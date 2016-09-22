10 ممرات ضيقة لبيت اكثر أناقة

تعتبر الممرات الضيقة في أي بيت فرصة للمصمم في ابراز قدرته تماماً كما الدور المعقد للممثل، لأنه يوجد فيه خبايا و موهبة لا يتقنها الكثيرين، فهناك العديد من الأفكار التي برع فيها المصممون في تنفيذ و ابراز جمال الممرات الضيقة في البيوت ذات المساحة الأصغر نوعاً ما و الأكبر لكن بشكل غير منتشر لعدم الحاجة لها في البيوت الكبير إلا فيما ندر، فهيا بنا لجولة داخل أكثر من نموذج صمم بعناية للممرات الضيقة على أروع ما يكون .
يمكن للمصمم أن يتحكم في طول الممر و ليس في عرضه لأكثر من سبب انشائي في المنزل، و اذا مادامت الميزة الأولى في ايدينا فيمكننا أن نستغلها ، و هذا عن طريق تقصير الطول قدر المستطاع دون الغاء فكرة وجود ممر، ففي هذا النموذج تم فتح نصف الممر ليكون جانب للمنضدة و بالتالي كبرت مساحته العرضية و قل طول الممر الى النصف لو تخيلنا الموقف بدون منضدة
استخدام العلوم الانسانية هي أجمل ما يمكن للمصمم من تنفيذه خصوصاً و أنه في الأصل مهندس، و من المعروف أن المواربة و التشتيت للانتباه يعطيان مساحة أكبر للعينين، و هو ما قام به المصمم هنا تماماً، حيث جعل المتوازيات المائلة شبه المنحرفة مضاءه و اخرج ابداعاً قلما نراه
يعتبر ضوء الشمس من الأسلحة التي تقع في يد المصمم، فهنا نرى كيف أن المصمم استغل مواجهة الجدار للضوء الطبيعي في جعله بالزجاج النصف معتم و الذي يسمح بمرور الضوء و ليس الرؤية و جعل الزجاج ملوناً بحيث تقع الألوان المتداخلة على حوائط الممر لتجعلك تركز معها و ليس مع المساحة الضيقة التي لا نشعر بها هنا .
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استخدام الزجاج في خارج الأبواب المطلة على الممر أمر ضروري لو كان الممر ضيق، و كذلك استخدام السجاد في الارضية لجذب العينين و اختيار الالوان المناسبة للمر ككل و يفضل الابيض بالطبع لو كانت الامور اضيق من المعتاد و في الحالات المتوسطة يمكن استخدام أكثر من لون
يمكن استخدام السقف في الممرات الضيقة بدون حواجز اسمنتية أو خراسانية ، و هي الحالة التي تطبق فقط لو السقف يطل على السماء مباشرة، و يمكن تعويض الخراسانة بالزجاج الشفاف أو الملون على حد سواء و هي ما تعطي انطباعاً بمساحة أكبر .
إن استخدام الطلاء في هذا النموذج مثير للاهتمام حيث يعمل اللمعان على انعكاس لون الجدار الأبيض في الجدار الأسود، و هو ما يفسر استخدام لونين في مقابل بعضهما ، و هو تكتيك رائع لرسم مساحة وهمية للعينين لا تشعر بالضيق معها بشكل كامل
يعتبر استخدام المربعات الديكورية في الممرات الضيقة تحديداً أمراً مبتكراً للغاية حيث نلاحظ أن في كل نافذة مطلة على الممر الضيق يوجد بها لمسة ديكورية ، ذلك التكتيك يفي بالغرض في ادخال الضوء و الزينة للممر الضيق بكل ما فيه من ابداع ديكوري في تصميمه الذي يظهر ايضاً في فتح الابواب المطلة عليه في الاتجاه العكسي لمراعاة عامل المساحة كذلك
يمكنك جعل الممر الخاص بك متوازناً لاقصى درجة حيث نستخدم الحوائط في اليمين و اليسار في رسم لوحة ديكورية مميزة، و هذا عن طريق تعليق البراويز و الصور في جانب و في الجانب الآخر الاقتصار على الفتحات و التقوش الهندسية مما سيخلق مساحة وهمية كبيرة بالرغم من صغر المساحة الفعلية
يمكننا أن نخصص السقف الخاص بالممر ليكون مختلفاً عما بجواره ليعطي انطباعاً بالتخصيص و الجمال أيضاً، و على المقابل يفضل استخدام ارضية من لون واحد في كل الغرف المتصلة بالممر لأنها مؤثرة تماماً في المساحة الضيقة بالايجاب
يمكننا تقسيم الجدار الموجود في الممر على هيئة قوالب لعرض لوحات أو صور و نقوم بتسليط الضوء عليها بشكل ديكوري رائع، كما أنه يفضل أن يكون التقسيم الجداري هذا على شكل مربعات متساوية و من ذات لون الممر أو حتى من درجة الوانه للأغمق