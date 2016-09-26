الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 ممرات ومداخل من سحر الشرق في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Loading admin actions …

الممرات والمداخل في المنزل تعتبر من الأماكن الهامة التى يجب الأهتمام بها وبكل تفاصيل تصميمها فهى ليست مجرد ممرات ومداخل في المنزل، هى حقاً ممرات ومداخل للجمال اذا صممت بشكل صحيح وتم اختيار ديكوراتها بعناية، ونحن اليوم في هوميفاى سنقدم لك مجموعة من التصاميم الشرقية والمتميزة للمرات والمداخل داخل منزلك من سحر وأناقة الشرق، لذلك اذا كنت تسعى إلى أضافة بعض التجديدات فى منزلك فهذا المقال هو لك بكل تأكيد.

1- ممر فخم وأنيق

ÇUBUKLU VADİ EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

البداية مع هذا المدخل الذى كانت الفخامة والأناقة هما أفضل وصف يمكنن وصف به هذا المدخل وتصميمه، مزج اللون الأبيض الهادئ مع الذهبي في الأثاث والديكورات كان من اللمسات الفخمة والأنيقة الواضحة في تصميم هذا المدخل، التى أكتملت بالأضاءة والأختيار المتميز للديكورات والأثاث البسيط للمدخل، المراة بتصميمها المختلف كانت من ابداعات الديكور داخل هذا المدخل، تصميم هذا المدخل يتناسب مع المداخل متوسطة المساحة.

2- ممر كلاسيكي دافئ

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

اذا كنت من عشاق الكلاسيكية والأختلاف، فتصميم هذا الممر حقاً هو ما تبحث عنه واللمسة التي سترض ذوقك الجمالى داخل منزلك بكل تأكيد، تصميم الممر ملئ بالتفاصيل المختلفة والمتميزة، بدايةً من الأرضيات الخشبية المختلفة في تصميمها الذى يشبه كثيراً للباركيه التى كانت من مسببات الأناقة المفرطة لهذا الممر، مروراً بلون الجدران التى كانت مزيج مميز من اللون الزيتى الداكن والفاتح كما نري، ثم تأتى لمسة الأثاث والديكور الذى كان اختيارها دقيق بنسبة كبيرة جداً حتى يتناسب مع روح الشرق الدافئة، أما الأبداع حقاً فكان في اختيار تلك الكراسي الجلد الصغيرة من اللون الأزرق الهادئ.

3- ممر عصري ولكن مختلف

Ü.Y Evi Çekmeköy, STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. الممر الحديث، المدخل و الدرج
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
STİLART MOBİLYA DEKORASYON İMALAT.İNŞAAT TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

أما هذا الممر فيناسب تصميم المنازل العصرية وهواة الذوق العصري، الممر مزيج من الأبيض،الأسود والأناقة التى ظهرت بشكل كبير في ذوق الديكورات واللمسات البسيطة من الأثاث داخل الممر، المرأة المستديرة في منتصف الجدار مع هذا الرف الذى استغل جيداً في أضافة الديكورات المختلفة والشموع الساحرة أضافت للمر مزيد من الجاذبية والأناقة، وتجلت لمسة الشرق في أضافة تلك السجادة بوهيمية التصميم.

4- ممر للجمال

D.M.U. ARNAVUTKÖY EVİ II , Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık الممر الحديث، المدخل و الدرج
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

وختامه مسك مع هذا التصميم للممر الذى كان حقاً ممراً للجمال بكل تفاصيله، المرأة الكبيرة عند زاوية الممر أعطت للممر أناقته المفرطة، فلمسة المرايات حقاً في الديكور بأمكانها فعل الكثير فبجانب اللمسة الجمالية التى تضفيها فهى تعطى أيضاً مزيد من الأتساع فى المكان، لذلك اذا كانت مساحة الممر لديك داخل المنزل صغيرة يمكنك استخدام المرايات وسوف تعطيك شعوراً بالأتساع، اللون البنى ومزجه مع اللون البيج داخل الممر مع الأضاءة عكس أطلالة مميزة للممر.

5- ممر مختلف وراقى

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

هذا الممر مختلفاً حقاً في تصميمه، فعندما تنظر إليه للوهلة الأولى تشعر بأختلافه، لعبت الأبواب في هذا الممر دوراً كبيراً في أظهار اختلافه لتشعر كأنها جزء من الجدار وليست باباً منفصل، اللون الرمادى كان اللون البارز لهذا الممر، سبوتات الأضاءة في السقف أعطت للممر جمالاً أيضاً وأضاءت جمال تصميمه، ثم تأتى أهم تفصيلة من تفاصيل تصميم هذا الممر وهى تلك السجادة الزرقاء لتزيد من شرقيته وجماله المميز.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:7 تصميمات لحدائق وساحات بالعشب الصناعي

7 ديكورات لغرفة نومك على الطراز الحديث
شاركنا برأيك هل أعجبتك تلك التصاميم؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً