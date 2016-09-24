الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 أفكار لمداخل مبهجة وحيوية

أميرة قاسم أميرة قاسم
El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá حديقة
Loading admin actions …

وجود حديقة بمدخل المنزل أمر مبهج حقا، فهمى تمنح منزلك شخصية فريدة به، كما أنها أول ما ستقع عليه عيناك في العودة للمنزل للاسترخاء، وآخر ما ستراه عيناك قبل مغادرة المنزل، لكن تصميم حديقة خارجية أمرا ليس سهلا، يتطلب تنسيق عالي للنباتات ورعاية دائمة حتى تحافظ على مشهد مدخل منزلك وهو نابض بالحياة لا محاطا بنباتات ذابلة وغير متناسقة. في كتاب الأفكار هذا ستجد العديد من الأفكار التي ستلمك وأنت تستعد لتصميم حديقة المدخل.

1. قوالب أسمنتية

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá حديقة
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

يمكنك بناء بيت للزهور على طول جدار المنزل الخارجي من الأسمنت، أو الاستعانة بقوالب أسمنتية كبيرة لزراعة النباتات أمام المدخل. في الصور مثلا تم بناء بيت الزهور أسفل النافذة الزجاجية مباشرة، وهو ما سينقل مشهد الخضرة بالخارج إلى داخل المنزل. اقرأ أيضا: كيف تستغل الأسمنت في تأسيس حديقتك؟

2.تصورات عديدة

MODERN RED, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة Red
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

هناك آلاف الأفكار التي من الممكن تنفيذها في حديقة المدخل، الأمر يتوقف على المساحة المتوفرة والجماليات التي نريد إضافتها للمكان. في التصميم الحالي مثلا تم الجمع بين العشب الأخضر، والشجيرات الصغيرة، وأواني الزهور الملونة التي أضافت حيوية أكثر للمكان.

3.حديقة مزهرة

PAISAJE PARQUE VIVIENDA CHALET, milena oitana milena oitana حديقة
milena oitana

milena oitana
milena oitana
milena oitana

ليس هناك ما هو أكثر بهجة من حديقة مزهرة بورود من ألوان وفصائل مختلفة، واضف لذلك إذا كانت هذه الزهور برائحة عبقة مميزة، ستمنحك نسيما منعشا أثناء المرور سواء للدخول أو للخروج من المنزل

4.تصميم خيالي

Jardin con laja y corteza de pino, Vivero Sofia Vivero Sofia حديقة
Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
Vivero Sofia

تصميم يصعب عدم الوقوع في حبه وحتما سيمنح مدخل منزلك شخصية فريدة، الشجيرات الصغيرة المتناثرة، وتنوع درجات اللون الأخضر في النباتات التي تنمو بين الصخور البينة يجعلك تشعر وكأنك أمام حديقة حقيقة لكن قزمة، وهى فكرة لامعة للغاية لاستغلال مساحة صغيرة ومنح المدخل حيوية وألوان مبهجة.

5.تصميم دائري

PEQUEÑOS RINCONES, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

بعيدا عن التصميم التقليدي لحدائق المدخل العشبية جاء هذا التصميم الدائري ليترك لخيالك وذوقك العنان لتملئه يما تفضل من النباتات. الفسيفساء عموما تصميم يسمح لك بتنوع مذهل في اللعب بفصائل النباتات المتنوعة والخامات المختلفة لخلق تصميم فريد لمدخل منزلك.

6.تصميم للمساحات الصغيرة

JARDINES, FERNANDA GASTELUM FERNANDA GASTELUM حديقة
FERNANDA GASTELUM

FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM

تصميم آخر يتناسب مع الباحات الصغيرة للمنازل، حيث حاصر الحصى النباتات الخضراء، بينما يتنوع ارتفاع الزهور الأشجار بالمكان يمنحه كثافة وحيوية، يكمل جمال المشهد هنا الحائط الخشبي الذي تستند عليه الأشجار.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

8.ممر بين الحديقة

Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes حديقة
Unique Landscapes

Traditional Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

تصميم مدهش لكنه يتناسب أكثر مع الحدائق الكبيرة، حيث يمكنك تحديد ممر من الحجر مع تظليله بالنباتات المتسلقة، سيضف لمسة جمالية للمدخل، كما سيوفر الظل بالمكان.

7.درج عشبية

un jardin impactante, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

إذا كنت ممن يحبون تداخل الطبيعة مع كل شيء ومدخل منزلك له درج، إذا فهذه هي الفكرة المناسبة لك.

9.حديقة منتجة

raised beds border edging Quercus UK Ltd حديقة
Quercus UK Ltd

raised beds border edging

Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd

التصميم الأخير يظهر لك مدى إمكانية الاستفادة من المساحات الصغيرة بمدخل المنزل لزراعة منتجات عضوية، لن تحتاج الكثير..فقط بعض الصبر على الفواكه والخضروات لتنضج جيدا. مشروع مميز فعلا لمدخل المنزل.

10 أفكار ملهمة لرفوف المطبخ
شاركنا..هل تفضل الحدائق العشبية أم المزهرة ؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً