5 ممرات ومداخل من سحر الشرق في منزلك

اذا كنت من عشاق الكلاسيكية والأختلاف، فتصميم هذا الممر حقاً هو ما تبحث عنه واللمسة التي سترض ذوقك الجمالى داخل منزلك بكل تأكيد، تصميم الممر ملئ بالتفاصيل المختلفة والمتميزة، بدايةً من الأرضيات الخشبية المختلفة في تصميمها الذى يشبه كثيراً للباركيه التى كانت من مسببات الأناقة المفرطة لهذا الممر، مروراً بلون الجدران التى كانت مزيج مميز من اللون الزيتى الداكن والفاتح كما نري، ثم تأتى لمسة الأثاث والديكور الذى كان اختيارها دقيق بنسبة كبيرة جداً حتى يتناسب مع روح الشرق الدافئة، أما الأبداع حقاً فكان في اختيار تلك الكراسي الجلد الصغيرة من اللون الأزرق الهادئ.