نمط البحر المتوسط في 6 منازل تركية رائعة

إضافة الألوان إلى التصميم يستدعي الكثير من الحذر ، و من أكثر الطرق أماناً في إضافة اللون، هو إعتماد أثاث الغرفه و الحوائط بألوان حياديه، و الإستعانه بقطع إكسسوار ملونه و هو ما نجده في تصميم هذه الغرفه.

الغرفه تسيطر عليها درجات اللون الرمادي الحيادي حتى الأرضيه الخشبيه للغرفه جائت باللون البني القريب للرمادي، مع طاولات قهوه بتصميم عصري و بتدرجات مختلفه تتيح تخزينهم بداخل بعضهم البعض أو رصهم بهذه الطريقه المميزه، و قد تحولت شخصية الغرفه تماماً من الحياديه و الخمول إلى نضارة و انتعاش السواحل بفضل اللوحه المميزه بظلال الأزرق المنعش.

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