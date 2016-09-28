كيف تصمم شقة مساحتها 33 متر

الشقق صغيرة المساحة يكون لها مدلول خاص من ناحية الدفء و هي ليس كما يظن البعض أنها مقابل الرفاهية أو ضدها و سنؤكد لكم بالدليل كيف يكون صغر المساحة عاملاً مشجعاً على الإبداع و فرض التناغم و التكامل في التصميم ، شقتنا اليوم 33 متراً فقط و بها العديد من الغرف و المرافق الضرورية في أي منزل و كذلك لم تتخل عن الزينة و استغلال المساحات في الديكور و التصميم الفني الرائع .. متابعة ممتعة لهذا العمل الفني الرائع