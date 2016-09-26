5 ممرات ومداخل من سحر الشرق في منزلك

الممرات والمداخل في المنزل تعتبر من الأماكن الهامة التى يجب الأهتمام بها وبكل تفاصيل تصميمها فهى ليست مجرد ممرات ومداخل في المنزل، هى حقاً ممرات ومداخل للجمال اذا صممت بشكل صحيح وتم اختيار ديكوراتها بعناية، ونحن اليوم في هوميفاى سنقدم لك مجموعة من التصاميم الشرقية والمتميزة للمرات والمداخل داخل منزلك من سحر وأناقة الشرق، لذلك اذا كنت تسعى إلى أضافة بعض التجديدات فى منزلك فهذا المقال هو لك بكل تأكيد.
البداية مع هذا المدخل الذى كانت الفخامة والأناقة هما أفضل وصف يمكنن وصف به هذا المدخل وتصميمه، مزج اللون الأبيض الهادئ مع الذهبي في الأثاث والديكورات كان من اللمسات الفخمة والأنيقة الواضحة في تصميم هذا المدخل، التى أكتملت بالأضاءة والأختيار المتميز للديكورات والأثاث البسيط للمدخل، المراة بتصميمها المختلف كانت من ابداعات الديكور داخل هذا المدخل، تصميم هذا المدخل يتناسب مع المداخل متوسطة المساحة.
اذا كنت من عشاق الكلاسيكية والأختلاف، فتصميم هذا الممر حقاً هو ما تبحث عنه واللمسة التي سترض ذوقك الجمالى داخل منزلك بكل تأكيد، تصميم الممر ملئ بالتفاصيل المختلفة والمتميزة، بدايةً من الأرضيات الخشبية المختلفة في تصميمها الذى يشبه كثيراً للباركيه التى كانت من مسببات الأناقة المفرطة لهذا الممر، مروراً بلون الجدران التى كانت مزيج مميز من اللون الزيتى الداكن والفاتح كما نري، ثم تأتى لمسة الأثاث والديكور الذى كان اختيارها دقيق بنسبة كبيرة جداً حتى يتناسب مع روح الشرق الدافئة، أما الأبداع حقاً فكان في اختيار تلك الكراسي الجلد الصغيرة من اللون الأزرق الهادئ.
أما هذا الممر فيناسب تصميم المنازل العصرية وهواة الذوق العصري، الممر مزيج من الأبيض،الأسود والأناقة التى ظهرت بشكل كبير في ذوق الديكورات واللمسات البسيطة من الأثاث داخل الممر، المرأة المستديرة في منتصف الجدار مع هذا الرف الذى استغل جيداً في أضافة الديكورات المختلفة والشموع الساحرة أضافت للمر مزيد من الجاذبية والأناقة، وتجلت لمسة الشرق في أضافة تلك السجادة بوهيمية التصميم.
وختامه مسك مع هذا التصميم للممر الذى كان حقاً ممراً للجمال بكل تفاصيله، المرأة الكبيرة عند زاوية الممر أعطت للممر أناقته المفرطة، فلمسة المرايات حقاً في الديكور بأمكانها فعل الكثير فبجانب اللمسة الجمالية التى تضفيها فهى تعطى أيضاً مزيد من الأتساع فى المكان، لذلك اذا كانت مساحة الممر لديك داخل المنزل صغيرة يمكنك استخدام المرايات وسوف تعطيك شعوراً بالأتساع، اللون البنى ومزجه مع اللون البيج داخل الممر مع الأضاءة عكس أطلالة مميزة للممر.
هذا الممر مختلفاً حقاً في تصميمه، فعندما تنظر إليه للوهلة الأولى تشعر بأختلافه، لعبت الأبواب في هذا الممر دوراً كبيراً في أظهار اختلافه لتشعر كأنها جزء من الجدار وليست باباً منفصل، اللون الرمادى كان اللون البارز لهذا الممر، سبوتات الأضاءة في السقف أعطت للممر جمالاً أيضاً وأضاءت جمال تصميمه، ثم تأتى أهم تفصيلة من تفاصيل تصميم هذا الممر وهى تلك السجادة الزرقاء لتزيد من شرقيته وجماله المميز.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:7 تصميمات لحدائق وساحات بالعشب الصناعي