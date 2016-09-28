شقة ذات ديكورات مميزة جداً

هنا يتضح أكثر كيف أن استخدام الستائر الكثيفة اعطى احساساً بالهدوء الذي تحدثنا عنه في الصورة السابقة ، و تركيز الأضواء على الأريكة يعطي انطباعاً فريداً بالتالق و التركيز ..

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