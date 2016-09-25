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20 مدخل منزل لافت للنظر

أميرة قاسم أميرة قاسم
Bugambilias, Arki3d Arki3d منازل
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الانطباع الأول هو الأهم بالتأكيد، وهذا هو دور واجهات المنازل التي تعطيك انطباعا عن ذوق قاطني المنزل وتفضيلاتهم الشخصية، وجزء رئيسي من تصميم الواجهة هو تصميم مدخل المنزل ﻷنه ببساطة أول ما ستقع عليه عيون زوارك وجيرانك. لذا إذا كنت ممن يبحثون عن مداخل لافتة للنظر لتبهر زوارك وجيرانك، فأنت تقرأ كتاب الأفكار المناسب، فقد جمعنا لك 20 تصميما مذهلا لمداخل غير تقليدية بالمرة.

1. مزيج أنيق

CASA 153 y 154, Baltera Arquitectura Baltera Arquitectura منازل
Baltera Arquitectura

Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura
Baltera Arquitectura

في الصورة هنا مزج المصمم بين حجر اللاجا (الأحجار المتداخلة) والأسمنت والاستيل، وهى خامات كلها تعطي انطباعا بالصلابة والمتانة، حقق المصمم التناغم في التصميم من خلال تنوع ألوان الحجر والتي تشمل البني، ودرجة لون الباب الخشبي ذو اللون البني الداكن.

2. دعامات مزخرفة

CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos شبابيك نحاس/برونز
BLOS Arquitectos

BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos

أضافت الدعامات الخشبية المزخرفة جمالا وجعلت من مدخل المنزل مكانا مميزا وبتصميم مبتكر للغاية، ميزة هذا التصميم هو أنه يحافظ على الخصوصية بالداخل لكنه في الوقت نفسه يسمح بدخول الضوء من خلال أشكال أوارق الشجر المفرغة على الخشب، تصميم أخاذ وسيبهر كل من يمر أمامه.

3. محاط بالنباتات

Varios, arquitecto9.com arquitecto9.com منازل
arquitecto9.com

arquitecto9.com
arquitecto9.com
arquitecto9.com

وجود زهور ونباتات خضراء محيطة بالمدخل أمر لا شك في أنه يمنح المكان هدوءا وراحة وترحابا بالزوار. التنوع في فصائل وارتفاع النباتات يخلق بيئة مذهلة بالمدخل كما رأينا في الصورة.

4.غموض وإثارة

Casa Fuerte 16, 21arquitectos 21arquitectos منازل
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

هناك عناصر في الديكور تلعب دورا كبيرا لتجعل من مدخل المنزل نجم الواجهة، تتمثل هذه العناصر في الدرج والممرات والإضاءة، في التصميم الحالي منحت الدرج الخشبية ذات اللون البني الداكن والإضاءة الخافتة للمكان غموضا لافتا للاهتمام، خاصة مع باب المنزل المخفي الذي يؤكد على مظهر المدخل الغامض.

5. سحر الفورفورجيه

Proyecto Residencial "La Ramona.", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores منازل
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

إذا كان مدخل المنزل زجاجي كما بالصورة، يمكنك إضافة الحديد المطوع للباب لتوفير مزيد من المتانة، كما أنه يضيف لمسة ساحرة وشخصية مميزة لمدخل المنزل.

6. تصميم فريد

Aedes House Taller ADC Architecture Office منازل
Taller ADC Architecture Office

Aedes House

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

في الصورة تصميم فريد للغاية لمدخل مميز ستحتاج لأن تلقى عليه أكثر من نظرة لتلتقط كل تفاصيله. استخدم المصمم أكثر من خامة (الألومنيوم والزجاج والحجر) في تناغم سلس أضاف للمدخل لمسة حداثة. المثير للاهتمام هنا هو أنك ستحتاج لتدقيق النظر لكي تكتشف أين هو مدخل المنزل.

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7. واجهة معاصرة

みかんと段々畑, 風景のある家.LLC 風景のある家.LLC منازل أسمنت Black
風景のある家.LLC

風景のある家.LLC
風景のある家.LLC
風景のある家.LLC

المزج بين الألوان يبرز حيوية وأناقة أي مدخل، ومع الإضاءة الخافتة كما في الصورة ستحصل على تصميم معاصر مذهل.

8. رحابة التصميم الريفي

Diseño y Construcción de Casa Caracol en Paine por ALIWEN, ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago أبواب خشبية
ALIWEN arquitectura &amp; construcción sustentable – Santiago

ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago
ALIWEN arquitectura &amp; construcción sustentable – Santiago
ALIWEN arquitectura & construcción sustentable - Santiago

إذا كنت ممكن يفضلون الطابع الريفي فحتما سيروق لك هذا التصميم، حيث يتقدم الباب قضبان قطار حقيقية بينها حصى والطبيعة حولك من كل جانب، والإضاءة الدافئة مع الخشب الذي يهيمن على المشهد، كل هذه التفاصيل تنبؤ بالدف الذي يتنظرك بالداخل.

9. فسيح ومشرق

ＷＨＩＴＥ ＢＯＸ, MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE 岡本光利一級建築士事務所 MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE 岡本光利一級建築士事務所 منازل
MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所

MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所
MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所
MITSUTOSHI OKAMOTO ARCHITECT OFFICE　岡本光利一級建築士事務所

يعد اللون الأبيض من أكثر الألوان التي تضفي أناقة وجمال لاي شيء تطلى به، خاصة إذا كان هذا الشيء يتبع النمط التبسيطي أو المانيمالي. في هذا التصميم تجد الشعور بالرحابة يسود المدخل، كما أن التلاعب بالإضاءة جعل من المدخل أكثر إشراقا.

10. مدخل حجري

Bugambilias, Arki3d Arki3d منازل
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

للحصول على واجهة مذهلة يتطلب الأمر تحقيق التناغم بين تصميم الواجهة والبيئة المحيطة، و التوازن في الأشكال الهندسية والمواد الخام المستخدمة بالواجهة. في تصميم مدخل هذا المنزل يتضح أن هناك تفضيل للخطوط المستقيمة، إلا غن الإطار الحجري المنحني الذي تم بناءه أمام المدخل أضاف غموضا كبيرا للمكان وكأنك على وشك أن تدخل قلعة ما.

11. مزج الحجر والخشب

Villa AG11, Firmhofer + Günther Architekten Firmhofer + Günther Architekten فيلا
Firmhofer + Günther Architekten

Firmhofer + Günther Architekten
Firmhofer + Günther Architekten
Firmhofer + Günther Architekten

الخشب من الخامات التي تناسب على أنماط التصميم، ويمنح المكان أناقة ودفء، في الصورة تم المزج بين الخشب والأحجار لتصميم الواجهة حيث أضاف لها لمسة طبيعية لتتناغم مع الأحجار على جانب الواجهة والتي منحت المدخل طابع صلب وقوي.

12. لون مشرق

ATENAS 354, Alvaro Moragrega / arquitecto Alvaro Moragrega / arquitecto شبابيك
Alvaro Moragrega / arquitecto

Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto

يلعب لون باب المنزل دورا كبيرا في تحديد شخصية المدخل، المدخل هنا مثلا بسيط للغاية وخالي من التفاصيل لكن اللون المشرق للباب أبرز شخصيته الفريدة وحتما سيحمل منزلك لقب المنزل ذو الباب الأصفر..أنه أمر مبهج حقا.

13. ممر مدرج

A House, 08023 Architects 08023 Architects شبابيك
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

الممرات والدرج تمنح المداخل هيبة وأناقة، وجود مرر مدرج أمام الباب القبابي للمنزل اختيارا مثاليا ليكمل باقي تفاصيل المشهد، فالباب القبابي يعطيك شعورا وكأنك على وشك الدخول لقلعة ما، وبالطبع أنت لن تدخل قلعة دون المرور على ممر متوج بالأزهار كما في الصورة.

14. نوافذ زجاجية كبيرة

Linkside : Outsized Culmax Oriel Bay Windows Maxlight شبابيك
Maxlight

Linkside : Outsized Culmax Oriel Bay Windows

Maxlight
Maxlight
Maxlight

تميز النوافذ الزجاجية الكبيرة الواجهات ذات النمط الحداثي، حيث يهتم هذا النمط بدخول الضوء الطبيعي أطول فترة ممكنة داخل المنزل، وكما أنه يضيف لمسة براقة للمدخل في الصباح عندما يعكس ضوء الشمس.

15. مدخل عميق وغامض

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects شبابيك
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

في الصور مثلا تصميم عميق لمدخل المنزل، حيث جهز المدخل بممشى حجري، بينما باب المنزل في نهاية الممر. هذه الفكرة تتناسب كثيرا مع من يفضلون الحفاظ على الخصوصية لمدخل البيت.

16. باب ضخم

Casa CG, GLR Arquitectos GLR Arquitectos شبابيك
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

تصميم فريد للباب لا يعتمد على المفصلات كالمعتاد بل على محور ارتكاز يسمح بورانه يمين ويسار، المميز في الباب هنا هو حجم الضخم الذي يعطيك انطباعا عن الفخامة التي تنتظرك بالداخل.

17. مزج الخامات

homify منازل
homify

homify
homify
homify

تصميم ناجح آخر مزج بين خامات متعددة في تشكيل الواجهة، وهو يبرز هنا أنه ليس المهم هو المزج ولكن كيفية تحقيق هذا المزج ليخلق تناغم سلس بالواجهة كما بالصورة.

18. حديقة بالمدخل

MR House/Casa MR, Pascali Semerdjian Arquitetos Pascali Semerdjian Arquitetos شبابيك
Pascali Semerdjian Arquitetos

Pascali Semerdjian Arquitetos
Pascali Semerdjian Arquitetos
Pascali Semerdjian Arquitetos

وجود نباتات وخضرة يثري اي مكان ويضيف جمالا على تفاصيله، لذا إذا توفرت لك المساحة الكافية لا تتردد في تأسيس حديقة بالمدخل.

19. بسيطة ومثالية

堺市の住宅 / 縁側のある家, 一級建築士事務所アールタイプ 一級建築士事務所アールタイプ شبابيك
一級建築士事務所アールタイプ

一級建築士事務所アールタイプ
一級建築士事務所アールタイプ
一級建築士事務所アールタイプ

مدخل بسيط صمم على النمط المانيمالي أو التبسيطي، يميز الواجهة المظلة الخرسانية فوق الباب، والتي تمنح المكان ظلا ولطفا في درجة الحرارة.

20. سحر الإضاءة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

أفكار التلاعب في إضاءة المداخل لا نهائية وهى تضيف رونق وإشراق للمدخل، كما أنا تبرز التفاصيل الجمالية في الواجهة كالخامات المستخدمة والملمس، وكلما زادت الإضاءة كلما أعطت انطباعا لزوارك بالترحاب أكثر، لذا لا تغفل هذا العنصر في تصميم مدخل منزلك.

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