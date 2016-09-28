شقة ذات ديكورات مميزة جداً

تعتبر التفاصيل من أدق الأشياء التي لا ينتبه لها الكثيرون بالرغم من قدرتها الفائقة على قلب الشكل العام للمنزل في كل غرفه، و من خلال بحثنا وجدنا تلك الشقة الرائعة من تصميم Tiago Patricio Rodrigues في لشبونة البرتغالية التي تتمتع بتفاصيل صغيرة و لكنها مؤثرة للغاية في شكلها العام، حدث ولاحرج عن اناقتها و بساطتها و المهارة الكبيرة من المصمم في رسم تفاصيلها و تمازجها بكيمياء فنية فريدة، نصحبكم في جولة بتلك الشقة الرائعة بنكهة أوروبية مناسبة لجميع الأذواق .
مثلما رأينا في المثال السابق كيف أن التفاصيل الغزيرة غير مصممة اعتباطاً، فهذا المثال تدليل على ذلك فلو دقننا في الصورة الأولى سنجد أن الصدفة المعدنية بجوار المرآة أتت من ذات لون القطعة القماشية الديكورية على الحائط المقابل لها مما يبرز حضورها بشكل كبير و قوي
إن تلك الشقة تتمتع بقدر عالي من الذوق في مسألة اختيار القطع الديكورية التي تعد في نظرنا تفاصيل صغيرة قد لا ينتبه لها أحد و لكن لو دققنا سنلاحظ أن التفاصيل هنا صنعت الفارق، و لكي تعرف قيمة تلك التفاصيل ازلها من الصورة في مخيلتك ستجد فراغاً كبيراً كانت تملؤه، فمثلاً الصناديق التي في الأرضيات كيف لها أن تجعل من الشكل الخاص بهذا الركن أكثر شرقية، و الشجرة المقتبسة من الطبيعة الأوروبية المتوسطية كذلك تعطي انطباعاً بمكان الشقة القريب من البحر المتوسط، و هذا ينطبق على لون الكرة الأرضية فوق المنضدة و لون أزهارها الذي اختير من درجاتها تماماً .
لو كنت من عشاق الهدوء و الاستجمام يفضل أن تكون التفاصيل مرتبطة ببعضها ارتباط حسي أكثر ما هو شكلي، فمثلاً هنا نلاحظ أن الخطوط الموجودة في السجادة بنفس حركة اللهب في المدفأة تخيل الدقة هنا ، كما أن لون الغطاء الخاص بالمنضدة الصغيرة هو نفس لون سائر قطع الأثاث و ما فوقها من اكسسوارات هو نفس لون الحوائط و الأباجورة ،فياللروعة
هنا يتضح أكثر كيف أن استخدام الستائر الكثيفة اعطى احساساً بالهدوء الذي تحدثنا عنه في الصورة السابقة ، و تركيز الأضواء على الأريكة يعطي انطباعاً فريداً بالتالق و التركيز ..
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مسألة اختيار الشكل الديكوري للكرات المعدنية الخشنة المملمس و في المقابل ألوان هادئة للكنب و ماجاوره خلق تفضيلاً شعورياً بالراحة على الجانبين ، فالكرسي الهم الانتباه و الأريكة للراحة و التأمل و الهدوء و هو ما يتضح في الوانها بشدة .
الشكل العام للغرفة الخاصة بالتلفاز تؤكد أن الغرفة قد صممت بعناية فائقة من حيث اختيار الجو العام بها، فكل ألوانها بيضاء تماماً عدا المنطقة الخاصة بالتلفاز و مافوقها، و هو ما يبرز التركيز على ذلك الجهاز محط الأنظار في تلك الغرفة و هو اختيار موفق حتى في الفازات الخضراء التي أمامه لتأدية الغرض ذاته .
إلى جانب الألوان فإن الروح الشرقية المتوسطية تظهر في الديكور و في تفاصيله ، إننا نلاحظ وجود قطعة من الغزل المتوسطي في الحائط كما نلاحظ الاعمال اليدوية البسيطة من البوص في الطبق على المائدة كما أن زوج الشمعدان الظاهر في الصورة يصب في هذا الصدد أيضاً