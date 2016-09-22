8 تصميمات لأرضيات حمام ملونة

يعد الحمام من الغرف المميزة فى المنزل والتى نحرص على تصميمها على نمط يحقق الهدوء والراحة أثناء الإستخدام، ومن العناصر التى تحقق هذا الغرض وتعمل كديكور رئيسى بالحمام هى أرضية الحمام.
فعند اختيار أرضية الحمام نحرص على أن تكون مناسبة للغرفة ويسهل تنظيفها ولا تساعد على الإنزلاق بجانب اختيار ألوان جذابة تبعث جو من الراحة والإستجمام بالمكان، لذلك جمعنا لك 8 تصميمات مميزة لأرضيات ملونة ستلهمك لتجديد حمامك واختيار ذوقك الخاص.
تتمازج الألوان الفاتحة المختلفة معًا وتتوزع بدقة تتناغم مع استخدام الخشب الطبيعى لوحدات التخزين، وتعكس المرآة الكبيرة ألوان الحمام ما يملأ المكان بروح مبهجة.
يمكن أن نحصل على تصميم مميز وأنيق بمزج لون داكن مع لون فاتح وحيوى مثل اللون الأحمر خاصة بتناسق ألوان الأرضية مع الجدران.
يمتاز هذا التصميم بإختيار ألوان فاتحة ومبهجة لجدران وأرضية الحمام تتماشى مع لون قطع الأثاث، ففى حال وجود نقشات على الأرضية يمكن أن نختار لون للجدران من ضمن ألوان الرسمة لنحصل على تصميم أنيق ومتناسق.
تتمتع تصميمات اللون الأزرق بالراحة والبساطة والعملية أيضًا فلا تحتاج للتنظيف المستمر.
رغم بساطة تصميم هذا الحمام إلا أن التناسق الدقيق فى اختيار ألوان الأرضية والحمام وقطع الأثاث أبدع تصميم فى منتهى الفخامة والأناقة وفى نفس الوقت يبعث الراحة والإشراق.
يعتمد التصميم على الاستخدام المتنوع لدرجات اللون التراكوز بأشكال مختلفة والتى تتناغم مع اللون الأبيض والرمادى الفاتح بمنتهى السلاسة والجمال.
رغم استخدام ألوان مختلفة فى تصميم الأرضية إلا أن استخدام نفس الأرضية للجدران أضفى وحدة متكاملة لألوان الغرفة وتتميز الألوان المختلفة بالأرضية بفتح المجال لإختيار قطع أثاث بألوان مختلفة.
رغم تصنيف الألوان الرمادية كألوان قاتمة فيمزجها مع ألوان فاتحة وحيوية نحصل على تصميمات مميزة وكعادة الألوان القاتمة تعطى انطباع بالأناقة والتميز نحصل على تصميم حيوى وأنيق.
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