5 أفكار لشموع ساحرة وأمنة

الشموع من الديكورات المثالية جداً لتزيين طاول القهوة، فوقت القهوة بالتأكيد هو وقت خاص بالمزاج وأخذ قسطاً من الراحة والأستجمام بعد يوم طويل، لذلك الشموع هى رفيقة دربك عند تناول القهوة فهى قادرة على تهيئة الجو بالنسبة لك حتى تحصل على مزيد من الهدوء والأستجمام داخل المنزل.

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