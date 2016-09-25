20 مدخل منزل لافت للنظر

الانطباع الأول هو الأهم بالتأكيد، وهذا هو دور واجهات المنازل التي تعطيك انطباعا عن ذوق قاطني المنزل وتفضيلاتهم الشخصية، وجزء رئيسي من تصميم الواجهة هو تصميم مدخل المنزل ﻷنه ببساطة أول ما ستقع عليه عيون زوارك وجيرانك. لذا إذا كنت ممن يبحثون عن مداخل لافتة للنظر لتبهر زوارك وجيرانك، فأنت تقرأ كتاب الأفكار المناسب، فقد جمعنا لك 20 تصميما مذهلا لمداخل غير تقليدية بالمرة.
في الصورة هنا مزج المصمم بين حجر اللاجا (الأحجار المتداخلة) والأسمنت والاستيل، وهى خامات كلها تعطي انطباعا بالصلابة والمتانة، حقق المصمم التناغم في التصميم من خلال تنوع ألوان الحجر والتي تشمل البني، ودرجة لون الباب الخشبي ذو اللون البني الداكن.
أضافت الدعامات الخشبية المزخرفة جمالا وجعلت من مدخل المنزل مكانا مميزا وبتصميم مبتكر للغاية، ميزة هذا التصميم هو أنه يحافظ على الخصوصية بالداخل لكنه في الوقت نفسه يسمح بدخول الضوء من خلال أشكال أوارق الشجر المفرغة على الخشب، تصميم أخاذ وسيبهر كل من يمر أمامه.
وجود زهور ونباتات خضراء محيطة بالمدخل أمر لا شك في أنه يمنح المكان هدوءا وراحة وترحابا بالزوار. التنوع في فصائل وارتفاع النباتات يخلق بيئة مذهلة بالمدخل كما رأينا في الصورة.
هناك عناصر في الديكور تلعب دورا كبيرا لتجعل من مدخل المنزل نجم الواجهة، تتمثل هذه العناصر في الدرج والممرات والإضاءة، في التصميم الحالي منحت الدرج الخشبية ذات اللون البني الداكن والإضاءة الخافتة للمكان غموضا لافتا للاهتمام، خاصة مع باب المنزل المخفي الذي يؤكد على مظهر المدخل الغامض.
إذا كان مدخل المنزل زجاجي كما بالصورة، يمكنك إضافة الحديد المطوع للباب لتوفير مزيد من المتانة، كما أنه يضيف لمسة ساحرة وشخصية مميزة لمدخل المنزل.
في الصورة تصميم فريد للغاية لمدخل مميز ستحتاج لأن تلقى عليه أكثر من نظرة لتلتقط كل تفاصيله. استخدم المصمم أكثر من خامة (الألومنيوم والزجاج والحجر) في تناغم سلس أضاف للمدخل لمسة حداثة. المثير للاهتمام هنا هو أنك ستحتاج لتدقيق النظر لكي تكتشف أين هو مدخل المنزل.
المزج بين الألوان يبرز حيوية وأناقة أي مدخل، ومع الإضاءة الخافتة كما في الصورة ستحصل على تصميم معاصر مذهل.
إذا كنت ممكن يفضلون الطابع الريفي فحتما سيروق لك هذا التصميم، حيث يتقدم الباب قضبان قطار حقيقية بينها حصى والطبيعة حولك من كل جانب، والإضاءة الدافئة مع الخشب الذي يهيمن على المشهد، كل هذه التفاصيل تنبؤ بالدف الذي يتنظرك بالداخل.
يعد اللون الأبيض من أكثر الألوان التي تضفي أناقة وجمال لاي شيء تطلى به، خاصة إذا كان هذا الشيء يتبع النمط التبسيطي أو المانيمالي. في هذا التصميم تجد الشعور بالرحابة يسود المدخل، كما أن التلاعب بالإضاءة جعل من المدخل أكثر إشراقا.
للحصول على واجهة مذهلة يتطلب الأمر تحقيق التناغم بين تصميم الواجهة والبيئة المحيطة، و التوازن في الأشكال الهندسية والمواد الخام المستخدمة بالواجهة. في تصميم مدخل هذا المنزل يتضح أن هناك تفضيل للخطوط المستقيمة، إلا غن الإطار الحجري المنحني الذي تم بناءه أمام المدخل أضاف غموضا كبيرا للمكان وكأنك على وشك أن تدخل قلعة ما.
الخشب من الخامات التي تناسب على أنماط التصميم، ويمنح المكان أناقة ودفء، في الصورة تم المزج بين الخشب والأحجار لتصميم الواجهة حيث أضاف لها لمسة طبيعية لتتناغم مع الأحجار على جانب الواجهة والتي منحت المدخل طابع صلب وقوي.
يلعب لون باب المنزل دورا كبيرا في تحديد شخصية المدخل، المدخل هنا مثلا بسيط للغاية وخالي من التفاصيل لكن اللون المشرق للباب أبرز شخصيته الفريدة وحتما سيحمل منزلك لقب المنزل ذو الباب الأصفر..أنه أمر مبهج حقا.
الممرات والدرج تمنح المداخل هيبة وأناقة، وجود مرر مدرج أمام الباب القبابي للمنزل اختيارا مثاليا ليكمل باقي تفاصيل المشهد، فالباب القبابي يعطيك شعورا وكأنك على وشك الدخول لقلعة ما، وبالطبع أنت لن تدخل قلعة دون المرور على ممر متوج بالأزهار كما في الصورة.
تميز النوافذ الزجاجية الكبيرة الواجهات ذات النمط الحداثي، حيث يهتم هذا النمط بدخول الضوء الطبيعي أطول فترة ممكنة داخل المنزل، وكما أنه يضيف لمسة براقة للمدخل في الصباح عندما يعكس ضوء الشمس.
في الصور مثلا تصميم عميق لمدخل المنزل، حيث جهز المدخل بممشى حجري، بينما باب المنزل في نهاية الممر. هذه الفكرة تتناسب كثيرا مع من يفضلون الحفاظ على الخصوصية لمدخل البيت.
تصميم فريد للباب لا يعتمد على المفصلات كالمعتاد بل على محور ارتكاز يسمح بورانه يمين ويسار، المميز في الباب هنا هو حجم الضخم الذي يعطيك انطباعا عن الفخامة التي تنتظرك بالداخل.
تصميم ناجح آخر مزج بين خامات متعددة في تشكيل الواجهة، وهو يبرز هنا أنه ليس المهم هو المزج ولكن كيفية تحقيق هذا المزج ليخلق تناغم سلس بالواجهة كما بالصورة.
وجود نباتات وخضرة يثري اي مكان ويضيف جمالا على تفاصيله، لذا إذا توفرت لك المساحة الكافية لا تتردد في تأسيس حديقة بالمدخل.
مدخل بسيط صمم على النمط المانيمالي أو التبسيطي، يميز الواجهة المظلة الخرسانية فوق الباب، والتي تمنح المكان ظلا ولطفا في درجة الحرارة.