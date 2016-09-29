6 أفكار لإضاءة منزلك بشكل صحيح

الإضاءة هي أحد أسباب الحياة، كما أن لها أثر مبهر ومشرق على منازلنا، فهى مهمة لتحسين إنتاجيتنا في أعمالنا، وأنشطتنا المختلفة. حيث تؤثر في كفاءة أعمالنا. فالإضاءة الخافتة تعطي تأثيرهادئ ورومانسي، حيث يمكنك الحصول على هذه الأجواء عن طريق ضبط مقبس الضوء أو إشعال بعض الشموع. أما بعض الأنشطة والتي تطلب مجهود وحركة قد تحتاج إضاءة قوية.
الحصول على الإضاءة المثالية قد يكون مهمة صعبة وخاصة إذا كانت الغرفة داخلية، ذات شبابيك صغيرة ولا يصلها الضوء الكافي. أو أحياناً قد تكون الإضاءة قوية بدرجة كبيرة وغير متناسبة مع نشاط الغرفة، فمن أجل الحصول على الإضاءة المثالية جئنا لكم ب 7 أمثلة..
المصابيح المعلقة والتي تأتي بأشكال متعددة وأحجام مختلفة منتشرين بكثرة هذه الأيام. في مناسبة في حالة المساحات الصغيرة، حيث أنها تساهم في توزيع الإضاءة بشكل صحيح.
لذا راعي إختيار التصمميم بعناية واستخدام المصباح لأغراض جمالية، بالإضافة لوظيفتها الأساسية.
هو أحد أكثرالحلول تقليدية كما أنه يستخدم في أغلب الأحوال كعنصر ديكوري، أكثر منه وظيفي. فإضافة مصباح الطاولة بطراز قديم ومميز يضيف لمسة فنية على الغرف، في الطراز الكلاسيكي فمصباح الطاولة يستخدم كاكسسوار أنتيكي.
هذا المصباح مستخدم أغلب الوقت في غرف المعيشة وغرف المكتب، لتسليط الضوءعلى نشاطات مثل الكتابة والقراءة والحصول على الإضاءة الكافية.
فإذا أردت الحصول على لمسة فنية في غرفتك وأردت إضاءة موجهة فهذه الإضاءة لك.
مصباح الأرضية يضيف لمسة جمال لغرفتك، فهو عملي حيث يمكنك نقلة بسهولة عند الحاجة لإضافة إضاءة لغرفك.
هذا المثال يوضح تصميم كلاسيكي وتقليدي لمصباح أرضية منعش للغرفة من حيث الشكل والوظيفة.
الكشافات المدفونة -على الرغم من عدم ظهورها – فهي تعطي الغرفة وهج موزع وغير قوي، فيعتبر حل رائع إذا كنت تبحث عن إضاءة موزعة بشكل لطيف. يمكنك استخدامها في المساحات الواسعة مثل غرفة المعيشة، أوغرفة النوم، كما يمكنك أيضاً اعتباره حل رائع للأماكن ذات الأسقف المنخفضة و التي لا تصلح لتعليق المصابيح المعلقة. و مم مميزاته أنه يتماشى مع أكثر من طراز مثل الطراز المودرن، الكلاسيكي والمينمال.
الكشافات الموجهه هي وسيلة سهلة وسريعة للحصول على الإضاءة المناسبة في التصاميم المعاصرة، فتاريخياً كانت مستخدمة بكثرة في المتاحف لتسليط الضوء على الأعمال و اللوحات الفنية. فهي تعطي أناقة وعملية تجعل سير الكشافات يضيف جمال للغرف.
يعد حل مثالي لاستخدامات التي تحتاج ضوء موجهه مثل المطابخ، فيمكنك إضافته على السقف أو الحائط. ويتناسب مع طرز كثيرة مثل الاسكنيدنافي اوالمينمال.
النجف هو من أشهر وحدات الإضاءة و أكثرها إنتشاراً في مصر. فلها تأثير كبير على تغير الشكل العام للغرفة وتغير طرازها، فهو اللمسة الأخيرة المضافة للغرف الكلاسيكية لتعطي لمسة الفخامة والرقي المراد الوصول إليها.