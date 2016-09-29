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6 أفكار لإضاءة منزلك بشكل صحيح

Marwa Hasan Marwa Hasan
Desarrollo de Interiorísmo , LA RORA Interiorismo & Arquitectura LA RORA Interiorismo & Arquitectura غرفة المعيشة
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الإضاءة هي أحد أسباب الحياة، كما أن لها أثر مبهر ومشرق على منازلنا، فهى مهمة لتحسين إنتاجيتنا في أعمالنا، وأنشطتنا المختلفة. حيث تؤثر في كفاءة أعمالنا. فالإضاءة الخافتة تعطي تأثيرهادئ ورومانسي، حيث يمكنك الحصول على هذه الأجواء عن طريق ضبط مقبس الضوء أو إشعال بعض الشموع. أما بعض الأنشطة والتي تطلب مجهود وحركة قد تحتاج إضاءة قوية. 

الحصول على الإضاءة المثالية قد يكون مهمة صعبة وخاصة إذا كانت الغرفة داخلية، ذات شبابيك صغيرة ولا يصلها الضوء الكافي. أو أحياناً قد تكون الإضاءة قوية بدرجة كبيرة  وغير متناسبة مع نشاط الغرفة، فمن أجل الحصول على الإضاءة المثالية جئنا لكم ب 7 أمثلة..

1.​مصباح معلق

Colección Solsken, Solsken Solsken غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Solsken

Solsken
Solsken
Solsken

المصابيح المعلقة والتي تأتي بأشكال متعددة وأحجام مختلفة منتشرين بكثرة هذه الأيام. في مناسبة في حالة المساحات الصغيرة، حيث أنها تساهم في توزيع الإضاءة بشكل صحيح. 

لذا راعي إختيار التصمميم بعناية واستخدام المصباح لأغراض جمالية، بالإضافة لوظيفتها الأساسية.

في غرف الطعام يعطي المصباح تركيز وتسليط على العنصر الرئيسي في الغرفة وهو طاولة الطعام

Cocina de diseño atemporal, DEULONDER arquitectura domestica DEULONDER arquitectura domestica مطبخ White
DEULONDER arquitectura domestica

DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica
DEULONDER arquitectura domestica

تصميم رومانسي

Cushions, Sian Elin Sian Elin غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

تصميم مودرن بسيط

SCHÖNER-WOHNEN Haus in Oberstetten , SchwörerHaus SchwörerHaus غرفة السفرةديكورات واكسسوارات Black
SchwörerHaus

SchwörerHaus
SchwörerHaus
SchwörerHaus

2.​مصباح الطاولة

Fotografia immobiliare, Design Photography Design Photography مكتب عمل أو دراسة
Design Photography

Design Photography
Design Photography
Design Photography

هو أحد أكثرالحلول تقليدية كما أنه يستخدم في أغلب الأحوال كعنصر ديكوري، أكثر منه وظيفي. فإضافة مصباح الطاولة بطراز قديم ومميز يضيف لمسة فنية على الغرف، في الطراز الكلاسيكي فمصباح الطاولة يستخدم كاكسسوار أنتيكي.

هذا المصباح مستخدم أغلب الوقت في غرف المعيشة وغرف المكتب، لتسليط الضوءعلى نشاطات مثل الكتابة والقراءة والحصول على الإضاءة الكافية.

فإذا أردت الحصول على لمسة فنية في غرفتك وأردت إضاءة موجهة فهذه الإضاءة لك.

تصميم مودرن مينمال

Tall Industrial Side Table from our Urban Chic Range Big Blu Furniture غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Big Blu Furniture

Tall Industrial Side Table from our Urban Chic Range

Big Blu Furniture
Big Blu Furniture
Big Blu Furniture

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3.مصباح الأرضية

Коллекция Roma, Fratelli Barri Fratelli Barri غرفة المعيشة
Fratelli Barri

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

مصباح الأرضية يضيف لمسة جمال لغرفتك، فهو عملي حيث يمكنك نقلة بسهولة عند الحاجة لإضافة إضاءة لغرفك. 

هذا المثال يوضح تصميم كلاسيكي وتقليدي لمصباح أرضية منعش للغرفة من حيث الشكل والوظيفة.

تصميم مودرن لمصباح الأرضية، بمميزات المصباح المعلق

Desarrollo de Interiorísmo , LA RORA Interiorismo & Arquitectura LA RORA Interiorismo & Arquitectura غرفة المعيشة
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura

LA RORA Interiorismo & Arquitectura
LA RORA Interiorismo &amp; Arquitectura
LA RORA Interiorismo & Arquitectura

4.​إضاءة مدفونة (spotlights)

Living /Kitchen/Dining area In:Style Direct غرفة المعيشة
In:Style Direct

Living /Kitchen/Dining area

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

الكشافات المدفونة -على الرغم من عدم ظهورها – فهي تعطي الغرفة وهج موزع وغير قوي، فيعتبر حل رائع إذا كنت تبحث عن إضاءة موزعة بشكل لطيف. يمكنك استخدامها في المساحات الواسعة مثل غرفة المعيشة، أوغرفة النوم، كما يمكنك أيضاً اعتباره حل رائع للأماكن ذات الأسقف المنخفضة و التي لا تصلح لتعليق المصابيح المعلقة. و مم مميزاته أنه يتماشى مع أكثر من طراز مثل الطراز المودرن، الكلاسيكي والمينمال.

5.كشافات موجهة (track lights)

Kitchen : Modern and practical In:Style Direct مطبخ
In:Style Direct

Kitchen : Modern and practical

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

الكشافات الموجهه هي وسيلة سهلة وسريعة للحصول على الإضاءة المناسبة في التصاميم المعاصرة، فتاريخياً كانت مستخدمة بكثرة في المتاحف لتسليط الضوء على الأعمال و اللوحات الفنية. فهي تعطي أناقة وعملية تجعل سير الكشافات يضيف جمال للغرف.

يعد حل مثالي لاستخدامات التي تحتاج ضوء موجهه مثل المطابخ، فيمكنك إضافته على السقف أو الحائط. ويتناسب مع طرز كثيرة مثل الاسكنيدنافي اوالمينمال.

6.النجف

Fulham 1, MDSX Contractors Ltd MDSX Contractors Ltd غرفة المعيشة
MDSX Contractors Ltd

Fulham 1

MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd
MDSX Contractors Ltd

النجف هو من أشهر وحدات الإضاءة و أكثرها إنتشاراً في مصر. فلها تأثير كبير على تغير الشكل العام للغرفة وتغير طرازها، فهو اللمسة الأخيرة المضافة للغرف الكلاسيكية لتعطي لمسة الفخامة والرقي المراد الوصول إليها.

هذا المنزل سيجعلك تعشق الطراز الصناعي
أي الإضاءات تفضل؟

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