10 قطع منزلية لا تغفلها في منزلك الجديد

عند إنشاء وتأثيث منزل جديد، يُصبح الأمر أشبه بمغامرة في الأفعوانية، فكل شيء يمر في رأسك ولكنك تغفل الكثير وسط زحام الاختيارات الكثيرة وقوائم الشراء، لذا قررنا أن نساعدك في هذا المقال بقائمة صغيرة بـ أهم 10 قطع أساسية لا يمكنك الاستغناء عنها في تأسيس منزلك الجديد، سواء في غرفة المعيشة أو النوم و حتى الحمام.
كثيرًا ما نغفل عامل الراحة في اختيار قطع الاثاث، ونعتم في خياراتنا على الشكل والأناقة فقط، ولكن حتى وإن اخترت كل قطع الأثاث بذلك المنطق، عليك اختيار مقعد واحد على الأقل استنادًا على مبدأ الراحة، لأنه سيكون دائمًا ملجأك بعد يوم عمل طويل وشاق، خاصة وإن كانت أريكة قابلة للطي، وتسمح لك بتمديد قدميك عند فردها.
كشاف
مشكلة انقطاع التيار الكهربائي حدث لابد من المرور به مرات عدة حتى وإن كان على فترات متباعدة، لذا فإن اقتناء مصباح يعمل بالشحن، أو الطاقة االشمسية، هو بالتأكيد أمر ضروري لإنقاذك من الابحار في الظلام في أركان الشقة الجديدة، خاصة وأن استخدام الشمع لم يعد عمليًا وله الكثير من العيوب كخطر التعرض للحرائق.
ستائر الدش أو البانيو أحد القطع الأساسية التي لا يمكن إغفالها، خاصة إنها جزء لا يتجزأ من ديكور الحمام، ويمكنك اختيارها بلون ملائم للتصميم، وربما اللجوء إلى الخيار المفضل دائمًا وهو اللون الأبيض.
ربما لن تنسى غطاء السرير والمفارش، ولكنك قد لا تقوم بشراءه في الوقت المناسب، فيجب شراءه بعد تحديد مقاسات السرير وليس قبل ذلك، حتى لا تقوم بشراء أغطية أكبر كثير أو أصغر كثيرًا.
تحتاج تلك الخطوة لقائمة مفردة بذاتها، ولكن مبدئيًا عليك بشراء طقم أدوات المائدة من ملاعق وسكاكين وشوك، ولا تنس أدوات الطهي ويمكنك أن تختار بين السيليكون والخشبية فهما أكثر الخامات الصحية. سوف تحتاج أيضًا إلى عدد من الأطباق، وأطباق التقديم، وعدد من الحلل والمقلايات المختلفة المقاسات، وبعض الفناجين والكاسات والأكواب، وأدوات إعداد الشاي والقهوة.
إن كان الوقت يداهمك وترغب في إعداد منزلك بأكبر سرعة ممكنة، لن تكون قطع الديكور في قائمة أولوياتك، ولكن عليك أن تعرف أن قطعة واحدة مميزة وأنيقة هي عنصر أساسي لا يمكن إغفاله، خاصة لأن زائريك المباركين للمنزل الجديد، سوف يبحثون عن شيء مميز بمجرد دخولهم، لذا عليك بخطف أنظارهم بقطعة واحدة على الأقل.
لا تستهين بسلة الغسيل كقطعة أساسية في تأثيث المنزل الجديد، ولا تؤجل شرائها حتى لا تقضي ايامك الأولى في المنزل في حالة فوضى بسبب الملابس المتسخة المتراكمة هنا وهناك، فسلة الغسيل إحدى الأدوات الهامة لإبقاء منزلك منظم ونظيف.
الحمام من الأماكن التي تتعرض للزحام كثيرًا، بسبب كثرة أدوات التنظيف إضافة إلى أدوات الاستحمام، لذا احرص على اقتناء منظم لأدوات التنظيف مستقلة بذاتها، لتحتفظ بحمامك مرتبًا وأنيقًا.
اختيار الطاولة في غرفة المعيشة أو المطبخ يتطلب مراعاة القوة والمتانة، فقد تصبح مزدوجة الاستخدام، فتستخدم كطاولة طعام ودراسة، أو طاولة مساندة لمنضدة المطبخ لإعداد الطعام عليها، كما يُفضل اختيارها مستديرة لتوفير قدر كبير من الفضاء.
لا تغفل شراء مزهريات الزرع والورود لتزيين أركان منزل، ومنحه أجواء مبهجة نابضة بالحياة، كما انها سوف تساعدك على تنقية الهواء، وتعد بمثابة قطعة ديكور منخفضة التكلفة.
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