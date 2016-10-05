ترتيب الأثاث على طريقة فينج شوى

تعتمد الفلسفة الصينية فينج شوى (feng shui) على تكامل الطاقة الإيجابية والسلبية لبعضهما وتسمى هذه الطاقة (Yin and Yang) وتتمحور حول استخدام 5 عناصر من الطبيعية: الخشب، والأرض، والنار، والماء، والمعدن.

يسعى نمط فينج شوى لدمج الخمس عناصر بإنسجام داخل المنزل والتوزان بينهم حتى تشعر بالطاقة الإيجابية داخل المنزل عن طريق توازن كل التفاصيل من أثاث وألوان ومساحات وإضاءة الغرف.تملأ غرف المنزل بأكمل، فكل غرفة تختص بوظيفة مختلفة وهذا مايجعل نمط فينج شوى مناسب لكل المساحات.