شقة مساحتها 80م² مقسمة بصورة ذكية

يأتي اليوم المصمم RISTRUTTURAMI بهذا المنزل الصغير، ليجد لنا حلولا مثالية للمساحات الصغيرة، منزل يناسب إمكانياتك وميزانيتك المحدودة، ولكنه تخلى قليلا عن الخصوصية في المنزل التقليدي، سنأخذك في جولة سريعة في منزل صغير ذو مساحة صغيرة 80م²..
في البداية نجد أن المصمم اختار اللون الأبيض هو اللون السائد في المنزل، اللون الأبيض مميز ومناسب جدا للمساحات الصغيرة، أمامنا غرفة المعيشة للمنزل مفتوحة، تتميز بإضاءة مناسبة وتساعد اللون الأبيض على زيادة المساحة البصرية، ولعب اللون الأصفر دورا مهما، ترك لمسات من الحيوية والبهجة مع اللون الرمادي الهادئ..
الديكور بسيط ولكن مريح وكما رأينا مع رفوف كتب على جدار خاص بالتليفزيون مواجه للأريكة، البساطة مع تباين الألوان مع اللون الابيض للجدران والأسقف.
أكمل المصمم اختياره الجرئ وكسر حواجز الخصوصية وبدأ في تصميم مطبخ مفتوح على منطقة طعام صغيرة، واجه المصمم مشكلة أن مساحة المطبخ صغيرة جدا، ولكنه لجأ إلى حل المطبخ المفتوح ذو بار أنيق لحل هذه المشكلة، الإضاءة تلعب دورا مهما في المساحات الصغيرة كما نرى فمع استخدام لإضاءة قوية ومناسبة مع جدران ذات لون أبيض يزيد الفراغ اتساعا وشعورا بالراحة ..
ربما يود أصحاب المنزل التغيير المستقبلي لذا ترك المصمم كل الفراغات مفتوحة، وتصميم السقف بطرقة يمكن استغلالها في المستقبل حيث الضلع الذي يربط بين المطبخ وباقى المنزل تركه متاحا لتغيير التصميم يوما ما..
تتميز غرفة النوم البساطة الشديدة، الحد الأدني من التفاصيل، مرفق معها حمام صغير وأنيق غير مكلف ..
مع هذا يغلق كتابنا من الأفكار فإن كنت تبحث عن تصميم لشقة صغيرة لا تتعدى حدود ميزانيتك ستجد ما تريده هنا ..