9 أفكار لمداخل مبهجة وحيوية

وجود حديقة بمدخل المنزل أمر مبهج حقا، فهمى تمنح منزلك شخصية فريدة به، كما أنها أول ما ستقع عليه عيناك في العودة للمنزل للاسترخاء، وآخر ما ستراه عيناك قبل مغادرة المنزل، لكن تصميم حديقة خارجية أمرا ليس سهلا، يتطلب تنسيق عالي للنباتات ورعاية دائمة حتى تحافظ على مشهد مدخل منزلك وهو نابض بالحياة لا محاطا بنباتات ذابلة وغير متناسقة. في كتاب الأفكار هذا ستجد العديد من الأفكار التي ستلمك وأنت تستعد لتصميم حديقة المدخل.