الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

6 أخطاء شائعة عند تصميم ديكور المنزل

هنادى موسى هنادى موسى
Indie Style Interiors - Cottesloe home, Perth Western Australia, Indie Style Interiors Indie Style Interiors غرفة المعيشة
Loading admin actions …

اختيار ديكورات المنزل من المراحل الممتعة فإختيار الألوان للجدران والحيرة بين السجاد المناسب والتفكير فى أفضل وضعية للأثاث كلها تفاصيل مسلية ومبهرة فى النتيجة النهائية.

ولأن بعض الأخطاء نقع فيها عند التصميم بدون قصد يقدم لك (هوميفاى) 6 أخطاء شائعة عند تنفيذ ديكورات المنزل لتساعدك على تجنبها وكيف يمكنك تعديلها.

1- عدم اختبار ألوان الجدران

22평 좁은집 신혼집 홈스타일링 , homelatte homelatte غرفة المعيشة
homelatte

homelatte
homelatte
homelatte

اختبار عينات بألوان الجدران قبل طلائها يوفر عليك الكثير من الوقت والمال والمخاطرة بطلاء غير مناسب يخلق حاجز نفسى بينك وبين المنزل.

ولإجراء الإختبار عليك برسم جزء كبير على الحائط لمشاهدة تأثير اللون على الغرفة فى أوقات مختلفة من اليوم، بجانب تأثير الإضاءة النهارية والليلية على الألوان.

2- تكدس الكثير من الأشياء

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors - House in Northwood, London, Adelina Iliev Photography Adelina Iliev Photography مكتب عمل أو دراسة
Adelina Iliev Photography

Photography for Kingshall Estates / Vastu Interiors – House in Northwood, London

Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography
Adelina Iliev Photography

استخدام الكثير من التفاصيل والأثاث يكدس الغرفة  ويشتت الإنتباه فالأفضل تقليل التفاصيل بالإستغناء عن مالا نستخدمه أو تخزينه بطريقة مريحة للعين.

فاستخدام أثاث بسيط يوفر مساحات فارغة موزعة على الغرفة مما يسهل الحركة داخل الغرفة ويوفر جو من الراحة والإسترخاء.

3- عدم تناسق حجم الأثاث مع المساحة

SS16 Style Guide - Refined Monochrome Collection - Living Room LuxDeco غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء living room,lounge,curved sofa,monochromatic,monochrome,marble,gold,black
LuxDeco

SS16 Style Guide – Refined Monochrome Collection – Living Room

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

عدم اختيار الأماكن المناسبة لقطع الأثاث يجعل الحركة غير مريحة بين قطع الأثاث ويجعل تحريك الأثاث نفسه عبء لعدم وجود فراغات مناسبة.

فسواء كانت غرفة نوم أو عشاء يجب عليك دراسة التصميم الداخلى للغرفة جيدًا وقياسها لتقسيم المساحات والأماكن المناسبة لكل قطعة أثاث على الأرض.

وستساعدك عند شراء الأثاث بإختيار الحجم الأفضل لقطع الأثاث طالما سجلت أبعاد الغرفة معك وأنت تتسوق مع توفير مساحة مناسبة فى حال وجود طاولة حتى لا تعيق الحركة وتستطيع استخدامها بسهولة.

4- التنفيذ الحرفى للتصاميم

Edinburgh Town House, Neale Smith Photography Neale Smith Photography غرفة نوم
Neale Smith Photography

Edinburgh Town House

Neale Smith Photography
Neale Smith Photography
Neale Smith Photography

التقليد الحرفى للتصاميم المختلفة داخل المنزل الواحد يجعلها عشوائية وغير مترابطة، فيفضل مراعاة ألوان المنزل ككل والأنماط المتبعة فى تأثيثه عند تنفيذ أى تصميم وتطويعه لما يناسب جو ووظائف الغرفة ويتناسق مع روح المنزل بشكل عام مع إضافة لمستك الشخصية.

5- عدم التركيز على الإضاءة

Home Accessories, rigby & mac rigby & mac غرفة المعيشةإضاءة
rigby &amp; mac

Home Accessories

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

الإضاءة من عناصر الديكور الرئيسية فمن المهم اختيار الأماكن الصحيحة لوحدات الإضاءة ويتم التخطيط لها فى المراحل الأولى لتجهيز المنزل.

كما يجب أن لا ننسى التنوع فى وحدات الإضاءة تبعًا لكل وظيفة للغرف المختلفة.

6- التسرع فى إنجاز الديكور

Indie Style Interiors - simply perfect living room style Indie Style Interiors غرفة المعيشة
Indie Style Interiors

Indie Style Interiors – simply perfect living room style

Indie Style Interiors
Indie Style Interiors
Indie Style Interiors

ستعيش بداخل هذا المنزل لفترة طويلة، فلا تتعجل فى تجهيزة حتى تنتهى خذ الوقت الكافى لإختيار الألوان والسجاد والأقمشة حتى تستمتع بالنتيجة النهائية المعتمدة على تمازج التفاصيل الصغيرة والكبيرة أيضًا.

اقرأ أيضًا: 5 طرق أساسية لديكورات المنزل الصغير

ترتيب الأثاث على طريقة فينج شوى
هل أرتكبت أى من الأخطاء التالية فى ديكور منزلك؟كيف واجهتها؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً