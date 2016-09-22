8 تصميمات لأرضيات حمام ملونة

يعد الحمام من الغرف المميزة فى المنزل والتى نحرص على تصميمها على نمط يحقق الهدوء والراحة أثناء الإستخدام، ومن العناصر التى تحقق هذا الغرض وتعمل كديكور رئيسى بالحمام هى أرضية الحمام.

فعند اختيار أرضية الحمام نحرص على أن تكون مناسبة للغرفة ويسهل تنظيفها ولا تساعد على الإنزلاق بجانب اختيار ألوان جذابة تبعث جو من الراحة والإستجمام بالمكان، لذلك جمعنا لك 8 تصميمات مميزة لأرضيات ملونة ستلهمك لتجديد حمامك واختيار ذوقك الخاص.