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8 تصميمات لأرضيات حمام ملونة

هنادى موسى هنادى موسى
Scottish Castle, adam mcnee ltd adam mcnee ltd حمامديكورات
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يعد الحمام من الغرف المميزة فى المنزل والتى نحرص على تصميمها على نمط يحقق الهدوء والراحة أثناء الإستخدام، ومن العناصر التى تحقق هذا الغرض وتعمل كديكور رئيسى بالحمام هى أرضية الحمام.

فعند اختيار أرضية الحمام نحرص على أن تكون مناسبة للغرفة ويسهل تنظيفها ولا تساعد على الإنزلاق بجانب اختيار ألوان جذابة تبعث جو من الراحة والإستجمام بالمكان، لذلك جمعنا لك 8 تصميمات مميزة لأرضيات ملونة ستلهمك لتجديد حمامك واختيار ذوقك الخاص.

1- مزيج من الألوان المبهجة

Un appartamento in centro, Mario Ferrara Mario Ferrara حمام
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

تتمازج الألوان الفاتحة المختلفة معًا وتتوزع بدقة تتناغم مع استخدام الخشب الطبيعى لوحدات التخزين، وتعكس المرآة الكبيرة ألوان الحمام ما يملأ المكان بروح مبهجة.

2- أناقة الألوان الدافئة

MOSAICS Fusion 30 homify حمامديكورات سيراميك ceramics,mosaics,porcelain stoneware,stoneware mosaics,bathroom floor,bathroom walls,bathroom,bath
homify

MOSAICS Fusion 30

homify
homify
homify

يمكن أن نحصل على تصميم مميز وأنيق بمزج لون داكن مع لون فاتح وحيوى مثل اللون الأحمر خاصة بتناسق ألوان الأرضية مع الجدران.

3- ألوان مشرقة

VV-Flat Ristrutturazione appartamento in Roma, studio magna studio magna حمام
studio magna

studio magna
studio magna
studio magna

يمتاز هذا التصميم بإختيار ألوان فاتحة ومبهجة لجدران وأرضية الحمام تتماشى مع لون قطع الأثاث، ففى حال وجود نقشات على الأرضية يمكن أن نختار لون للجدران من ضمن ألوان الرسمة لنحصل على تصميم أنيق ومتناسق.

4- الأزرق الهادىء

HOTEL VILLA VIGNOLA - VASTO (CH), CERAMICHE MUSA CERAMICHE MUSA حمامديكورات فخار
CERAMICHE MUSA

CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA

تتمتع تصميمات اللون الأزرق بالراحة والبساطة والعملية أيضًا فلا تحتاج للتنظيف المستمر.

5- منتهى الأناقة والفخامة

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing حمام
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

رغم بساطة تصميم هذا الحمام إلا أن التناسق الدقيق فى اختيار ألوان الأرضية والحمام وقطع الأثاث أبدع تصميم فى منتهى الفخامة والأناقة وفى نفس الوقت يبعث الراحة والإشراق.

6- اللون التركواز

homify حمام حجر Turquoise
homify

homify
homify
homify

يعتمد التصميم على الاستخدام المتنوع لدرجات اللون التراكوز بأشكال مختلفة والتى تتناغم مع اللون الأبيض والرمادى الفاتح بمنتهى السلاسة والجمال.

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7- وحدة التصميم

Italian Loft, vemworks vemworks حمام
vemworks

vemworks
vemworks
vemworks

رغم استخدام ألوان مختلفة فى تصميم الأرضية إلا أن استخدام نفس الأرضية للجدران أضفى وحدة متكاملة لألوان الغرفة وتتميز الألوان المختلفة بالأرضية بفتح المجال لإختيار قطع أثاث بألوان مختلفة.

8-تناغم الألوان الهادئة مع اللون الرمادى

Rendering Fotorealistico, RedLab Digitalarts RedLab Digitalarts حمام
RedLab Digitalarts

RedLab Digitalarts
RedLab Digitalarts
RedLab Digitalarts

رغم تصنيف الألوان الرمادية كألوان قاتمة فيمزجها مع ألوان فاتحة وحيوية نحصل على تصميمات مميزة وكعادة الألوان القاتمة تعطى انطباع بالأناقة والتميز نحصل على تصميم حيوى وأنيق.

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