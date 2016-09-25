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7 ديكورات لغرفة نومك على الطراز الحديث

آية منير آية منير
homify غرفة نوم
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هل تبحث عن أفكار لتجديد غرفة نومك؟ ما رأيك أن نأخذك في جولة سريعة مع حلول بسيطة ورائعة على الطراز الحداثي في أي غرفة نوم يمكن أن تتخيلها، وبأقل ميزانية ممكنة..

ونظرا لطبيعة غرف النوم الخاصة فهى تحتاج الى الهدوء والراحة للاستمتاع بالنوم الهادئ العميق ، فإن دائما ماعلينا أن نهتم في تصميمنا الخاص باناقة وجمال الديكور، الدقة في الاختيار سواء كان فرش سرير غرفة النوم او فرش ارضيات غرف النوم هو طريقك للحصول على تصميم مميز، بالاضافة الى ديكورات حوائط والأسقف.. إليك 10 حلول لتجديد غرفة نومك الرئيسية…

1- غرفة دافئة..

ELISABETH12 / INTERIEUR / DÜSSELDORF, formforhome Architecture & Design formforhome Architecture & Design غرفة نوم
formforhome Architecture &amp; Design

formforhome Architecture & Design
formforhome Architecture &amp; Design
formforhome Architecture & Design

تذكر أن اختيارك الألوان الجريئة إن كان لا يناسب شخصيتك أو ميولك الشخصي ليست الأفضل دائما، لذا نلجأ إلى استخدام الألوان الدافئة بتناسق يعطي نفس الجمال والقوة، اختار درجات لونية ناعمة ودافئة لترى النتائج العظيمة بنفسك..

2- تصميم مبتكر..

Апартаменты Панорама, BURO'82 BURO'82 غرفة نوم
BURO&#39;82

BURO'82
BURO&#39;82
BURO'82

في البداية أسهل حلول الطراز الحداثي هي الإضاءة المبتكرة .. أمامنا غرفة نوم من تصميم BURO'82 لجأ المصمم إلى استخدام حائط مبتكر بشكل جديد ومعه إضاءة رائعة على شكل مخارج عشوائية خلف السرير..

3- غرفة رمادية أنيقة..

Roman House, The Manser Practice Architects + Designers The Manser Practice Architects + Designers غرفة نوم
The Manser Practice Architects + Designers

Roman House

The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers
The Manser Practice Architects + Designers

غرفة النوم ذات الطراز الحديث من تصميم THE MANSER PRACTICE ARCHITECTS + DESIGNERS دمجت بين الدرجات اللونية الدافئة والباردة بشكل مميز، بفضل اللمسات المميزة باللون الذهبي، التي ظهرت من خلال خلال المصابيح البسيطة على جانبي السرير ..

4- ركن خاص..

IQube House_, ARCHiPUNKTURA .architekci detalu ARCHiPUNKTURA .architekci detalu غرفة نوم
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu
ARCHiPUNKTURA .architekci detalu

لا يوجد مثيل لحائط مصمم خلف السرير الخاص بغرفتك، تكوين مبتكر يعطي أفضل النتائج لتأكيد على أهم ركن في غرفة نومك وهي السرير، هنا جمع المصمم ARCHIPUNKTURA .ARCHITEKCI DETALU  بين ورق جدران راقي جدا وغاية في الجمال ومرآة ذات لون داكن لإضافة مساحة بصرية بشكل بسيط..

5- موجات من الخشب..

homify غرفة نومأسرة نوم خشب معالج Beige
homify

homify
homify
homify

ما أجمل من تصميم مختلف للسرير لتضيف الجرأة على غرفة نومك، هنا لجأ المصمم FORM.BAR إلى استخدام الخشب كما هو مع اللون الأبيض مع تصميم مبتكر وكأنك ترى تفاصيل تصفاصي موجات من الخشب في غرفتك، فكرة جديدة مع إضاءة مناسبة تضيف لمسة جريئة وحديثة للتصميم..

وإن كنت من محبى الخشب لجأ هنا المصمم إالى استخدام الخشب الطبيعي في الجدران ، هو اختيار جرئ في كل الأحوال ولكن المصمم هنا قام بتوظيفه بشكل مميز مع اللون الابيض ..
إلى هنا انتهت جولتنا مع أفكار بسيطة يمكنك تجديد غرفتك بشكل مودرن أنيق ومميز… يمكنك أيضا قراءة هذا المقال أثاث غرف نوم شبابية لها ولك

6- إضاءة مناسبة

6-Zimmer Musterwohnung im Gründerzeit-Altbau am Kurfürstendamm, staged homes staged homes غرفة نوم
staged homes

staged homes
staged homes
staged homes

تضفي الإضاءة المعلقة فى وسط الغرفة عنصرالإضاءة المتناسبة بشكل سليم على غرفة النوم بأكملها جمالا من نوع خاص، وخاصة إن كان المصباح نفسه ذو تصميم مبتكر, مثل مصباح المعلق الذي صممه STAGED HOMES على شكل كرة مفرغة تقوم بدور توزيع الإضاءة كما ذكرنا مع ألوان التصميم الدافئة خلقت لوحة فنية من التصميم..

7- دمج الألوان ..

LUXHAUS Musterhaus Georgensgmünd, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign غرفة نوم Yellow
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

اتجاه آخر نلجأ له يقدم لك خيارات عديدة ويأخذك إلى أبعاد أخرى، وخاصة عند دمع الألوان بطريقة مبتكرة في أركان مختلفة في الغرفة، فلا شيء أكثر جرأة من استخدام درجات اللون الأصفر معا كما في هذا التصميم، مما يعطي انطباعا صيفيا..

بيت رخيص من حاويات لكنه جميل التصميم
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