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شقة مساحتها 57 م² ستتمنى أن تسكن فيها

ريم عوض ريم عوض
Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
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في هوميفاي نهتم كثيرًا بعرض ما يناسب الجميع وخاصة المساحات الصغيرة والحلول الذكية لاستغلالها في تصميم منزل يليق بك وبأسرتك ولا يشعرك بضيق المكان خاصة مع ارتفاع أسعار الشقق وضيق المساحات مما يضطر البعض للّجوء للسكن في مساحات صغيرة. نأخذكم اليوم في جولة داخل شقة مساحتها 57 م² فقط ولكن تصميمها مذهل مما يؤكد للجميع أن المساحة ليست كل شيء! فحتى لو كانت المساحة صغيرة مع بعض اللمسات والتأكد من عدم تكدس الأثاث ستأتي بنتيجة مذهلة تجعل من بيتك تحفة فنية يتمنى أصحاب الشقق الكبيرة السكن فيه.

غرفة المعيشة

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

غرفة جميلة بذوق رائع وفريد من نوعه بتلك الألوان النابضة بالحياة التي اختارها المصمم لإضافة انتعاشًا ملحوظًا على الغرفة مع الإضاءة البرّاقة التي تزيد من مساحة المكان في نظرك. الغرفة اتسعت لتعليق التلفزيون وخزانة صغيرة تحته لوضع الأغراض، كان من الممكن الاكتفاء بالحائط العادي للتليفزيون ولكن للمصمم لمسة خاصة في وضع حائط خشبي يضفي أناقة ودفئ على التصميم. بنظرة سريعة نرى كرسي وكنبة وبعض الديكور كاللوحة المعلقة على الحائط وبعض الأثاث والأجهزة، هل تشعر أن الغرفة ينقصها شيء؟ لا أعتقد!

الاهتمام بالتفاصيل

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

الإبداع في التفاصيل هو ما يجعل للغرفة ذلك الطابع الخاص في التصميم بأكمله. تصميم السلم الخرساني يبين الاستغلال الرائع للمساحة والذي أعطى فرصة لإنشاء منطقة للراحة تحت السلم فيها مقعدين وبار صغير للمشروبات وثلاجة صغيرة، حيث أن المطبخ في الدور العلوي مما سيوفر عليك مشوار الطلوع والنزول كلما أردت أن تأكل وجبة خفيفة أو مشروب سريع. المقاعد تتماشى مع اللوحة الرائعة والكرسي في غرفة المعيشة وهم جميعًا حقًا تحف فنية كسرت من الألوان الهادئة وجعلت الغرف أكثر حياةً.

مطبخ عصري

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

بالرغم من صغر حجم المطبخ ولكنه يبدو أنيقًا ومرتبًا، فضيق المساحة لا يعني حصولك على مطبخ عملي يفي بالغرض ويبدو عصريًا في نفس الوقت. استخدم المصمم اللون الأبيض ليضفي اتساعًا على المساحة وإضاءة عالية كذلك. وضع الحوض أمام النافذة دائمًا اختيار مفضل بالنسبة لي حتى يكون مسلٍ النظر من خلاله أثناء غسل الأطباق، ذلك العمل الممل الطويل خاصة إذا كانت الأطباق متراكمة! اقرأ أيضًا كيف تجعل مطبخك خالٍ من الفوضى؟

حائط خشبي

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

منظور آخر للمطبخ حيث يظهر اختيار المصمم لوضع حائط خشبي مما يضفي دفئًا على التصميم الأبيض ويكسر من لونه الموحد.

الأجهزة

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

كما ترون قد استغل المصمم المساحة الرأسية في وضع الأجهزة فوق بعضها في أماكن محددة لها فوق سطح المطبخ. أعجبتني تلك الساعة كثيرًا المكونة من بعض الملاعق وأدوات الطبيخ. مناسبة جدًا ومرحة.

الحمام

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

حمام باللون الأبيض عصري وتبسيطي (مينيمالي) واختار المصمم باب جرّار حتى يعطي فرصة أكبر لاستغلال المساحة بشكل صحيح. هذا الحل ينجح دائمًا لتوفير المساحات سواء في الدواليب أو الأبواب.

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الغرفة الرئيسية

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

الغرفة الرئيسية تبدو مريحة للغاية بمجرد النظر إليهاـ استخدم المصمم ألوان دافئة في تصميمها وكما في بعض أسقف الشقة استخدم هنا أيضًا السقف الساقط وبه إضاءة مثبتة وبيت للستارة الذي يوحي بكبر المساحة الرأسية. ولا نستطيع تجاهل تلم اللمسة الإبداعية في اللوحة وراء السرير التي أحيت الغرفة.

دولاب جرّار

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

منظور آخر لغرفة النوم نرى فيه استخدام الدولاب الجرّار لتوفير المساحة وأيضًا المرآة الكبيرة في باب الدولاب التي توحي باتساع الغرفة وتحسّن من إضاءة المكان.

سفرة تحت النجوم

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

غرفة السفرة في الدور العلوي تحت النجوم مباشرة بفضل هذا السقف الزجاجي الرائع. يوجد أيضًا مطبخ صغير وشواية باربكيو لحفلات الشواء الصغيرة تحت ضوء القمر.

الفن في كل ركن

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

في كل غرفة من هذا المنزل يوجد قطعة فنية فريدة من نوعها، وفي هذه الغرفة على وجه الخصوص نجد قطع مختلفة رائعة ومليئة بالألوان. تصميم فعلًا رائع ونابض بالحياة!

Residência VM, Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores

Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
Cristiane Bergesch Arquitetura e Interiores
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