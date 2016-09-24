9 أفكار لمداخل مبهجة وحيوية

وجود حديقة بمدخل المنزل أمر مبهج حقا، فهمى تمنح منزلك شخصية فريدة به، كما أنها أول ما ستقع عليه عيناك في العودة للمنزل للاسترخاء، وآخر ما ستراه عيناك قبل مغادرة المنزل، لكن تصميم حديقة خارجية أمرا ليس سهلا، يتطلب تنسيق عالي للنباتات ورعاية دائمة حتى تحافظ على مشهد مدخل منزلك وهو نابض بالحياة لا محاطا بنباتات ذابلة وغير متناسقة. في كتاب الأفكار هذا ستجد العديد من الأفكار التي ستلمك وأنت تستعد لتصميم حديقة المدخل.
يمكنك بناء بيت للزهور على طول جدار المنزل الخارجي من الأسمنت، أو الاستعانة بقوالب أسمنتية كبيرة لزراعة النباتات أمام المدخل. في الصور مثلا تم بناء بيت الزهور أسفل النافذة الزجاجية مباشرة، وهو ما سينقل مشهد الخضرة بالخارج إلى داخل المنزل. اقرأ أيضا: كيف تستغل الأسمنت في تأسيس حديقتك؟
هناك آلاف الأفكار التي من الممكن تنفيذها في حديقة المدخل، الأمر يتوقف على المساحة المتوفرة والجماليات التي نريد إضافتها للمكان. في التصميم الحالي مثلا تم الجمع بين العشب الأخضر، والشجيرات الصغيرة، وأواني الزهور الملونة التي أضافت حيوية أكثر للمكان.
ليس هناك ما هو أكثر بهجة من حديقة مزهرة بورود من ألوان وفصائل مختلفة، واضف لذلك إذا كانت هذه الزهور برائحة عبقة مميزة، ستمنحك نسيما منعشا أثناء المرور سواء للدخول أو للخروج من المنزل
تصميم يصعب عدم الوقوع في حبه وحتما سيمنح مدخل منزلك شخصية فريدة، الشجيرات الصغيرة المتناثرة، وتنوع درجات اللون الأخضر في النباتات التي تنمو بين الصخور البينة يجعلك تشعر وكأنك أمام حديقة حقيقة لكن قزمة، وهى فكرة لامعة للغاية لاستغلال مساحة صغيرة ومنح المدخل حيوية وألوان مبهجة.
بعيدا عن التصميم التقليدي لحدائق المدخل العشبية جاء هذا التصميم الدائري ليترك لخيالك وذوقك العنان لتملئه يما تفضل من النباتات. الفسيفساء عموما تصميم يسمح لك بتنوع مذهل في اللعب بفصائل النباتات المتنوعة والخامات المختلفة لخلق تصميم فريد لمدخل منزلك.
تصميم آخر يتناسب مع الباحات الصغيرة للمنازل، حيث حاصر الحصى النباتات الخضراء، بينما يتنوع ارتفاع الزهور الأشجار بالمكان يمنحه كثافة وحيوية، يكمل جمال المشهد هنا الحائط الخشبي الذي تستند عليه الأشجار.
تصميم مدهش لكنه يتناسب أكثر مع الحدائق الكبيرة، حيث يمكنك تحديد ممر من الحجر مع تظليله بالنباتات المتسلقة، سيضف لمسة جمالية للمدخل، كما سيوفر الظل بالمكان.
إذا كنت ممن يحبون تداخل الطبيعة مع كل شيء ومدخل منزلك له درج، إذا فهذه هي الفكرة المناسبة لك.
التصميم الأخير يظهر لك مدى إمكانية الاستفادة من المساحات الصغيرة بمدخل المنزل لزراعة منتجات عضوية، لن تحتاج الكثير..فقط بعض الصبر على الفواكه والخضروات لتنضج جيدا. مشروع مميز فعلا لمدخل المنزل.