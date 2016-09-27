نقدم لكم 7 تصميمات لسيراميك الحمام المنقوش

مَن منا لا يرغب في اقتناء أفضل الأشياء بمنزله ليصير بأحلى الإطلالات!، بالطبع جميعنا، لذلك ينصحك هوميفاي بعدم التردد في استخدام السيراميك المنقوش في حمام منزلك لما يضفيه له من سحر خاص ينعكس على إطلالة الحمام ويَسُر الناظرين إليه!

ولأن الحمام أحد أهم البقع الهامة في بيتك التي يجب أن توليها اهتمامًا خاصًا، عليك ألا تستهين بتصميمه مطلقًا، ومن هذا المنطلق نرشح لك اليوم السيراميك المنقوش لتميز به حمامك وتبرز جماله.. إليك 7 تصميمات متنوعة تحفزك على اتخاذ القرار.