قبل و بعد : شقة من غرفة واحدة كيف أصبحت أجمل

شقتنا اليوم كانت تعاني من العديد من النقاط السلبية التي لم تجد من يحلها حتى تدخل الفن الديكوري و التصميم الداخلي العبقري ليحولها إلى شقة مختلفة تماماً عما كانت عليه ، شقتنا صغيرة من غرفة واحدة تقربياً و بعض الملحقات و لكن هذا لم ييمنعها من الظهور بمظهر قوي بعد تجديدها جعلها بالفعل تناطح الشقق الكبرى في مساحتها بفضل التنسيق السليم و توفير كل المساحات اللازمة للمكونات الضرورية من الأثاث و كذلك ما فاض لم يبخل به على الترفيهيات المطلوبة و المحببة لأي أسرة في هذا الكوكب ، هيا لنرى الفروق بين التصميم و اللا تصميم .