9 تصميمات متنوعة الأذواق لتزيين ممر منزلك

ممرات المنزل من وحدات التصميم الداخلى الرئيسية التى تربط بين الغرف وتعمل على تقسيم المساحات بشكل أفضل وعملى، ولكنها لا تنال نصيبها من الإهتمام بديكورها واستغلالها كركن هام وحيوى فى المنزل فرغم مساحتها المحدودة إلا أنها بقليل من الديكور والتخطيط ستصبح جزء ممتع بالمنزل عند المرور به.

لذلك جمعنا لكم 8 أفكار متنوعة لتلهمك بتزيين ممرات منزلك ببساطة وسهولة فانضم إلينا فى هذه الجولة.