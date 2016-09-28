شقة مساحتها 57 م² ستتمنى أن تسكن فيها

في هوميفاي نهتم كثيرًا بعرض ما يناسب الجميع وخاصة المساحات الصغيرة والحلول الذكية لاستغلالها في تصميم منزل يليق بك وبأسرتك ولا يشعرك بضيق المكان خاصة مع ارتفاع أسعار الشقق وضيق المساحات مما يضطر البعض للّجوء للسكن في مساحات صغيرة. نأخذكم اليوم في جولة داخل شقة مساحتها 57 م² فقط ولكن تصميمها مذهل مما يؤكد للجميع أن المساحة ليست كل شيء! فحتى لو كانت المساحة صغيرة مع بعض اللمسات والتأكد من عدم تكدس الأثاث ستأتي بنتيجة مذهلة تجعل من بيتك تحفة فنية يتمنى أصحاب الشقق الكبيرة السكن فيه.
غرفة جميلة بذوق رائع وفريد من نوعه بتلك الألوان النابضة بالحياة التي اختارها المصمم لإضافة انتعاشًا ملحوظًا على الغرفة مع الإضاءة البرّاقة التي تزيد من مساحة المكان في نظرك. الغرفة اتسعت لتعليق التلفزيون وخزانة صغيرة تحته لوضع الأغراض، كان من الممكن الاكتفاء بالحائط العادي للتليفزيون ولكن للمصمم لمسة خاصة في وضع حائط خشبي يضفي أناقة ودفئ على التصميم. بنظرة سريعة نرى كرسي وكنبة وبعض الديكور كاللوحة المعلقة على الحائط وبعض الأثاث والأجهزة، هل تشعر أن الغرفة ينقصها شيء؟ لا أعتقد!
الإبداع في التفاصيل هو ما يجعل للغرفة ذلك الطابع الخاص في التصميم بأكمله. تصميم السلم الخرساني يبين الاستغلال الرائع للمساحة والذي أعطى فرصة لإنشاء منطقة للراحة تحت السلم فيها مقعدين وبار صغير للمشروبات وثلاجة صغيرة، حيث أن المطبخ في الدور العلوي مما سيوفر عليك مشوار الطلوع والنزول كلما أردت أن تأكل وجبة خفيفة أو مشروب سريع. المقاعد تتماشى مع اللوحة الرائعة والكرسي في غرفة المعيشة وهم جميعًا حقًا تحف فنية كسرت من الألوان الهادئة وجعلت الغرف أكثر حياةً.
بالرغم من صغر حجم المطبخ ولكنه يبدو أنيقًا ومرتبًا، فضيق المساحة لا يعني حصولك على مطبخ عملي يفي بالغرض ويبدو عصريًا في نفس الوقت. استخدم المصمم اللون الأبيض ليضفي اتساعًا على المساحة وإضاءة عالية كذلك. وضع الحوض أمام النافذة دائمًا اختيار مفضل بالنسبة لي حتى يكون مسلٍ النظر من خلاله أثناء غسل الأطباق، ذلك العمل الممل الطويل خاصة إذا كانت الأطباق متراكمة! اقرأ أيضًا كيف تجعل مطبخك خالٍ من الفوضى؟
منظور آخر للمطبخ حيث يظهر اختيار المصمم لوضع حائط خشبي مما يضفي دفئًا على التصميم الأبيض ويكسر من لونه الموحد.
كما ترون قد استغل المصمم المساحة الرأسية في وضع الأجهزة فوق بعضها في أماكن محددة لها فوق سطح المطبخ. أعجبتني تلك الساعة كثيرًا المكونة من بعض الملاعق وأدوات الطبيخ. مناسبة جدًا ومرحة.
حمام باللون الأبيض عصري وتبسيطي (مينيمالي) واختار المصمم باب جرّار حتى يعطي فرصة أكبر لاستغلال المساحة بشكل صحيح. هذا الحل ينجح دائمًا لتوفير المساحات سواء في الدواليب أو الأبواب.
الغرفة الرئيسية تبدو مريحة للغاية بمجرد النظر إليهاـ استخدم المصمم ألوان دافئة في تصميمها وكما في بعض أسقف الشقة استخدم هنا أيضًا السقف الساقط وبه إضاءة مثبتة وبيت للستارة الذي يوحي بكبر المساحة الرأسية. ولا نستطيع تجاهل تلم اللمسة الإبداعية في اللوحة وراء السرير التي أحيت الغرفة.
منظور آخر لغرفة النوم نرى فيه استخدام الدولاب الجرّار لتوفير المساحة وأيضًا المرآة الكبيرة في باب الدولاب التي توحي باتساع الغرفة وتحسّن من إضاءة المكان.
غرفة السفرة في الدور العلوي تحت النجوم مباشرة بفضل هذا السقف الزجاجي الرائع. يوجد أيضًا مطبخ صغير وشواية باربكيو لحفلات الشواء الصغيرة تحت ضوء القمر.
في كل غرفة من هذا المنزل يوجد قطعة فنية فريدة من نوعها، وفي هذه الغرفة على وجه الخصوص نجد قطع مختلفة رائعة ومليئة بالألوان. تصميم فعلًا رائع ونابض بالحياة!