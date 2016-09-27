نقدم لكم 7 تصميمات لسيراميك الحمام المنقوش

مَن منا لا يرغب في اقتناء أفضل الأشياء بمنزله ليصير بأحلى الإطلالات!، بالطبع جميعنا، لذلك ينصحك هوميفاي بعدم التردد في استخدام السيراميك المنقوش في حمام منزلك لما يضفيه له من سحر خاص ينعكس على إطلالة الحمام ويَسُر الناظرين إليه!
ولأن الحمام أحد أهم البقع الهامة في بيتك التي يجب أن توليها اهتمامًا خاصًا، عليك ألا تستهين بتصميمه مطلقًا، ومن هذا المنطلق نرشح لك اليوم السيراميك المنقوش لتميز به حمامك وتبرز جماله.. إليك 7 تصميمات متنوعة تحفزك على اتخاذ القرار.
تعد النقوش لمسة فريدة بأي حمام، وكما نرى هنا في هذا النموذج، استعان مصمم ذلك الحمام بالنقوش في الأرضية بالكامل رغم مساحتها الشاسعة، بل وامتدت النقوش لما هو أعلى من ذلك حيث وصلت للحائط الكبير الفاصل بين حوض الاستحمام وبقية الحمام.
نجد النقوش هنا متلاحمة معًا لتكوّن سجادة فاخرة بنقوش ذات تفاصيل مبهمة تجذب انتباه كل من تطلع إليها، تميل النقوش إلى الكلاسيكية الشديدة التي تجعلنا نظن أنها أقرب لورق الحائط!، فيما يتمتع إكسسوار الحمام بروح عصرية حققت عنصر التوازن بين الجانبين.
الزهور دائمًا ما تبث البهجة والروح المُفعمة بالحيوية والجمال أينما وجدت، فمبالك إن استخدمت بألوانها المتنوعة في هيئة رسوم أخاذة كما هو موضح في ذلك النموذج حيث تغلف سيراميك الحوائط في الحمام! بالتأكيد النتيجة النهائية مبهرة = حمام رائع بأرق الإطلالات.
الإكسسوار في هذا النموذج بسيط وعصري، اختياره باللون الأبيض المحايد كان موفق للغاية، أما الحوض فهيئته المربعة وما يدنوه من قطعة إكسسوار في شكل طاولة أكسبت ذلك الركن من الحمام جمال من نوع خاص. ولا يمكن أن ننسى التنويه إلى تألق شرائح الباركية الخشبية التي تكسي الأرضية، بلونها البني الدافئ متنوع الدرجات.
مثالية
أحيانًا يفضل البعض الاستعانة بالنقوش في أرضيات الحمام فقط ويحتفظون ببقية الحمام هادئًا بعيدًا كل البعض عما يرهق العين استنادنًا لفكرة أن الحمام هو بيت الراحة مما يلزمهم بالتصميمات بسيطة التفاصيل، وهذا هو ما تحقق هنا ببراعة في اختيار سيراميك الحمام، حيث نجد الأرضية رغم كونها منقوشة إلا أن معالمها واضحة وتفاصيلها بسيطة، فيما تمتعت الحوائط بلمسات أخرى من خامات متنوعة.
النقوش ليست مقترنة دائمًا بـ تصميمات الحمامات الكلاسيكية أو ذات الطابع الشرقي، ولكنها باتت في وقتنا هذا جزء لا يتجزء من أي حمام عصري، حتى ولو مستخدمة بحائط واحد فقط في إحدى زوايا الحمام، فهي قادرة على صُنع الفارق كما هو واضح هنا!
وبشكل عام إن كنت تحت ضغط الميزانية المخصصة لتصميم الحمام اضطررت لـ اللجوء لإكسسوار تقليدي نوعًا ما، يمكنك بكل بساطة تعويض الأمر في الاستعانة بسيراميك مميز، كـ ذلك السيراميك المتضمن لنقوش بسيطة والمستخدم هنا في هذا الحمام؛ لتحصل في النهاية على حمام مبهر في متناول يدك!
تعد النقوش لمسة فريدة بأي حمام، فهي قادرة على أن تضيف له الكثير من الأناقة والجمال، لها دائمًا سحر خاص يأخذك لعالم آخر، غير أنها كفيلة ببصمتها الهادئة أن تُحدث نقلة نوعية مميزة في الحمام المصممة به.
التميز تجسد هنا في هذا النموذج الساحر حيث تألقت فيه النقوش بالأرضية وكذلك الحائط. قد يرجح البعض استخدام السيراميك المنقوش في أحد الأمرين، إما بالحوائط أو الأرضية وليس في كلاهما، ونحن بالتأكيد ندعم رأيهم ولكن أحيانًا يكون استخدام النقوش في الأرضية والحوائط مطلوب خصوصًا عندما تكون الألوان المختارة للحمام هادئة كالمستخدمة هنا، مما ساعد على فكرة اللجوء لها مرتين ولكن بشكل وتطبيق مختلف ورائع!
وكما ذكرنا سلفًا أن هناك فريق محب لاستخدام النقوش في أرضية الحمام فقط، وفريق آخر محب لاستخدام النقوش في إحدى زوايا الحمام، هناك فريق ثالث يفضل إضافة لمسة من النقوش في أجزاء متفرقة من الحمام كما هو واضح هنا في هذا التصميم، فنجد النقوش تغلف النصف السفلي من الحائط الخاص بالحوض، ونقوش أخرى تحاوط كابينة الاستحمام، ونقوش ثالثة مختلفة تزين درجات السلم الخاص بالكابينة. ورغم أنه كان من الأفضل أن يستخدم سيراميك بلون واحد فقط في الأرضية نظرًا لاستخدام العديد من النقوش بزوايا الحمام المختلفة، إلا أن تلك الأرضية ذات اللونين الأبيض والرمادي الداكن لا بأس بها!
إن كنت من نابذي التقليدية وكل ما هو نمطي، يمكنك أن تستعيض عن السيراميك المنقوش بألواح رخامية تغلف جدار كامل من جدران حمامك لتمنحه لمسة أنيقة كما حدث هنا في النموذج المعروض أمامنا.
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