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5 أفكار لشموع ساحرة وأمنة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Cozy Room, DK, Danishville Danishville غرفة المعيشةإضاءة معدن Black
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اذا كنت تسعى إلى التغيير داخل منزلك وقد شعرت بالملل من الديكور التقليدي حولك وتسعى إلى أضافة بعض التغييرات الغير تقليدية، فهذا المقال هو ما تبحث عنه، فنحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك مجموعة من الأفكار للشموع واستخدامها داخل منزلك بطريقة أمنة، فلمسة المشوع داخل المنزل من أجمل اللمسات التي يمكنك أضافتها داخل منزلك، ولكن يجب الحذر وهناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند استخدام الشموع في الديكور، وهذا ما سنقدمه لك اليوم من خلال هذا المقال.

1- الشموع المعطرة

Cozy Room, DK, Danishville Danishville غرفة المعيشةإضاءة معدن Black
Danishville

Danishville
Danishville
Danishville

الشموع ذات الروائح العطرية تعتبر المفضلة لدى الكثير، ولكن يجب الحرص دائماً والتأكد من اختيار أنواع للعطور تكون متناسقة معاً حتى لا تتناقض رائحة المنز، فعلى سبيل المثال يمكنك مزج بين رائحة اللافندر مع الياسمين، البرتقال والفانيليا والقرفة والتفاح أيضاً فتلك الروائح تتناسق معا، ولكن احرص على عدم اشعال تلك الشموع في غرفة الطعام وخاصةً عند تناول الطعام حتى لا تمتزج الروائح معاً.

2- الأمان

Cozy Room, DK, Danishville Danishville سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات معدن
Danishville

Danishville
Danishville
Danishville

عند استخدام الشموع داخل المنزل يجب الأنتباه بأن تتوافر كل عناصر الأمان عند استخدامها، فيجب التأكد من وجود الشموع في الاطارات الخاصة بها، وهناك العديد والعديد من الأشكال لأطارات وحاملات للشموع، أنيقة وتعطيك لمسة رومانسية وساحرة لديكور منزلك، كما يجب وضعها على طاولات وسطح غير قابل للأشتعال.

3- ابتعد عن تلك الشموع

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات خشب Brown
homify

homify
homify
homify

هناك بعض الأنواع من الشموع يفضل الأبتعاد عنها وهى الشموع التى تحتوى على مادة البارفين، وينصح دائماً باختيار أنواع الشموع المصنوعة من شمع الصويا أو النحل وأن لا تحتوى الشموع على روائح أو ألوان صناعية، حتى تعطيك التأثير المطلوب.

4- الأبتكار

Kerzenständer "Schnabel", Königswurzeln Königswurzeln غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات خشب
Königswurzeln

Königswurzeln
Königswurzeln
Königswurzeln

الأبتكار والأبداع في الأفكار المختلفة دائماً ما يضيف الكثير في عالم الديكور من الأناقة والجمال والرقي أيضاً، والأمر كذلك فيما يخص الشموع حاول دائماً الأبتكار في اختيار أشكال لحاملات الشموع غير تقليدية وأنيقة، فذلك سيجعل لمسة الشموع داخل منزلك مميزة ومختلفة.

5- الشموع وطاولة القهوة

Cozy Room, DK, Danishville Danishville غرفة المعيشةإضاءة Black
Danishville

Danishville
Danishville
Danishville

الشموع من الديكورات المثالية جداً لتزيين طاول القهوة، فوقت القهوة بالتأكيد هو وقت خاص بالمزاج وأخذ قسطاً من الراحة والأستجمام بعد يوم طويل، لذلك الشموع هى رفيقة دربك عند تناول القهوة فهى قادرة على تهيئة الجو بالنسبة لك حتى تحصل على مزيد من الهدوء والأستجمام داخل المنزل. 

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