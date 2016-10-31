7 حيل سهلة للحصول على مساحة أكبر بمنزلك!

يواجه قاطنو المنازل الصغيرة كثير من المعوقات أثناء تشطيب منازلهم سواء في تقسيم المساحات بشكل عملي وذكي أو اختيار الأثاث المناسب لتلك المساحة المحدودة وغيرها من الصعوبات.. لذا قررنا أن نصطحبكم اليوم من خلال هذا المقال في جولة سريعة بين نخبة من التصميمات التي تمكنك بسهولة من الحصول على مساحة أكبر في منزلك بذكاء محكم وتصميم أروع.. لنكتشفها معًا!
إذا لم تكن غرفة النوم الرئيسية بمنزلك تتمتع بمساحة كبيرة وتقيدك في اختيار الأثاث والديكور المناسب لذوقك، فلا تيأس لأنه ببساطة يمكنك اكتساب مساحة مناسبة لكل غرفة إن قمت باستغلال كل متر فيها بشكل ذكى، كاستعانتك بمجموعة أرفف خشبية أنيقة مختلفة الأطوال والأحجام بخلفية تختك كما هو حدث هنا فعليًا، مما يوفر عليك اللجوء للكومودينو على طرفي التخت، إضافة إلى استيعاب كافة أغراضك المختلفة من كتب وإكسسوارات وتحف ولمسات خضراء متفرقة.
التصميم الداخلي للغرفة هنا منقسم لشقين كما نرى، جزء لغرفة نوم منفصلة بتصميم عصري ساحر وتخت مريح بكساء أبيض محايد ووسائد تنوعت ألوانها بين الأخضر والأحمر، والقسم الآخر موازي لها وينتمي لغرفة معيشة أنيقة أثاثها تلخصه تلك الأريكة الجلدية الفاخرة المستندة إلى حائط ذكي مقسم هو الآخر بشكل عملي ما بين أدراج وأرفف متعددة.
تصميم آخر ذكي يمنح المطبخ مساحة أوسع!، فلا كثير من الوحدات هنا وهناك مع براعة اللجوء لتلك الطاولة العريضة المفرغة من الداخل لتحوى 4 أرفف كبيرة بمساحة مستطيلة موظفة في أغراض عدة ما بين واحد للكتب وآخر لإكسسوارات مطبخ وثالث للفازات… إلخ.
تلك الأرفف المستخدمة في النموذج الواضح أمامنا كفيلة بأن تغنيك عن الخزائن والوحدات المعتاد تصميمها غالبًا بالمطبخ، ولكن هناك اتجاه جديد تطغى عليه الروح العصرية، ألا وهو تقليل استخدام الوحدات واللجوء للأرفف نظرًا لأناقتها فضلًا عن قدرتها على توفير المساحة، إضافة إلى أنها بالتأكيد أقل تكلفة من تنفيذ الوحدات بالمطبخ بالكامل.
فكرة أخرى أكثر جرآة لكسب مساحة أوسع في منزلك بسهولة تتمثل في إلغاء الفواصل والانقسامات بين غرفة المعيشة والمطبخ، ليس هذا فحسب بل استغلال الأريكة الخاصة بغرفة المعيشة وطاولتها الموضحة هنا في تخزين بعض أغراض المطبخ من كؤوس وأواني وأواعي زجاجية، وذلك بمجموعة أدراج وأرفف عصرية رمادية اللون كما نراها هنا.
واحدة من الصعوبات الكبيرة التي تواجه قاطني المنازل الصغيرة، ألا وهي المكان الأفضل لوضع غسالة الملابس!، هناك فريق يلجأ لوضعها بالمطبخ إن كان كبير نسبيًا عن مساحة الحمام، وفريق آخر قد يلجأ لوضعها بغرفة تبديل الملابس أو بأي غرفة بمساحة معقولة من غرف المنزل، ولكن هنا كان التطبيق خارج عن المألوف! حيث برع مصمم هذا الحمام في تخصيص مساحة متخفية داخل الجدار للغسالة بتصميم مبهر وتنفيذ دقيق.
مؤخرًا صار هناك العديد من الاستخدامات للمساحة السفلية للدرج، فهناك فريق يرجح استغلاله في صنع حديقة صغيرة داخلية تحوى أرقى النباتات الخضراء لتبث الحيوية بجميع أرجاء المنزل، وفريق آخر يستخدمها كمستودع لأعماله الفنية من لوحات وإطاراتـ وفريق ثالث يفضل استخدامها كمكتبة كما هو حدث هنا تمامًا.
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يمكنك اكتساب مساحة أخرى في غرفة نومك من خلال استغلال الجهة السفلية للسرير في تصميم مجموعة أدراج أو وحدات مغلقة لتخزين الملابس الشتوية مثلًا أو الصيفية حسب فصول السنة المختلفة، أو ربما في وضع أحذيتك غير المستخدمة في الوقت الحالي، أو في تخزين أية أغراض أخرى، المهم هو مراعاة تنفيذ تلك الوحدات بشكل جمالي وتصميم عصري سهل التعامل معه.
وكما ذكرنا سلفًا أن المساحة السفلية للدرج يمكن استغلالها بوسائل عدة، يؤكد لنا هذا التصميم مرونة تلك المساحة وسهولة تفصيلها بناء على ذوق صاحب المنزل، فهنا مثلًا لم تستغل كمكتبة ولا لحديقة صغيرة داخلية ولا لوضع مكتب صغير ولا لوضح مجموعة أعمال فنية، ولكنها استخدمت ببساطة في تصميم مجموعة أدراج خشبية متراصة فوق بعضها البعض بشكل مرتب لتخزين ما يحلو لك من الأغراض!