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5 أفكار لمداخن مطابخ صحية و أنيقة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Global, motik motik مطبخ
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المطبخ هو قلب المنزل بالكامل، لذلك يجب الأهتمام بكل تفاصيله ختى تستطيع أن تشعر بالراحة الكافية وانت بداخله، ومن أهم التفاصيل التي يجب الأنتباه لها اثناء اختيار ديكور وأثاث المطبخ هى المداخن، فالمدخنة هى من اساسيات المطبخ من أجل تنقية الهواء بداخله والتخلص من الروائح العالقة به وبالتالى التخلص من البكتريا أيضاً، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك مجموعة أفكار مختلفة وعبقرية للمداخن داخل مطبخك حتى تحصل على هواء نقى ونظيف وفى نفس الوقت ستحصل على لمسة من الديكور المميزة.

1- بساطة

Global, motik motik مطبخ
motik

motik
motik
motik
  • تصميم المطبخ هنا كان مميزاً جداً من حيث التصميم البسيطة جداً والأعتماد على مساحات كثيرة للتخزيين كما نري، وبالأضافة إلى اختيار اللون الأخضر الهادئ الذى أضاف مزيد من الجمال على المطبخ، مطبخ بكل تلك التفاصيل الهادئة والجميلة كان يجب أختيار مدخنة تزيد من جمال
  •  وبساطة المطبخ، لذلك كان اختيار تلك المدخنة فوق البوتجاز مباشرة ً وكان لونها مثالى جداً ليتماشي مع لون المطبخ البسيط والهادئ.

    • 2- فانتازيا

    Apartamento B24, TRIBU ESTUDIO CREATIVO TRIBU ESTUDIO CREATIVO مطبخ
    TRIBU ESTUDIO CREATIVO

    TRIBU ESTUDIO CREATIVO
    TRIBU ESTUDIO CREATIVO
    TRIBU ESTUDIO CREATIVO

    أما هذا المطبخ فيشبه في تصميمه عالم الفانتازيا والخيال، هذا ما يحدث عندما تنظر له للوهلة الأولى، والسبب في ذلك لمسة الزجاج وتوظيفها داخل المطبخ بطريقة ذكية أضافت للمطبخ اختلاف وتمييز، والأضاءة أيضاً التي لعبت دوراً واضحاً في تعزيز جمال المطبخ، ولذلك لم يكن اختيار المدخنة داخل هذا المطبخ يختلف كثيراً عن نمط المطبخ وتصميمه، فتم اختيار تلك المدخنة فوق البوتجاز وجاء تصميمها من الألمونيوم لتتناسق مع تصميم المطبخ.

    3- ريفي

    Dining homify مطبخ
    homify

    Dining

    homify
    homify
    homify

    أما هذا المطبخ فكما نري النمط الريفي كان واضحاً جداً في كل تفاصيل الديكور، والمدخنة أيضاً عززت هذا النمط، مدخنة من الألمونيوم، تلك المدخنة تعتبر من نظام المداخن التى تعمل بمرشحات الهواء، وهى نوع نوع من المداخن تقوم على شفط الهواء والروائح من فوق البوتجاز ولكن لا تطرده خارج المطبخ بل تقوم بتصفية الروائح والزيوت العالقة في الهواء من ثم اعادة الهواء ودفعه مرة أخرى إلى المطبخ وبتلك الطريقة يعود الهواء الساخن مرة أخرى للمطبخ، لذلك تم تصميم هذا المطبخ وجدرانه على النمط الريفى من الطوب الحجري حتى تمتص الهواء الساخن داخل المطبخ.

    4- عصري

    Casa Leopardi, Ing. Vitale Grisostomi Travaglini Ing. Vitale Grisostomi Travaglini مطبخ
    Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

    Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
    Ing. Vitale Grisostomi Travaglini
    Ing. Vitale Grisostomi Travaglini

    وهذا المطبخ أذا اردنا وصفه فيمكننا وصفة بالمطبخ العصري المبهج، فهو عصري من حيث اختيار الأثاث وتصميمه على النمط المفتوح المودرن، أما عنصر البهجة فتمثل في اختيار الألوان المبهج، وكانت المدخنة داخل هذا المطبخ أيضاً مكملة لجمالة وبهجة ألوانه، هذا النوع من المداخن على عكس المدخنة السابقة فهى تقوم بسحب الهواء عن طريق مجري من المعدن بداخلها من ثم تصفيته من الروائح والزيوت وطرده خارج المطبخ.

    5- نوستالجى

    Storica cascina trasformata in moderna country house, Fabio Carria Fabio Carria مطبخ
    Fabio Carria

    Fabio Carria
    Fabio Carria
    Fabio Carria

    هذا المطبخ كما نري مختلف وأنيق في تصميمه، الذي يبدة مختلف للوهلة الأولى بسبب اختيار العناصر الطبيعية في تصميمه كالحجر والخشب للأرضيات، فتشعر كأنك أمام مطبخ نوستالجى من تصميمات المطابخ القديمة الدافئة في تصميمهان وبالتالى كان اختيار المدخنة لهذا المطبخ على نفس النمط، لذلك كما نري صممت هى أيضاً من الطوب الحرارى لتتناسق مع تصميم المطبخ بالكامل.

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