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8 تصميمات عصرية للتلفزيون بغرف المعيشة

هنادى موسى هنادى موسى
Ed. Colibri, Bloom Arquitetura e Design Bloom Arquitetura e Design غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
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من أكثر التحديات التى تواجهنا عند التصميم الداخلى لمنزل هى اختيار شاشة تلفاز عصرية بغرفة المعيشة تميز الغرفة بديكور عصرى وأنيق، وفى نفس الوقت يكون الاختيار والتصميم عملى ليستمتع جميع أفراد الأسرة والزوار بمشاهدته بسهولة ووضوح.

فشاشات التلفزيون العصرية تتمتع الآن بوزن أخف فيسهل تعليقها مما يتيح لك اختيار أماكن مختلفة وعدم التقيد بمكان محدد ومساحة سطحية أكبر لتريح العين أثناء المشاهدة.

فإليك 8 تصميمات مميزة لإختيار مكان ووضعية التلفزيون على الطريقة العصرية.

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة المعيشة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

1- غرفة مضيئة باللون الأبيض

Cedar House The Chase Architecture غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
The Chase Architecture

Cedar House

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

يتميز هذا التصميم بتوفير جو من الراحة والإسترخاء نتيجة انتشار اللون الأبيض بالغرفة فى الجدران والأثاث ما يظهر شاشة التلفزيون بقوة ووضوح، ويمكننا استغلال المساحات أسفل وأعلى الشاشة بديكور بسيط كمكتبة للتخزين وعرض التحف الفنية بأناقة.

2- خلفية لامعة

Singh Residence, Space Interface Space Interface غرفة المعيشة
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

لإظهار مكان التلفزيون يمكننا تصميم خلفية مختلفة عن الجدار، فهنا استخدمت مرآة مربعة كإطار خلفى بعكس الإضاءة والألوان ما يضفى إنارة مميزة حول الشاشة بالغرفة.

3- المكان الأفضل للتلفزيون

APARTAMENTO 1, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

تظل وضعية التلفزيون المواجهة للأريكة من أبسط وأفضل الوضعيات راحة لأنها تمكنك من مشاهدة التلفزيون من زوايا مختلفة أثناء الجلوس أو النوم على الأريكة.

4- كل التفاصيل فى مكان واحد

Ed. Colibri, Bloom Arquitetura e Design Bloom Arquitetura e Design غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
Bloom Arquitetura e Design

Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design
Bloom Arquitetura e Design

أثناء تركيب التلفزيون، احرص على تركيب ملحقاته بنفس المكان بالتخطيط الجيد لأماكن توزيعها. كما يفضل اخفاء الأسلاك والتفاصيل الأخرى خلف الشاشة لتحصل على ديكور بسيط وغير مشتت بالتفاصيل الصغيرة.

أيضًا تركيب إضاءة بسيطة حول الشاشة يوفر جو ممتع أثناء المشاهدة و تحصل على إضاءة هادئة ليلًا أثناء وقت الإسترخاء.

5- بساطة

Projeto, Drika Passos Design Drika Passos Design غرفة المعيشة
Drika Passos Design

Projeto

Drika Passos Design
Drika Passos Design
Drika Passos Design

يتناسب هذا التصميم للمساحات الصغيرة فلا يعتمد على التفاصيل الكثيرة، كل ماتحتاجه للتلفزيون مكتبة بسيطة تخزن بها متعلقات التلفزيون من أسلاك واسطوانات وإضاءة بسيطة معلقة لتقوى الإنارة أثناء المشاهدة.

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6- اختيار وضعية صحيحة

Apartamento DC, Blacher Arquitetura Blacher Arquitetura غرفة المعيشة
Blacher Arquitetura

Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura

تصميم فى غاية البساطة  ويتفرد بأناقة الألوان الداكنة وتتميز وتوفر الوضعية الصحيحة لشاشة التلفزيون وقت مريح ملىء بالإستمتاع للجالسين على الأريكة للمشاهدة بسهولة من جميع الزوايا. لا تحتاج لديكور خاص حول التلفزيون فتصميم رفوف صغيرة على نفس الجدار سيكون كافى جدًا لعرض بعض المقتنيات الفنية البسيطة

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7- تلفزيون مدمج بالجدار

LEBENSRAUM ERWEITERT II, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH غرفة الميديا White
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

عند تصميم جدار الغرفة تم تخصيص مكان للتلفزيون حتى يصبح مدمج تمامًا بالجدار ليوفر مساحة وراحة بالغرفة.

8- استغلال الجدران الصغيرة

Stadtvilla, Innendesigner Kemper & Düchting GmbH Innendesigner Kemper & Düchting GmbH غرفة الميديا
Innendesigner Kemper &amp; Düchting GmbH

Innendesigner Kemper & Düchting GmbH
Innendesigner Kemper &amp; Düchting GmbH
Innendesigner Kemper & Düchting GmbH

تلائم هذه الفكرة الغرق الصغيرة فمهما كانت مساحة الجدار، يمكننا استغلاله بتصميم أكثر من مكان لوظائف مختلفة لتوفير المساحة.

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