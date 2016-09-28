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8 طرق لاستخدامات الحجر لتحديث بيتك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Kamine, Chiemsee Öfen Chiemsee Öfen غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
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إن الاستخدام لعناصر الحجريات في التصميم الداخلي دائماً ما يقترن بالذوق الرفيع و يعتبر من مميزات الديكور الحداثي ، و هنا سنجيبك على بعض التساؤلات التي اقترنت باستخدامات الأحجار في بيتك، كيفية استخدامات الحجر و اللون المناسب و حجمه و متى يكون استخدامه فعلاً ، سنقدم لكم 8 نماذج وطرق ممتازة لاستخدام الحجر في بيوت حقيقية مما سيساعدك في تحديث منزلك بتلك اللمسة الديكورية البسيطة 

1- الحجر على الحائط

Vivienda unifamiliar en Wamba (Valladolid), ADDEC arquitectos ADDEC arquitectos غرفة السفرةطاولات
ADDEC arquitectos

ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos
ADDEC arquitectos

لافكار تجديد بيتك نهدي تلك الفكرة الرائعة غير المكلفة مادياً على الإطلاق، فقط يمكنك الذهاب لسور السلم أو الحائط المجاور له و تعيد تصميمه باستخدام الأحجار كبيرة الحجم خصوصاً لو كانت في مواجهة مصدر للضوء مثل تلك النافذة، يمكن أن تختار الألوان كما تريد وفقاً لباقي ديكور و تصميم الغرفة، يمكنك أن تطليه بالطلاء الشفاف اللامع لو احببت ليعطي بريقاً أكثر و هي مسألة حسب ذوقك 

2- حول المدخنة

Kamine, Chiemsee Öfen Chiemsee Öfen غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Chiemsee Öfen

Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen
Chiemsee Öfen

عشاق الطبيعة يدركون جيداً علاقة الأحجار بالنار، لذا يفضل أن تحدث منطقة المدفأة في بيتك عن طريق احاطتها بالأحجار غير متساوية المساحة لتعطي انطباع أكثر بفوضى الطبيعة الخلاقة، و الالوان كذلك يفضل أن تتركها على طبيعتها ليكتمل المشهد الرائع

3- الحائط الجداري

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة المعيشة
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

في ذلك النموذج تحديداً يمكن استخدام حجر مصنع بدقة يشبه السيراميك في ملمسه و لكن بخشونة أكثر قليلاً و تكون لك كامل الحرية في اختيار لونه لأنه سيكون بمثابه طلاء ناطق على الحائط و سيعطي احساس رائع بتفرد ذلك الجزء من الغرفة عن باقي الجدران وما حوله من مكونات تصميمية

4- حائط خارجي حجري

ZAAV-Casa-Interiores-1342, ZAAV Arquitetura ZAAV Arquitetura بيت زجاجي
ZAAV Arquitetura

ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura
ZAAV Arquitetura

ما أجمل أن ترى الأحجار و هي تتغنى بضوء الشمس في كل يوم ، هذا المنظر الطبيعي كفيل بتغيير حالتك المزاجية كلما وقعت عينيك عليه، يمكن استخدام الأحجار غير المتساوية في الشكل و البارزة الخشنة من الخارج لتعطي أيضاً انطباع الطبيعة الجبلية تماماً

5- أحجار حول المسبح

Vivienda Brisas Cuernavaca, Diez y Nueve Grados Arquitectos Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos
Diez y Nueve Grados Arquitectos

يفضل استخدام الأحجار الناعمة و غير المدببة فيما هو حول المسبح لعدم الضوروة للخشونة هنا مع تزايد احتمال الاصابات، فيفضل استخدام احجار كبيرة متوازية كما النموذج تماماً، مع مراعاة طول السور المحيط بالمسبح ، و استخدام الاحجار في الخارج يفضل دائماً ان يكون داكن اللون ليظهر كل مظاهر جماله في ضوء الشمس و القمر

6- احجار داخلية

Departamento Club de Golf, kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة الملابس
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

نستخدم الأحجار على الحوائط الداخلية في الممرات المنزلية الكبيرة الحجم و المساحة و يفضل أن تكون الجداريات المستخدمة كبيرة الحجم و حولها مساحة أيضاً و مسألة اختيار اللون ترجع الى اجمالي الشكل العام للتصميم في داخل المنزل و الغرفة التي نصمم فيها الحجر . و كذلك يفضل ان يكون الاحجار من الارض للسقف تماماً بطول و عرض الحائط لتظهر قيمتها .

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7- في غرفة النوم

Ibiza Style, Kabaz Kabaz غرفة نوم
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

يمكن أن يكون الحجر مثالاً للشاعرية و الجمال لو تم استخدامه في غرفة النوم في الحائط الخلفي للسرير و يراعى في تنفيذه اختيار لون يعاكس الضوء المستخدم في الغرفة و يمتزج معه و يتماشى مع باقي الوان الغرفة و يكون منقوش بطريقة أكبر و أوضح من باقي الحوائط ليظهر .


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8- في كل الجدران

Portfolio, guido anacker photographie guido anacker photographie غرفة المعيشة
guido anacker photographie

guido anacker photographie
guido anacker photographie
guido anacker photographie

يمكن أن يكون البيت به أكثر من حائط من الأحجار و لكن يراعى هنا شيء مهم جداً ألا و هو التنسيق في اختيار لونه الا يكون داكناً ابداً و يمكن ان تنفذ التصميم من ذات لون الاثاث او الارضيات لاعطاء احساس بالتكامل في الغرفة و المنزل بشكل عام ، و هو اختيار رائع لو كنت تحب أن تضفي شيئاً من الغموض في حياة منزلك الشيقة ..

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