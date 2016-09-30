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10 قطع منزلية لا تغفلها في منزلك الجديد

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
DIE TROPENSCHÖNHEITEN – ZIMMERPFLANZEN DES MONATS MAI, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de تصميم مساحات داخلية
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عند إنشاء وتأثيث منزل جديد، يُصبح الأمر أشبه بمغامرة في الأفعوانية، فكل شيء يمر في رأسك ولكنك تغفل الكثير وسط زحام الاختيارات الكثيرة وقوائم الشراء، لذا قررنا أن نساعدك في هذا المقال بقائمة صغيرة بـ أهم 10 قطع أساسية لا يمكنك الاستغناء عنها في تأسيس منزلك الجديد، سواء في غرفة المعيشة أو النوم و حتى الحمام.

1. مقعد مُريح

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

كثيرًا ما نغفل عامل الراحة في اختيار قطع الاثاث، ونعتم في خياراتنا على الشكل والأناقة فقط، ولكن حتى وإن اخترت كل قطع الأثاث بذلك المنطق، عليك اختيار مقعد واحد على الأقل استنادًا على مبدأ الراحة، لأنه سيكون دائمًا ملجأك بعد يوم عمل طويل وشاق، خاصة وإن كانت أريكة قابلة للطي، وتسمح لك بتمديد قدميك عند فردها.

2. مصباح للطوارئ كشاف

Torch S1, Sylvain WILLENZ Sylvain WILLENZ غرفة نومإضاءة
Sylvain WILLENZ

Sylvain WILLENZ
Sylvain WILLENZ
Sylvain WILLENZ

مشكلة انقطاع التيار الكهربائي حدث لابد من المرور به مرات عدة حتى وإن كان على فترات متباعدة، لذا فإن اقتناء مصباح يعمل بالشحن، أو الطاقة االشمسية، هو بالتأكيد أمر ضروري لإنقاذك من الابحار في الظلام في أركان الشقة الجديدة، خاصة وأن استخدام الشمع لم يعد عمليًا وله الكثير من العيوب كخطر التعرض للحرائق.

3. ستائر الدش

Die Wohlfühloase in den eigenen vier Wänden: Badezimmer, benuta GmbH benuta GmbH حماممنسوجات واكسسوارات
benuta GmbH

benuta GmbH
benuta GmbH
benuta GmbH

ستائر الدش أو البانيو أحد القطع الأساسية التي لا يمكن إغفالها، خاصة إنها جزء لا يتجزأ من ديكور الحمام، ويمكنك اختيارها بلون ملائم للتصميم، وربما اللجوء إلى الخيار المفضل دائمًا وهو اللون الأبيض.

4. غطاء سرير ومفارش بمقاسات مناسبة

Natürliche Wohntextilien für einen Scandi-Look, Baltic Design Shop Baltic Design Shop غرفة نومديكورات واكسسوارات
Baltic Design Shop

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

ربما لن تنسى غطاء السرير والمفارش، ولكنك قد لا تقوم بشراءه في الوقت المناسب، فيجب شراءه بعد تحديد مقاسات السرير وليس قبل ذلك، حتى لا تقوم بشراء أغطية أكبر كثير أو أصغر كثيرًا.

5. أدوات المطبخ

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخرفوف وأدراج
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

تحتاج تلك الخطوة لقائمة مفردة بذاتها، ولكن مبدئيًا عليك بشراء طقم أدوات المائدة من ملاعق وسكاكين وشوك، ولا تنس أدوات الطهي ويمكنك أن تختار بين السيليكون والخشبية فهما أكثر الخامات الصحية. سوف تحتاج أيضًا إلى عدد من الأطباق، وأطباق التقديم، وعدد من الحلل والمقلايات المختلفة المقاسات، وبعض الفناجين والكاسات والأكواب، وأدوات إعداد الشاي والقهوة.

6. قطعة ديكور أنيقة ومميزة

homify فن تشكيليصور ولوحات
homify

homify
homify
homify

إن كان الوقت يداهمك وترغب في إعداد منزلك بأكبر سرعة ممكنة، لن تكون قطع الديكور في قائمة أولوياتك، ولكن عليك أن تعرف أن قطعة واحدة مميزة وأنيقة هي عنصر أساسي لا يمكن إغفاله، خاصة لأن زائريك المباركين للمنزل الجديد، سوف يبحثون عن شيء مميز بمجرد دخولهم، لذا عليك بخطف أنظارهم بقطعة واحدة على الأقل.

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7. سلة الغسيل

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

لا تستهين بسلة الغسيل كقطعة أساسية في تأثيث المنزل الجديد، ولا تؤجل شرائها حتى لا تقضي ايامك الأولى في المنزل في حالة فوضى بسبب الملابس المتسخة المتراكمة هنا وهناك، فسلة الغسيل إحدى الأدوات الهامة لإبقاء منزلك منظم ونظيف.

8. منظم أدوات التنظيف في الحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الحمام من الأماكن التي تتعرض للزحام كثيرًا، بسبب كثرة أدوات التنظيف إضافة إلى أدوات الاستحمام، لذا احرص على اقتناء منظم لأدوات التنظيف مستقلة بذاتها، لتحتفظ بحمامك مرتبًا وأنيقًا.

9. طاولة خشبية قوية

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

اختيار الطاولة في غرفة المعيشة أو المطبخ يتطلب مراعاة القوة والمتانة، فقد تصبح مزدوجة الاستخدام، فتستخدم كطاولة طعام ودراسة، أو طاولة مساندة لمنضدة المطبخ لإعداد الطعام عليها، كما يُفضل اختيارها مستديرة لتوفير قدر كبير من الفضاء.

10. مزهريات للزرع والورود

DIE TROPENSCHÖNHEITEN – ZIMMERPFLANZEN DES MONATS MAI, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de تصميم مساحات داخلية
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

لا تغفل شراء مزهريات الزرع والورود لتزيين أركان منزل، ومنحه أجواء مبهجة نابضة بالحياة، كما انها سوف تساعدك على تنقية الهواء، وتعد بمثابة قطعة ديكور منخفضة التكلفة.

لمزيد من النصائح لتأثيث وديكور المنزل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 5 أسرار للحصول على شقة شبابية بسيطة.

الشرفة من مصادر السرور داخل منزلك اجعلها مميزة
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