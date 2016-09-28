كيف تصمم شقة مساحتها 33 متر

الشقق صغيرة المساحة يكون لها مدلول خاص من ناحية الدفء و هي ليس كما يظن البعض أنها مقابل الرفاهية أو ضدها و سنؤكد لكم بالدليل كيف يكون صغر المساحة عاملاً مشجعاً على الإبداع و فرض التناغم و التكامل في التصميم ، شقتنا اليوم 33 متراً فقط و بها العديد من الغرف و المرافق الضرورية في أي منزل و كذلك لم تتخل عن الزينة و استغلال المساحات في الديكور و التصميم الفني الرائع .. متابعة ممتعة لهذا العمل الفني الرائع
شقة بتلك المساحة تحتاج لإبداع و اتقان من نوع خاص، بالطبع هنا يظهر كل شيء في الشقة و كأنها أكبر من 33 متر ، و هذا الفضل يرجع ليد المصمم المميزة في اختيار الالوان و السير على ضوابط تفادي المساحة الصغيرة، فمثلاً اللون الابيض و الارضيات البيضاء عامل اساسي هنا و هو امر منطقي اما الاضواء و دخول الهواء ادير بشكل رائع عن طريق فتح النوافذ بمساحات كبرى في الصالة الرئيسية
فلنركز قليلاً على الاضواء المتدلية من السقف و الجدران و لونهما الابيض الذي يشابه ضوء الشمس الموصوف بشدة للمساحات الصغيرة موقع التلفاز على الحائط مناسب و المكتب انيق و صغير الحجم ، و بهذا قد جمعنا 3 غرف في بضعة امتار
يظن الكثيرون ان الشقق الصغيرة لا يوجد بها لمسات جمالية و لكن هنا تدليل على خطأ ذلك الظن انظر للارفف فيي اعلى اسفل السقف و كيف تم نشر القصاري الزرعية في تناغم شديد فوقها..
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بالنظر إلى الزاوية الأخرى من الشقة أو إن صح التعبير تلك الغرفة الكبيرة الانيقة سنلاحظ ان المعيشة لم تنسى هنا و اخذت حقها بشكل كامل تماماً الاريكة في مقابل النافذة الكبيرة و ستائرها الرشيقة المصنوعة من رقائق الخشب و التي يخرج منها ديكور الجدار المحيط به بالكامل، ما اجمل تلك الشقة و اروعها رغم صغرها
هذه السفرة هي تجسيد لما ذكرناه من ابداع، حيث تم مراعاة مدخل المطبخ و وضع المائدة هنا بتلك الكيفية المربعة افضل حل لها فهي تستوعب 4 افراد وهو عدد جيد، اما لو نظرنا قليلا نحو المطبخ فسنجد التخزين الذكي للغسالة و البوتوجاز و العامل المشترك ايضا النوافذ و الضوء و الالوان الفاتحة