الخشب على السلم المصنوع من كلاً من خامتي المعدن الأسود (في هيكله) و الخشب (في الدرجات) ليعمل قاطوع الخشب كدرابزين ذو شكل جمالي، مفرغ، ولا يشكل إزدحام بصري وعلى العكس يؤكد على الإنفتاح و الإتساع المتبع في هذا التصميم.

يؤدي السلم إلى غرف النوم في الأعلى، ومساحة ما أسفل السلم والتي في الأغلب ما تكون مهملة، تم استغلالها لعمل مكتب بطراز مينمال، فهو ركن هادئ نوعاً ما.

ستفاجأ عندما تعلم أن هذا الركن ليس فقط يعتد به كغرفة مكتب ولكن هذه الخزانة والقابعة أسفل المكتب تحتوي بداخلها على مرتبة ومفروشات لازمة لاستخدمها في النوم.