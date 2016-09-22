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10 ممرات ضيقة لبيت اكثر أناقة

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تعتبر الممرات الضيقة في أي  بيت فرصة للمصمم في ابراز قدرته تماماً كما الدور المعقد للممثل، لأنه يوجد فيه خبايا و موهبة لا يتقنها الكثيرين، فهناك العديد من الأفكار التي برع فيها المصممون في تنفيذ و ابراز جمال الممرات الضيقة في البيوت ذات المساحة الأصغر نوعاً ما و الأكبر لكن بشكل غير منتشر لعدم الحاجة لها في البيوت الكبير إلا فيما ندر، فهيا بنا لجولة داخل أكثر من نموذج صمم بعناية للممرات الضيقة على أروع ما يكون .

1- التحكم في مساحته الطولية

RISTRUTTURAZIONE SV_15, Studio Proarch Studio Proarch الممر والمدخل
Studio Proarch

Studio Proarch
Studio Proarch
Studio Proarch

يمكن للمصمم أن يتحكم في طول الممر و ليس في عرضه لأكثر من سبب انشائي في المنزل، و اذا مادامت الميزة الأولى في ايدينا فيمكننا أن نستغلها ، و هذا عن طريق تقصير الطول قدر المستطاع دون الغاء فكرة وجود ممر، ففي هذا النموذج تم فتح نصف الممر ليكون جانب للمنضدة و بالتالي كبرت مساحته العرضية و قل طول الممر الى النصف لو تخيلنا الموقف بدون منضدة 

2- هندسيات

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

استخدام العلوم الانسانية هي أجمل ما يمكن للمصمم من تنفيذه خصوصاً و أنه في الأصل مهندس، و من المعروف أن المواربة و التشتيت للانتباه يعطيان مساحة أكبر للعينين، و هو ما قام به المصمم هنا تماماً، حيث جعل المتوازيات المائلة شبه المنحرفة مضاءه و اخرج ابداعاً قلما نراه 

3- ممر بألوان طبيعية

CASA DE CAMPO LOMAS DEL REY, ART quitectura + diseño de Interiores. ARQ SCHIAVI VALERIA ART quitectura + diseño de Interiores. ARQ SCHIAVI VALERIA الممر الحديث، المدخل و الدرج
ART quitectura + diseño de Interiores. ARQ SCHIAVI VALERIA

ART quitectura + diseño de Interiores. ARQ SCHIAVI VALERIA
ART quitectura + diseño de Interiores. ARQ SCHIAVI VALERIA
ART quitectura + diseño de Interiores. ARQ SCHIAVI VALERIA

يعتبر ضوء الشمس  من الأسلحة التي تقع في يد المصمم، فهنا نرى كيف أن المصمم استغل مواجهة الجدار للضوء الطبيعي في جعله بالزجاج النصف معتم و الذي يسمح بمرور الضوء و ليس الرؤية و جعل الزجاج ملوناً بحيث تقع الألوان المتداخلة على حوائط الممر لتجعلك تركز معها و ليس مع المساحة الضيقة التي لا نشعر بها هنا  .

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4- لمسات متفرقة

T3+1 na baixa, Obrasdecor Obrasdecor ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Obrasdecor

Obrasdecor
Obrasdecor
Obrasdecor

استخدام الزجاج في خارج الأبواب المطلة على الممر أمر ضروري لو كان الممر ضيق، و كذلك استخدام السجاد في الارضية لجذب العينين و اختيار الالوان المناسبة للمر ككل و يفضل الابيض بالطبع لو كانت الامور اضيق من المعتاد و في الحالات المتوسطة يمكن استخدام أكثر من لون

5 – بلا حدود

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

يمكن استخدام السقف في الممرات الضيقة بدون حواجز اسمنتية أو خراسانية ، و هي الحالة التي تطبق فقط لو السقف يطل على السماء مباشرة، و يمكن تعويض الخراسانة بالزجاج الشفاف أو الملون على حد سواء و هي ما تعطي انطباعاً بمساحة أكبر .

6- اللمعان

REFORMA VIVIENDA, Garmendia Cordero arquitectos Garmendia Cordero arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Garmendia Cordero arquitectos

REFORMA VIVIENDA

Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos
Garmendia Cordero arquitectos

إن استخدام الطلاء في هذا النموذج مثير للاهتمام حيث يعمل اللمعان على انعكاس لون الجدار الأبيض في الجدار الأسود، و هو ما يفسر استخدام لونين في مقابل بعضهما ، و هو تكتيك رائع لرسم مساحة وهمية للعينين لا تشعر بالضيق معها بشكل كامل

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7- ذو فتحات في الحائط

Interior Irsina_MATERA, B+P architetti B+P architetti الممر الحديث، المدخل و الدرج
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

يعتبر استخدام المربعات الديكورية في الممرات الضيقة تحديداً أمراً مبتكراً للغاية حيث نلاحظ أن في كل نافذة  مطلة على الممر الضيق  يوجد بها لمسة ديكورية  ، ذلك التكتيك يفي بالغرض في ادخال الضوء  و الزينة  للممر الضيق بكل ما فيه من ابداع ديكوري في تصميمه الذي يظهر ايضاً في فتح الابواب المطلة عليه في الاتجاه العكسي لمراعاة عامل المساحة كذلك

8 – متوازن

Un appartamento in centro, Mario Ferrara Mario Ferrara الممر الحديث، المدخل و الدرج
Mario Ferrara

Mario Ferrara
Mario Ferrara
Mario Ferrara

يمكنك جعل الممر الخاص بك متوازناً لاقصى درجة حيث نستخدم الحوائط في اليمين و اليسار في رسم لوحة ديكورية مميزة، و هذا عن طريق تعليق البراويز و الصور في جانب و في الجانب الآخر الاقتصار على الفتحات و التقوش الهندسية مما سيخلق مساحة وهمية كبيرة بالرغم من صغر المساحة الفعلية

9- تخصيص السقف

Casa Vacanze in zona Posillipo, Napoli, archielle archielle الممر الحديث، المدخل و الدرج
archielle

archielle
archielle
archielle

يمكننا أن نخصص السقف الخاص بالممر ليكون مختلفاً عما بجواره ليعطي انطباعاً بالتخصيص و الجمال أيضاً، و على المقابل يفضل استخدام ارضية من لون واحد في كل الغرف المتصلة بالممر لأنها مؤثرة تماماً في المساحة الضيقة بالايجاب

10 – تقسيم الجدار

GALILEO, Studio Fabio Fantolino Studio Fabio Fantolino الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Fabio Fantolino

Studio Fabio Fantolino
Studio Fabio Fantolino
Studio Fabio Fantolino

يمكننا تقسيم الجدار الموجود في الممر على هيئة قوالب لعرض لوحات أو صور و نقوم بتسليط الضوء عليها بشكل ديكوري رائع، كما أنه يفضل أن يكون التقسيم الجداري هذا على شكل مربعات متساوية و من ذات لون الممر أو حتى من درجة الوانه للأغمق

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