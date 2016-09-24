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20 فكرة مبتكرة لديكور غرفة معيشتك الصغيرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify غرفة المعيشة
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مع التزايد المستمر في أعداد الشقق ذات المساحات الصغيرة في سوق العقارات، أصبح لزامًا على مهندسي التصميم الداخلي، العمل بجدية أكبر، وعصف أذهانهم، من أجل ابتكار الحلول الإبداعية لمعالجة تلك المساحات والتغلب عليها، ومراعاة ضرورة تحقيق التصميم العملي الذي يتيح تحقق الهدف من الغرفة ودورها في الروتين اليومي للسكن.

في هذا المقال، نستعرض معكم 20 فكرة مبتكرة، لتأثيث غرف المعيشة الصغيرة، لتناسب الغرض اليومي منها، وتناسب أذواق أصحابها، ومن بينهم هؤلاء الذين يفضلون وضع التلفاز في غرفة المعيشة، أو جعلها منطقة لاستقبال العائلة والأصدقاء، وذلك بالتلاعب قليلًا بالضوء والألوان، مع الاستعانة بالزخارف في بعض التصميمات، وأيضًا الأرفف المعلقة .

1. اعتماد الألوان الفاتحة مع اللمسات الخشبية يكفي لمنحك غرفة مريحة ودافئة خاصة مع سجادة أنيقة كتلك

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

2. المرايات إحدى الخدع البسيطة والأشهر في تكبير المساحات لعكسها الأضواء

Apartamento Bela Vista, STUDIO LN STUDIO LN غرفة المعيشة
STUDIO LN

STUDIO LN
STUDIO LN
STUDIO LN

3. استخدام اللون الأبيض والحرص على توفير الإضاءة الطبيعية المُشرقة يمنحك غرفة أكثر اتساعًا

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura غرفة الميديا
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

4. تصميم مسند إضافي بوف للأريكة هو ميزة كبيرة لاستقبال المزيد من الضيوف وربما جمعه مع الأريكة للحصول على سرير مؤقت

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

5. الأثاث الريفي والديكورات البسيطة قادرة على منح غرفتك انطباع مريح وهادئ خاصة مع بعض اللمسات اللونية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

6. لا تخشى استخدام الألوان في المساحات الصغيرة المغلقة فإذا ما اختيرت العناصر بشكل متناسق ستحقق لك نتائج رائعة

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

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7. الأثاث المتعدد الاستخدامات الذي يمكنك من تحويل غرفتك خلال ثوان لغرفة أخرى تتكيف مع متطلبات الحياة اليومية، هو حليفك وصديقك في المساحات الضيقة

Apartamento R|C, Now Arquitetura e Interiores Now Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Now Arquitetura e Interiores

Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores

8. استبدل الجدران الفاصلة بين الغرف ببعض الأرفف أو الدرجات المرتفعة قليلًا عن مستوى الأرض وبذلك تحصل على مساحة أكبر تشمل بيئات متكاملة ولكن كل منها مستقلة بذاتها

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

9. التناقض بين الألوان يضفي أجواء مرحة مفعمة بالحيوية والبهجة ويخطف الأنظار بعيدًا عن ضيق المساحة

Home Theater Projeto Executado em 2012, D`Vita - Marcenaria D`Vita - Marcenaria غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
D`Vita – Marcenaria

D`Vita - Marcenaria
D`Vita – Marcenaria
D`Vita - Marcenaria

10. على عكس تخيلاتك، فإن الدمج بين الغرف في المساحات المفتوحة يمنحك اتساعًا أكبر ويزيد من إمكانية الحركة بحرية ومرونة

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design حديد
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

11. يمكن الفصل بين الغرف المدمجة فقط من خلال نوعية الأثاث كاستخدام المعدني في إحداهما والخشبي في الأخرى إضافة إلى الاعتماد على السجاد في رسم الحدود على الأرض

Loft, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores غرفة المعيشة
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

12. استغل ارتفاع السقف بتصميم الأرفف والمكتبات العالية لتنظيم وترتيب الكتب وقطع الديكور

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

13. استخدام الإضاءات المتعددة في غرفة المعيشة تمكنك من تهيئة أجواء خاصة والانتقال بين غرفة المعيشة وغرفة التليفزيون

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

14. استخدام الأثاث المدمج مع مساحات تخزينية يمكنك من الاحتفاظ بالغرفة مرتبة ونظيفة ويمنحك الاتساع المرغوب فيه

Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

15. استخدام الأرفف المرتفعة في الغرف الصغيرة يمكنك من تزيينها بقطع الديكور والإطارات دون لتسبب في زحام بصري يقلل من مساحتها

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة الميديا
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

16. دمج المساحات الداخلية والخارجية كلما أمكن ذلك من خلال استبدال الجدران بالنوافذ الزجاجية، يساعد على كسب المزيد من المساحة خاصة مع الإضاءة الطبيعية القوية

Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten غرفة السفرةطاولات
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

17. اعتماد أسلوب المينيمال الحد الأدنى في تأثيث الغرفة، يساعد دائمًا على توفير أكبر قدر من الفضاء وكسب الاتساع المرغوب فيه

037軽井沢 I さんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE غرفة المعيشة بلاط Brown
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

18. الإضاءة دائمًا هي السلاح الأقوى والحليف المخلص في معركتك ضد المساحات الضيقة

Apartamento AL, Haruf Arquitetura + Design Haruf Arquitetura + Design غرفة الميديا
Haruf Arquitetura + Design

Haruf Arquitetura + Design
Haruf Arquitetura + Design
Haruf Arquitetura + Design

19. تصميم الخزانات داخل الحائط وخاصة بين عمودين بارزين، دائمًا ما يكون الحل الأمثل لتوفير المساحة في الغرف الضيقة

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة الميديا
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

20. اختيار النمط الأمريكي عند دمج المطبخ وغرفة المعيشة يوفر دائمًا مساحة كبيرة من الفراغ خاصة مع إمكانية الاستغناء عن السفرة واستبدالها بالبار الخاص بالمطبخ

Apartamento decorado Ecco Villagio Canoas, carolina lisot arquitetura carolina lisot arquitetura غرفة المعيشة
carolina lisot arquitetura

carolina lisot arquitetura
carolina lisot arquitetura
carolina lisot arquitetura

لمزيد من الأفكار المبتكرة للتغلب على مشكلة المساحة الصغيرة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 5 نصائح ديكورات لغرفة المعيشة الصغيرة.

8 خامات مميزه لصنع الأثاث
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