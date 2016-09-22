8 تصميمات عصرية للتلفزيون بغرف المعيشة

من أكثر التحديات التى تواجهنا عند التصميم الداخلى لمنزل هى اختيار شاشة تلفاز عصرية بغرفة المعيشة تميز الغرفة بديكور عصرى وأنيق، وفى نفس الوقت يكون الاختيار والتصميم عملى ليستمتع جميع أفراد الأسرة والزوار بمشاهدته بسهولة ووضوح.
فشاشات التلفزيون العصرية تتمتع الآن بوزن أخف فيسهل تعليقها مما يتيح لك اختيار أماكن مختلفة وعدم التقيد بمكان محدد ومساحة سطحية أكبر لتريح العين أثناء المشاهدة.
فإليك 8 تصميمات مميزة لإختيار مكان ووضعية التلفزيون على الطريقة العصرية.
يتميز هذا التصميم بتوفير جو من الراحة والإسترخاء نتيجة انتشار اللون الأبيض بالغرفة فى الجدران والأثاث ما يظهر شاشة التلفزيون بقوة ووضوح، ويمكننا استغلال المساحات أسفل وأعلى الشاشة بديكور بسيط كمكتبة للتخزين وعرض التحف الفنية بأناقة.
لإظهار مكان التلفزيون يمكننا تصميم خلفية مختلفة عن الجدار، فهنا استخدمت مرآة مربعة كإطار خلفى بعكس الإضاءة والألوان ما يضفى إنارة مميزة حول الشاشة بالغرفة.
تظل وضعية التلفزيون المواجهة للأريكة من أبسط وأفضل الوضعيات راحة لأنها تمكنك من مشاهدة التلفزيون من زوايا مختلفة أثناء الجلوس أو النوم على الأريكة.
أثناء تركيب التلفزيون، احرص على تركيب ملحقاته بنفس المكان بالتخطيط الجيد لأماكن توزيعها. كما يفضل اخفاء الأسلاك والتفاصيل الأخرى خلف الشاشة لتحصل على ديكور بسيط وغير مشتت بالتفاصيل الصغيرة.
أيضًا تركيب إضاءة بسيطة حول الشاشة يوفر جو ممتع أثناء المشاهدة و تحصل على إضاءة هادئة ليلًا أثناء وقت الإسترخاء.
يتناسب هذا التصميم للمساحات الصغيرة فلا يعتمد على التفاصيل الكثيرة، كل ماتحتاجه للتلفزيون مكتبة بسيطة تخزن بها متعلقات التلفزيون من أسلاك واسطوانات وإضاءة بسيطة معلقة لتقوى الإنارة أثناء المشاهدة.
تصميم فى غاية البساطة ويتفرد بأناقة الألوان الداكنة وتتميز وتوفر الوضعية الصحيحة لشاشة التلفزيون وقت مريح ملىء بالإستمتاع للجالسين على الأريكة للمشاهدة بسهولة من جميع الزوايا. لا تحتاج لديكور خاص حول التلفزيون فتصميم رفوف صغيرة على نفس الجدار سيكون كافى جدًا لعرض بعض المقتنيات الفنية البسيطة
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عند تصميم جدار الغرفة تم تخصيص مكان للتلفزيون حتى يصبح مدمج تمامًا بالجدار ليوفر مساحة وراحة بالغرفة.
تلائم هذه الفكرة الغرق الصغيرة فمهما كانت مساحة الجدار، يمكننا استغلاله بتصميم أكثر من مكان لوظائف مختلفة لتوفير المساحة.