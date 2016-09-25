7 ديكورات لغرفة نومك على الطراز الحديث

هل تبحث عن أفكار لتجديد غرفة نومك؟ ما رأيك أن نأخذك في جولة سريعة مع حلول بسيطة ورائعة على الطراز الحداثي في أي غرفة نوم يمكن أن تتخيلها، وبأقل ميزانية ممكنة..
ونظرا لطبيعة غرف النوم الخاصة فهى تحتاج الى الهدوء والراحة للاستمتاع بالنوم الهادئ العميق ، فإن دائما ماعلينا أن نهتم في تصميمنا الخاص باناقة وجمال الديكور، الدقة في الاختيار سواء كان فرش سرير غرفة النوم او فرش ارضيات غرف النوم هو طريقك للحصول على تصميم مميز، بالاضافة الى ديكورات حوائط والأسقف.. إليك 10 حلول لتجديد غرفة نومك الرئيسية…
تذكر أن اختيارك الألوان الجريئة إن كان لا يناسب شخصيتك أو ميولك الشخصي ليست الأفضل دائما، لذا نلجأ إلى استخدام الألوان الدافئة بتناسق يعطي نفس الجمال والقوة، اختار درجات لونية ناعمة ودافئة لترى النتائج العظيمة بنفسك..
في البداية أسهل حلول الطراز الحداثي هي الإضاءة المبتكرة .. أمامنا غرفة نوم من تصميم BURO'82 لجأ المصمم إلى استخدام حائط مبتكر بشكل جديد ومعه إضاءة رائعة على شكل مخارج عشوائية خلف السرير..
غرفة النوم ذات الطراز الحديث من تصميم THE MANSER PRACTICE ARCHITECTS + DESIGNERS دمجت بين الدرجات اللونية الدافئة والباردة بشكل مميز، بفضل اللمسات المميزة باللون الذهبي، التي ظهرت من خلال خلال المصابيح البسيطة على جانبي السرير ..
لا يوجد مثيل لحائط مصمم خلف السرير الخاص بغرفتك، تكوين مبتكر يعطي أفضل النتائج لتأكيد على أهم ركن في غرفة نومك وهي السرير، هنا جمع المصمم ARCHIPUNKTURA .ARCHITEKCI DETALU بين ورق جدران راقي جدا وغاية في الجمال ومرآة ذات لون داكن لإضافة مساحة بصرية بشكل بسيط..
ما أجمل من تصميم مختلف للسرير لتضيف الجرأة على غرفة نومك، هنا لجأ المصمم FORM.BAR إلى استخدام الخشب كما هو مع اللون الأبيض مع تصميم مبتكر وكأنك ترى تفاصيل تصفاصي موجات من الخشب في غرفتك، فكرة جديدة مع إضاءة مناسبة تضيف لمسة جريئة وحديثة للتصميم..
وإن كنت من محبى الخشب لجأ هنا المصمم إالى استخدام الخشب الطبيعي في الجدران ، هو اختيار جرئ في كل الأحوال ولكن المصمم هنا قام بتوظيفه بشكل مميز مع اللون الابيض ..
إلى هنا انتهت جولتنا مع أفكار بسيطة يمكنك تجديد غرفتك بشكل مودرن أنيق ومميز… يمكنك أيضا قراءة هذا المقال أثاث غرف نوم شبابية لها ولك
تضفي الإضاءة المعلقة فى وسط الغرفة عنصرالإضاءة المتناسبة بشكل سليم على غرفة النوم بأكملها جمالا من نوع خاص، وخاصة إن كان المصباح نفسه ذو تصميم مبتكر, مثل مصباح المعلق الذي صممه STAGED HOMES على شكل كرة مفرغة تقوم بدور توزيع الإضاءة كما ذكرنا مع ألوان التصميم الدافئة خلقت لوحة فنية من التصميم..
اتجاه آخر نلجأ له يقدم لك خيارات عديدة ويأخذك إلى أبعاد أخرى، وخاصة عند دمع الألوان بطريقة مبتكرة في أركان مختلفة في الغرفة، فلا شيء أكثر جرأة من استخدام درجات اللون الأصفر معا كما في هذا التصميم، مما يعطي انطباعا صيفيا..