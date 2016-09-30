20 فكرة مبتكرة لفرش غرفة معيشتك الصغيرة

المساحات الصغيرة دائمًا ما تُشكل عبئًا على أصحابها، وتشكل تحد شائك أمام مصممي الديكورات الداخلية، ولكن مع تزايد أعداد المنازل والشقق صغيرة المساحة، والتي انتشرت بشكل كبير في سوق العقارات لتناسب الميزانيات الصغيرة، أصبح لزامًا على مهندسي التصميم الداخلي أن يبدعوا في ابتكار الحلول لتخطي تلك العقبة.

في المقال السابق، استعرضنا معكم 20 فكرة مبتكرة لديكور غرف المعيشة الصغيرة، واليوم نكمل معكم استعراض 20 فكرة أخرى، أكثر إبداعًا وابتكارًا، لإلهامكم في حل المشكلة ذاتها.