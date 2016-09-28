8 طرق لاستخدامات الحجر لتحديث بيتك

يمكن أن يكون البيت به أكثر من حائط من الأحجار و لكن يراعى هنا شيء مهم جداً ألا و هو التنسيق في اختيار لونه الا يكون داكناً ابداً و يمكن ان تنفذ التصميم من ذات لون الاثاث او الارضيات لاعطاء احساس بالتكامل في الغرفة و المنزل بشكل عام ، و هو اختيار رائع لو كنت تحب أن تضفي شيئاً من الغموض في حياة منزلك الشيقة ..