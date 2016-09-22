6 تصميمات لمطابخ على شكل حرف U

تصميم المطابخ على شكل حرف U بالإنجليزية يعتبر من أجمل أنواع التصميمات الحداثية المعروفة و المتبعة للمطابخ ذات المساحة الكبيرة، و هذا لما فيها من شكل ثابت حول المستطيل المتوسط للمساحة و الذي يعطي الشعور بحرف U بشكل كبير إذا ما رأينا تصميم المطبخ على الورق قبل التنفيذ، فلماذا هذا الحرف تحديداً في شكله أصبح حلاً سحرياً للمسات ديكورية أكثر تفضيلأً من قبل الكثيرين ، سنستعرض معكم بعضاً من الجمال لتلك المطابخ المعدة لأجل أن تنال إعجابك ..