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منزل راقى لأصحاب الذوق الرفيع

آية منير آية منير
Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة المعيشة
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ما رأيك أن نأخذك في جولة رائعة في منزل راقى، هذا المنزل الذي صممه  ESPAÇO DO TRAÇO ARQUITETURA ، الذى أبهر مصممي الديكور لما يحمله من جمال وبساطة وفخامة معا، . غرفة المعيشة رائعة، وغرف نوم فخمة وغرفة الطعام مميزة وبسيطة، هذا المنزل سيغير أحلامك، وسيأخذك إلى عالم آخر من الخيال…

مدخل بسيط..

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

إضاءة خفيفة وبسيطة تزين مدخل المنزل، مع هذه اللمسات الرقيقة يمكنك أن تشعر بالهدوء والراحة عند دخولك للمرة الأولى ، مع نجفة معلقة كلاسيكية رائعة وسجادة أنيقة تزين الأرض الرخامية الفخمة..

غرفة طعام..

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة السفرة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

غرفة طعام مفتوحة مع بار أنيق مع لمسات من الخشب تجعل مكان دافئ جدا وذا طابع شخصي إلى جانب المطبخ. ويطل على حديقة والستائر فاتحة وخفيفة لها تضيف مساحة بصرية للفراغ وتترك للعين نظرة على الطبيعة الخلابة،.حرص المصمم على ترك مساحات للحركة مناسبة…

استقبال هادئ..

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة المعيشة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

منطقة الاستقبال يظهر بها لمسة جديد من اللون الفيروزي الرائع، الأزرق الملكي هكذا يطلق على اللون الفيروزي ظهر في الكراسي والمخدات الصغيرة بجانب لوحات من الأزرق والأخضرء تعطي تباين واضح إلى مجموعة من الأريكات من لون البيج الهادئ، ذكاء تصميم الدرج مع نافذة عالية من جهة  والإضاءة البسيطة من جهة أخرى يجعل هذا الجزء من المنزل مساحة بصرية واسعة مضيئة..

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة المعيشة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة المعيشة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

مسرح صغير..

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة الميديا
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

شاشة كبيرة ومقاعد مريحة تليق بسينما ومسرح منزلى، هو أكثر ما يميز هذا المنزل، مكان هادئ للاستمتاع مع توفير خدمات فاخرة،، هذا تصميم مثالي لمشاهدة فيلم مع أفراد الأسرة أو لعبة البيسبول مع مجموعة من الأصدقاء.

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غرفة نوم رئيسية ..

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة نوم
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

يتسم هذا المنزل بالديكور الفخم والرائع، وهذه الغرفة أيضا كان لها نصيب من هذا الجمال، غرفة بسيطة بلمسة ملكية رائعة، ألوان هادئة ومريحة وجو دافئ حميمي بساعد على الاسترخاء وإضاءة مناسبة جدا ..

الحمام الرئيسي..

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura حمام
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

كما في جميع أركان المنزل الاختيارات الهادئة هي المفضلة،. تصميم بسيط في المرآة وأدوات الحمام، واستخدام إضاءة مناسبة، الحمام الرئيسي هنا مساحته كبير نسبيا ، فقام المصمم باستغلال المساحة الاستغلال الأمثل للتخزين وتحقيق الجانب الوظيفى بنجاح..

غرفة شبابية ..

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة نوم
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

استخدام لمسات من الأخضر مع الألوان الهادئة ترك لمسة من الإشراق للغرفة، حائط للتليفزيون ومكتبة صغيرة مغلقة مع أرفف معلقة، في النهاية أمامنا تصميم بسيط للغاية مناسب سواء كان مستخدم الغرفة شاب أو فتاة أو حتى للضيوف ..

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura حمام
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura مطبخ
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura بلكونة أو شرفة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة المعيشة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة السفرة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة السفرة
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura غرفة نوم
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
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