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كيف تصمم شقة مساحتها 33 متر

Mohammed Awad Mohammed Awad
Однокомнатная квартира на улице Пушкинская, Design Rules Design Rules غرفة المعيشة
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الشقق صغيرة المساحة يكون لها مدلول خاص من ناحية الدفء و هي ليس كما يظن البعض أنها مقابل الرفاهية أو ضدها و سنؤكد لكم بالدليل كيف يكون صغر المساحة عاملاً مشجعاً على الإبداع و فرض التناغم و التكامل في التصميم ، شقتنا اليوم 33 متراً فقط و بها العديد من الغرف و المرافق الضرورية في أي منزل و كذلك لم تتخل عن الزينة و استغلال المساحات في الديكور و التصميم الفني الرائع .. متابعة ممتعة لهذا العمل الفني الرائع

مشهد مرتب

Однокомнатная квартира на улице Пушкинская, Design Rules Design Rules غرفة المعيشة
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

شقة بتلك المساحة تحتاج لإبداع و اتقان من نوع خاص، بالطبع هنا يظهر كل شيء في الشقة و كأنها أكبر من 33 متر ، و هذا الفضل يرجع ليد المصمم المميزة في اختيار الالوان و السير على ضوابط تفادي المساحة الصغيرة، فمثلاً اللون الابيض و الارضيات البيضاء عامل اساسي هنا و هو امر منطقي اما الاضواء و دخول الهواء ادير بشكل رائع عن طريق فتح النوافذ بمساحات كبرى في الصالة الرئيسية

غرفة المعيشة بمجرد الالتفات لها

Однокомнатная квартира на улице Пушкинская, Design Rules Design Rules غرفة نوم
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

فلنركز قليلاً على الاضواء المتدلية من السقف و الجدران و لونهما الابيض الذي يشابه ضوء الشمس الموصوف بشدة للمساحات الصغيرة موقع التلفاز على الحائط مناسب و المكتب انيق و صغير الحجم ، و بهذا قد جمعنا 3 غرف في بضعة امتار

من زاوية أخرى

Однокомнатная квартира на улице Пушкинская, Design Rules Design Rules غرفة المعيشة
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

يظن الكثيرون ان الشقق الصغيرة لا يوجد بها لمسات جمالية و لكن هنا تدليل على خطأ ذلك الظن انظر للارفف فيي اعلى اسفل السقف و كيف تم نشر القصاري الزرعية في تناغم شديد فوقها..

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نافذة روح الشقة

Однокомнатная квартира на улице Пушкинская, Design Rules Design Rules غرفة المعيشة
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

بالنظر إلى الزاوية الأخرى من الشقة أو إن صح التعبير تلك الغرفة الكبيرة الانيقة سنلاحظ ان المعيشة لم تنسى هنا و اخذت حقها بشكل كامل تماماً الاريكة في مقابل النافذة الكبيرة و ستائرها الرشيقة المصنوعة من رقائق الخشب و التي يخرج منها ديكور الجدار المحيط به بالكامل، ما اجمل تلك الشقة و اروعها رغم صغرها

المائدة و المطبخ

Однокомнатная квартира на улице Пушкинская, Design Rules Design Rules غرفة المعيشة
Design Rules

Design Rules
Design Rules
Design Rules

هذه السفرة هي تجسيد لما ذكرناه من ابداع، حيث تم مراعاة مدخل المطبخ و وضع المائدة هنا بتلك الكيفية المربعة افضل حل لها فهي تستوعب 4 افراد وهو عدد جيد، اما لو نظرنا قليلا نحو المطبخ فسنجد التخزين الذكي للغسالة و البوتوجاز و العامل المشترك ايضا النوافذ و الضوء و الالوان الفاتحة

شقة ذات ديكورات مميزة جداً
شقتك صغيرة لكن انيقة

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