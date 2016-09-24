منزل راقى لأصحاب الذوق الرفيع

ما رأيك أن نأخذك في جولة رائعة في منزل راقى، هذا المنزل الذي صممه ESPAÇO DO TRAÇO ARQUITETURA ، الذى أبهر مصممي الديكور لما يحمله من جمال وبساطة وفخامة معا، . غرفة المعيشة رائعة، وغرف نوم فخمة وغرفة الطعام مميزة وبسيطة، هذا المنزل سيغير أحلامك، وسيأخذك إلى عالم آخر من الخيال…
إضاءة خفيفة وبسيطة تزين مدخل المنزل، مع هذه اللمسات الرقيقة يمكنك أن تشعر بالهدوء والراحة عند دخولك للمرة الأولى ، مع نجفة معلقة كلاسيكية رائعة وسجادة أنيقة تزين الأرض الرخامية الفخمة..
غرفة طعام مفتوحة مع بار أنيق مع لمسات من الخشب تجعل مكان دافئ جدا وذا طابع شخصي إلى جانب المطبخ. ويطل على حديقة والستائر فاتحة وخفيفة لها تضيف مساحة بصرية للفراغ وتترك للعين نظرة على الطبيعة الخلابة،.حرص المصمم على ترك مساحات للحركة مناسبة…
منطقة الاستقبال يظهر بها لمسة جديد من اللون الفيروزي الرائع، الأزرق الملكي هكذا يطلق على اللون الفيروزي ظهر في الكراسي والمخدات الصغيرة بجانب لوحات من الأزرق والأخضرء تعطي تباين واضح إلى مجموعة من الأريكات من لون البيج الهادئ، ذكاء تصميم الدرج مع نافذة عالية من جهة والإضاءة البسيطة من جهة أخرى يجعل هذا الجزء من المنزل مساحة بصرية واسعة مضيئة..
شاشة كبيرة ومقاعد مريحة تليق بسينما ومسرح منزلى، هو أكثر ما يميز هذا المنزل، مكان هادئ للاستمتاع مع توفير خدمات فاخرة،، هذا تصميم مثالي لمشاهدة فيلم مع أفراد الأسرة أو لعبة البيسبول مع مجموعة من الأصدقاء.
يتسم هذا المنزل بالديكور الفخم والرائع، وهذه الغرفة أيضا كان لها نصيب من هذا الجمال، غرفة بسيطة بلمسة ملكية رائعة، ألوان هادئة ومريحة وجو دافئ حميمي بساعد على الاسترخاء وإضاءة مناسبة جدا ..
كما في جميع أركان المنزل الاختيارات الهادئة هي المفضلة،. تصميم بسيط في المرآة وأدوات الحمام، واستخدام إضاءة مناسبة، الحمام الرئيسي هنا مساحته كبير نسبيا ، فقام المصمم باستغلال المساحة الاستغلال الأمثل للتخزين وتحقيق الجانب الوظيفى بنجاح..
استخدام لمسات من الأخضر مع الألوان الهادئة ترك لمسة من الإشراق للغرفة، حائط للتليفزيون ومكتبة صغيرة مغلقة مع أرفف معلقة، في النهاية أمامنا تصميم بسيط للغاية مناسب سواء كان مستخدم الغرفة شاب أو فتاة أو حتى للضيوف ..