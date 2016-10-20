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10 مطابخ ألمانية بتصميمات حديثة

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Classic FF - Esprit, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG مطبخ
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نحن نسعى دومًا في هوميفاي لأن نقدم لك كل ما هو جديد في عالم الديكورات والأثاث والألوان، ويسعنا الأمر إلى أن نقدم لك أحدث تصميمات المطابخ العالمية من مختلف بلدان العالم، وموعدنا اليوم في هذا المقال مع المطبخ الألماني العصري، حيث ديكوراته الرائعة والبسيطة، وألوانه الزاهية وتصميماته المختلفة، ولهذا نطرح أمامك 10 مطابخ ألمانية بتصميمات حديثة تساعدك في تأسيس مطبك.

1. الأثاث المعدني

Luxusküche / italienische Designerküche in Edelstahl und Echtholz, Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH مطبخ
Küchengaleria Oßwald GmbH

Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH

ربما تبدو التصميمات ذات الأثاث الخشبي هي الأكثر انتشارًا وشهرة، بالرغم من أناقة وشياكة الأثاث المعدني، فلدينا هنا مطبخ مميز يتكون من قطعة واحدة كبيرة ملتوية، لكسر تقليدية انقسام المطبخ لقطعتين، يحمل هذا البار المعدني حوض المطبخ والموقد وينتهي بجزء من الأكليريك الأبيض بكرسي للجلوس وتناول الطعام، هذا إلى جانب اعتماد الديكورات على اللون الأبيض في الجدران الخرسانية لكسر قتامة اللون الأسود للأثاث والأرضية السراميكية.

2. الأصفر مدهش!

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

يعتبر اللون الأصفر من الألوان البارزة القوية ويدل على الإثارة والقوة، ويعطي لمسة مميزة وله حضوره وأناقته، وفي هذا الطبخ تبدو الأدوات بارزة وواضحة إذ أن اللون الأصفر في الخلفية يعطيها إمكانية الوضوح، مع الأرضية الرخامية البنية.

وعلى الطريقة الألمانية تم تصميم المطبخ من جزئين بطريقة بسيطة، حيث البار الجانبي يحمل أدوات المطبخ كلها على عدة أرفف خشبية، وأمامها اجهزة المطبخ الاليكترونية، مع ترك مساحة واسعة في المكان تسمح بالحركة لأكثر من فرد وربما يمكن وضع منضدة وعدة كراسي بها أيضًا.

3. رومانسي هادىء

Denkendorf | Deutschland, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG مطبخ
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

في هذا التصميم تلعب الإضاءة دورها الكبير في إظهار المطبخ بشكل رومانسي وهادىء، هذا التصميم الألماني الرائع الذي يتكون من جدران خرسانية بيضاء مع أرضية سيراميكية فاتحة وأسقف مرصعة بوحدات الإضاءة البنفسجية، وأثاث مصنوع من الأكليريك اللامع، يأخذ ضوء المصابيح وألوانها، إذ إنه يتكون من مجموعة دواليب في الواجهة وأسفلها الموقد الاليكتروني، وبالمنتصف منضدة المطبخ العريضة التي يتوسطها الحوض المعدني الصغير.

 في حين أن المساحة الجيدة لغرفة المطبخ جعلته يستقبل منضدة طعام خشبية بالكراسي الخاصة بها، تأخذ نفس الألوان الرائعة للمطبخ.

4. مطبخ أم مكتبة

Anbau, Photography in the picture Photography in the picture مطبخ
Photography in the picture

Photography in the picture
Photography in the picture
Photography in the picture

نحن لا يمكننا أن نوقف مُحبي القراءة عن ممارسة هوايتهم حتى وإن كانوا داخل المطبخ، هذا التصميم الأنيق الأبيض الذي يشع نورًا هو لمطبخ ألماني حديث وعصري يتشكل من أثاثه وجدرانه وأرضيته من قطع مختلفة باللون الأبيض، حيث عدة دواليب وأرفف لأغراض المطبخ، وركن خاص للكتب المختلفة ربما يود أصحاب المنزل تناول شرابهم مع قراءة كتاب، هذا إضافة إلى المنضدة الأنيقة ذات الكراسي الشفافة التي تبعتد عن تقليدية الكراسي الخشبية العادية، ووحدات الإضاءة المرصعة كالنجوم في السقف.

5. زهو الألوان وروعتها

Classic FF - Esprit, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG مطبخ
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

يبدو هذا المطبخ جميل للحد الذي يجعلك تبدع فيما تصنع من طعام، أنيق وجذاب ويثير بداخلك الإثارة، حيث أن اللون البرتقالي أحد الألوان الدافئة والبارزة القوية، ويأتي المطبخ مكون من قطعتين مليئتين بالأرفف والأدراج بطلاء من اللونين الأبيض والبرتقالي، هذا بجانب المصابيح التي تتدلى على منضدة المطبخ بشكل رائع، وأرضية سيراميكية بنية وجدران بنية بلمسة بسيطة من الخطوط البرتقالية.

6. بهجة الألوان

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يأتي هذا المطبخ بتصميمه على طراز رفيع ليبهر من يراه، إذ تلعب الألوان دورها في جماله وبهجته، حيث الجدران الحمراء، وأرضية سراميكية مضلعة لتضفي روح مختلفة وحركة في المطبخ، ذلك إلى جانب الأثاث الخشبي الذي يحمل جميع أغراض المطبخ، مع السطح الرخامي الملون بالعديد من الألوان المختلفة تعطي حث مُبهج وحركة وإثارة، كل هذا في مساحة متوسطة مع ترك فراغات تسمح بالحركة بسهولة في المطبخ.

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7. عنوان البساطة

Küchen, Böhm-Mitsch GmbH Böhm-Mitsch GmbH مطبخ
Böhm-Mitsch GmbH

Küchen

Böhm-Mitsch GmbH
Böhm-Mitsch GmbH
Böhm-Mitsch GmbH

لدينا في هذا التصميم مطبخ غاية في البساطة وهدوء الألوان ومنظم بطريقة رائعة، إذ أنه يبدأ بمنضدة مطبخ وينتهي بمنضدة طعام، حيث تمتد تفاصيل المطبخ إلى اّخر المطبخ الخشبي الأنيق، بقشرة من الأكليريك الناعم والذي يعطي شكلًا لامعًا للأثاث في المطبخ، حيث السقف الخرساني الابيض، الذي يتدلى منه وحدات الإضاءة الرائعة، والأرضية الرخامية البيضاء، هذا وتعتبر الكراسي المعدنية الطويلة تحفة فنية على بار المطبخ، فهي أنيقة وغير تقليدية.

8. ترتيب ولمسة خضراء

Küchen, Gerber GmbH Gerber GmbH مطبخ
Gerber GmbH

Gerber GmbH
Gerber GmbH
Gerber GmbH

يعتبر اللون الأخضر هو لون الخصب والنماء ويعطي هدوء وراحة نفسية وهو لون يبعث السعادة والفرح، ولدينا هنا تصميم ألماني بسيط وغير متكلف لمطبخ خشبي بجدران خرسانية خضراء وأرضية خشبية، وأثاث خشبي أبيض، ينقسم لجزئين ويحتوي على عدة دواليب وأدراج لحمل أغراض المطبخ، هذا إلى جانب وضع لمسات بسيطة للديكور كالوحات صغيرة على الجدران، ولمسات خضراء على النافذة.

9. الأحمر حرارة وإثارة

Küchen, Gerber GmbH Gerber GmbH مطبخ
Gerber GmbH

Gerber GmbH
Gerber GmbH
Gerber GmbH

يعد اللون الاحمر من الألوان الحارة التي تعطي إثارة وتلفت الانتباه أينما كانت، بالإضافة إلى إنه يزيد من التركيز، وقد تم تصميم هذا أثاث المطبخ الأنيق من خشب الأكليريك اللامع، مع ترتيبه بطريقة جيدة ومنظمة لضيق مساحته، إلا أن استغلالها بشكل جيد جعل هناك إمكانية لوضع منضدة خشبية بكرسيين لتناول الطعام، هذا بالإضافة إلى الأرضية السيراميكية الأبيض في أسود، والجدران الخرسانية البيضاء.

10. الإضاءة الداخلية

Loft, FM Design FM Design مطبخ White
FM Design

FM Design
FM Design
FM Design

ربنا يبدو هذا التصميم غيره من التصميمات العادية لمطبخ خشبي بسيط وحديث من أثاث أبيض وأرضية سيراميكية وجدران خرسانية، ولكنه يختلف في مضمونه من حيث نوعية الإضاءة التي تم استخدامها فيه، إذ تم الاعتماد على الإضاءة الداخلية في الجدران، ونسميها بيوت النور فقط تم عمل وحدات زجاجية في السقف باللون الوردي والأصفر تحمل بداخلها مصابيح إضاءة، وفي الواجهة الأساسية للمطبخ تم عمل إضاءة في الجوانب الخشبية له باللون الأصفر تبدو في قمة الروعة والجمال.

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