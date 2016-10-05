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9 تصميمات متنوعة الأذواق لتزيين ممر منزلك

هنادى موسى هنادى موسى
Vila Nova Apartment , DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. غرفة الميديا
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ممرات المنزل من وحدات التصميم الداخلى الرئيسية التى تربط بين الغرف وتعمل على تقسيم المساحات بشكل أفضل وعملى، ولكنها لا تنال نصيبها من الإهتمام بديكورها واستغلالها كركن هام وحيوى فى المنزل فرغم مساحتها المحدودة إلا أنها بقليل من الديكور والتخطيط ستصبح جزء ممتع بالمنزل عند المرور به.

لذلك جمعنا لكم 8 أفكار متنوعة لتلهمك بتزيين ممرات منزلك ببساطة وسهولة فانضم إلينا فى هذه الجولة.

1- تأثير المرايا

Cobertura de luxo, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

الإستعانة بالزجاج أو المرآيات فى تصميم الممرات كتصميم جدار زجاجى مثلًا، يعمل على زيادة الإضاءة والشعور ببراح أكبر فى المساحة .

2- حيوية الألوان

Residencia Tepoztlán, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

المزج بين الألوان يزود المكان بإضاءة أكبر كما يملًا المكان بحيوية وطاقة واستخدام أكثر من لون فى تزيين الممرات يعطى انطباع بعدم وجود حدود للمساحة مما يميزه بتصميم مريح داخل المنزل خاصة للزائرين.

3- الأبيض الممرات الصغيرة

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

كما أشرنا من قبل فالألوان الفاتحة تعمل على زيادة وإنارة الممرات الصغيرة وفى هذه الحالة ليس هناك أفضل من اللون الأبيض كطلاء للجدران والسقف.

4- جدران من الزجاج

Casa Koz, Tacher Arquitectos Tacher Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tacher Arquitectos

Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos
Tacher Arquitectos

بجانب تأثير الزجاج على اتساع المساحة، يساعد على إنارة المكان بالإضاءة الطبيعية خلال فترة النهار ما يوفر استخدام إضاءة صناعية فى ذلك الوقت ويوفر أيضًا الاستمتاع بالمشهد الطبيعى داخل المنزل.

5- إنارة كمتحف فنى

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo الممر الحديث، المدخل و الدرج
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

تركيب إضاءة بالسقف يعد من الطرق التقليدية لإضاءة الممرات، ولكن يمكننا كسر الطرق التقليدية على حسب نمط الديكور المستخدم فى الممر ما يساعدنا على تصميمات إبداعية فريدة ليس فقط من زاوية الإضاءة ولكن من التصميم ككل، فلوجود لوح فنية فى الممر هنا أمكننا تزيين الجدار بإضاءات خافتة تضفى جو من السحر والحس الفنى المميز.

6- تأثير الأسقف المفتوحة

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

تصميم أسقف مفتوحة بالممرات يسمح لدخول الشمس بكامل إنارتها ودفئها ما يوفر الطاقة لمعظم اليوم ويملأ المكان بالدفء والحيوية ويوفر تهوية جيدة للمنزل.

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7- إضاءة منخفضة

VIA CORDILLERA (DESARROLLOS DELTA), Estudio Tanguma Estudio Tanguma الممر الحديث، المدخل و الدرج
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

أما فى الممرات التى تتسم بتصميمات مرتفعة للأسقف فتركيب واحدت إضاءة طويلة يعمل على شغل مساحة الفراغ الرأسية الكبيرة فيكسر رتابة التصميم ويعكس الإضاءة على الأرضية بتأثير ساحر.

8- تركيز الإضاءة على عنصر مميز

Casa Feryvale, 2006, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca الممر الحديث، المدخل و الدرج
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

طريقة أخرى لإنارة الممرات هى تركيز الإضاءة على عنصر واحد بشغل حجم أو مساحة كبيرة فيضىء المكان بأكمله.

9- إنارة الممرات الصغيرة

Residencia Toronjos, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas الممر الحديث، المدخل و الدرج
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

فى الممرات الصغيرة الغير مضيئة يمكننا تركيب بعض وحدات الإضاءة الصغيرة فى السقف والأركان لتوفر إضاءة خافتة بالمكان بإمكانيات بسيطة وغير مكلفة كما فى التصميم.

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