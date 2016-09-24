20 فكرة مبتكرة لديكور غرفة معيشتك الصغيرة

مع التزايد المستمر في أعداد الشقق ذات المساحات الصغيرة في سوق العقارات، أصبح لزامًا على مهندسي التصميم الداخلي، العمل بجدية أكبر، وعصف أذهانهم، من أجل ابتكار الحلول الإبداعية لمعالجة تلك المساحات والتغلب عليها، ومراعاة ضرورة تحقيق التصميم العملي الذي يتيح تحقق الهدف من الغرفة ودورها في الروتين اليومي للسكن.

في هذا المقال، نستعرض معكم 20 فكرة مبتكرة، لتأثيث غرف المعيشة الصغيرة، لتناسب الغرض اليومي منها، وتناسب أذواق أصحابها، ومن بينهم هؤلاء الذين يفضلون وضع التلفاز في غرفة المعيشة، أو جعلها منطقة لاستقبال العائلة والأصدقاء، وذلك بالتلاعب قليلًا بالضوء والألوان، مع الاستعانة بالزخارف في بعض التصميمات، وأيضًا الأرفف المعلقة .