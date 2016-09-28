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شقة ذات ديكورات مميزة جداً

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores ممر الاستعماري، الرواق والدرج
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تعتبر التفاصيل من أدق الأشياء التي لا ينتبه لها الكثيرون بالرغم من قدرتها الفائقة على قلب الشكل العام للمنزل في كل غرفه، و من خلال بحثنا وجدنا تلك الشقة الرائعة من تصميم Tiago Patricio Rodrigues في لشبونة البرتغالية التي تتمتع بتفاصيل صغيرة و لكنها مؤثرة للغاية في شكلها العام، حدث ولاحرج عن اناقتها و بساطتها و المهارة الكبيرة من المصمم في رسم تفاصيلها و تمازجها بكيمياء فنية فريدة، نصحبكم في جولة بتلك الشقة الرائعة بنكهة أوروبية  مناسبة لجميع الأذواق .

تفاصيل بسيطة متشابكة

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

مثلما رأينا في المثال السابق كيف أن التفاصيل الغزيرة غير مصممة اعتباطاً، فهذا المثال تدليل على ذلك فلو دقننا في الصورة الأولى سنجد أن الصدفة المعدنية بجوار المرآة  أتت من ذات لون القطعة القماشية الديكورية على الحائط المقابل لها مما يبرز حضورها بشكل كبير و قوي

التفاصيل العميقة

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

إن تلك الشقة تتمتع بقدر عالي من الذوق في مسألة اختيار القطع الديكورية التي تعد في نظرنا تفاصيل صغيرة قد لا ينتبه لها أحد و لكن لو دققنا سنلاحظ أن التفاصيل هنا صنعت الفارق، و لكي تعرف قيمة تلك التفاصيل ازلها من الصورة في مخيلتك ستجد فراغاً كبيراً كانت تملؤه، فمثلاً الصناديق التي في الأرضيات كيف لها أن تجعل من الشكل الخاص بهذا الركن أكثر شرقية، و الشجرة المقتبسة من الطبيعة الأوروبية المتوسطية كذلك تعطي انطباعاً بمكان الشقة القريب من البحر المتوسط، و هذا ينطبق على لون الكرة الأرضية فوق المنضدة و لون أزهارها الذي اختير من درجاتها تماماً .

تفاصيل هادئة

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

لو كنت من عشاق الهدوء و الاستجمام يفضل أن تكون التفاصيل مرتبطة ببعضها ارتباط حسي أكثر ما هو شكلي، فمثلاً هنا نلاحظ أن الخطوط الموجودة في السجادة بنفس حركة اللهب في المدفأة تخيل الدقة هنا ، كما أن لون الغطاء الخاص بالمنضدة الصغيرة هو نفس لون سائر قطع الأثاث و ما فوقها من اكسسوارات هو نفس لون الحوائط و الأباجورة ،فياللروعة

من زاوية أخرى

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

هنا يتضح أكثر كيف أن استخدام الستائر الكثيفة اعطى احساساً بالهدوء الذي تحدثنا عنه في الصورة السابقة ، و تركيز الأضواء على الأريكة يعطي انطباعاً فريداً بالتالق و التركيز ..

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تفاصيل صغيرة

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

مسألة اختيار الشكل الديكوري للكرات المعدنية الخشنة المملمس و في المقابل ألوان هادئة للكنب و ماجاوره خلق تفضيلاً شعورياً بالراحة على الجانبين ، فالكرسي الهم الانتباه و الأريكة للراحة و التأمل و الهدوء و هو ما يتضح في الوانها بشدة .

تفاصيل في الشكل العام

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة الميديا
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

الشكل العام للغرفة الخاصة بالتلفاز تؤكد أن الغرفة قد صممت بعناية فائقة من حيث اختيار الجو العام بها، فكل ألوانها بيضاء تماماً عدا المنطقة الخاصة بالتلفاز و مافوقها، و هو ما يبرز التركيز على ذلك الجهاز محط الأنظار في تلك الغرفة و هو اختيار موفق حتى في الفازات الخضراء التي أمامه لتأدية الغرض ذاته .

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تفاصيل أخرى

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة السفرة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

إلى جانب الألوان فإن الروح الشرقية المتوسطية تظهر في الديكور و في تفاصيله ، إننا نلاحظ وجود قطعة من الغزل المتوسطي في الحائط كما نلاحظ الاعمال اليدوية البسيطة من البوص في الطبق على المائدة كما أن زوج الشمعدان الظاهر في الصورة يصب في هذا الصدد أيضاً

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة الميديا
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
شقة مساحتها 57 م² ستتمنى أن تسكن فيها
السحر في التفاصيل

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