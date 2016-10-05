9 تصميمات متنوعة الأذواق لتزيين ممر منزلك

ممرات المنزل من وحدات التصميم الداخلى الرئيسية التى تربط بين الغرف وتعمل على تقسيم المساحات بشكل أفضل وعملى، ولكنها لا تنال نصيبها من الإهتمام بديكورها واستغلالها كركن هام وحيوى فى المنزل فرغم مساحتها المحدودة إلا أنها بقليل من الديكور والتخطيط ستصبح جزء ممتع بالمنزل عند المرور به.
لذلك جمعنا لكم 8 أفكار متنوعة لتلهمك بتزيين ممرات منزلك ببساطة وسهولة فانضم إلينا فى هذه الجولة.
الإستعانة بالزجاج أو المرآيات فى تصميم الممرات كتصميم جدار زجاجى مثلًا، يعمل على زيادة الإضاءة والشعور ببراح أكبر فى المساحة .
المزج بين الألوان يزود المكان بإضاءة أكبر كما يملًا المكان بحيوية وطاقة واستخدام أكثر من لون فى تزيين الممرات يعطى انطباع بعدم وجود حدود للمساحة مما يميزه بتصميم مريح داخل المنزل خاصة للزائرين.
كما أشرنا من قبل فالألوان الفاتحة تعمل على زيادة وإنارة الممرات الصغيرة وفى هذه الحالة ليس هناك أفضل من اللون الأبيض كطلاء للجدران والسقف.
بجانب تأثير الزجاج على اتساع المساحة، يساعد على إنارة المكان بالإضاءة الطبيعية خلال فترة النهار ما يوفر استخدام إضاءة صناعية فى ذلك الوقت ويوفر أيضًا الاستمتاع بالمشهد الطبيعى داخل المنزل.
تركيب إضاءة بالسقف يعد من الطرق التقليدية لإضاءة الممرات، ولكن يمكننا كسر الطرق التقليدية على حسب نمط الديكور المستخدم فى الممر ما يساعدنا على تصميمات إبداعية فريدة ليس فقط من زاوية الإضاءة ولكن من التصميم ككل، فلوجود لوح فنية فى الممر هنا أمكننا تزيين الجدار بإضاءات خافتة تضفى جو من السحر والحس الفنى المميز.
تصميم أسقف مفتوحة بالممرات يسمح لدخول الشمس بكامل إنارتها ودفئها ما يوفر الطاقة لمعظم اليوم ويملأ المكان بالدفء والحيوية ويوفر تهوية جيدة للمنزل.
أما فى الممرات التى تتسم بتصميمات مرتفعة للأسقف فتركيب واحدت إضاءة طويلة يعمل على شغل مساحة الفراغ الرأسية الكبيرة فيكسر رتابة التصميم ويعكس الإضاءة على الأرضية بتأثير ساحر.
طريقة أخرى لإنارة الممرات هى تركيز الإضاءة على عنصر واحد بشغل حجم أو مساحة كبيرة فيضىء المكان بأكمله.
فى الممرات الصغيرة الغير مضيئة يمكننا تركيب بعض وحدات الإضاءة الصغيرة فى السقف والأركان لتوفر إضاءة خافتة بالمكان بإمكانيات بسيطة وغير مكلفة كما فى التصميم.