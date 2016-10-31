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7 حيل سهلة للحصول على مساحة أكبر بمنزلك!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
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يواجه قاطنو المنازل الصغيرة كثير من المعوقات أثناء تشطيب منازلهم سواء في تقسيم المساحات بشكل عملي وذكي أو اختيار الأثاث المناسب لتلك المساحة المحدودة وغيرها من الصعوبات.. لذا قررنا أن نصطحبكم اليوم من خلال هذا المقال في جولة سريعة بين نخبة من التصميمات التي تمكنك بسهولة من الحصول على مساحة أكبر في منزلك بذكاء محكم وتصميم أروع.. لنكتشفها معًا!

1- الأرفف تغنيك عن الخزائن والأدراج

DEPARTAMENTO 18 M2, MinBai MinBai مكاتب العمل والدراسةStorage
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

إذا لم تكن غرفة النوم الرئيسية بمنزلك تتمتع بمساحة كبيرة وتقيدك في اختيار الأثاث والديكور المناسب لذوقك، فلا تيأس لأنه ببساطة يمكنك اكتساب مساحة مناسبة لكل غرفة إن قمت باستغلال كل متر فيها بشكل ذكى، كاستعانتك بمجموعة أرفف خشبية أنيقة مختلفة الأطوال والأحجام بخلفية تختك كما هو حدث هنا فعليًا، مما يوفر عليك اللجوء للكومودينو على طرفي التخت، إضافة إلى استيعاب كافة أغراضك المختلفة من كتب وإكسسوارات وتحف ولمسات خضراء متفرقة.

التصميم الداخلي للغرفة هنا منقسم لشقين كما نرى، جزء لغرفة نوم منفصلة بتصميم عصري ساحر وتخت مريح بكساء أبيض محايد ووسائد تنوعت ألوانها بين الأخضر والأحمر، والقسم الآخر موازي لها وينتمي لغرفة معيشة أنيقة أثاثها تلخصه تلك الأريكة الجلدية الفاخرة المستندة إلى حائط ذكي مقسم هو الآخر بشكل عملي ما بين أدراج وأرفف متعددة.

2- طاولة ذكية متعددة الاستخدامات

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

تصميم آخر ذكي يمنح المطبخ مساحة أوسع!، فلا كثير من الوحدات هنا وهناك مع براعة اللجوء لتلك الطاولة العريضة المفرغة من الداخل لتحوى 4 أرفف كبيرة بمساحة مستطيلة موظفة في أغراض عدة ما بين واحد للكتب وآخر لإكسسوارات مطبخ وثالث للفازات… إلخ.

تلك الأرفف المستخدمة في النموذج الواضح أمامنا كفيلة بأن تغنيك عن الخزائن  والوحدات المعتاد تصميمها غالبًا بالمطبخ، ولكن هناك اتجاه جديد تطغى عليه الروح العصرية، ألا وهو تقليل استخدام الوحدات واللجوء للأرفف نظرًا لأناقتها فضلًا عن قدرتها على توفير المساحة، إضافة إلى أنها بالتأكيد أقل تكلفة من تنفيذ الوحدات بالمطبخ بالكامل. 

3- استغلال المعيشة في ترتيب أغراض المطبخ!

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN غرفة المعيشة
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

فكرة أخرى أكثر جرآة لكسب مساحة أوسع في منزلك بسهولة تتمثل في إلغاء الفواصل والانقسامات بين غرفة المعيشة والمطبخ، ليس هذا فحسب بل استغلال الأريكة الخاصة بغرفة المعيشة وطاولتها الموضحة هنا في تخزين بعض أغراض المطبخ من كؤوس وأواني وأواعي زجاجية، وذلك بمجموعة أدراج وأرفف عصرية رمادية اللون كما نراها هنا.

4- عندما يكون التخفي حرفة!

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE حمام
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

واحدة من الصعوبات الكبيرة التي تواجه قاطني المنازل الصغيرة، ألا وهي المكان الأفضل لوضع غسالة الملابس!، هناك فريق يلجأ لوضعها بالمطبخ إن كان كبير نسبيًا عن مساحة الحمام، وفريق آخر قد يلجأ لوضعها بغرفة تبديل الملابس أو بأي غرفة بمساحة معقولة من غرف المنزل، ولكن هنا كان التطبيق خارج عن المألوف! حيث برع مصمم هذا الحمام في تخصيص مساحة متخفية داخل الجدار للغسالة بتصميم مبهر وتنفيذ دقيق. 

5- لن تحتاج لمكتبة مع هذا التصميم

MOLTIPLICARE GLI SPAZI IN ORIZZONALE E VERTICALE, Azzurra Lorenzetto Azzurra Lorenzetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
Azzurra Lorenzetto

Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto
Azzurra Lorenzetto

مؤخرًا صار هناك العديد من الاستخدامات للمساحة السفلية للدرج، فهناك فريق يرجح استغلاله في صنع حديقة صغيرة داخلية تحوى أرقى النباتات الخضراء لتبث الحيوية بجميع أرجاء المنزل، وفريق آخر يستخدمها كمستودع لأعماله الفنية من لوحات وإطاراتـ وفريق ثالث يفضل استخدامها كمكتبة كما هو حدث هنا تمامًا.

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6- مع أم ضد إضافة الخزائن للمساحة السفلية بالسرير؟

better.sleeping, better.interiors better.interiors غرفة نوم
better.interiors

better.interiors
better.interiors
better.interiors

يمكنك اكتساب مساحة أخرى في غرفة نومك من خلال استغلال الجهة السفلية للسرير في تصميم مجموعة أدراج أو وحدات مغلقة لتخزين الملابس الشتوية مثلًا أو الصيفية حسب فصول السنة المختلفة، أو ربما في وضع أحذيتك غير المستخدمة في الوقت الحالي، أو في تخزين أية أغراض أخرى، المهم هو مراعاة تنفيذ تلك الوحدات بشكل جمالي وتصميم عصري سهل التعامل معه.

7- مكان آخر مفيد: تحت الدرج

Einbauschränke Wohnzimmer, Held Schreinerei Held Schreinerei غرفة المعيشةرفوف
Held Schreinerei

Held Schreinerei
Held Schreinerei
Held Schreinerei

وكما ذكرنا سلفًا أن المساحة السفلية للدرج يمكن استغلالها بوسائل عدة، يؤكد لنا هذا التصميم مرونة تلك المساحة وسهولة تفصيلها بناء على ذوق صاحب المنزل، فهنا مثلًا لم تستغل كمكتبة ولا لحديقة صغيرة داخلية ولا لوضع مكتب صغير ولا لوضح مجموعة أعمال فنية، ولكنها استخدمت ببساطة في تصميم مجموعة أدراج خشبية متراصة فوق بعضها البعض بشكل مرتب لتخزين ما يحلو لك من الأغراض!

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أي من تلك الحيل تفضل تطبيقها لتحصل على مساحة أكبر في منزلك؟

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