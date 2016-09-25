9 أفكار جعلت منزل بسيط تحفة فنية

دائما يكون الاهتمام بتجديد المنزل وإضافة لمسات ديكورية من الأناقة والجمال في غرفة الجلوس أو الصالون وفي مختلف مساحات المنزل التي نحلم بتجديدها ومنحها إطلالة مشرقة ومميزة والتي تضيف الأناقة للمنزل ، إلا أن هناك الكثير من الأفراد الذين يتركون زوايا المنزل فارغة دون الاهتمام بها التى حين نترك بها لمسات قليلة تقوم بدورها في جعل المنزل يبدو ممتلئ ومرتبا وغنيا أيضا، ويمكن إضافة الجمال والأناقة في المنزل عن طريق مجموعة من الأفكار البسيطة حتى تلعب زوايا منزلك دورا مهما في الرقي والرونق الخاص بالمنزل .
قوم بإضافة بعض اللوحات الفنية التى تعبر عن شخصيتك، ففي ديكور غرفة المعيشة الخاصة هذه اعتمد اللون الرمادي الهادئ، وأضيف له لوحة ضخمة بألوان متداخلة، لتكسر رتابة وملل الديكور وهدوئه.. لذا اختار بعض اللوحات الفنية المعبرة لتحول منزلك لمعرض صغير يعبر عن شخصيتك، وإن كانت ميزانيتك محدودة اختار مواد رخيصة غير مكلفة.
وهنا المصمم أيضا أضاف وحدة إضاءة مميزة جانبية تلفت الأنظار وتضيف لمسة حداثة للتصميم ونلاحظ أن الأريكة حديثة غير متكلفة وسجادة غاية في البساطة والرقة مع ليل من المخدات الملونة..
يمكن أن تحول قطع أثاث بسيطة غير مستخدمة، كما نرى هنا المصمم حول من قطعة أثاث بسيطة جدا غير مستخدمة إلى قطعة مكملة لغرفة الطعام وزينها بقطع ديكورية رائعة ..
التفاصيل الصغيرة هي ما تصنع الفارق في أي منزل وتجعله غنيا مليئا بالكنوز والتى تجعل الملل لا يعرف طريق للعين، مؤخرا ظهر اتجاه جديد من استخدام قطع ديكورية من عدة اتجاهات وغير محصورة على اتجاه أو طراز واحد، كما نرى قطع حديثة مع أثرية وريفية…
إن كانت لديك مكتبة خاصة في منزلك، قليل من المجهود والتفكير يجعلك تنسق كتبك ومكتبتك بشكل مبهر وملفت للنظر..
غرفة النوم يمكنك أن تتغير كليا بوحدة إضاءة مختلفة ومبتكرة، كما نرى هذه الغرفة بسيطة جدا ولكن تغيرت قليلا بعد إن أضاف لها وحدة إضاءة في منتهى الأناقة والفخامة..
علينا دائما أن نبحث عن حلول عملية لكل ما هو قديم، للاستفادة القصوى منه ولإضافة لمسة مبتكرة او وجه حديث له، كمان نرى استغل المصمم منطقة ما فوق حوض الاستحمام لعمل رف لاستخدامه لتتنظيم أدوات الاستحمام..
كما نرى هنا أن المطبخ يحمل طابع ريفي، مواد تشطيب بسيطة غير مكلفة، إضافة مصباح معلق حديث الطرازذو لون أصفر، استطاع ان يحوله من فراغ هادئ وممل إلى فراغ مبهج ..
يمكنك إعادة استخدام الكراسي القديمة المتهالكة بطريق عديدة، هنا اختر المصمم أن يعيد تلوينها بألوان مبهجة مناسبة للمنزل، اختيار ممتاز وأضاف معه مجموعة من النباتات والزهور الجميلة المتناسقة، أصبحت لوحة فنية متكاملة ومتناسقة الألوان…
لا تنتهي الأفكار البسيطة التى تجعل منزلك تحفة فنية مليئة بالتفاصيل وغنية بالكنوز والمقتنيات ..
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