قبل و بعد : شقة من غرفة واحدة كيف أصبحت أجمل

شقتنا اليوم كانت تعاني من العديد من النقاط السلبية التي لم تجد من يحلها حتى تدخل الفن الديكوري و التصميم الداخلي العبقري ليحولها إلى شقة مختلفة تماماً عما كانت عليه ، شقتنا صغيرة من غرفة واحدة تقربياً و بعض الملحقات و لكن هذا لم ييمنعها من الظهور بمظهر قوي بعد تجديدها جعلها بالفعل تناطح الشقق الكبرى في مساحتها بفضل التنسيق السليم و توفير كل المساحات اللازمة للمكونات الضرورية من الأثاث و كذلك ما فاض لم يبخل به على الترفيهيات المطلوبة و المحببة لأي أسرة في هذا الكوكب ، هيا لنرى الفروق بين التصميم و اللا تصميم .
كيف كانت تلك الشقة في الغرفة الواحدة التي تعتبر روحها و ميزتها ، فالشقة ذات الغرفة الواحدة لابد أن تكون مميزة و جامعة لكل المميزات المرجوة في أي شقة من أساسيات وبعض جوانب الترفية و التأمل و عيش حياة كريمة ، لذا كان لابد أن يتم تصميم كل شيء في تلك الشقة بدقة شديدة لصغر مساحتها و لقلة أثاثها الذي سنكتشقه فيما هو قادم
من يصدق أن المسطح الماضي المربع المصمت غير الواضح في معالمة سيكون بمثابة تحفة فنية بمجرد إضافة بعض السجع في الالوان و التوازن في الحوائط و بعض اللمسات اليدوية مثل اللوح و الرسومات على الحائط، كل تلك العفوية كانت الطريق المثالي لتحويل تلك الشقة المتقوقعة في ذاتها الصامتة إلى شيئ يشبه كثيراً أحلام ساكنيها إن لم تكن قد فاقت توقعاتهم ..
إن الجهة الأخرى من الغرفة تتتميز ببعض الخصائص أهمها أنها مستطيلة الشكل و بها العديد من الفراغات في الحائط يمكن استغلالها اكثر من استخدام و لكن دعونا نرى ماذا أصبح الأمر بعد تفكير طويل هل ستصمد كما هي أم سيتم القضاء عليها في سبيل تبسيط الشقة و رقي معالمها و هو ما اتضح في الصور السابقة
يتم الآن رسم الخطوط شبه النهائية على هذا التصميم الذي لعبت فيه الألواح الملونة الجاهزة دور البطل في كيفية رسم الحوائط معظمها بذلك اللون الفسفوري القابل باللوحة كلها للتغيير في أي لحظة ، فطريقة الديكور الملصوق القابل للازالة يكون مفيد للغاية لشخصيتك لو كانت غير قابلة للملل
الشقة بعد النهاية لم تكن مجرد شقة متعوب عليها تصميمياً بل أصبحت تجسيد للابداع البشري بشكل عام ، لاحظ الاضواء المنبثقة من السقف و كذلك فرش الارضيات الفاتح و كذلك بيت النور العلوي الطولي بعرض الغرفة
لم يبخل المصمم على سكان تلك الشقة بكل معاني الرفاهية الجانبية و الأساسية فوضع الألواح الملصقة على الحائط و في المقابل اختار سفرة تليق معها مربعة الشكل صغيرة الحجم لتلائم المساحة و كذلك خصصها بأربع كراسي لتكون مناسبة للعائلة بشكل كامل.
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لم ينس المصممون ابرز نصائح الديكور للمساحات الصغيرة و قاموا بوضع ذلك في اعتبارهم و بالفعل تم افتتاح مساحة كبرى للنوافذ و الستائر الخفيفة للسماح بدخول الضوء و بالتالي تكبير المساحة و هذا ما يؤكده اللون الأبيض المستخدم فيهما
المطبخ كاملاً في تلك المساحة الصغيرة أمر رائع تم تكثيف الخزانات بالأسفل لوجود المساحة السامحة بذلك خصوصاً أن الرخامة المحيطة بالحوض على شكل الرقم ستة بالعربية أو حرف L الانجليزي و هو ام اعطى مساحة سفلية كبرى و تم استغلالها بنجاح كبير