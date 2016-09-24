22 فكرة مبتكرة لتجدد منزلك بالمرايا

بعد فترة من العيش بنفس المنزل قد تصاب بالملل وتحتاج للتغيير والتجديد، لذا يلجأ الكثير لتجديد منازلهم لتخلق جوا جديدا بالبيت، لكن الأمر قد يتطلب تكلفة عالية ووقت طويل، دعنا نفكر في حلول بديلة أسرع واقتصادية أكثر لتضيف لمسات جديدة على منازلنا القديمة.
اليوم سنفرد الحديث عن كيف تحيي منزلك بالمرايا، فعلى الرغم من أنها عنصر أساسي فر غرف مثل الحمام مثلا، لكنها تلعب دورا جماليا في غرف المعيشة والشفرة والنوم، في كتاب الأفكار هذا ستجد 22 فكرة متنوعة ومختلفة عن تزيين الغرف بالمرايا، وهى عنصر يضفي لمسة عصرية على أي مكان توضع فيه، ومثالية للمنازل الصغيرة حيث تجعلها أكثر اتساعا وإشراقا، كما أنها مرنة في التصميم لتناسب كل الأذواق وأنماط التصميم.
مرآه حمام غير تقليدية بالمرة، حيث علقت على المرآة مجموعة من إطارات الصور المميزة، ميزة هذه الخدعة أنها تبرز حمال الإطار، وتزيد من حجمه.
التلاعب في توزيع المرايا على الحائط، قد ينتج عنه نتيجة مذهلة كما نرى في تصميم مرآه هذه التسريحة التي أضافت حيوية وصخب بالمكان.
تثبيت المرايا بطول الجدران وفي الأركان من الخدع البصرية الشهيرة التي تعطي انطباعا برحابة المكان واتساعه، في الصورة هنا مكان المرآه أمام النوافذ زاد من إضاءة الغرفة وجعلها أكثر إشراقا.
ربما من النظرة الأولى ترى أن إطار المرآة هذا كلاسيكي وتقليدي ولا جديد فيه، لكن وضعه في بيئة يغلب عليها الطابع المانيمالي يخلق في المكان جوا من الفخامة والأناقة.
المرايا خلف الرفوف أيضا من الخدع البصرية التي تزيد من عمق عناصر الديكور ولها تأثير مثير للإعجاب، تتناسب هذه الفكرة كثيرا مع خزانات السفرة أو البوفيه.
إمكانية تقطيع المرايا وتصميمها بأشكال مختلفة يمنحك اختيارات لا نهائية لشكل المرآة، في الصورة هنا مثلا تصميم عصري للغاية لمرايا الحمام.
من الأفكار الناجحة والمثالية للغرف الضيقة هو تثبيت مرايا على طول الأبواب الجرارة، هذه الفكرة تزيد من اتساع الغرفة بشكل مضاعف.
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تطبيق ناجح آخر للمرايا المثبتة بعرض وطول الجدار، غرفة السفرة هنا تقع على مساحة بسيطة للغاية، لكن المرآة ضاعفت حجم الغرفة حرفيا.
مرآة لبوفيه غرفة سفرة، التصميم يبدو عاديا وما يميزه فقط هو الإطار الخشبي العريض، لكنه يتناغم بسلاسة مع باقي عناصر الغرفة.
يمكن للمرايا أن تضيف جوا من المرح لا يضاهى بالمكان، مثال على ذلك هو تصميم تلك المرايا الدائرية ذات الأحجام المختلفة، حيث منحت ذلك الجدار عمقا وهميا.
تطبيق مميز لفكرة المرايا في أركان الغرف، فكرة مثالية لغرف الأطفال والشباب.
جدران المرايا أيضا حل مثالي لفضل قطاعين أو غرفتين دون الإضرار بالشعور بالاتساع والرحابة.
في الحمامات ذات الطابع المانيمالي تلعب المرايا أكثر من دورها الوظيفي، حيث تعتبر عنصرا جماليا لمنح المكان حيوية وأناقة.
في غرف المعيشة الكلاسيكية ليس هناك ما هو أفضل من مرآة بإطار ذهبي مزخرف فوق المدفأة، ورغم أن هذه الفكرة ليست جديدة بالمرة، لكن كل مرة مع تطبيقها تمنح المكان فخافة وأناقة لا تضاهى.
مرآة هذا الحمام ليست مجرد مرآة عادية، بل هي وحدة تخزين مخبأة خلف المرايا، ووحدة إضاءة أضافت جوا مبهرا للحمام، وأعطت انطباعا وكأن المرآة تطفو على الجدران.
المرآة في هذا الحمام أيضا لعبت دورا أكثر من دورها الوظيفي بالحمام، فتصميمها الدائري كسر من صرامة وحدة باقي عناصر الحمام.
هذه المرآة وحدة ديكور في حد ذاتها، تصميم معاصر ومميز.
المرايا الصغير تكمل جمال المرآة الكبيرة وتعزز المكان بجمال الأوكسيد العتيق.
الأشكال والتصميمات المرحة للمرايا تضيف جوا فريدا بأي مكان، وتمنح قاطني المنزل بالحرية والانطلاق.
مثال آخر على الخداع البصري الذي تنجح فيه المرايا ببراعة.