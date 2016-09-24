22 فكرة مبتكرة لتجدد منزلك بالمرايا

بعد فترة من العيش بنفس المنزل قد تصاب بالملل وتحتاج للتغيير والتجديد، لذا يلجأ الكثير لتجديد منازلهم لتخلق جوا جديدا بالبيت، لكن الأمر قد يتطلب تكلفة عالية ووقت طويل، دعنا نفكر في حلول بديلة أسرع واقتصادية أكثر لتضيف لمسات جديدة على منازلنا القديمة.

اليوم سنفرد الحديث عن كيف تحيي منزلك بالمرايا، فعلى الرغم من أنها عنصر أساسي فر غرف مثل الحمام مثلا، لكنها تلعب دورا جماليا في غرف المعيشة والشفرة والنوم، في كتاب الأفكار هذا ستجد 22 فكرة متنوعة ومختلفة عن تزيين الغرف بالمرايا، وهى عنصر يضفي لمسة عصرية على أي مكان توضع فيه، ومثالية للمنازل الصغيرة حيث تجعلها أكثر اتساعا وإشراقا، كما أنها مرنة في التصميم لتناسب كل الأذواق وأنماط التصميم.