8 تصميمات عصرية للتلفزيون بغرف المعيشة

أثناء تركيب التلفزيون، احرص على تركيب ملحقاته بنفس المكان بالتخطيط الجيد لأماكن توزيعها. كما يفضل اخفاء الأسلاك والتفاصيل الأخرى خلف الشاشة لتحصل على ديكور بسيط وغير مشتت بالتفاصيل الصغيرة.

أيضًا تركيب إضاءة بسيطة حول الشاشة يوفر جو ممتع أثناء المشاهدة و تحصل على إضاءة هادئة ليلًا أثناء وقت الإسترخاء.