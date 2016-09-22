10 ممرات ضيقة لبيت اكثر أناقة

تعتبر الممرات الضيقة في أي بيت فرصة للمصمم في ابراز قدرته تماماً كما الدور المعقد للممثل، لأنه يوجد فيه خبايا و موهبة لا يتقنها الكثيرين، فهناك العديد من الأفكار التي برع فيها المصممون في تنفيذ و ابراز جمال الممرات الضيقة في البيوت ذات المساحة الأصغر نوعاً ما و الأكبر لكن بشكل غير منتشر لعدم الحاجة لها في البيوت الكبير إلا فيما ندر، فهيا بنا لجولة داخل أكثر من نموذج صمم بعناية للممرات الضيقة على أروع ما يكون .