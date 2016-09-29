5 أفكار لمداخن مطابخ صحية و أنيقة

المطبخ هو قلب المنزل بالكامل، لذلك يجب الأهتمام بكل تفاصيله ختى تستطيع أن تشعر بالراحة الكافية وانت بداخله، ومن أهم التفاصيل التي يجب الأنتباه لها اثناء اختيار ديكور وأثاث المطبخ هى المداخن، فالمدخنة هى من اساسيات المطبخ من أجل تنقية الهواء بداخله والتخلص من الروائح العالقة به وبالتالى التخلص من البكتريا أيضاً، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك مجموعة أفكار مختلفة وعبقرية للمداخن داخل مطبخك حتى تحصل على هواء نقى ونظيف وفى نفس الوقت ستحصل على لمسة من الديكور المميزة.
أما هذا المطبخ فيشبه في تصميمه عالم الفانتازيا والخيال، هذا ما يحدث عندما تنظر له للوهلة الأولى، والسبب في ذلك لمسة الزجاج وتوظيفها داخل المطبخ بطريقة ذكية أضافت للمطبخ اختلاف وتمييز، والأضاءة أيضاً التي لعبت دوراً واضحاً في تعزيز جمال المطبخ، ولذلك لم يكن اختيار المدخنة داخل هذا المطبخ يختلف كثيراً عن نمط المطبخ وتصميمه، فتم اختيار تلك المدخنة فوق البوتجاز وجاء تصميمها من الألمونيوم لتتناسق مع تصميم المطبخ.
أما هذا المطبخ فكما نري النمط الريفي كان واضحاً جداً في كل تفاصيل الديكور، والمدخنة أيضاً عززت هذا النمط، مدخنة من الألمونيوم، تلك المدخنة تعتبر من نظام المداخن التى تعمل بمرشحات الهواء، وهى نوع نوع من المداخن تقوم على شفط الهواء والروائح من فوق البوتجاز ولكن لا تطرده خارج المطبخ بل تقوم بتصفية الروائح والزيوت العالقة في الهواء من ثم اعادة الهواء ودفعه مرة أخرى إلى المطبخ وبتلك الطريقة يعود الهواء الساخن مرة أخرى للمطبخ، لذلك تم تصميم هذا المطبخ وجدرانه على النمط الريفى من الطوب الحجري حتى تمتص الهواء الساخن داخل المطبخ.
وهذا المطبخ أذا اردنا وصفه فيمكننا وصفة بالمطبخ العصري المبهج، فهو عصري من حيث اختيار الأثاث وتصميمه على النمط المفتوح المودرن، أما عنصر البهجة فتمثل في اختيار الألوان المبهج، وكانت المدخنة داخل هذا المطبخ أيضاً مكملة لجمالة وبهجة ألوانه، هذا النوع من المداخن على عكس المدخنة السابقة فهى تقوم بسحب الهواء عن طريق مجري من المعدن بداخلها من ثم تصفيته من الروائح والزيوت وطرده خارج المطبخ.
هذا المطبخ كما نري مختلف وأنيق في تصميمه، الذي يبدة مختلف للوهلة الأولى بسبب اختيار العناصر الطبيعية في تصميمه كالحجر والخشب للأرضيات، فتشعر كأنك أمام مطبخ نوستالجى من تصميمات المطابخ القديمة الدافئة في تصميمهان وبالتالى كان اختيار المدخنة لهذا المطبخ على نفس النمط، لذلك كما نري صممت هى أيضاً من الطوب الحرارى لتتناسق مع تصميم المطبخ بالكامل.
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