شقة مساحتها 57 م² ستتمنى أن تسكن فيها

في هوميفاي نهتم كثيرًا بعرض ما يناسب الجميع وخاصة المساحات الصغيرة والحلول الذكية لاستغلالها في تصميم منزل يليق بك وبأسرتك ولا يشعرك بضيق المكان خاصة مع ارتفاع أسعار الشقق وضيق المساحات مما يضطر البعض للّجوء للسكن في مساحات صغيرة. نأخذكم اليوم في جولة داخل شقة مساحتها 57 م² فقط ولكن تصميمها مذهل مما يؤكد للجميع أن المساحة ليست كل شيء! فحتى لو كانت المساحة صغيرة مع بعض اللمسات والتأكد من عدم تكدس الأثاث ستأتي بنتيجة مذهلة تجعل من بيتك تحفة فنية يتمنى أصحاب الشقق الكبيرة السكن فيه.