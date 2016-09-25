شقة مساحتها 80م² مقسمة بصورة ذكية

في البداية نجد أن المصمم اختار اللون الأبيض هو اللون السائد في المنزل، اللون الأبيض مميز ومناسب جدا للمساحات الصغيرة، أمامنا غرفة المعيشة للمنزل مفتوحة، تتميز بإضاءة مناسبة وتساعد اللون الأبيض على زيادة المساحة البصرية، ولعب اللون الأصفر دورا مهما، ترك لمسات من الحيوية والبهجة مع اللون الرمادي الهادئ..