منزل راقى لأصحاب الذوق الرفيع

ما رأيك أن نأخذك في جولة رائعة في منزل راقى، هذا المنزل الذي صممه ESPAÇO DO TRAÇO ARQUITETURA ، الذى أبهر مصممي الديكور لما يحمله من جمال وبساطة وفخامة معا، . غرفة المعيشة رائعة، وغرف نوم فخمة وغرفة الطعام مميزة وبسيطة، هذا المنزل سيغير أحلامك، وسيأخذك إلى عالم آخر من الخيال…