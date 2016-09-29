6 أفكار لإضاءة منزلك بشكل صحيح

الإضاءة هي أحد أسباب الحياة، كما أن لها أثر مبهر ومشرق على منازلنا، فهى مهمة لتحسين إنتاجيتنا في أعمالنا، وأنشطتنا المختلفة. حيث تؤثر في كفاءة أعمالنا. فالإضاءة الخافتة تعطي تأثيرهادئ ورومانسي، حيث يمكنك الحصول على هذه الأجواء عن طريق ضبط مقبس الضوء أو إشعال بعض الشموع. أما بعض الأنشطة والتي تطلب مجهود وحركة قد تحتاج إضاءة قوية.

الحصول على الإضاءة المثالية قد يكون مهمة صعبة وخاصة إذا كانت الغرفة داخلية، ذات شبابيك صغيرة ولا يصلها الضوء الكافي. أو أحياناً قد تكون الإضاءة قوية بدرجة كبيرة وغير متناسبة مع نشاط الغرفة، فمن أجل الحصول على الإضاءة المثالية جئنا لكم ب 7 أمثلة..