6 تصميمات لمطابخ على شكل حرف U

تصميم المطابخ على شكل حرف U بالإنجليزية يعتبر من أجمل أنواع التصميمات الحداثية المعروفة و المتبعة للمطابخ ذات المساحة الكبيرة، و هذا لما فيها من شكل ثابت حول المستطيل المتوسط للمساحة و الذي يعطي الشعور بحرف U بشكل كبير إذا ما رأينا تصميم المطبخ على الورق قبل التنفيذ، فلماذا هذا الحرف تحديداً في شكله أصبح حلاً سحرياً للمسات ديكورية أكثر تفضيلأً من قبل الكثيرين ، سنستعرض معكم بعضاً من الجمال لتلك المطابخ المعدة لأجل أن تنال إعجابك ..
تعتمد المطابخ على شكل حرف U على المساحة الكبيرة المتوسطة لمكونات المطبخ من خزانات و أحواض و مدخنة رئيسية، حيث تمثل المنضدة الوسطى سواء كانت من الرخام أو الخشب أو الألومنيوم حجر الأساس في إبراز الشكل الجمالي للمطبخ في هذا الطراز
نلاحظ تماماً أن النماذج الأقدم عمراً صغيرة المساحة نوعاً ما من هذا الطراز التصميمي للمطابخ كما أنها تتميز بشيء هام للغاية و هو سطوة الحوض في وسط مشهد المطبخ بشكل تام ، و من ثم وجود النافذة و مصدر الضوء مباشرة فوقه، بجوار الحائط و هو ما يختلف في التصميمات الأحدث عمراً التي يوجد بها الحوض في الوسط و المدخنة كذلك
التصميمات الحديثة أغلبها تلجأ لمطابخ حرف U لإبراز غزارة مكوناتها الحداثية من مقاعد و أماكن منفصلة لتناول الطعام و لتحضيره، و كذلك المساحة أمر هام كما نوهنا و لذلك نلاحظ استخدام النوافذ بكثرة لإبراز و تأكيد هذا العنصر لأنه المؤثر الرئيسي و اللاعب الأبرز في هذا التصميم و الفكر الديكوري بشكل عام.
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يمكن أن تختار الألوان و المكونات التي تريدها و لكن مع الاحتفاظ بالقلب المتوسط لحرف الU التخيلي، فهنا مثلاً تم تغيير الطرف الرخامي الأسود بجعله ذو امتداد طولي ليكون بمثابة أداة للتحضير من جانب و مائدة كذلك من الجانب الخارجي
المساحة الوسطى مقدسة في هذا النموذج و لكن لكل مطلق الحرية في شكلال و حجم المائدة المتوسطة حسب احتياجك، فهنا مثلاً نلاحظ أن حرف ال U أكبر قليلاً لكنه يظل في النهاية كما هو حرف U ، و هنا الخروج عن النص و الارتجال في التمكن من التصميم لأقصى درجة
يراعى أن يكون الثقل التصميمي لمكونات المطبخ على يمين الداخل و على يساره و ليس في الشمال و لا في الجنوب، ففي هذا النموذج الواضح يبين كيف أن المساحات الجانبية استغلت لنشر المكونات الخاصة بالمطبخ و خزاناته، أما الطرفان فتركا لمساحة أكبر في مجال الرؤية . و اقتصرت على البوتوجاز فقط في المقدمة