10 أفكار ملهمة لرفوف المطبخ

المطبخ هو عصب البيت، وسواء أحببنا الطبخ أم لم نحبه فإننا نقضي فيه ساعات عديدة في تحضير أكثر من وجبة خلال اليوم. لذا لمزيد من المرح في الوقت الذي نقضيه بالمطبخ يسعى مصممي الديكور أن يكون تصميم المطبخ جميل ومتسع ومريح ويكون كل مكونات المطبخ في متناول اليد، لكن أحيانا تقع المساحة عائقا أمام تلك الفكرة الحالمة. هنا يأتي دور رفوف المطبخ التي تلعب دورا هاما في زيادة سعة المطبخ التخزينية والاستفادة من كل سم به، كما أنها يمكن أن تكون جزء جمالي من عناصر ديكور المطبخ. لذا في كتاب الأفكار هذا ستجد 10 أفكار مختلفة ومتنوعة لرفوف مطبخ عملية وجمالية ستلهمك أثناء تصميم مطبخك.
يهتم مصممي الديكور أثناء تصميم المطابخ بالحفاظ على رحابته، ويبذلون جهدا لتنفيذ خدع تزيد من مساحة المطبخ التخزينية دون أن تقضي على الرحابة وحرية الحركة، هذه الميزة تحققها الرفوف المثبتة بالحائط بسلاسة شديدة، فهو توفر لك مساحة عالية للتخزين، دون أن تقضي على اتساع المطبخ ورحابته.
إذا كان تصميم مطبخك يضم بار كما بالصورة، فهذه الفكرة ستكون رائعة للغاية لتوفير مساحة تخزينية عالية، تثبيت رفوف معلقة بالسقف أعلى البار لوضع التوابل مثلا وبعض أدوات المطبخ التي تحتاج أن تكون في متناول يدك دائما أثناء تحضير الطعام على البار، لكن ضع في اعتبارك وأنت تنفذ هذه الفكرة ارتفاع الرفوف حتى لا تكون في مستوى رأسك الذي سيتأذى من الاصطدام بها لو كانت على مستوى منخفض.
في الصورة هنا المطبخ ضيق للغاية، حتى أنه يكاد يشبه الطرقة، وأي عناصر زائدة في التصميم ستتسبب بمزيد من الزحام البصري. لذا لتلاحظ مثلا أن المصمم كان حريصا أن يجعل ارتفاع الرف من نفس ارتفاع مدخنة الموقد ليحافظ على الخط الأفقي بالحائط دون أن يسبب فوضى وزحام بالحائط، تفصيلة صغيرة لكنها ستضيف جمالا على مطبخك.
عادة ما تسبب الرفوف مهما كانت صغيرة في خلق ظلال ربما لن تكون مرغوب بها، وتأتي شرائط إضاءات الليد الجديدة لتحل هذه المشكلة وتضيء الرفوف لتظهر كل ما هو عليها، كما أنها تضيف عنصرا جماليا وتمنح المطبخ لمسة حداثة وحيوية في التصميم
كما أوضحنا سابقا أن الرفوف تساعد كثيرا في إضافة مساحة تخزينية في المطبخ، لكن بمزيد من الاهتمام بتصميمها سيكون لديك رف عملي و وأنيق.
تمنحك الرفوف – كعنصر جمالي- إمكانيات واحتمالات لا نهائية لتجميل المطبخ سواء في تنوع الخامات والألوان، أو حتى الاستخدامات، في الصورة مثلا استغل ذلك الرف الفضل لتعليق حليات المطبخ وأكسسواراته الصغيرة، لتخلق ركن جمالي بالحائط.
الميزة الكبرى للرفوف الزجاجية أنها لا تشغل حيزا بصريا كبيرا بالمكان، لذا فهي تتناسب كثيرا مع الأماكن الضيقة، كمان أنها تمنحك تنوع جمالي رائع إذا ماا قررت أن تستخدم الزجاج الملون ليتماشى مع ديكور مطبخك.
في الصورة هنا استخدمت الرفوف لتعليق عناصر ديكور مختلفة كبرواز لصورة مفضلة، أو لمجموعة نباتاتك وزهورك التي تفضل أن تكون بالمطبخ.
إذا قررت أن تضيف رفوفا للمطبخ، انتبه للتفاصيل الصغيرة كي تحصل في النهاية على تصميم أنيق، مثل ما هي خامة الرف ولونه وعلى أي ارتفاع سيتم تثبيته وكيف سيتم توزيع الرفوف على جدران المطبخ، الصورة هنا توضح اهتمام المصمم بالإجابة على هذه التساؤلات فحصل في النهاية على تصميم أنيق وعلمي للغاية.
علينا أيضا الإجابة على سؤال لماذا سنضع رفوفا بالمطبخ، حيث يختلف تصميم الرف بناء على احتياجاتك اليومية، هل ستثبت خطاطيف به مثلا لتعليق الأكواب؟ هذه تفاصيل ستساعدك في النهاية على اختيار الرف المناسب لمطبخك.
اقرأ أيضا : 10 نصائح لجعل مطبخك حيوي ورائع