10 أفكار ملهمة لرفوف المطبخ

المطبخ هو عصب البيت، وسواء أحببنا الطبخ أم لم نحبه فإننا نقضي فيه ساعات عديدة في تحضير أكثر من وجبة خلال اليوم. لذا لمزيد من المرح في الوقت الذي نقضيه بالمطبخ يسعى مصممي الديكور أن يكون تصميم المطبخ جميل ومتسع ومريح ويكون كل مكونات المطبخ في متناول اليد، لكن أحيانا تقع المساحة عائقا أمام تلك الفكرة الحالمة. هنا يأتي دور رفوف المطبخ التي تلعب دورا هاما في زيادة سعة المطبخ التخزينية والاستفادة من كل سم به، كما أنها يمكن أن تكون جزء جمالي من عناصر ديكور المطبخ. لذا في كتاب الأفكار هذا ستجد 10 أفكار مختلفة ومتنوعة لرفوف مطبخ عملية وجمالية ستلهمك أثناء تصميم مطبخك.