7 حيل سهلة للحصول على مساحة أكبر بمنزلك!

إذا لم تكن غرفة النوم الرئيسية بمنزلك تتمتع بمساحة كبيرة وتقيدك في اختيار الأثاث والديكور المناسب لذوقك، فلا تيأس لأنه ببساطة يمكنك اكتساب مساحة مناسبة لكل غرفة إن قمت باستغلال كل متر فيها بشكل ذكى، كاستعانتك بمجموعة أرفف خشبية أنيقة مختلفة الأطوال والأحجام بخلفية تختك كما هو حدث هنا فعليًا، مما يوفر عليك اللجوء للكومودينو على طرفي التخت، إضافة إلى استيعاب كافة أغراضك المختلفة من كتب وإكسسوارات وتحف ولمسات خضراء متفرقة.

التصميم الداخلي للغرفة هنا منقسم لشقين كما نرى، جزء لغرفة نوم منفصلة بتصميم عصري ساحر وتخت مريح بكساء أبيض محايد ووسائد تنوعت ألوانها بين الأخضر والأحمر، والقسم الآخر موازي لها وينتمي لغرفة معيشة أنيقة أثاثها تلخصه تلك الأريكة الجلدية الفاخرة المستندة إلى حائط ذكي مقسم هو الآخر بشكل عملي ما بين أدراج وأرفف متعددة.