5 أفكار لمداخن مطابخ صحية و أنيقة

هذا المطبخ كما نري مختلف وأنيق في تصميمه، الذي يبدة مختلف للوهلة الأولى بسبب اختيار العناصر الطبيعية في تصميمه كالحجر والخشب للأرضيات، فتشعر كأنك أمام مطبخ نوستالجى من تصميمات المطابخ القديمة الدافئة في تصميمهان وبالتالى كان اختيار المدخنة لهذا المطبخ على نفس النمط، لذلك كما نري صممت هى أيضاً من الطوب الحرارى لتتناسق مع تصميم المطبخ بالكامل.

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