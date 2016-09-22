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6 طرق تجعل حديقتك أجمل

Mohammed Awad Mohammed Awad
Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura حديقة
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حديقتك الخاصة تحتاج عنايتك الفائقة بداية من اختيارها مروراً بتنفيذها و انتهاءاً بتنسيقها و قضاء أمتع الاوقات فيها، إليك 6 طرق من  الأيسر تنفيذاً ستجعل حديقتك تبدو أجمل و يمكن أن تضاف لأي حديقة بشكل بسيط دون خسائر في هدم و إعادة بناء لأي مساحة تذكر، فقط ما سنفعله هو حسن استغلال لبعض المساحات بشكل أفضل ستجعل مظهر حديقتنا يبدو أجمل ، و ستدعوا الجميع لزيارة حديقتك التي تعبر عن تذوقك للجمال ، فقط في ستة اختيارات لتختار من بينها الأنسب إليك ..

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

1- الرقعة الخضراء

La Casa de Titi - Caballito, APPaisajismo APPaisajismo حديقة
APPaisajismo

APPaisajismo
APPaisajismo
APPaisajismo

طريقة تخصيص رقعة خضراء في إحدى أركان باحة منزلك الرئيسية ستجعله أحلى، و تلك الرقعة لن تكلف من المال كثيراً، فقط رقعة لا تزيد عن 3 أمتار مربعة و تقوم باستحضار روح الطبيعة فيها من نماذج حية كتلك الشجرة الكبرى و الصغرى و الزهور المتناثرة التي جعلت تلك المساحة الضئيلة مدعاة للتأمل الذي لا يمل

2- اضافة الماء

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura حديقة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

إضافة عنصر صوت الماء إلى الخضرة لو كانت متوفرة في حديقتك سيأخذك لعالم آخر لا يوصف، فإن محبي الطبيعة لهم عشق خاص مع الماء و صوتها و صفائها ، تخيل في ذلك النموذج نظام الري الكلاسيكي في جهة اليسار عن طريق اضافة بضعة صنابير فقط، و لكن المشهد لو كان مصوراً بالصوت و الصورة كنت ستعيش تلك الأجواء بكل معانيها الحسية الرائعة، هي الىن أمامك للتنفيذ في حديقتك لتبدو أجمل

3- غرفة في الحديقة

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

يمكن أن تجعل حديقتك بكل بساطة غرفة مفتوحة من غرف بيتك، اضف جداراً من الزرع و تعامل معه كأنه في داخل البيت و ضع عليه المرايات و البراويز الأنيقة المتناسقة و ضع مائدة السفرة في وسط المشهد للتركيز على أهميتها، فبتلك الخطوتين فقط أنت في أجواء مغايرة تماماً عن المعتاد

4- مسبح صغير

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos مسبح
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

المسبح في الحديقة لا يزال يحظى بجمهور غير قليل من المحبين و المريدين، لا شك أن المساحة المائية مريحة للغاية للعينين ، فيمكن تخصيص جزء في ركن حديقتك ليكون مسبحاً خاصاً مصغراً به من الأزرق ما يكفي لاظهار جماله في أحضان اللون الأخضر الرئيسي في الحديقة

5- مرايات عاكسة

IPE HOUSE, P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura حديقة
P+0 Arquitectura

IPE HOUSE

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

استخدم الزجاج في المقابل من الحديقة لو كانت قليلة المساحة فإن الزجاج خصوصاً المعتم يعكس الضوء قبالتالي سيعمل و كأنك قد احضرت مرآة في كامل الحديقة فيعطي انطباعاً بأن المساحة قد تضاعفت ، و هو حل رائع لو كنت من عشاق الخصوصية كذلك في تصميم نوافذ بيتك الداخلية من الجهة الأخرى.

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6- مزج الحصى و النباتات

Casa Owen, Terra Terra حديقة
Terra

Terra
Terra
Terra

يوجد طريقة رائعة حديثة للغاية و هي مزج العنصر الطبيعي بكامل أنواعه في ركن واحد، فمثلاً الزرع و الحصى ، و كذلك الحصى و الماء ، كلها مزج حداثي في ديكور الحدائق بشكل عام، غير مكلف و لكنه رائع لعشاق التأمل و الهدوء، احرض على أن تجعل لنفسك ممراً في وسط تلك الامتزاجات الطبيعية حتى تشعر أنك جزء منها و ليس أن تشاهدها فقط من بعيد

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