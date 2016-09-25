7 ديكورات لغرفة نومك على الطراز الحديث

هل تبحث عن أفكار لتجديد غرفة نومك؟ ما رأيك أن نأخذك في جولة سريعة مع حلول بسيطة ورائعة على الطراز الحداثي في أي غرفة نوم يمكن أن تتخيلها، وبأقل ميزانية ممكنة..

ونظرا لطبيعة غرف النوم الخاصة فهى تحتاج الى الهدوء والراحة للاستمتاع بالنوم الهادئ العميق ، فإن دائما ماعلينا أن نهتم في تصميمنا الخاص باناقة وجمال الديكور، الدقة في الاختيار سواء كان فرش سرير غرفة النوم او فرش ارضيات غرف النوم هو طريقك للحصول على تصميم مميز، بالاضافة الى ديكورات حوائط والأسقف.. إليك 10 حلول لتجديد غرفة نومك الرئيسية…