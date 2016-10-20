10 مطابخ ألمانية بتصميمات حديثة

يعتبر اللون الأصفر من الألوان البارزة القوية ويدل على الإثارة والقوة، ويعطي لمسة مميزة وله حضوره وأناقته، وفي هذا الطبخ تبدو الأدوات بارزة وواضحة إذ أن اللون الأصفر في الخلفية يعطيها إمكانية الوضوح، مع الأرضية الرخامية البنية.

وعلى الطريقة الألمانية تم تصميم المطبخ من جزئين بطريقة بسيطة، حيث البار الجانبي يحمل أدوات المطبخ كلها على عدة أرفف خشبية، وأمامها اجهزة المطبخ الاليكترونية، مع ترك مساحة واسعة في المكان تسمح بالحركة لأكثر من فرد وربما يمكن وضع منضدة وعدة كراسي بها أيضًا.