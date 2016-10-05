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ترتيب الأثاث على طريقة فينج شوى

هنادى موسى هنادى موسى
Moderna integridad, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura مطبخ
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تعتمد الفلسفة الصينية فينج شوى (feng shui) على تكامل الطاقة الإيجابية والسلبية لبعضهما وتسمى هذه الطاقة (Yin and Yang) وتتمحور حول استخدام 5 عناصر من الطبيعية: الخشب، والأرض، والنار، والماء، والمعدن.

يسعى نمط فينج شوى لدمج الخمس عناصر بإنسجام داخل المنزل والتوزان بينهم حتى تشعر بالطاقة الإيجابية داخل المنزل عن طريق توازن كل التفاصيل من أثاث وألوان ومساحات وإضاءة الغرف.تملأ غرف المنزل بأكمل، فكل غرفة تختص بوظيفة مختلفة وهذا مايجعل نمط فينج شوى مناسب لكل المساحات.

غرفة المعيشة

La Casa G: The Sustainable House in Argentina., La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina غرفة المعيشة
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

La Casa G: The Sustainable House in Argentina.

La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina
La Casa G: La Casa Sustentable en Argentina

تقع غرف المعيشة فى الأغلب بقرب المدخل الرئيسى، وتبعًا لنمط فينج شوى لايد أن تكون المنطقة المواجهة لمدخل المنزل نظيفة وواضحة كما يفضل استخدام الأبواب الخشبية.

فغرف المعيشة من الأماكن الرئيسية بالمنزل التى يقضى بها أفراد الأسرة وقت كبير فنحرص على تقسيمها بأفضل وضعية مريحة لأفراد الأسرة، فأكثر من نصف المساحة لابد أن يشغلها الأثاث وبالتالى توزع الفراغات المتبقية بين الأثاث بالتساوى لتسهل الحركة والجلوس

غرفة العشاء

Proyecto de decoración de vivienda en Bilbao, Sube Susaeta Interiorismo - Sube Contract, Sube Interiorismo Sube Interiorismo غرفة السفرة White
Sube Interiorismo

Sube Interiorismo
Sube Interiorismo
Sube Interiorismo

يجب أن تتمتع طاولة الطعام بالمتانة والثباتويفضل أن تكون بلون فاتح فيفضل تجنب الزجاج والرخام والألوان القاتمة أيضًا.

والشكل المثالى للطاولة هو البيضاوى لأنه يزود من التواصل بين أفراد الأسرة أثناء تناول الطعام.

المطبخ

Moderna integridad, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura مطبخ
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

نركز فى تصميم المطابخ على عنصرين من الخمسة عناصر: النار والماء فمن المهم جدًا أن لا يواجه الموقد الحوض أو الثلاجة.

فهنا نلاحظ زاوية مختلفة للمطبخ لا يصمم أسفل نافذة أو يستخدم ركنة لأن كلاهما سيعرضنا لإستقبال طاقة سلبية.

الحمام

homify حمام
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homify
homify
homify

فى الحمام يسيطر الماء على أثاث الحمام فنحرص على ملائمة مكونات الحمام لعنصر الماء فبيئة الحمام يمكنها تقديم طاقة كبيرة بسبب كمية الماء الكبيرة المستخدمة فى الحمام.

غرفة نوم الرضيع

Nid douillet pour bébé, Pièces d'identité Pièces d'identité غرفة الاطفال Pink
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Pièces d'identité
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Pièces d'identité

تجنب تصميم باب مزدوج لغرف النوم، فالمناسب لتصميم غرف النوم سقف مسطح ونتجنب مواجهة السرير لباب الغرفة أو النافذة حتى لاتوجه الطاقة مباشرة للنائم فتسبب اضطرابات خلال النوم.

غرفة النوم الرئيسية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

اختيار مكان غرفة النوم مهم جدًا حتى نتجنب الإزعاج أثناء النوم عند استخدام الغرف الأخرى.

يفضل أن يستند السرير على جدار خشبى ونتجنب الجدران المعدنية، وعند تصميم سرير لزوجين نتجنب وجود أعمدة فى منتصف الجدران حتى لا تعيق وضعية السرير المريحة والألوان المثالية لغرف النوم هى درجات البيج والأبيض.

وأخيرًا لتوفير جو مريح للإسترخاء احرص على تركيب إضاءة خافتة بالطاولات والجدران.

الحمام الرئيسى

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta حمام
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

لتجنب الرطوبة بالحمام، يفضل أن يتمتع المكان بتهوية طبيعية جيدة. الألوان الفاتحة من الألوان المفضلة لغرفة الحمام يحبذ تجن الألوان الداكنة او استخدامها فى أجزاء بسيطة فقط، ومن المهم  وضع النباتات والزهور فى الحمام  عندما لا يتم استخدامه لفترة طويلة.

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