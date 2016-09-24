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22 فكرة مبتكرة لتجدد منزلك بالمرايا

أميرة قاسم أميرة قاسم
homify المنزلديكورات واكسسوارات
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بعد فترة من العيش بنفس المنزل قد تصاب بالملل وتحتاج للتغيير والتجديد، لذا يلجأ الكثير لتجديد منازلهم لتخلق جوا جديدا بالبيت، لكن الأمر قد يتطلب تكلفة عالية ووقت طويل، دعنا نفكر في حلول بديلة أسرع واقتصادية أكثر لتضيف لمسات جديدة على منازلنا القديمة.

اليوم سنفرد الحديث عن كيف تحيي منزلك بالمرايا، فعلى الرغم من أنها عنصر أساسي فر غرف مثل الحمام مثلا، لكنها تلعب دورا جماليا في غرف المعيشة والشفرة والنوم، في كتاب الأفكار هذا ستجد 22 فكرة متنوعة ومختلفة عن تزيين الغرف بالمرايا، وهى عنصر يضفي لمسة عصرية على أي مكان توضع فيه، ومثالية للمنازل الصغيرة حيث تجعلها أكثر اتساعا وإشراقا، كما أنها مرنة في التصميم لتناسب كل الأذواق وأنماط التصميم.

1. براويز فوق المرآة

Projeto F & M, Ricardo Cavichioni Arquitetura Ricardo Cavichioni Arquitetura حمام
Ricardo Cavichioni Arquitetura

Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura

مرآه حمام غير تقليدية بالمرة، حيث علقت على المرآة مجموعة من إطارات الصور المميزة، ميزة هذه الخدعة أنها تبرز حمال الإطار، وتزيد من حجمه.

2. توزيع مختلف

Yatak Odası Tasarımı, Origami Mobilya Origami Mobilya غرفة نوم
Origami Mobilya

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

التلاعب في توزيع المرايا على الحائط، قد ينتج عنه نتيجة مذهلة كما نرى في تصميم مرآه هذه التسريحة التي أضافت حيوية وصخب بالمكان.

3. إتساع وإشراق

Cliente F, Link Interiores Link Interiores غرفة السفرة
Link Interiores

Link Interiores
Link Interiores
Link Interiores

تثبيت المرايا بطول الجدران وفي الأركان من الخدع البصرية الشهيرة التي تعطي انطباعا برحابة المكان واتساعه، في الصورة هنا مكان المرآه أمام النوافذ زاد من إضاءة الغرفة وجعلها أكثر إشراقا.

4. فخامة مع البساطة

Banheiro, Vitral Studio Arquitetura Vitral Studio Arquitetura حمام
Vitral Studio Arquitetura

Vitral Studio Arquitetura
Vitral Studio Arquitetura
Vitral Studio Arquitetura

ربما من النظرة الأولى ترى أن إطار المرآة هذا كلاسيكي وتقليدي ولا جديد فيه، لكن وضعه في بيئة يغلب عليها الطابع المانيمالي يخلق في المكان جوا من الفخامة والأناقة.

5. عمق أكبر

homify مساحات تجارية طوب Beige مكاتب ومحلات
homify

homify
homify
homify

المرايا خلف الرفوف أيضا من الخدع البصرية التي تزيد من عمق عناصر الديكور ولها تأثير مثير للإعجاب، تتناسب هذه الفكرة كثيرا مع خزانات السفرة أو البوفيه.

6. تصميم عصري

Banheiro Público Casa Cor São Paulo, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign حمامديكورات
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

إمكانية تقطيع المرايا وتصميمها بأشكال مختلفة يمنحك اختيارات لا نهائية لشكل المرآة، في الصورة هنا مثلا تصميم عصري للغاية لمرايا الحمام.

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7. تضاعف المساحة

ABRM APARTAMENTO, Noura van Dijk Interior Design Noura van Dijk Interior Design منازل
Noura van Dijk Interior Design

Noura van Dijk Interior Design
Noura van Dijk Interior Design
Noura van Dijk Interior Design

من الأفكار الناجحة والمثالية للغرف الضيقة هو تثبيت مرايا على طول الأبواب الجرارة، هذه الفكرة تزيد من اتساع الغرفة بشكل مضاعف.

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8. بسيط وأنيق

homify حماممرايا
homify

homify
homify
homify

تصميم عصري لمرآة حمام بإطار خشبي، بينما تتوجها إضاءة خافتة من الجانبين.

9. الغرفة صارت أكبر

Decorado 60m², Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores غرفة السفرة
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores
Fabiana Rosello Arquitetura e Interiores

تطبيق ناجح آخر للمرايا المثبتة بعرض وطول الجدار، غرفة السفرة هنا تقع على مساحة بسيطة للغاية، لكن المرآة ضاعفت حجم الغرفة حرفيا.

10. تناغم

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

مرآة لبوفيه غرفة سفرة، التصميم يبدو عاديا وما يميزه فقط هو الإطار الخشبي العريض، لكنه يتناغم بسلاسة مع باقي عناصر الغرفة.

11. إضفاء المرح على المكان

homify غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

يمكن للمرايا أن تضيف جوا من المرح لا يضاهى بالمكان، مثال على ذلك هو تصميم تلك المرايا الدائرية ذات الأحجام المختلفة، حيث منحت ذلك الجدار عمقا وهميا.

12. غرف الأطفال والشباب

Apartamento Bairro de Higienópolis, CARMELLO ARQUITETURA CARMELLO ARQUITETURA غرفة الأطفالDesks & chairs
CARMELLO ARQUITETURA

CARMELLO ARQUITETURA
CARMELLO ARQUITETURA
CARMELLO ARQUITETURA

تطبيق مميز لفكرة المرايا في أركان الغرف، فكرة مثالية لغرف الأطفال والشباب.

13. جدار عزل

homify المنزلديكورات واكسسوارات
homify

homify
homify
homify

جدران المرايا أيضا حل مثالي لفضل قطاعين أو غرفتين دون الإضرار بالشعور بالاتساع والرحابة.

14. تصميم أنيق

Apartamento Getúlio das Neves, Cerejeira Agência de Arquitetura Cerejeira Agência de Arquitetura حمام
Cerejeira Agência de Arquitetura

Cerejeira Agência de Arquitetura
Cerejeira Agência de Arquitetura
Cerejeira Agência de Arquitetura

في الحمامات ذات الطابع المانيمالي تلعب المرايا أكثر من دورها الوظيفي، حيث تعتبر عنصرا جماليا لمنح المكان حيوية وأناقة.

15. تصميم كلاسيكي

Drawing Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living room,luxury living room,wall mirror,coffee table,cushions,wall tv,carpet
Roselind Wilson Design

Drawing Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

في غرف المعيشة الكلاسيكية ليس هناك ما هو أفضل من مرآة بإطار ذهبي مزخرف فوق المدفأة، ورغم أن هذه الفكرة ليست جديدة بالمرة، لكن كل مرة مع تطبيقها تمنح المكان فخافة وأناقة لا تضاهى.

16. أكثر من مجرد مرآة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

مرآة هذا الحمام ليست مجرد مرآة عادية، بل هي وحدة تخزين مخبأة خلف المرايا، ووحدة إضاءة أضافت جوا مبهرا للحمام، وأعطت انطباعا وكأن المرآة تطفو على الجدران.

17. لكسر الروتين

homify حمام
homify

homify
homify
homify

المرآة في هذا الحمام أيضا لعبت دورا أكثر من دورها الوظيفي بالحمام، فتصميمها الدائري كسر من صرامة وحدة باقي عناصر الحمام.

18. تحفة فنية

Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura غرفة المعيشة
Da.Hora Arquitetura

Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura

هذه المرآة وحدة ديكور في حد ذاتها، تصميم معاصر ومميز.

19. تكامل وتناغم

Projeto Residencial em Itapema, SC-BR, Gabriela Herde Arquitetura & Design Gabriela Herde Arquitetura & Design حمام
Gabriela Herde Arquitetura &amp; Design

Gabriela Herde Arquitetura & Design
Gabriela Herde Arquitetura &amp; Design
Gabriela Herde Arquitetura & Design

المرايا الصغير تكمل جمال المرآة الكبيرة وتعزز المكان بجمال الأوكسيد العتيق.

20. حرية وانطلاق

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca حمام
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

الأشكال والتصميمات المرحة للمرايا تضيف جوا فريدا بأي مكان، وتمنح قاطني المنزل بالحرية والانطلاق.

21. خداع بصري

Arquitectura de Interiores - Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, Sara Santos Arquitecta Sara Santos Arquitecta غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
Sara Santos Arquitecta

Sara Santos Arquitecta
Sara Santos Arquitecta
Sara Santos Arquitecta

مثال آخر على الخداع البصري الذي تنجح فيه المرايا ببراعة.

22. مزج بين نمطين

SALA DE JANTAR VERSÁTIL VIA HAUS - INDAIAL - SC, VIA HAUS VIA HAUS غرفة السفرةكراسي ومقاعد
VIA HAUS

VIA HAUS
VIA HAUS
VIA HAUS

في غرف السفرة الحديثة تخلق المرايا الكلاسيكية الصغيرة جوا مثيرا للاهتمام، وتناقضا يعزز من جمال النمطين في التصميم.

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