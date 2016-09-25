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9 أفكار جعلت منزل بسيط تحفة فنية

آية منير آية منير
Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
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دائما يكون الاهتمام بتجديد المنزل وإضافة لمسات ديكورية من الأناقة والجمال  في غرفة الجلوس أو الصالون وفي مختلف مساحات المنزل التي نحلم بتجديدها ومنحها إطلالة مشرقة ومميزة والتي تضيف الأناقة للمنزل ، إلا أن هناك الكثير من الأفراد الذين يتركون زوايا المنزل فارغة دون الاهتمام بها التى حين نترك بها لمسات قليلة تقوم بدورها في جعل المنزل يبدو ممتلئ ومرتبا وغنيا أيضا، ويمكن إضافة الجمال والأناقة في المنزل عن طريق مجموعة من الأفكار البسيطة حتى تلعب زوايا منزلك دورا مهما في الرقي والرونق الخاص بالمنزل .

1- طاولة طعام صغيرة..

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

من الممكن أن تشترك المعيشة والطعام في فراغ واحد، هذا يوفر قليلا علينا عناء تجديد فراغين منفصلين، كما نرى يمكنك إضافة سجادة مبتكرة ناعمة لطاولة طعام صغيرة مع باقة ورود ذات لون أحمر تتناسق مع اللوحة الفنية التى تم إضافتها من قبل لفراغ المعيشة..

2- لوحة فنية ..

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

قوم بإضافة بعض اللوحات الفنية التى تعبر عن شخصيتك، ففي ديكور غرفة المعيشة الخاصة هذه اعتمد اللون الرمادي الهادئ، وأضيف له لوحة ضخمة بألوان متداخلة، لتكسر رتابة وملل الديكور وهدوئه.. لذا اختار بعض اللوحات الفنية المعبرة لتحول منزلك لمعرض صغير يعبر عن شخصيتك، وإن كانت ميزانيتك محدودة اختار مواد رخيصة غير مكلفة.

وهنا المصمم أيضا أضاف وحدة إضاءة مميزة جانبية تلفت الأنظار وتضيف لمسة حداثة للتصميم ونلاحظ أن الأريكة حديثة غير متكلفة وسجادة غاية في البساطة والرقة مع ليل من المخدات الملونة..

3- قطع أثاث بسيطة ..

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة السفرة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

يمكن أن تحول قطع أثاث بسيطة غير مستخدمة، كما نرى هنا المصمم حول من قطعة أثاث بسيطة جدا غير مستخدمة إلى قطعة مكملة لغرفة الطعام وزينها بقطع ديكورية رائعة ..

4- الاهتمام بالتفاصيل..

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

التفاصيل الصغيرة هي ما تصنع الفارق في أي منزل وتجعله غنيا مليئا بالكنوز والتى تجعل الملل لا يعرف طريق للعين، مؤخرا ظهر اتجاه جديد من استخدام قطع ديكورية من عدة اتجاهات وغير محصورة على اتجاه أو طراز واحد، كما  نرى قطع حديثة مع أثرية وريفية…

5- مكتبة خاصة..

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

إن كانت لديك مكتبة خاصة في منزلك، قليل من المجهود والتفكير يجعلك تنسق كتبك ومكتبتك بشكل مبهر وملفت للنظر..

6- وحدة إضاءة حديثة..

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة نوم
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

غرفة النوم يمكنك أن تتغير كليا بوحدة إضاءة مختلفة ومبتكرة، كما نرى هذه الغرفة بسيطة جدا ولكن تغيرت قليلا بعد إن أضاف لها وحدة إضاءة في منتهى الأناقة والفخامة..

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7- حمام قديم ولكن عملي ..

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores حمام
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

علينا دائما أن نبحث عن حلول عملية لكل ما هو قديم، للاستفادة القصوى منه ولإضافة لمسة مبتكرة او وجه حديث له، كمان نرى استغل المصمم منطقة ما فوق حوض الاستحمام لعمل رف لاستخدامه لتتنظيم أدوات الاستحمام..

8- مطبخ ريفي..

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores مطبخ
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

كما نرى هنا أن المطبخ يحمل طابع ريفي، مواد تشطيب بسيطة غير مكلفة، إضافة مصباح معلق حديث الطرازذو لون أصفر، استطاع ان يحوله من فراغ هادئ وممل إلى فراغ مبهج ..

9- كراسي ملونة..

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores مطبخ
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

يمكنك إعادة استخدام الكراسي القديمة المتهالكة بطريق عديدة، هنا اختر المصمم أن يعيد تلوينها بألوان مبهجة مناسبة للمنزل، اختيار ممتاز وأضاف معه مجموعة من النباتات والزهور الجميلة المتناسقة، أصبحت لوحة فنية متكاملة ومتناسقة الألوان…

لا تنتهي الأفكار البسيطة التى تجعل منزلك تحفة فنية مليئة بالتفاصيل وغنية بالكنوز والمقتنيات ..

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Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores مطبخ
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Apartamento A3_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة الملابس
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
شقة مساحتها 80م² مقسمة بصورة ذكية
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