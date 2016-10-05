6 أخطاء شائعة عند تصميم ديكور المنزل

عدم اختيار الأماكن المناسبة لقطع الأثاث يجعل الحركة غير مريحة بين قطع الأثاث ويجعل تحريك الأثاث نفسه عبء لعدم وجود فراغات مناسبة.

فسواء كانت غرفة نوم أو عشاء يجب عليك دراسة التصميم الداخلى للغرفة جيدًا وقياسها لتقسيم المساحات والأماكن المناسبة لكل قطعة أثاث على الأرض.

وستساعدك عند شراء الأثاث بإختيار الحجم الأفضل لقطع الأثاث طالما سجلت أبعاد الغرفة معك وأنت تتسوق مع توفير مساحة مناسبة فى حال وجود طاولة حتى لا تعيق الحركة وتستطيع استخدامها بسهولة.