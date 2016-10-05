6 أخطاء شائعة عند تصميم ديكور المنزل

اختيار ديكورات المنزل من المراحل الممتعة فإختيار الألوان للجدران والحيرة بين السجاد المناسب والتفكير فى أفضل وضعية للأثاث كلها تفاصيل مسلية ومبهرة فى النتيجة النهائية.
ولأن بعض الأخطاء نقع فيها عند التصميم بدون قصد يقدم لك (هوميفاى) 6 أخطاء شائعة عند تنفيذ ديكورات المنزل لتساعدك على تجنبها وكيف يمكنك تعديلها.
اختبار عينات بألوان الجدران قبل طلائها يوفر عليك الكثير من الوقت والمال والمخاطرة بطلاء غير مناسب يخلق حاجز نفسى بينك وبين المنزل.
ولإجراء الإختبار عليك برسم جزء كبير على الحائط لمشاهدة تأثير اللون على الغرفة فى أوقات مختلفة من اليوم، بجانب تأثير الإضاءة النهارية والليلية على الألوان.
استخدام الكثير من التفاصيل والأثاث يكدس الغرفة ويشتت الإنتباه فالأفضل تقليل التفاصيل بالإستغناء عن مالا نستخدمه أو تخزينه بطريقة مريحة للعين.
فاستخدام أثاث بسيط يوفر مساحات فارغة موزعة على الغرفة مما يسهل الحركة داخل الغرفة ويوفر جو من الراحة والإسترخاء.
عدم اختيار الأماكن المناسبة لقطع الأثاث يجعل الحركة غير مريحة بين قطع الأثاث ويجعل تحريك الأثاث نفسه عبء لعدم وجود فراغات مناسبة.
فسواء كانت غرفة نوم أو عشاء يجب عليك دراسة التصميم الداخلى للغرفة جيدًا وقياسها لتقسيم المساحات والأماكن المناسبة لكل قطعة أثاث على الأرض.
وستساعدك عند شراء الأثاث بإختيار الحجم الأفضل لقطع الأثاث طالما سجلت أبعاد الغرفة معك وأنت تتسوق مع توفير مساحة مناسبة فى حال وجود طاولة حتى لا تعيق الحركة وتستطيع استخدامها بسهولة.
التقليد الحرفى للتصاميم المختلفة داخل المنزل الواحد يجعلها عشوائية وغير مترابطة، فيفضل مراعاة ألوان المنزل ككل والأنماط المتبعة فى تأثيثه عند تنفيذ أى تصميم وتطويعه لما يناسب جو ووظائف الغرفة ويتناسق مع روح المنزل بشكل عام مع إضافة لمستك الشخصية.
الإضاءة من عناصر الديكور الرئيسية فمن المهم اختيار الأماكن الصحيحة لوحدات الإضاءة ويتم التخطيط لها فى المراحل الأولى لتجهيز المنزل.
كما يجب أن لا ننسى التنوع فى وحدات الإضاءة تبعًا لكل وظيفة للغرف المختلفة.
ستعيش بداخل هذا المنزل لفترة طويلة، فلا تتعجل فى تجهيزة حتى تنتهى خذ الوقت الكافى لإختيار الألوان والسجاد والأقمشة حتى تستمتع بالنتيجة النهائية المعتمدة على تمازج التفاصيل الصغيرة والكبيرة أيضًا.