6 طرق تجعل حديقتك أجمل

حديقتك الخاصة تحتاج عنايتك الفائقة بداية من اختيارها مروراً بتنفيذها و انتهاءاً بتنسيقها و قضاء أمتع الاوقات فيها، إليك 6 طرق من الأيسر تنفيذاً ستجعل حديقتك تبدو أجمل و يمكن أن تضاف لأي حديقة بشكل بسيط دون خسائر في هدم و إعادة بناء لأي مساحة تذكر، فقط ما سنفعله هو حسن استغلال لبعض المساحات بشكل أفضل ستجعل مظهر حديقتنا يبدو أجمل ، و ستدعوا الجميع لزيارة حديقتك التي تعبر عن تذوقك للجمال ، فقط في ستة اختيارات لتختار من بينها الأنسب إليك ..
طريقة تخصيص رقعة خضراء في إحدى أركان باحة منزلك الرئيسية ستجعله أحلى، و تلك الرقعة لن تكلف من المال كثيراً، فقط رقعة لا تزيد عن 3 أمتار مربعة و تقوم باستحضار روح الطبيعة فيها من نماذج حية كتلك الشجرة الكبرى و الصغرى و الزهور المتناثرة التي جعلت تلك المساحة الضئيلة مدعاة للتأمل الذي لا يمل
إضافة عنصر صوت الماء إلى الخضرة لو كانت متوفرة في حديقتك سيأخذك لعالم آخر لا يوصف، فإن محبي الطبيعة لهم عشق خاص مع الماء و صوتها و صفائها ، تخيل في ذلك النموذج نظام الري الكلاسيكي في جهة اليسار عن طريق اضافة بضعة صنابير فقط، و لكن المشهد لو كان مصوراً بالصوت و الصورة كنت ستعيش تلك الأجواء بكل معانيها الحسية الرائعة، هي الىن أمامك للتنفيذ في حديقتك لتبدو أجمل
يمكن أن تجعل حديقتك بكل بساطة غرفة مفتوحة من غرف بيتك، اضف جداراً من الزرع و تعامل معه كأنه في داخل البيت و ضع عليه المرايات و البراويز الأنيقة المتناسقة و ضع مائدة السفرة في وسط المشهد للتركيز على أهميتها، فبتلك الخطوتين فقط أنت في أجواء مغايرة تماماً عن المعتاد
المسبح في الحديقة لا يزال يحظى بجمهور غير قليل من المحبين و المريدين، لا شك أن المساحة المائية مريحة للغاية للعينين ، فيمكن تخصيص جزء في ركن حديقتك ليكون مسبحاً خاصاً مصغراً به من الأزرق ما يكفي لاظهار جماله في أحضان اللون الأخضر الرئيسي في الحديقة
استخدم الزجاج في المقابل من الحديقة لو كانت قليلة المساحة فإن الزجاج خصوصاً المعتم يعكس الضوء قبالتالي سيعمل و كأنك قد احضرت مرآة في كامل الحديقة فيعطي انطباعاً بأن المساحة قد تضاعفت ، و هو حل رائع لو كنت من عشاق الخصوصية كذلك في تصميم نوافذ بيتك الداخلية من الجهة الأخرى.
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يوجد طريقة رائعة حديثة للغاية و هي مزج العنصر الطبيعي بكامل أنواعه في ركن واحد، فمثلاً الزرع و الحصى ، و كذلك الحصى و الماء ، كلها مزج حداثي في ديكور الحدائق بشكل عام، غير مكلف و لكنه رائع لعشاق التأمل و الهدوء، احرض على أن تجعل لنفسك ممراً في وسط تلك الامتزاجات الطبيعية حتى تشعر أنك جزء منها و ليس أن تشاهدها فقط من بعيد