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20 فكرة مبتكرة لفرش غرفة معيشتك الصغيرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Bela Vista 01, Juliana Baumhardt Arquitetura Juliana Baumhardt Arquitetura غرفة الميديا
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المساحات الصغيرة دائمًا ما تُشكل عبئًا على أصحابها، وتشكل تحد شائك أمام مصممي الديكورات الداخلية، ولكن مع تزايد أعداد المنازل والشقق صغيرة المساحة، والتي انتشرت بشكل كبير في سوق العقارات لتناسب الميزانيات الصغيرة، أصبح لزامًا على مهندسي التصميم الداخلي أن يبدعوا في ابتكار الحلول لتخطي تلك العقبة.

في المقال السابق، استعرضنا معكم 20 فكرة مبتكرة لديكور غرف المعيشة الصغيرة، واليوم نكمل معكم استعراض 20 فكرة أخرى، أكثر إبداعًا وابتكارًا، لإلهامكم في حل المشكلة ذاتها.

1. استغلال سمك بناء الحائط في تصميم الأرفف والمكتبات المدمجة بداخله، هو الحل الأمثل لتوفير المساحات وتزيين غرف المعيشة الصغيرة

Pensão Agricola, atelier Rua - Arquitectos atelier Rua - Arquitectos غرفة المعيشة
atelier Rua – Arquitectos

atelier Rua - Arquitectos
atelier Rua – Arquitectos
atelier Rua - Arquitectos

2. دمج غرفتي المعيشة والمطبخ مع نمط أمريكي وطاولة طعام ممتدة من البار، من شأنه منحك 3 غرف متكاملة في مساحة صغيرة غير مزدحمة

Casa Eugênia por Joao Diniz Arquitetura, JOAO DINIZ ARQUITETURA JOAO DINIZ ARQUITETURA مطبخ
JOAO DINIZ ARQUITETURA

JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA
JOAO DINIZ ARQUITETURA

3. استخدام الأرفف والمكتبات المفرغة في الفصل بين الغرف وبعضها يعطي المزيد من الاتساع

Sobrado triplex Integrado, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة الميديا
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

4. الجمع بين الأنماط الكلاسيكية والتقليدية لن يتسبب في ضيق الغرفة إذا ما تم تنفيذه ببراعة مع توفير الانسجام بين العناصر

Casa Cor Rio 2009, Emmilia Cardoso Designers Associados Emmilia Cardoso Designers Associados غرفة المعيشة
Emmilia Cardoso Designers Associados

Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados
Emmilia Cardoso Designers Associados

5. يمكنك استغلال الزوايا لصالحك في توفير المساحات وتصميم الأرفف الملتفة دون اعطاءها الفرصة لتقف عائقًا أمام تصميمك

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة المعيشة
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

6. المفروشات الناعمة والنغمات المحايدة تمنحك غرفة هادئة ومريحة للتغلب على ضيق المساحة

22 Fotos de Apartamento eclético em Setúbal, T2 Arquitectura & Interiores T2 Arquitectura & Interiores غرفة المعيشة
T2 Arquitectura &amp; Interiores

T2 Arquitectura & Interiores
T2 Arquitectura &amp; Interiores
T2 Arquitectura & Interiores

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7. التنظيم واختيار قطع الأثاث بالأحجام المناسبة، يساعدك على تخطي عقبة المساحة وخلق بيئات متكاملة دون زحام

Casa Natura Blu 111, Casas Natura Casas Natura غرفة السفرة
Casas Natura

Casas Natura
Casas Natura
Casas Natura

8. استخدام الإضاءة لتلسيط الأضواء على الأرفف المعلقة يساعدك في خلق أجواء ساحرة في الغرفة

Apartamento | Cobertura, Piacesi Arquitetos Piacesi Arquitetos غرفة الميديا
Piacesi Arquitetos

Piacesi Arquitetos
Piacesi Arquitetos
Piacesi Arquitetos

9. استخدام النغمات اللونية المحايدة مع الإضاءة المُشرقة والأرضية الفاتحة يمنحك غرفة هادئة ومريحة وأكثر اتساعًا

신혼집 20평대 self interior, toki toki غرفة المعيشة
toki

toki
toki
toki

10. الدمج الذكي بين وظائف الغرفة يمكنه توفير المساحات وجعلها أكثر اتساعًا كتلك التي تجمع بين غرفة المعيشة والتلفاز وأيضًا مكتب العمل

Apartamento VA, Bastos & Duarte Bastos & Duarte غرفة الميديا
Bastos &amp; Duarte

Bastos & Duarte
Bastos &amp; Duarte
Bastos & Duarte

11. تحقيق التوازن في اختيار قطع الأثاث والمفروشات والتنسيق بين الألوان من شأنه التقليل من الزحام البصري ومنح الغرفة المزيد من الاتساع

Residência L&E Foz do Iguaçu - PR, Marcelo Lopes Arquitetura Marcelo Lopes Arquitetura غرفة المعيشة
Marcelo Lopes Arquitetura

Marcelo Lopes Arquitetura
Marcelo Lopes Arquitetura
Marcelo Lopes Arquitetura

12. على الرغم من صغر المساحة يمكن تصميم ركن للاطفال في غرفة المعيشة إذا ما احسن استغلال المساحات الفارغة كتلك الطاولة الصغيرة أسفل الجدار

Apartamento IC, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة الميديا
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

13. يمكنك استخدام أريكة واحدة كبيرة بتصميم ملتف يملئ غرفة المعيشة ويستقبل أكبر عدد من الضيوف، وفي الوقت ذاته يترك لك اكبر قدر من الفضاء لاتساع الغرفة

Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

14. الخزانة المنخفشة الارتفاع هي الأنسب عند وضع التلفاز في غرفة معيشة صغيرة

Apartamento Ribeirão Preto, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris غرفة الميديا
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

15. الأثاث المتعدد الاستخدامات يمكنك من دمج الغرف بشكل خفي كتلك المنضدة الصغيرة التي يمكن استخدامها كمكتب للعمل في غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة White
homify

homify
homify
homify

16. اعتماد التصميمات الذكية القابلة للطي والفرد يسهم كثيرًا في تصميم غرفة متكاملة غير مزدحمة كالطاولات القابلة للطي والاختفاء في الجدار

Lesbroussart, ZR-architects ZR-architects مكتب عمل أو دراسة White
ZR-architects

ZR-architects
ZR-architects
ZR-architects

17. حتى وإن كان الاثاث عادي، يمكنك بقطعة إضافية تحويله لمتعدد الاستخدامات كوضع كرسي أمام منضدة التلفاز لتحويلها لمكتب عمل

Cobertura Duplex Edificio Mandarim - Condomínio Peninsula, Cadore Arquitetura Cadore Arquitetura غرفة الميديا
Cadore Arquitetura

Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura
Cadore Arquitetura

18. استغلال المساحات أسفل الدرج ليس قاصرًا فقط على الخزانات بل أيضًا يمكن استخدامه كجدار بديل لتعليق التلفاز

Projeto KL | Barra da Tijuca, CORES - Arquitetura e Interiores CORES - Arquitetura e Interiores غرفة المعيشةرفوف
CORES – Arquitetura e Interiores

CORES - Arquitetura e Interiores
CORES – Arquitetura e Interiores
CORES - Arquitetura e Interiores

19. التخطيط الجيد لترتيب الأثاث هو السبيل إلى غرفة مريحة أكثر اتساعًا حتى وإن كانت صغيرة

Bela Vista 01, Juliana Baumhardt Arquitetura Juliana Baumhardt Arquitetura غرفة الميديا
Juliana Baumhardt Arquitetura

Juliana Baumhardt Arquitetura
Juliana Baumhardt Arquitetura
Juliana Baumhardt Arquitetura

20. الأريكة القابلة للفرد والطي هي حل مثالي لاستقبال الضيوف في غرفة المعيشة ودمج غرفتين بكشل خفي

Apartamento AF, Passo3 Arquitetura Passo3 Arquitetura غرفة الميديا
Passo3 Arquitetura

Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura
Passo3 Arquitetura

لمزيد من الأفكار المبتكرة للتغلب على مشكلة المساحة الصغيرة، تفضلوا بقراءة الجزء الأول من مقال 20 فكرة مبتكرة لديكور غرفة معيشتك الصغيرة

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