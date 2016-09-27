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تعرف على أحدث التقنيات لتجهيز منزلك

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
REFORMA EN CALA MORAGUES, JAIME SALVÁ, Arquitectura & Interiorismo JAIME SALVÁ, Arquitectura & Interiorismo مسبح
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في عالم تهيمن عليه التكنولوجيا أصبح من الصعب علينا الخروج خارج الشبكات المعقدة، لذا يمكننا الاستعانة بها في خلق حياة أكثر راحة وتوفير الكثير من الوقت، التكنولوجيا قادرة على جعل حياتنا أسهل من خلال الأجهزة الكهربائية الحديثة والتقنية يمكن للمهام المطلوب إنجازها أن تصبح أبسط، لذا نقدم لك في هذا الموضوع مجموعة اقتراحات من الخبراء لاستخدام التكنولوجيا في منزلك لجعله أكثر راحة ومتعة حتى تقضي فيه وقت أكثر دون الحاجة إلى الخروج كثيرًا وفي نفس الوقت يكون موفر للطاقة، دعنا نعرض عليك كيفية استخدام التكنولوجيا في كل موضع في منزلك. 

مرحبًا بالإضاءة

Digo House, MADG Architect MADG Architect غرفة المعيشة Wood effect
MADG Architect

MADG Architect
MADG Architect
MADG Architect

أصبحت الإضاءة عنصر أساسي في الديكور، وهنا اعتمدت الإضاءة على نظام تكنولوجي من خلال مجموعة متكاملة من لمبات الليد الموفرة للطاقة تُدار بواسطة مفاتيح تتحكم في شدة الضوء على حسب النشاط الذي تقوم به فإذا كنت تقرأ مثلًا أو تفعل أي نشاط يحتاج إلى إضاءة عالية تضبط تضبط المفاتيح على هذا الوضع، أما إذا كنت تريد الاسترخاء يمكنك تهيئة الإضاءة لتناسب هذا الوضع، على أية حال سيكون منزلك ملائم لكافة الأنشطة التي تقوم بها.

غرفة الوسائط المتعددة لمزيد من المتعة

Interiorismo Home Theatre, Guillermo Cardenas Guillermo Cardenas غرفة الميديا
Guillermo Cardenas

Guillermo Cardenas
Guillermo Cardenas
Guillermo Cardenas

أمر ممتع أن نخصص أحد غرف منزلنا للاستمتاع فقط، ويمكن من خلال جهاز كمبيوتر ونظام صوت جيد وشاشة تليفزيون كبيرة ومجموعة من الكراسي المريحة أن تقضي وقت ممتع في منزلك تستمع إلى الموسيقى أو تشاهد أحد الأفلام المفضلة لديك أو تستمتع بألعاب الفيديو مع أصدقائك أو أطفالك، بالأحرى أنت تملك الآن سينما صغيرة في منزلك تقريبًا.  

التكنولوجيا في المطبخ

Reforma integral Manila, Barcelona, OAK 2000 OAK 2000 مطبخ
OAK 2000

OAK 2000
OAK 2000
OAK 2000

التكنولوجيا الحديثة تتجسد في المطبخ من خلال الأجهزة الكهربائية الحديثة مثل الأفران، الغسالات، والثلاجات، والتي تعمل بأنظمة توفر الطاقة وتجعلنا نستمتع أكثر بأي عمل نقوم به من خلالها، كما أنها في هذه الحالة تكون آمنة أكثر خاصة وأن كانت أسرتك بها أطفال وتخشى عليهم من أن يعبثوا في هذه الأجهزة الخطرة بكبسة زر يمكنك التحكم في كل شيء.   

حديقة ذكية

REFORMA EN CALA MORAGUES, JAIME SALVÁ, Arquitectura & Interiorismo JAIME SALVÁ, Arquitectura & Interiorismo مسبح
JAIME SALVÁ, Arquitectura &amp; Interiorismo

JAIME SALVÁ, Arquitectura & Interiorismo
JAIME SALVÁ, Arquitectura &amp; Interiorismo
JAIME SALVÁ, Arquitectura & Interiorismo

الحديقة لها نصيب أيضًا من التكنولوجيا فإذا خرجت فترة كبيرة خارج المنزل يمكن صيانتها بنظام برمجة تلقائي مثل الري بالتنقيط أو الرش وذلك من خلال نظام مراقبة الحديقة بالفيديو لضمان سلامتها ومعرفة أماكن الخلل والمشاكل بها لعلاجها أو لزيادة الأمان بها، يمكن إصلاح أية مشكلة على الفور بمجرد تفريغ ما سجلته كاميرات المراقبة. 

تدفئة مبرمجة

Radiators , Stelrad Stelrad سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Stelrad

Radiators

Stelrad
Stelrad
Stelrad

عندما يحل الشتاء يجب أن يكون منزلك دافيء ومع التطور التكنولوجي الذي وصلنا إليه ووجود ما يسمى بالمنازل الذكية أصبح  سهل جدًا تثبيت أجهزة تخضع لتحكم الهواتف الذكية تعمل على تنظيم درجة حرارة المنزل بالطريقة التي تروق لنا، وعلى المدى البعيد فهي توفر لك الكثير الأمر بمثابة استثمار في منزلك من المحتمل أن يكلفك اليوم لكنه فيما بعد سيوفر عليك المثير بالإضافة إلى الراحة التي ستشعر بها في منزلك.  

تقنية البناء

Construcción de vivienda unifamiliar en Vilassar de Mar, Maresme, Barcelona, THK Construcciones THK Construcciones منازل
THK Construcciones

THK Construcciones
THK Construcciones
THK Construcciones

يتم تصنيع مواد البناء مثل الألومنيوم، الخرسانة، والفولاذ، بتقنية عالية تجعلها مناسبة جدًا لتحمل أوزان كبيرة وتكوين هياكل متينة للمنازل، بالإضافة إلى زيادة كفاءتها في العزل الحراري خاصة في أيام الصيف ستشعر بأهمية بناء منزلك بمواد مصنعة بتقنية عالية. 

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