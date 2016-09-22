6 طرق تجعل حديقتك أجمل

يوجد طريقة رائعة حديثة للغاية و هي مزج العنصر الطبيعي بكامل أنواعه في ركن واحد، فمثلاً الزرع و الحصى ، و كذلك الحصى و الماء ، كلها مزج حداثي في ديكور الحدائق بشكل عام، غير مكلف و لكنه رائع لعشاق التأمل و الهدوء، احرض على أن تجعل لنفسك ممراً في وسط تلك الامتزاجات الطبيعية حتى تشعر أنك جزء منها و ليس أن تشاهدها فقط من بعيد