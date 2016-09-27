تعرف على أحدث التقنيات لتجهيز منزلك

في عالم تهيمن عليه التكنولوجيا أصبح من الصعب علينا الخروج خارج الشبكات المعقدة، لذا يمكننا الاستعانة بها في خلق حياة أكثر راحة وتوفير الكثير من الوقت، التكنولوجيا قادرة على جعل حياتنا أسهل من خلال الأجهزة الكهربائية الحديثة والتقنية يمكن للمهام المطلوب إنجازها أن تصبح أبسط، لذا نقدم لك في هذا الموضوع مجموعة اقتراحات من الخبراء لاستخدام التكنولوجيا في منزلك لجعله أكثر راحة ومتعة حتى تقضي فيه وقت أكثر دون الحاجة إلى الخروج كثيرًا وفي نفس الوقت يكون موفر للطاقة، دعنا نعرض عليك كيفية استخدام التكنولوجيا في كل موضع في منزلك.
أصبحت الإضاءة عنصر أساسي في الديكور، وهنا اعتمدت الإضاءة على نظام تكنولوجي من خلال مجموعة متكاملة من لمبات الليد الموفرة للطاقة تُدار بواسطة مفاتيح تتحكم في شدة الضوء على حسب النشاط الذي تقوم به فإذا كنت تقرأ مثلًا أو تفعل أي نشاط يحتاج إلى إضاءة عالية تضبط تضبط المفاتيح على هذا الوضع، أما إذا كنت تريد الاسترخاء يمكنك تهيئة الإضاءة لتناسب هذا الوضع، على أية حال سيكون منزلك ملائم لكافة الأنشطة التي تقوم بها.
أمر ممتع أن نخصص أحد غرف منزلنا للاستمتاع فقط، ويمكن من خلال جهاز كمبيوتر ونظام صوت جيد وشاشة تليفزيون كبيرة ومجموعة من الكراسي المريحة أن تقضي وقت ممتع في منزلك تستمع إلى الموسيقى أو تشاهد أحد الأفلام المفضلة لديك أو تستمتع بألعاب الفيديو مع أصدقائك أو أطفالك، بالأحرى أنت تملك الآن سينما صغيرة في منزلك تقريبًا.
التكنولوجيا الحديثة تتجسد في المطبخ من خلال الأجهزة الكهربائية الحديثة مثل الأفران، الغسالات، والثلاجات، والتي تعمل بأنظمة توفر الطاقة وتجعلنا نستمتع أكثر بأي عمل نقوم به من خلالها، كما أنها في هذه الحالة تكون آمنة أكثر خاصة وأن كانت أسرتك بها أطفال وتخشى عليهم من أن يعبثوا في هذه الأجهزة الخطرة بكبسة زر يمكنك التحكم في كل شيء.
الحديقة لها نصيب أيضًا من التكنولوجيا فإذا خرجت فترة كبيرة خارج المنزل يمكن صيانتها بنظام برمجة تلقائي مثل الري بالتنقيط أو الرش وذلك من خلال نظام مراقبة الحديقة بالفيديو لضمان سلامتها ومعرفة أماكن الخلل والمشاكل بها لعلاجها أو لزيادة الأمان بها، يمكن إصلاح أية مشكلة على الفور بمجرد تفريغ ما سجلته كاميرات المراقبة.
عندما يحل الشتاء يجب أن يكون منزلك دافيء ومع التطور التكنولوجي الذي وصلنا إليه ووجود ما يسمى بالمنازل الذكية أصبح سهل جدًا تثبيت أجهزة تخضع لتحكم الهواتف الذكية تعمل على تنظيم درجة حرارة المنزل بالطريقة التي تروق لنا، وعلى المدى البعيد فهي توفر لك الكثير الأمر بمثابة استثمار في منزلك من المحتمل أن يكلفك اليوم لكنه فيما بعد سيوفر عليك المثير بالإضافة إلى الراحة التي ستشعر بها في منزلك.
يتم تصنيع مواد البناء مثل الألومنيوم، الخرسانة، والفولاذ، بتقنية عالية تجعلها مناسبة جدًا لتحمل أوزان كبيرة وتكوين هياكل متينة للمنازل، بالإضافة إلى زيادة كفاءتها في العزل الحراري خاصة في أيام الصيف ستشعر بأهمية بناء منزلك بمواد مصنعة بتقنية عالية.
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