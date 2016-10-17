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نمط البحر المتوسط في 6 منازل تركية رائعة

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım غرفة المعيشة
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المنازل التركيه تحمل جميعها طابعاً خاصاً يمكنك الشعور به و استنباطه،فبالرغم من التنوع الكبير للتصميمات الداخليه إلا أن المصمم التركي دائماً ما يضيف لمساته المعبره عن جغرافيا البلد الساحره و تاريخه الغني حتى في أكثر التصاميم حداثه و عصريه. و بالحديث عن إزمير أقدم مدن القاره الآسيويه و التى تعتبر الميناء الرئيسي لتركيا ذات المزارات السياحيه الرائعه و القلاع اليونانيه الشاهقه  و المناظر الطبيعيه الخلابه،يمكننا أن نذكر الكثير من مميزات منازلها التى تحمل طابع و خصوصية المدن الساحليه ، ولقد جمعنا لك اليوم مجموعه من المنازل التركيه الفريده بمدينة إزمير،و التى يظهر فيها بوضوح نمط البحر المتوسط المميز، لتمتع حواسك بتصميماتها الداخليه الأنيقه.

1- غرفة مفتوحه على الطبيعه

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة المعيشة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

لم يشكل باب المنزل عائقاً يمنع الطبيعه من دخول المكان، فغرفة المعيشه تحمل طابع الطبيعه المحيطه ، حيث الأخشاب الطبيعيه في أغلب قطع الآثاث، و الأحجار الطبيعيه ذات الألوان المتنوعه في ديكور الجدران،الأرضيه الرخاميه اللامعه و التى عكست الإضاءه الطبيعيه الرائعه، كما نجح اللون الفيروزي و الأبيض في  استحضارهواء الشواطيء المنعش في المكان مما جعل المظهر الأخير متكامل و مثالي.

2- التصاميم الناعمه للمطابخ

J.A. KESEN ÇEŞME VİLLASI, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık تصميم مساحات داخلية
As Tasarım – Mimarlık

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

كالعاده الطبيعه لها دور كبير في جمال التصميم بمنازل إزمير،  فالمطبخ مفتوح على الخارج و يستمد منه الإناره المعتدله و الجمال. اللون الأبيض لتصميم المطبخ يعطي انطباعاً جيداً عن نظافة و نظام المكان مما يساعد على الراحه أثناء تحضير الطعام وفتح الشهية لتناوله. البساطه تهيمن على الأجواء، الزينه تظهر في إستحياء من خلال الكراسي المعدنيه لجزيرة المطبخ و المعدن اللامع في مدخنة السقف و حوض المطبخ.كما نلاحظ أن الفسيفساء التى تزدان بها إحدى جدران المطبخ جائت رقيقه للغايه بلون كريمي قريب للأبيض.

3- منزل أم جنة صغيره على الأرض

ÇEŞME VİLLA, MİNERVA MİMARLIK MİNERVA MİMARLIK منازل
MİNERVA MİMARLIK

MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK
MİNERVA MİMARLIK

هذا المنزل يبدو كاللؤلؤه اللامعه في سماء عالم العماره، فقد خلق لنفسه مناخاً شديد الجاذبيه، حيث حوض السباحه ذو المياه الرقراقه، تطل عليها شرفه واسعه بالخشب الطبيعي، و من تحت الشرفه جلسه مريحه لتستمتع بغروب الشمس و انعكاس آشعتها البرتقاليه على المياه. كما أن إطار المنزل بالأبيض لافت للغايه و يجعل المنزل يبدو كاللوحه الفنية داخل البرواز.ولم ينسى المصمم إحاطة جمال التصميم و شفافية المياه بالنباتات الخضراء الطبيعيه ليكون قد جمع مثلث الكمال في منزلاً واحد.

4- منزل ثلاثي الأبعاد

DATÇA ASLI & MURAT RENA EVİ, ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI منازل
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI
ETUD MIMARLIK MUS. INS. SAN VE TIC LTD STI

قد يكون التخطيط لإنشاء منزل على مساحة كبيره مربكاً للبعض، ولكن الحال مختلف هنا في إزمير التركيه، فنلاحظ هنا المنزل الأبيض الكبير مقسم من الداخل بطريقه عمليه تحسن استغلال الفراغ و لا تهدره، كما أن الواجهة الخارجيه تعكس حسن تخطيط المنزل و تحمل قدر عالي من الخصوصيه، و بلاشك أنها تشكل مثال يُحتذى به في تصميم واجهات المنازل العصريه المليئه بالخطوط المستقيمه و الزوايا الحادة.

5- غرفة مفعمه بالحياه

Çeşme Port Alaçatı, EKE Mimarlık EKE Mimarlık غرفة المعيشة
EKE Mimarlık

EKE Mimarlık
EKE Mimarlık
EKE Mimarlık

غرفة المعيشه لهذا المنزل تجعلك تتنفس الصعداء بسبب إرتفاع السقف المضاعف الذي عوض الغرفه عن ضيق المساحه  و سمح بحركة الهواء النقي إلى الداخل من نوافذ الغرفه الكبيره. و استعان المهندس التركي eke-mimarlikبأريكه شكل حرف L و التى تتسع للكثير من الأفراد بدون إهدار المساحة في كراسي و أرائك منفصله،واستخدم أيضاً مرايا كبيره في جانب الغرفه لعكس الإضاءه و الإحساس باتساع المكان.

6- غرفة حياديه مع لوحة مميزه

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım غرفة المعيشة
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

إضافة الألوان إلى التصميم يستدعي الكثير من الحذر ، و من أكثر الطرق أماناً في إضافة اللون، هو إعتماد أثاث الغرفه و الحوائط بألوان حياديه، و الإستعانه بقطع إكسسوار ملونه و هو ما نجده في تصميم هذه الغرفه.

الغرفه تسيطر عليها درجات اللون الرمادي الحيادي حتى الأرضيه الخشبيه للغرفه جائت باللون البني القريب للرمادي، مع طاولات قهوه بتصميم عصري و بتدرجات مختلفه تتيح تخزينهم بداخل بعضهم البعض أو رصهم بهذه الطريقه المميزه، و قد تحولت شخصية الغرفه تماماً من الحياديه و الخمول إلى نضارة و انتعاش السواحل بفضل اللوحه المميزه بظلال الأزرق المنعش.

شاهد مجموعة من النصائح الذهبيه لتجديد جدران حمامك من هنا .

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