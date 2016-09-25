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شقة مساحتها 80م² مقسمة بصورة ذكية

آية منير آية منير
Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
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يأتي اليوم المصمم RISTRUTTURAMI بهذا المنزل الصغير، ليجد لنا حلولا مثالية للمساحات الصغيرة، منزل يناسب إمكانياتك وميزانيتك المحدودة، ولكنه تخلى قليلا عن الخصوصية في المنزل التقليدي، سنأخذك في جولة سريعة في منزل صغير ذو مساحة صغيرة 80م²..

لمسات الأصفر مع اللون الأبيض

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

في البداية نجد أن المصمم اختار اللون الأبيض هو اللون السائد في المنزل، اللون الأبيض مميز ومناسب جدا للمساحات الصغيرة، أمامنا غرفة المعيشة للمنزل مفتوحة، تتميز بإضاءة مناسبة وتساعد اللون الأبيض على زيادة المساحة البصرية، ولعب اللون الأصفر دورا مهما، ترك لمسات من الحيوية والبهجة مع اللون الرمادي الهادئ..

من زاوية أخرى

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

جدار للتليفزيون بسيط..

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

بسيطة، ولكن مريحة !

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة المعيشة
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

الديكور بسيط ولكن مريح وكما رأينا مع رفوف كتب على جدار خاص بالتليفزيون مواجه للأريكة، البساطة مع تباين الألوان مع اللون الابيض للجدران والأسقف.

مطبخ صغير .. ليست مشكلة !

Radiant White, ristrutturami ristrutturami مطبخ
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

أكمل المصمم اختياره الجرئ وكسر حواجز الخصوصية وبدأ في تصميم مطبخ مفتوح على منطقة طعام صغيرة، واجه المصمم مشكلة أن مساحة المطبخ صغيرة جدا، ولكنه لجأ إلى حل المطبخ المفتوح ذو بار أنيق لحل هذه المشكلة، الإضاءة تلعب دورا مهما في المساحات الصغيرة كما نرى فمع استخدام لإضاءة قوية ومناسبة مع جدران ذات لون أبيض يزيد الفراغ اتساعا وشعورا بالراحة ..

تصميم بار مناسب وبسيط

Radiant White, ristrutturami ristrutturami مطبخ
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

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أناقة لا حدود لها

Radiant White, ristrutturami ristrutturami مطبخ
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

تغيير مستقبلي..

Radiant White, ristrutturami ristrutturami مطبخ
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

ربما يود أصحاب المنزل التغيير المستقبلي لذا ترك المصمم كل الفراغات مفتوحة، وتصميم السقف بطرقة يمكن استغلالها في المستقبل حيث الضلع الذي يربط بين المطبخ وباقى المنزل تركه متاحا لتغيير التصميم يوما ما..

غرفة نوم وحمام صغير..

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة نوم
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

تتميز غرفة النوم البساطة الشديدة، الحد الأدني من التفاصيل، مرفق معها حمام صغير وأنيق غير مكلف ..

كابينة استحمام صغيرة..

Radiant White, ristrutturami ristrutturami حمام
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

Radiant White, ristrutturami ristrutturami غرفة نوم
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

حوض مناسب مع اللون الأزرق الرائع

Radiant White, ristrutturami ristrutturami حمام
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

حمام أنيق غير مكلف ..

Radiant White, ristrutturami ristrutturami حمام
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

ممر مزين بمرآة بنفسجية الإطار لكسر الرتابة

Radiant White, ristrutturami ristrutturami الممر والمدخل
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

توظيف المرآة في خلق العمق والاتساع

Radiant White, ristrutturami ristrutturami الممر والمدخل
ristrutturami

ristrutturami
ristrutturami
ristrutturami

مع هذا يغلق كتابنا من الأفكار فإن كنت تبحث عن تصميم لشقة صغيرة لا تتعدى حدود ميزانيتك ستجد ما تريده هنا ..

كيف تجعل رائحة المنزل جميلة
ما رأيك بهذا المنزل الصغير؟

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