9 أفكار جعلت منزل بسيط تحفة فنية

قوم بإضافة بعض اللوحات الفنية التى تعبر عن شخصيتك، ففي ديكور غرفة المعيشة الخاصة هذه اعتمد اللون الرمادي الهادئ، وأضيف له لوحة ضخمة بألوان متداخلة، لتكسر رتابة وملل الديكور وهدوئه.. لذا اختار بعض اللوحات الفنية المعبرة لتحول منزلك لمعرض صغير يعبر عن شخصيتك، وإن كانت ميزانيتك محدودة اختار مواد رخيصة غير مكلفة.

وهنا المصمم أيضا أضاف وحدة إضاءة مميزة جانبية تلفت الأنظار وتضيف لمسة حداثة للتصميم ونلاحظ أن الأريكة حديثة غير متكلفة وسجادة غاية في البساطة والرقة مع ليل من المخدات الملونة..