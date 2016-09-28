8 طرق لاستخدامات الحجر لتحديث بيتك

إن الاستخدام لعناصر الحجريات في التصميم الداخلي دائماً ما يقترن بالذوق الرفيع و يعتبر من مميزات الديكور الحداثي ، و هنا سنجيبك على بعض التساؤلات التي اقترنت باستخدامات الأحجار في بيتك، كيفية استخدامات الحجر و اللون المناسب و حجمه و متى يكون استخدامه فعلاً ، سنقدم لكم 8 نماذج وطرق ممتازة لاستخدام الحجر في بيوت حقيقية مما سيساعدك في تحديث منزلك بتلك اللمسة الديكورية البسيطة
لافكار تجديد بيتك نهدي تلك الفكرة الرائعة غير المكلفة مادياً على الإطلاق، فقط يمكنك الذهاب لسور السلم أو الحائط المجاور له و تعيد تصميمه باستخدام الأحجار كبيرة الحجم خصوصاً لو كانت في مواجهة مصدر للضوء مثل تلك النافذة، يمكن أن تختار الألوان كما تريد وفقاً لباقي ديكور و تصميم الغرفة، يمكنك أن تطليه بالطلاء الشفاف اللامع لو احببت ليعطي بريقاً أكثر و هي مسألة حسب ذوقك
عشاق الطبيعة يدركون جيداً علاقة الأحجار بالنار، لذا يفضل أن تحدث منطقة المدفأة في بيتك عن طريق احاطتها بالأحجار غير متساوية المساحة لتعطي انطباع أكثر بفوضى الطبيعة الخلاقة، و الالوان كذلك يفضل أن تتركها على طبيعتها ليكتمل المشهد الرائع
في ذلك النموذج تحديداً يمكن استخدام حجر مصنع بدقة يشبه السيراميك في ملمسه و لكن بخشونة أكثر قليلاً و تكون لك كامل الحرية في اختيار لونه لأنه سيكون بمثابه طلاء ناطق على الحائط و سيعطي احساس رائع بتفرد ذلك الجزء من الغرفة عن باقي الجدران وما حوله من مكونات تصميمية
ما أجمل أن ترى الأحجار و هي تتغنى بضوء الشمس في كل يوم ، هذا المنظر الطبيعي كفيل بتغيير حالتك المزاجية كلما وقعت عينيك عليه، يمكن استخدام الأحجار غير المتساوية في الشكل و البارزة الخشنة من الخارج لتعطي أيضاً انطباع الطبيعة الجبلية تماماً
يفضل استخدام الأحجار الناعمة و غير المدببة فيما هو حول المسبح لعدم الضوروة للخشونة هنا مع تزايد احتمال الاصابات، فيفضل استخدام احجار كبيرة متوازية كما النموذج تماماً، مع مراعاة طول السور المحيط بالمسبح ، و استخدام الاحجار في الخارج يفضل دائماً ان يكون داكن اللون ليظهر كل مظاهر جماله في ضوء الشمس و القمر
نستخدم الأحجار على الحوائط الداخلية في الممرات المنزلية الكبيرة الحجم و المساحة و يفضل أن تكون الجداريات المستخدمة كبيرة الحجم و حولها مساحة أيضاً و مسألة اختيار اللون ترجع الى اجمالي الشكل العام للتصميم في داخل المنزل و الغرفة التي نصمم فيها الحجر . و كذلك يفضل ان يكون الاحجار من الارض للسقف تماماً بطول و عرض الحائط لتظهر قيمتها .
يمكن أن يكون الحجر مثالاً للشاعرية و الجمال لو تم استخدامه في غرفة النوم في الحائط الخلفي للسرير و يراعى في تنفيذه اختيار لون يعاكس الضوء المستخدم في الغرفة و يمتزج معه و يتماشى مع باقي الوان الغرفة و يكون منقوش بطريقة أكبر و أوضح من باقي الحوائط ليظهر .
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يمكن أن يكون البيت به أكثر من حائط من الأحجار و لكن يراعى هنا شيء مهم جداً ألا و هو التنسيق في اختيار لونه الا يكون داكناً ابداً و يمكن ان تنفذ التصميم من ذات لون الاثاث او الارضيات لاعطاء احساس بالتكامل في الغرفة و المنزل بشكل عام ، و هو اختيار رائع لو كنت تحب أن تضفي شيئاً من الغموض في حياة منزلك الشيقة ..