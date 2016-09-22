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6 تصميمات لمطابخ على شكل حرف U

Mohammed Awad Mohammed Awad
CASA OXIDADA, KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS KARLEN + CLEMENTE ARQUITECTOS مطبخ جرانيت Black
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تصميم المطابخ على شكل حرف U  بالإنجليزية يعتبر من أجمل أنواع التصميمات الحداثية المعروفة و المتبعة للمطابخ ذات المساحة  الكبيرة، و هذا لما فيها من شكل ثابت حول المستطيل المتوسط للمساحة و الذي يعطي الشعور بحرف U  بشكل كبير إذا ما رأينا تصميم المطبخ على الورق قبل التنفيذ، فلماذا هذا الحرف تحديداً في شكله أصبح حلاً سحرياً للمسات ديكورية أكثر تفضيلأً من قبل الكثيرين ، سنستعرض معكم بعضاً من الجمال لتلك المطابخ المعدة لأجل أن تنال إعجابك  ..

1- مطابخ ذات مساحة

CASA MP, Melizzano(CE) 2012, x-studio x-studio مطبخ
x-studio

x-studio
x-studio
x-studio

تعتمد المطابخ على شكل حرف U على المساحة الكبيرة المتوسطة لمكونات المطبخ من خزانات و أحواض و مدخنة رئيسية، حيث تمثل المنضدة الوسطى سواء كانت من الرخام أو الخشب أو الألومنيوم حجر الأساس في إبراز الشكل الجمالي للمطبخ في هذا الطراز

2- كلاسيكيات صغيرة المساحة

Casa R, Architrek Architrek مطبخ
Architrek

Architrek
Architrek
Architrek

نلاحظ تماماً أن النماذج الأقدم عمراً  صغيرة المساحة نوعاً ما من هذا الطراز التصميمي للمطابخ  كما أنها تتميز بشيء هام للغاية و هو سطوة الحوض في وسط مشهد المطبخ بشكل تام ، و من ثم وجود النافذة و مصدر الضوء مباشرة فوقه، بجوار الحائط و هو ما يختلف في التصميمات الأحدث عمراً التي يوجد بها الحوض في الوسط و المدخنة كذلك

3- حداثية كثيفة المكونات

Riqualificazione e arredo casa privata, Studio HAUS Studio HAUS مطبخ
Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
Studio HAUS

التصميمات الحديثة أغلبها تلجأ لمطابخ حرف U لإبراز غزارة مكوناتها الحداثية من مقاعد و أماكن منفصلة لتناول الطعام و لتحضيره، و كذلك المساحة أمر هام كما نوهنا و لذلك نلاحظ استخدام النوافذ بكثرة لإبراز و تأكيد هذا العنصر لأنه المؤثر الرئيسي و اللاعب الأبرز في هذا التصميم و الفكر الديكوري بشكل عام.

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4- تؤدي أكثر من وظيفة

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI مطبخ
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

يمكن أن تختار الألوان و المكونات التي تريدها و لكن مع الاحتفاظ بالقلب المتوسط لحرف الU التخيلي، فهنا مثلاً تم تغيير الطرف الرخامي الأسود بجعله ذو امتداد طولي  ليكون بمثابة أداة للتحضير من جانب و مائدة كذلك من  الجانب الخارجي

5- حرية التصميم

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

المساحة الوسطى مقدسة في هذا النموذج و لكن لكل مطلق الحرية في شكلال و حجم المائدة المتوسطة حسب احتياجك، فهنا مثلاً نلاحظ أن حرف ال U أكبر قليلاً لكنه يظل في النهاية كما هو حرف U ، و هنا الخروج عن النص و الارتجال في التمكن من التصميم لأقصى درجة

6- ثوابت حرف U

CESCOLINA SUI NAVIGLI, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN مطبخ
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

يراعى أن يكون الثقل التصميمي لمكونات المطبخ على يمين الداخل و على يساره و ليس في الشمال و لا في الجنوب، ففي هذا النموذج الواضح يبين كيف أن المساحات الجانبية استغلت لنشر المكونات الخاصة بالمطبخ و خزاناته، أما الطرفان فتركا لمساحة أكبر في مجال الرؤية . و اقتصرت على البوتوجاز فقط في المقدمة

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مطابخ بحرف الــ U

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