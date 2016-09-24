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10 أفكار ملهمة لرفوف المطبخ

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify مطبخ
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المطبخ هو عصب البيت، وسواء أحببنا الطبخ أم لم نحبه فإننا نقضي فيه ساعات عديدة في تحضير أكثر من وجبة خلال اليوم. لذا لمزيد من المرح في الوقت الذي نقضيه بالمطبخ يسعى مصممي الديكور أن يكون تصميم المطبخ جميل ومتسع ومريح ويكون كل مكونات المطبخ في متناول اليد، لكن أحيانا تقع المساحة عائقا أمام تلك الفكرة الحالمة. هنا يأتي دور رفوف المطبخ التي تلعب دورا هاما في زيادة سعة المطبخ التخزينية والاستفادة من كل سم به، كما أنها يمكن أن تكون جزء جمالي من عناصر ديكور المطبخ. لذا في كتاب الأفكار هذا ستجد 10 أفكار مختلفة ومتنوعة لرفوف مطبخ عملية وجمالية ستلهمك أثناء تصميم مطبخك.

1. الإيحاء بالرحابة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يهتم مصممي الديكور أثناء تصميم المطابخ بالحفاظ على رحابته، ويبذلون جهدا لتنفيذ خدع تزيد من مساحة المطبخ التخزينية دون أن تقضي على الرحابة وحرية الحركة، هذه الميزة تحققها الرفوف المثبتة بالحائط بسلاسة شديدة، فهو توفر لك مساحة عالية للتخزين، دون أن تقضي على اتساع المطبخ ورحابته.

2. فوق بار المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

إذا كان تصميم مطبخك يضم بار كما بالصورة، فهذه الفكرة ستكون رائعة للغاية لتوفير مساحة تخزينية عالية، تثبيت رفوف معلقة بالسقف أعلى البار لوضع التوابل مثلا وبعض أدوات المطبخ التي تحتاج أن تكون في متناول يدك دائما أثناء تحضير الطعام على البار، لكن ضع في اعتبارك وأنت تنفذ هذه الفكرة ارتفاع الرفوف حتى لا تكون في مستوى رأسك الذي سيتأذى من الاصطدام بها لو كانت على مستوى منخفض.

3. المطبخ الطرقة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في الصورة هنا المطبخ ضيق للغاية، حتى أنه يكاد يشبه الطرقة، وأي عناصر زائدة في التصميم ستتسبب بمزيد من الزحام البصري. لذا لتلاحظ مثلا أن المصمم كان حريصا أن يجعل ارتفاع الرف من نفس ارتفاع مدخنة الموقد ليحافظ على الخط الأفقي بالحائط دون أن يسبب فوضى وزحام بالحائط، تفصيلة صغيرة لكنها ستضيف جمالا على مطبخك.

4. رفوف مضاءة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عادة ما تسبب الرفوف مهما كانت صغيرة في خلق ظلال ربما لن تكون مرغوب بها، وتأتي شرائط إضاءات الليد الجديدة لتحل هذه المشكلة وتضيء الرفوف لتظهر كل ما هو عليها، كما أنها تضيف عنصرا جماليا وتمنح المطبخ لمسة حداثة وحيوية في التصميم

5. المزيد من الأناقة والراحة

Casa em Sonoma, California, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc مطبخ
Antonio Martins Interior Design Inc

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

كما أوضحنا سابقا أن الرفوف تساعد كثيرا في إضافة مساحة تخزينية في المطبخ، لكن بمزيد من الاهتمام بتصميمها سيكون لديك رف عملي و وأنيق.

6. رفوف للديكور

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior مطبخ
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
Lo Interior

تمنحك الرفوف – كعنصر جمالي- إمكانيات واحتمالات لا نهائية لتجميل المطبخ سواء في تنوع الخامات والألوان، أو حتى الاستخدامات، في الصورة مثلا استغل ذلك الرف الفضل لتعليق حليات المطبخ وأكسسواراته الصغيرة، لتخلق ركن جمالي بالحائط.

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7. رفوف زجاجية

Peponi House STUDIO [D] TALE مطبخ
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

الميزة الكبرى للرفوف الزجاجية أنها لا تشغل حيزا بصريا كبيرا بالمكان، لذا فهي تتناسب كثيرا مع الأماكن الضيقة، كمان أنها تمنحك تنوع جمالي رائع إذا ماا قررت أن تستخدم الزجاج الملون ليتماشى مع ديكور مطبخك.

8. مزيد من الديكور

Apartamento DT, Amanda Carvalho - arquitetura e interiores Amanda Carvalho - arquitetura e interiores مطبخ
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores

Amanda Carvalho - arquitetura e interiores
Amanda Carvalho – arquitetura e interiores
Amanda Carvalho - arquitetura e interiores

في الصورة هنا استخدمت الرفوف لتعليق عناصر ديكور مختلفة كبرواز لصورة مفضلة، أو لمجموعة نباتاتك وزهورك التي تفضل أن تكون بالمطبخ.

9. انتبه للتفاصيل

Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva مطبخ خشب Grey
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

إذا قررت أن تضيف رفوفا للمطبخ، انتبه للتفاصيل الصغيرة كي تحصل في النهاية على تصميم أنيق، مثل ما هي خامة الرف ولونه وعلى أي ارتفاع سيتم تثبيته وكيف سيتم توزيع الرفوف على جدران المطبخ، الصورة هنا توضح اهتمام المصمم بالإجابة على هذه التساؤلات فحصل في النهاية على تصميم أنيق وعلمي للغاية.

10. مزيد من التفاصيل

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka مطبخ
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

علينا أيضا الإجابة على سؤال لماذا سنضع رفوفا بالمطبخ، حيث يختلف تصميم الرف بناء على احتياجاتك اليومية، هل ستثبت خطاطيف به مثلا لتعليق الأكواب؟ هذه تفاصيل ستساعدك في النهاية على اختيار الرف المناسب لمطبخك.

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هل وجدت التصميم المناسب لمطبخك بين تلك التصميمات؟

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